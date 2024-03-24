1 день

Встреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по острову

Прибытие в г. Петрозаводск.

Встреча группы на выходе из центрального здания ж/д вокзала(для групп из Спб поезд № 012 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда № 018).

Завтрак в ресторане.

Трансфер на набережную Онежского озера.

Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера.

Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.

Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.

Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.

Прибытие на остров, встреча с гидом.

Вас ждут катания с гор на санях, масленичные гуляния с фольклорным коллективом под веселые частушки, масленичные песни, народные танцы и игры Заонежья.

Праздничное настроение поддержит ароматный чай из самовара и традиционные русские блины с вареньем.

В программе: путевая экскурсия Петрозаводск — о. Кижи — Петрозаводск, обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», дополнительная программа «Масленичная неделя на острове Кижи», чаепитие.

Продолжительность программы на острове — 3 часа.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер в отель.

Размещение в гостинице.