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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсии в заповедник Кивач. Встреча Нового года
Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018 А.
Встреча группыу центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Санкт-Петербурга поезд № 012 прибытие в 07:00, туристы ожидают прибытие поезда № 018).
Завтрак в ресторане.
Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада.
Осмотр дендрария карельской березы, музея природы.
За доп. плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски для участия в программе «Дыхание Севера».
Бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду.
Программа «Дыхание севера» включает:
Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.
В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России — чемпионы и участники знаменитых гонок.
Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
В программу входит:
- встреча гостей на территории питомника;
- инструктаж по правилам поведения;
- экскурсия по питомнику и знакомство с его главными жителями — Сибирскими и Аляскинскими хаски;
- экскурсия к северным оленям с кормлением ягелем с рук;
- посещение подворья Мезенских лошадей;
- инструктаж по основам управления собачьей упряжкой;
- катание по подготовленной трассе 2,5 км в сопровождение инструктора, 2 человека на одной нарте;
- чаепитие в гриль-беседке кота у живого огня.
Трансфер до базы «Урозеро».
Размещение.
Обед в кафе на базе.
Отдых. Подготовка к банкету.
Новогодний банкет.
Развлекательная программа в гостях у карельского Деда Мороза
Завтрак, обед и ужин в кафе.
Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талвиукко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко».
Талвиукко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений.
Сам Талвиукко будет Вас ждать, чтобы поздравить Вас лично!
В программе:
- посещение питомника ездовых собак;
- прогулка по оленьей ферме;
- посещение саамской деревни;
- прогулка по локации «Мир Калевалы»;
- новогодний флешмоб;
- интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой);
- чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра;
- знакомство с обзорной экспозицией «Времена года — карельский календарь».
Возвращение на базу.
Кулинарный мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков — калиток.
Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье.
Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку — из пшена и картофельную, приемы раскатывания и защипывания теста…
Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки.
Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом.
Чаепитие с калитками.
Программа «Новогодняя сказка»
Завтрак, обед и ужин в кафе.
После обеда анимационная программа на улице «Новогодняя сказка».
Веселые игры со сказочными героями поднимут настроение, а загаданное у ёлки желание непременно сбудется!
Отдых на базе.
Возможность покататься на лыжах, ватрушках, погулять в сосновом лесу.
Для желающих возможность организации досуга за дополнительную плату, бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур:
1. Катания на снегоходах «Снегоходный вираж».
Покатушки на снегоходе — замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом.
Наслаждение от езды на снегоходе по зимней Карелии гармонично дополнит созерцание прекрасных зимних видов.
Группу по подготовленной трассе ведет опытный инструктор, а управление современным снегоходом доступно даже новичку.
Продолжительность программы: 2 часа.
В стоимость входит: трансфер к месту катания, работа инструкторов, аренда снегохода Yamaha VK-540 III и топливо, аренда экипировки: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.
2. Экскурсия на о. Кижи.
Путевая экскурсия из г. Петрозаводска. Продолжительность: 4 часа 30 минут
Автобусная поездка из Петрозаводска до деревни Оятевщина. По дороге путешественники увидят месторождение карельского минерала шунгита и посетят целебный источник «Царицын ключ».
Далее из деревни Оятевщина до о. Кижи путь на судне на воздушной подушке займет 10 минут.
Экскурсия по главным достопримечательностям острова Кижи. Продолжительность: 1 час 30 минут
Путешественники посетят Кижский архитектурный ансамбль, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, прогуляются по заонежской деревне, увидят одну из самых древних деревянных церквей России и познакомятся с повседневной жизнью заонежан 19 века.
Программа с угощением. Продолжительность: 1 час 30 минут
Путешественники окажутся в центральной части острова, смогут подняться на Нарьину гору к Часовне Спаса Нерукотворного, откуда открывается живописный вид на окрестности. А после прогулки на свежем воздухе их ждет натопленная уютная изба в старинном крестьянском доме, где их встретит гостеприимная хозяйка и предложит ароматный чай прямо из самовара и новогодние угощения.
Обратная дорога в Петрозаводск. Продолжительность: 4 часа 30 минут
Общая продолжительность программы: до 14 часов.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску, Shungit. Life, «Дом куклы»
Завтрак в кафе.
Освобождение номеров.
Трансфер в Петрозаводск.
Посещение уникального объекта Shungit.Life, который занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле — шунгита Зажогинского месторождения.
Родина шунгита — Заонежье — одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера.
В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам. Приезжающие в наш край туристы стремятся купить изделия из этого уникального камня. А в чем его уникальность? Только ли в Заонежье он встречается? Действительны ли его необычайные качества?
В чем загадка шунгита, ставшего в наши дни настоящим «брендом» Карелии? Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.
Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров по ценам производителя.
Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой «Дом куклы» — знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых.
Возможность приобрести оберег на память.
Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску.
Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад.
Обед в ресторане.
Посещение Национального музея Республики Карелия.
Интерактивная программа «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени.
Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.
Побываете в карельской избе конца XIX века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами.
Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий.
Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание.
Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем — ощипыванием ели.
Трансфер на вокзал.
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание базе отдыха «Урозеро».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в коттедже № 2, 3:
- для взрослого, при двухместном размещении — 46 400 руб. /чел.;
- для детей до 17 лет, при двухместном размещении — 41 200 руб. /чел.;
- для взрослых при размещении на доп. месте — 43 800 руб. /чел.;
- для детей до 17 лет, при размещении на доп. месте — 38 500 руб. /чел.;
- для детей до 3 лет (без места в номере, без банкета) — 29 500 руб. /чел.;
- для взрослого при одноместном размещении — 51 300 руб. /чел.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в коттедже № 6 (заявки на коттедж принимаются от 4 человек на основных местах):
- для взрослого, при двухместном размещении — 53 200 руб. /чел.;
- для детей до 17 лет, при двухместном размещении — 47 900 руб. /чел.;
- для детей до 17 лет, при размещении на доп. месте — 38 500 руб. /чел.;
- для детей до 3 лет (без места в номере, без банкета) — 29 500 руб. /чел.
Варианты проживания
База отдыха «Урозеро»
Турбаза «Урозеро» расположена в райском уголке Карелии, в котором вы сможете отдохнуть и телом, и душой. Она расположена в 25 км. от г. Петрозаводска в сосновом бору на берегу Урозеро, или Светлого озера, как его называют в народе. Оно славится своей прозрачнейшей лечебной водой, восстанавливающей силы. На него можно полюбоваться с оборудованного пирса, расположенного на территории турбазы. Первое упоминание об озере Урозеро зафиксировано в 1912 году. В документе отмечено, что вода имеет изумрудно-голубой цвет, особенно красивый при ярком солнечном свете и колебании волн. Про него и сейчас можно сказать то же самое. Озеро является одним из чистейших в России — прозрачность воды достигает 15 метров. Длина достигает 7 км, ширина — 3,3 км. Чистейший воздух, белые ночи и дивная природа.
На базе «Урозеро» нет шампуня/геля, фена. В номере есть батареи, будет тепло. На общей кухне есть чайник. Бассейна нет, есть русская баня.
Описание мест размещения в коттедже № 2, 3: размещение в 2-местных благоустроенных номерах в 2-этажных коттеджах. Первый этаж — 2 двухместных номера с полным санузлом и телевизором с системой спутникового TV, на этаже кухня (электроплита, электрочайник, холодильник, посуда), комната отдыха. Второй этаж — 4 двухместных номера с полным санузлом и телевизором с системой спутникового TV, центральное отопление. Всего в коттеджах № 2 и 3 — 12 мест, возможны дополнительные места — раскладушка.
Описание мест размещения в коттедже № 6: двухэтажный благоустроенный VIP-коттедж. Первый этаж — санузел, кухня (электроплита, электрочайник, микроволновая печь, холодильник, посуда), просторная комната отдыха с камином (диван, ТВ). Второй этаж — 2 двухместных номера с полным санузлом, центральное отопление. Всего в доме — 4 места, возможны дополнительные места.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание на маршруте
- Входные билеты в музеи
- Проживание
- Питание, указанное в программе
- Новогодний банкет
- Работа гида-сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Посещение питомника хаски с катанием на собачьих упряжках: взрослые и дети от 13 лет - 3 900 руб. /чел. дети от 7 до 12 лет - 1 950 руб. /чел. дети от 0 до 6 лет - бесплатнодети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна
- Взрослые и дети от 13 лет - 3 900 руб. /чел
- Дети от 7 до 12 лет - 1 950 руб. /чел
- Дети от 0 до 6 лет - бесплатно
- Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна
- Катание на снегоходе: при посадке 2 человека на снегоходе - 3 900 руб. /чел. при посадке 1 человек на снегоходе - 5 500 руб. /чел
- При посадке 2 человека на снегоходе - 3 900 руб. /чел
- При посадке 1 человек на снегоходе - 5 500 руб. /чел
- Экскурсия на остров Кижи (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):взрослые - 7 100 руб. /чел. дети до 17 лет - 6 900 руб. /чел
- Взрослые - 7 100 руб. /чел
- Дети до 17 лет - 6 900 руб. /чел
- Аренда инвентаря
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что взять с собой?
Рекомендуем взять с собой: брюки, теплый свитер, шерстяные носки 2 пары, простые носки 2-3 пары, футболки, теплая куртка, шерстяная шапочка, перчатки; теплую свободную обувь; банные принадлежности.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Чем отличается посещение питомника ездовых собак и оленьей фермы в первый и во второй дни тура?
В первый день в питомнике предполагается катание на дистанцию 2,5 км., а олени кормятся с рук. В резиденции Деда Мороза во второй день нет катания на упряжках. Олени в большом загоне, их смотрят с расстояния 30-40 метров. В программе в резиденции Деда Мороза упор делается на новогоднюю анимацию, питомник и олени там просто присутствуют.
Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой, подселение не предоставляется.
Может ли измениться программа?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.