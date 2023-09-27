VIP-тур. Пролетая над Карелией

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
В этом путешествии вы откроете для себя красоту северной природы сразу с трех ракурсов – с воздуха, воды и земли. Вас ждут панорамные виды на таежные просторы Карелии из кабины вертолета. Вы отправитесь на индивидуальные экскурсии на катерах и моторных лодках по Ладоге.

А жить вы будете в уютном купольном глэмпинге в окружении живописного соснового леса и Ладожских шхер. Тур проводится для готовых мини-групп и индивидуальных туристов. Оставьте заявку, чтобы узнать, сколько человек уже забронировали поездку.
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
Ближайшие даты:
24
мая
7
июн
14
июн
6
сен
20
сен

Что вас ожидает:

Полет мечты
Полет мечты
Пролетите над Онежским озером и полюбуетесь с высоты пейзажами русского севера
История острова Валаам
История острова Валаам
Отправитесь на катере по Валаамскому архипелагу и проведете интересный день на острове
Побег в карельскую тайгу
Побег в карельскую тайгу
Остановитесь в комфортном купольном шатре на берегу Ладожского озера
Музей под открытым небом
Музей под открытым небом
Прогуляетесь по острову Кижи и увидите историко-архитектурные объекты, привезенные из различных уголков Заонежья
Северная национальная кухня
Северная национальная кухня
Попробуете карельские блюда: красную рыбу, лохикейтто, калитки, настойки и варенье из северных ягод
На моторных лодках по Ладожским шхерам
На моторных лодках по Ладожским шхерам
Исследуете живописный архипелаг, который находится на севере Ладожского озера

Программа тура по дням

1 день

На вертолете к острову Кижи

Путешествие начинается со встречи в аэропорту Санкт-Петербурга, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы до 09:00.

Утром вы встретитесь с гидом в аэропорту Пулково и позавтракаете в ресторане.

После этого вас ждет трансфер на вертолетную площадку и перелет до ближайшего острова к Кижи.

В пути вы будете пролетать над Онежским озером, с высоты любуясь пейзажами русского севера.

После приземления уже на катере (время в пути 10–15 минут) отправитесь на сам остров Кижи.

Остров Кижи.

Для вас проведут индивидуальную экскурсию по острову.

В центральной части вы увидите знаменитую церковь Преображения Господня (посещение не включено в стоимость) и побываете в церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Эти сооружения входят в архитектурный ансамбль Кижского погоста — памятник деревянного зодчества и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время экскурсии вы увидите историко-архитектурные объекты, привезенные из различных уголков Заонежья: жилые дома и хозяйственные постройки из карельских, русских и вепсских деревень, старинные часовни и предметы быта.

Затем вы пересядете в автомобиль, чтобы исследовать дальнюю часть острова с заброшенными деревнями и старинными церквями.

Перелет в глэмпинг Lago Ladoga.

Вы пообедаете в кафе и на вертолете отправитесь в Северное Приладожье на остров Хавус, расположенный в самом центре Ладожских шхер.

Здесь находится глэмпинг Lago Ladoga. Общее время полета составит около 3,5 часов.

Вас ждет размещение в уютных купольных шатрах в окружении соснового леса, приветственный напиток и ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни.

На вертолете к острову КижиНа вертолете к острову КижиНа вертолете к острову КижиНа вертолете к острову КижиНа вертолете к острову КижиНа вертолете к острову КижиНа вертолете к острову КижиНа вертолете к острову Кижи
2 день

На катере по Валаамскому архипелагу

Вы позавтракаете в глэмпинге, после чего на скоростных катерах выйдете в Ладожское озеро.

Вас ждет знакомство с Валаамским архипелагом.

Экскурсия по острову Валаам.

Гид проведет для вас индивидуальную экскурсию по острову Валаам.

От причала Монастырской бухты вы пройдете под Святыми вратами и попадете в центральную усадьбу Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря.

Вы посетите главный действующий храм острова — Спасо-Преображенский собор, увидите Успенскую трапезную церковь — самую старую из сохранившихся на Валааме, и церковь Валаамской иконы Божией Матери.

Осмотрите келейные корпуса и хозяйственные постройки, полюбуетесь недавно отреставрированным храмом иконы Божией Матери.

Обед пройдет в трапезной монастыря.

После обеда запланирован концерт церковной музыки.

Маршрут в Большую Никоновскую бухту.

Во второй половине дня вас ждет знакомство со старинными скитами Валаамского архипелага.

Вы увидите недавно отреставрированный храм Никольского скита — один из шедевров русского зодчества второй половины ХIХ века. Предтеченский скит, обладающий самым строгим уставом, закрыт для посещения: увидеть его колокольню и поклонный крест можно только с воды.

Экскурсия завершится в «Новом Иерусалиме», у Воскресенского и Гефсиманского скитов.

Возвращение в глэмпинг.

На катерах вы вернетесь в глэмпинг, где вас будет ждать горячий ужин от шеф-повара.

По желанию и за доп. плату вы сможете отдохнуть в бане-фурако прямо на берегу Ладоги или в русской бане.

На катере по Валаамскому архипелагуНа катере по Валаамскому архипелагуНа катере по Валаамскому архипелагуНа катере по Валаамскому архипелагуНа катере по Валаамскому архипелагуНа катере по Валаамскому архипелагуНа катере по Валаамскому архипелагу
3 день

Путешествие по Ладожским шхерам

Утром после завтрака на моторных лодках вы отправитесь на экскурсию по Ладожским шхерам.

Этот живописный архипелаг находится на севере Ладожского озера и состоит из множества небольших скалистых островов, разделенных узкими проливами.

Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».

Это горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Вы подниметесь на самую высокую точку Ладожских шхер — гору Айно.

С нее открывается великолепный вид на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг.

Днем вы вернетесь в глэмпинг и пообедаете.

После обеда на вертолетах вы вылетите обратно в Санкт-Петербург (ориентировочное время прибытия в город — 17:00).

Путешествие по Ладожским шхерамПутешествие по Ладожским шхерамПутешествие по Ладожским шхерамПутешествие по Ладожским шхерамПутешествие по Ладожским шхерамПутешествие по Ладожским шхерамПутешествие по Ладожским шхерамПутешествие по Ладожским шхерамПутешествие по Ладожским шхерам

Проживание

Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ВертолетГруппаСтоимость
Robinson 443 человека415 500
Eurocopter EC120 / BELL2064 человека399 000

Другие варианты вертолетов рассчитываются по запросу.

Доплата за одноместное размещение в шатре — 15 000 руб.

Тур возможно провести в удобные для вас даты(для групп от 4 человек).

Этот тур мы проводим только для готовых групп и индивидуальных туристов.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Купольный глэмпинг Lago Ladoga

2 ночи

Круглогодичный глэмпинг в республике Карелия на острове Хавус. Размещение в комфортабельных геокуполах в Ладожских шхерах.

Геокупола — 13 модулей с видом на лес или Ладогу.

  • Пеллетный камин.
  • Электро-простыни.
  • Панорамное окно.
  • Три варианта освещения.
  • Розетки для зарядки телефонов.
  • Графин с водой и стаканы.
  • Журнальный столик и два кресла.
  • Прикроватный стол-поднос.
  • Кровати бокс-спринг + доп. место сверху.
  • Шкаф для верхней одежды и стеллаж для вещей.
  • Большое зеркало.
  • Тапочки, полотенца для лица и тела на каждого гостя.
  • Туалетная комната (биотуалет, умывальник с водой комнатной температуры).

Вместимость: 1–3 взрослых человек или 1–4 человека с детьми.
Возраст детей — старше 7 лет.
Возможно размещение с животными.

Дополнительное спальное место: расположено над уборной, крутая лестница (под 90 градусов), размер спального места — 1,4 х 2 м, максимально допустимый вес — 120 кг.

