1 день

На вертолете к острову Кижи

Путешествие начинается со встречи в аэропорту Санкт-Петербурга, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы до 09:00.

Утром вы встретитесь с гидом в аэропорту Пулково и позавтракаете в ресторане.

После этого вас ждет трансфер на вертолетную площадку и перелет до ближайшего острова к Кижи.

В пути вы будете пролетать над Онежским озером, с высоты любуясь пейзажами русского севера.

После приземления уже на катере (время в пути 10–15 минут) отправитесь на сам остров Кижи.

Остров Кижи.

Для вас проведут индивидуальную экскурсию по острову.

В центральной части вы увидите знаменитую церковь Преображения Господня (посещение не включено в стоимость) и побываете в церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Эти сооружения входят в архитектурный ансамбль Кижского погоста — памятник деревянного зодчества и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Во время экскурсии вы увидите историко-архитектурные объекты, привезенные из различных уголков Заонежья: жилые дома и хозяйственные постройки из карельских, русских и вепсских деревень, старинные часовни и предметы быта.

Затем вы пересядете в автомобиль, чтобы исследовать дальнюю часть острова с заброшенными деревнями и старинными церквями.

Перелет в глэмпинг Lago Ladoga.

Вы пообедаете в кафе и на вертолете отправитесь в Северное Приладожье на остров Хавус, расположенный в самом центре Ладожских шхер.

Здесь находится глэмпинг Lago Ladoga. Общее время полета составит около 3,5 часов.

Вас ждет размещение в уютных купольных шатрах в окружении соснового леса, приветственный напиток и ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни.