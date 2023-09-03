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присутствуют). На турбазе включены очень вкусные и сытные завтраки. Если заранее обговорить детали, то могут предоставить обеды и ужины. Есть пешая тропа на минут 10 с красивым лесным видом. Очень уютная и чистая баня. Вторую часть поездки провели в городе Петрозаводск. Выбран был отель "Фрегат", который находится на берегу озера и с прямым выходом к городской набережной. Отель чистый. Внутри отеля присутствует хороший ресторан, так что можно вполне автономно в нём себя ощущать. Город небольшой, все интересные места можно обойти за день. Экскурсии происходили вместе с группой при сопровождении гида. Самые интересные места для посещения в данном туре - это горный парк Рускеала и водопад Ахвенкоски.