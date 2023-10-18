Так как это индивидуальное путешествие, то точное место и время встречи мы определим по договорённости. Вам необходимо самостоятельно доехать до Петрозаводска, откуда вместе отправимся к Онежскому озеру в уютный загородный отель у леса. Сегодня прогуляемся к маяку, подышим чистейшим воздухом и остановимся на обед-пикник с блинчиками, лососем, карельскими ягодами и травяным чаем. Вы узнаете о тайге и её обитателях, малиновом кварците и традициях коренного народа края — вепсов.

Нагулявшись, вернёмся в отель, где проведём уютный вечер рядом с природой. Желающие смогут посетить баню.