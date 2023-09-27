А жить вы будете в уютном купольном глэмпинге в окружении живописного соснового леса и Ладожских шхер. Тур проводится для готовых мини-групп и индивидуальных туристов. Оставьте заявку, чтобы узнать, сколько человек уже забронировали поездку.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
На вертолете к острову Кижи
Путешествие начинается со встречи в аэропорту Санкт-Петербурга, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы до 09:00.
Утром вы встретитесь с гидом в аэропорту Пулково и позавтракаете в ресторане.
После этого вас ждет трансфер на вертолетную площадку и перелет до ближайшего острова к Кижи.
В пути вы будете пролетать над Онежским озером, с высоты любуясь пейзажами русского севера.
После приземления уже на катере (время в пути 10–15 минут) отправитесь на сам остров Кижи.
Остров Кижи.
Для вас проведут индивидуальную экскурсию по острову.
В центральной части вы увидите знаменитую церковь Преображения Господня (посещение не включено в стоимость) и побываете в церкви Покрова Пресвятой Богородицы.
Эти сооружения входят в архитектурный ансамбль Кижского погоста — памятник деревянного зодчества и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии вы увидите историко-архитектурные объекты, привезенные из различных уголков Заонежья: жилые дома и хозяйственные постройки из карельских, русских и вепсских деревень, старинные часовни и предметы быта.
Затем вы пересядете в автомобиль, чтобы исследовать дальнюю часть острова с заброшенными деревнями и старинными церквями.
Перелет в глэмпинг Lago Ladoga.
Вы пообедаете в кафе и на вертолете отправитесь в Северное Приладожье на остров Хавус, расположенный в самом центре Ладожских шхер.
Здесь находится глэмпинг Lago Ladoga. Общее время полета составит около 3,5 часов.
Вас ждет размещение в уютных купольных шатрах в окружении соснового леса, приветственный напиток и ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни.
На катере по Валаамскому архипелагу
Вы позавтракаете в глэмпинге, после чего на скоростных катерах выйдете в Ладожское озеро.
Вас ждет знакомство с Валаамским архипелагом.
Экскурсия по острову Валаам.
Гид проведет для вас индивидуальную экскурсию по острову Валаам.
От причала Монастырской бухты вы пройдете под Святыми вратами и попадете в центральную усадьбу Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Вы посетите главный действующий храм острова — Спасо-Преображенский собор, увидите Успенскую трапезную церковь — самую старую из сохранившихся на Валааме, и церковь Валаамской иконы Божией Матери.
Осмотрите келейные корпуса и хозяйственные постройки, полюбуетесь недавно отреставрированным храмом иконы Божией Матери.
Обед пройдет в трапезной монастыря.
После обеда запланирован концерт церковной музыки.
Маршрут в Большую Никоновскую бухту.
Во второй половине дня вас ждет знакомство со старинными скитами Валаамского архипелага.
Вы увидите недавно отреставрированный храм Никольского скита — один из шедевров русского зодчества второй половины ХIХ века. Предтеченский скит, обладающий самым строгим уставом, закрыт для посещения: увидеть его колокольню и поклонный крест можно только с воды.
Экскурсия завершится в «Новом Иерусалиме», у Воскресенского и Гефсиманского скитов.
Возвращение в глэмпинг.
На катерах вы вернетесь в глэмпинг, где вас будет ждать горячий ужин от шеф-повара.
По желанию и за доп. плату вы сможете отдохнуть в бане-фурако прямо на берегу Ладоги или в русской бане.
Путешествие по Ладожским шхерам
Утром после завтрака на моторных лодках вы отправитесь на экскурсию по Ладожским шхерам.
Этот живописный архипелаг находится на севере Ладожского озера и состоит из множества небольших скалистых островов, разделенных узкими проливами.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».
Это горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Вы подниметесь на самую высокую точку Ладожских шхер — гору Айно.
С нее открывается великолепный вид на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг.
Днем вы вернетесь в глэмпинг и пообедаете.
После обеда на вертолетах вы вылетите обратно в Санкт-Петербург (ориентировочное время прибытия в город — 17:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Вертолет
|Группа
|Стоимость
|Robinson 44
|3 человека
|415 500
|Eurocopter EC120 / BELL206
|4 человека
|399 000
Другие варианты вертолетов рассчитываются по запросу.
Доплата за одноместное размещение в шатре — 15 000 руб.
