Туры по набережной Петрозаводска

Найдено 4 тура в категории «Набережная» в Петрозаводске, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Природа, культура и кухня Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Природа, культура и кухня Карелии
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Начало: Петрозаводск, до 08:00. Если у вас не получается п...
«Прогуляемся по набережной Онежского озера, где посмотрим на арт-объекты, подаренные другими городами»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900 за человека
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
2 дня
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
Начало: Петрозаводск, по договорённости
«В загородном отеле «Вепсский хутор» на берегу Онежского озера»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000 за человека
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
«Проедем по главным улицам Петрозаводска и пройдёмся по Онежской набережной»
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900 за человека
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
«2 ночи в отеле в Петрозаводске и 2 ночи в загородном комплексе на берегу Ладожского озера, в домиках с панорамным видом на карельскую природу»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
84 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Павел
    3 сентября 2023
    Карельский Новый Год на берегу озера Сандал
    Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и
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    теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))

  • О
    Ольга
    15 августа 2023
    Карельский Новый Год на берегу озера Сандал
    Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
    Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как
  • Н
    Наталья
    26 июля 2023
    Карельский Новый Год на берегу озера Сандал
    Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!
    Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!
  • Г
    Герман
    7 мая 2023
    Экскурсионный тур в Карелию с проживанием на берегу озера
    Первые дни проживания проходили на турбазе "Сямозеро". Чистая территория, уютные номера. В номере присутствует кухня для самостоятельного приготовления еды (микроволновка/чайник/холодильник
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    присутствуют). На турбазе включены очень вкусные и сытные завтраки. Если заранее обговорить детали, то могут предоставить обеды и ужины. Есть пешая тропа на минут 10 с красивым лесным видом. Очень уютная и чистая баня. Вторую часть поездки провели в городе Петрозаводск. Выбран был отель "Фрегат", который находится на берегу озера и с прямым выходом к городской набережной. Отель чистый. Внутри отеля присутствует хороший ресторан, так что можно вполне автономно в нём себя ощущать. Город небольшой, все интересные места можно обойти за день. Экскурсии происходили вместе с группой при сопровождении гида. Самые интересные места для посещения в данном туре - это горный парк Рускеала и водопад Ахвенкоски.

    Первые дни проживания проходили на турбазе "Сямозеро". Чистая территория, уютные номера. В номере присутствует кухня дляПервые дни проживания проходили на турбазе "Сямозеро". Чистая территория, уютные номера. В номере присутствует кухня дляПервые дни проживания проходили на турбазе "Сямозеро". Чистая территория, уютные номера. В номере присутствует кухня дляПервые дни проживания проходили на турбазе "Сямозеро". Чистая территория, уютные номера. В номере присутствует кухня дляПервые дни проживания проходили на турбазе "Сямозеро". Чистая территория, уютные номера. В номере присутствует кухня дляПервые дни проживания проходили на турбазе "Сямозеро". Чистая территория, уютные номера. В номере присутствует кухня дляПервые дни проживания проходили на турбазе "Сямозеро". Чистая территория, уютные номера. В номере присутствует кухня дляПервые дни проживания проходили на турбазе "Сямозеро". Чистая территория, уютные номера. В номере присутствует кухня дляПервые дни проживания проходили на турбазе "Сямозеро". Чистая территория, уютные номера. В номере присутствует кухня дляПервые дни проживания проходили на турбазе "Сямозеро". Чистая территория, уютные номера. В номере присутствует кухня для
  • К
    Кисляк Инна Викторовна
    7 января 2023
    Классическая Карелия
    Здравствуйте, с радостью побывали в этом волшебном путешествии. Гиды Анна и Серафима просто чудо, прекрасные профессионалы, Вика замечательный массовик затейник,
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    Марина шеф повар сказочно готовила вместе со своей командой. Ребята весь персонал во главе с Любой, вежливые, добрые, отзывчивые, 🥰 помогают в любой ситуации. Конечно мы очень расстроились что ситуация с водителем не позволила нам покататься на хаски. И впервые за 3 года сломался поезд из за чего мы не побывали в парке Рускеала, но это только добавляет калорита приключениям.

  • И
    Инна Гальченко
    10 декабря 2022
    Классическая Карелия
    Компания Большая страна надёжный партнёр при выборе места отдыха!!!
  • В
    Валерия
    11 октября 2022
    Экскурсионный тур в Карелию с проживанием на берегу озера
    Добрый день! Тур мне понравился, было интересно и познавательно ☀️ Гид попался потрясающий, во время переездов на автобусе рассказывал историю республики и как она образовалась. Так как я впервые ездила в Карелию, впечатления об этой поездке великолепные ☺️
  • И
    Инна
    21 сентября 2022
    Классическая Карелия
    Отличная забота, о клиентах
  • И
    Игорь
    16 сентября 2022
    Экскурсионный тур в Карелию с проживанием на берегу озера
    Большое спасибо за Тур - мы с женой довольны

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Набережная»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Природа, культура и кухня Карелии
  2. Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
  3. Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
  4. Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Набережная" можно забронировать 4 тура от 25 000 до 84 000.
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