Биотуалет: современный биотуалет, удобен и прост в использовании, заправляется специальной жидкостью для предотвращения распространения запаха.

На территории:

  • Большая лаундж-зона — ресторан, вместимость — 39 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, чайная зона, авторские светильники, зона камина с креслами, витрина с сувенирами, проектор, настольные игры, открытая веранда.
  • Малая лаундж-зона, вместимость — 25 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, напольные подушки–пуфы, бескаркасные диваны–пуфы, стеллаж, авторские светильники, плазменный телевизор, проектор и экран, флип-чарт.
  • 13 утепленных жилых геокуполов, вместимость — 3 человека.
  • Общественный туалет, 2 кабинки.
  • Душевые на территории, 3 кабинки.
  • Баня-фурако на берегу Ладоги, 2 купели, вместимость — по 4 человека.
  • Русская баня, вместимость — 6 человек.
  • Деревянные дорожки.
  • Костровая зона.
  • Мангальная зона.
Купольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago Ladoga

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в глэмпинге (2 ночи)
  • Трехразовое питание с элементами карельской кухни (кроме ужина в последний день)
  • Фрахт вертолета
  • Все трансферы по программе
  • Индивидуальные экскурсионные программы
  • Переезды на скоростных катерах
  • Услуги гидов, экскурсоводов, шеф-повара и капитанов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Посещение бани-фурако (сеанс до 2 часов) - 6 000 руб
  • Посещение русской бани (сеанс до 2 часов, до 4 человек) - 8 000 руб
  • Доплата за одноместное размещение в шатре - 15 000 руб
  • Посещение Преображенской церкви на Кижах
  • Сувениры и дополнительные услуги в глэмпинге
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, аэропорт Пулково
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи и снаряжение:

  • документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
  • рюкзак или дорожную сумку;
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара;
  • индивидуальную аптечку;
  • средства личной гигиены;
  • сменное бельё;
  • купальные принадлежности и сланцы (для посещения бани-фурако).

Одежда и обувь:

  • удобную спортивную одежду для прогулок на природе (по погоде);
  • 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки;
  • влаго- и ветрозащитную одежду для путешествий по озеру;
  • головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку).
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Кто будет сопровождать меня в путешествии?

Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:

  • профессиональные местные гиды, которые встретят вас в аэропорту и будут с группой на протяжении всей поездки;
  • опытные водители и капитаны будут управлять мотолодками на Ладоге;
  • повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни.
Как будут кормить?

В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме ужина в последний день). В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто – уха на сливках, калитки – открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.

Будет ли мобильная связь?

Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Есть ли возрастные ограничения?

Данный тур подходит для детей старше 7 лет.

Какая будет погода?

С конца мая до середины июля – период белых ночей, когда вечерние сумерки практически сливаются с утренними.

Конец июня – середина августа – наиболее теплое время на Ладожском озере. Средняя температура составляет +17–18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше. Температуры воды также варьируется в пределах +14–20°С. На Ладожском озере часто бывают сильные ветра, однако благодаря этому летом здесь почти не бывает комаров и мошки.

В начале сезона на островах Ладоги много земляники, а в конце лета берега покрываются ягодными полями брусники, черники, голубики, морошки и клюквы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 сен 2023
Добрый день. Все было супер 👍
К
9 июля 2023
Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего
Е
28 фев 2023
Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

На вертолётеМожно с детьмиВсе туры3-дневные турыМузей под открытым небомКарелияВыездныеНа автобусе

Похожие туры из Петрозаводска

Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Республика Карелия, Петрозаводск
10 мая
24 мая
от 44 400 за человека
Джип-тур «Вся Карелия»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Джип-тур «Вся Карелия»
Экскурсионный тур "Джип-тур"Вся Карелия " " на 6 дней
Республика Карелия, Петрозаводск
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
от 105 550 за человека
Мега-тур по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мега-тур по Карелии
Россия, Республика Карелия, Сортавала
2 июня
7 июля
14 июля
18 авг
от 68 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
All Airlines
ХорошоТам