Тур возможно провести в удобные для вас даты(для групп от 4 человек).
Этот тур мы проводим только для готовых групп и индивидуальных туристов.
Варианты проживания
Купольный глэмпинг Lago Ladoga
Круглогодичный глэмпинг в республике Карелия на острове Хавус. Размещение в комфортабельных геокуполах в Ладожских шхерах.
Геокупола — 13 модулей с видом на лес или Ладогу.
- Пеллетный камин.
- Электро-простыни.
- Панорамное окно.
- Три варианта освещения.
- Розетки для зарядки телефонов.
- Графин с водой и стаканы.
- Журнальный столик и два кресла.
- Прикроватный стол-поднос.
- Кровати бокс-спринг + доп. место сверху.
- Шкаф для верхней одежды и стеллаж для вещей.
- Большое зеркало.
- Тапочки, полотенца для лица и тела на каждого гостя.
- Туалетная комната (биотуалет, умывальник с водой комнатной температуры).
Вместимость: 1–3 взрослых человек или 1–4 человека с детьми.
Возраст детей — старше 7 лет.
Возможно размещение с животными.
Дополнительное спальное место: расположено над уборной, крутая лестница (под 90 градусов), размер спального места — 1,4 х 2 м, максимально допустимый вес — 120 кг.
Биотуалет: современный биотуалет, удобен и прост в использовании, заправляется специальной жидкостью для предотвращения распространения запаха.
На территории:
- Большая лаундж-зона — ресторан, вместимость — 39 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, чайная зона, авторские светильники, зона камина с креслами, витрина с сувенирами, проектор, настольные игры, открытая веранда.
- Малая лаундж-зона, вместимость — 25 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, напольные подушки–пуфы, бескаркасные диваны–пуфы, стеллаж, авторские светильники, плазменный телевизор, проектор и экран, флип-чарт.
- 13 утепленных жилых геокуполов, вместимость — 3 человека.
- Общественный туалет, 2 кабинки.
- Душевые на территории, 3 кабинки.
- Баня-фурако на берегу Ладоги, 2 купели, вместимость — по 4 человека.
- Русская баня, вместимость — 6 человек.
- Деревянные дорожки.
- Костровая зона.
- Мангальная зона.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в глэмпинге (2 ночи)
- Трехразовое питание с элементами карельской кухни (кроме ужина в последний день)
- Фрахт вертолета
- Все трансферы по программе
- Индивидуальные экскурсионные программы
- Переезды на скоростных катерах
- Услуги гидов, экскурсоводов, шеф-повара и капитанов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Посещение бани-фурако (сеанс до 2 часов) - 6 000 руб
- Посещение русской бани (сеанс до 2 часов, до 4 человек) - 8 000 руб
- Доплата за одноместное размещение в шатре - 15 000 руб
- Посещение Преображенской церкви на Кижах
- Сувениры и дополнительные услуги в глэмпинге
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
- документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
- рюкзак или дорожную сумку;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара;
- индивидуальную аптечку;
- средства личной гигиены;
- сменное бельё;
- купальные принадлежности и сланцы (для посещения бани-фурако).
Одежда и обувь:
- удобную спортивную одежду для прогулок на природе (по погоде);
- 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки;
- влаго- и ветрозащитную одежду для путешествий по озеру;
- головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку).
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Кто будет сопровождать меня в путешествии?
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
- профессиональные местные гиды, которые встретят вас в аэропорту и будут с группой на протяжении всей поездки;
- опытные водители и капитаны будут управлять мотолодками на Ладоге;
- повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни.
Как будут кормить?
В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме ужина в последний день). В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто – уха на сливках, калитки – открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Будет ли мобильная связь?
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
Есть ли возрастные ограничения?
Данный тур подходит для детей старше 7 лет.
Какая будет погода?
С конца мая до середины июля – период белых ночей, когда вечерние сумерки практически сливаются с утренними.
Конец июня – середина августа – наиболее теплое время на Ладожском озере. Средняя температура составляет +17–18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше. Температуры воды также варьируется в пределах +14–20°С. На Ладожском озере часто бывают сильные ветра, однако благодаря этому летом здесь почти не бывает комаров и мошки.
В начале сезона на островах Ладоги много земляники, а в конце лета берега покрываются ягодными полями брусники, черники, голубики, морошки и клюквы.