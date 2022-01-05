4 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, Shungit. Life, «Дом куклы»

Завтрак в кафе.

Освобождение номеров.

Трансфер в Петрозаводск.

Посещение уникального объекта Shungit.Life, который занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле — шунгита Зажогинского месторождения.

Родина шунгита — Заонежье — одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера.

В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам. Приезжающие в наш край туристы стремятся купить изделия из этого уникального камня. А в чем его уникальность? Только ли в Заонежье он встречается? Действительны ли его необычайные качества?

В чем загадка шунгита, ставшего в наши дни настоящим «брендом» Карелии? Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.

Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров по ценам производителя.

Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой «Дом куклы» — знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых.

Возможность приобрести оберег на память.

Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску.

Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад.

Обед в ресторане.

Посещение Национального музея Республики Карелия.

Интерактивная программа «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени.

Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.

Побываете в карельской избе конца XIX века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами.

Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий.

Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание.

Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем — ощипыванием ели.

Трансфер на вокзал.

Отправление домой.