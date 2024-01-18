1 день

Комариная тропа. Ботанический сад. Чертов стул. Мастер-класс

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами. Встреча на вокзале до 10:00, но рекомендуем прибыть до 8:00, чтобы успеть на программу с самого начала. На вокзале Вас встречает гид.

Для прибывших ночными поездами — трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.

08:00–09:00 Завтрак в кафе города.

09:00–14:00 Большой сити-тур по Петрозаводску с прогулкой по арт-кластеру «Комариная тропа», поездкой в Ботанический сад, на урочище Чёртов стул и легким походом к самой большой ели Фенноскандии.

Знакомство со столицей Карелии — обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска». Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней.

Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом — на знаменитой Онежской набережной.

После активного и энергичного города вас примет спокойная и размеренная флора Карелии в Ботаническом саду.

Неспешно прогуливаясь вдоль удивительных природных красот, вы дойдёте до Чёртова стула - геологического природного памятника, притягивающего любителей умиротворённого отдыха.

После удивительной легенды появления каменного массива и созерцания здешних красот, вы познакомитесь и обнимитесь с объектом всероссийского значения — самой большой елью в Фенноскандии.

14:30–15:30 Обед с блюдами национальной кухни в ресторане города.

16:00–17:00 Размещение в гостинице «Piter Inn» 4* в двухместных номерах категории стандарт.

17:00–19:00 Мастер-класс по рисованию картины на спиле дерева.

В уютной мастерской по созданию произведений художественного искусства вы сможете почувствовать себя настоящим творцом!

Вас ждёт мастер-класс по созданию картины на карельскую тематику, которую вы будете рисовать на спиле дерева.