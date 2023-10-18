Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
Вы переночуете в атмосферном загородном отеле у соснового леса, попробуете блинчики с лососем, карельские ягоды и травяной чай на природе. Пообщаетесь с животными на ферме и прокатитесь верхом на лошадях.
Я расскажу вам о тайге и её обитателях, проведу к маяку и поведаю о традициях коренного народа края — вепсов.
Желающие смогут обновиться в бане, взять дополнительный урок по верховой езде и заказать фотосопровождение.
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даты
Описание
Организационные детали
Мы будем гулять по таёжному лесу, есть вероятность встретить кабанов и змей. Будьте внимательны, осторожны и не забывайте, что мы находимся в гостях.
Программа тура по дням
Маяк, пикник на природе, карельская кухня и баня у Онежского озера
Так как это индивидуальное путешествие, то точное место и время встречи мы определим по договорённости. Вам необходимо самостоятельно доехать до Петрозаводска, откуда вместе отправимся к Онежскому озеру в уютный загородный отель у леса. Сегодня прогуляемся к маяку, подышим чистейшим воздухом и остановимся на обед-пикник с блинчиками, лососем, карельскими ягодами и травяным чаем. Вы узнаете о тайге и её обитателях, малиновом кварците и традициях коренного народа края — вепсов.
Нагулявшись, вернёмся в отель, где проведём уютный вечер рядом с природой. Желающие смогут посетить баню.
Вепсская Карелия, пикник и прогулка на лошадях
Встречаем доброе утро за сытным карельским завтраком и отправляемся в музей, где ещё больше узнаем о традициях и обычаях вепсов. Затем прогуляемся до фермы, где нас уже ждут лошади и другие животные, с которыми можно будет пообщаться и даже пообниматься. Прокатимся верхом, а желающие смогут отправиться на дополнительный урок по верховой езде за доплату.
После обеда выезжаем обратно в Петрозаводск. Проводим вас до вокзала или другой точки в городе по договорённости.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Петрозаводск, по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.