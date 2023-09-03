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Авторский тур
4 дня
Природа, культура и кухня Карелии
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Начало: Петрозаводск, до 08:00. Если у вас не получается п...
«Прогуляемся по набережной Онежского озера, где посмотрим на арт-объекты, подаренные другими городами»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
Начало: Петрозаводск, по договорённости
«В загородном отеле «Вепсский хутор» на берегу Онежского озера»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
«Проедем по главным улицам Петрозаводска и пройдёмся по Онежской набережной»
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
«2 ночи в отеле в Петрозаводске и 2 ночи в загородном комплексе на берегу Ладожского озера, в домиках с панорамным видом на карельскую природу»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
84 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППавел3 сентября 2023Карельский Новый Год на берегу озера СандалВсё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и
- ООльга15 августа 2023Карельский Новый Год на берегу озера СандалХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
- ННаталья26 июля 2023Карельский Новый Год на берегу озера СандалОрганизовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!
- ГГерман7 мая 2023Экскурсионный тур в Карелию с проживанием на берегу озераПервые дни проживания проходили на турбазе "Сямозеро". Чистая территория, уютные номера. В номере присутствует кухня для самостоятельного приготовления еды (микроволновка/чайник/холодильник
- ККисляк Инна Викторовна7 января 2023Классическая КарелияЗдравствуйте, с радостью побывали в этом волшебном путешествии. Гиды Анна и Серафима просто чудо, прекрасные профессионалы, Вика замечательный массовик затейник,
- ИИнна Гальченко10 декабря 2022Классическая КарелияКомпания Большая страна надёжный партнёр при выборе места отдыха!!!
- ВВалерия11 октября 2022Экскурсионный тур в Карелию с проживанием на берегу озераДобрый день! Тур мне понравился, было интересно и познавательно ☀️ Гид попался потрясающий, во время переездов на автобусе рассказывал историю республики и как она образовалась. Так как я впервые ездила в Карелию, впечатления об этой поездке великолепные ☺️
- ИИнна21 сентября 2022Классическая КарелияОтличная забота, о клиентах
- ИИгорь16 сентября 2022Экскурсионный тур в Карелию с проживанием на берегу озераБольшое спасибо за Тур - мы с женой довольны
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Набережная»
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