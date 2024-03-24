Масленица по-карельски

Групповой тур в Петрозаводске
4.7
3 отзыва
Карелия зимой – удивительное зрелище! Все усыпано мягким, искрящимся на солнце снегом. Морозно на улице, но в то же время так тепло на душе от этой красоты. Величественным водам Кивача не страшны никакие морозы, он удивит Вас своей роскошью даже зимой. А какое удовольствие и уникальнейшая возможность увидеть всю красу зимних Кижей.

Отправиться на остров по крепкому льду Онежского озера на судне на воздушной подушке, словно в приключение!
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Ближайшие даты:
15
мар

Что вас ожидает:

Заповедник Кивач
Заповедник Кивач
Побываем в природном заповеднике Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада
"Дыхание Севера"
"Дыхание Севера"
При желании с ветерком прокатимся на собачьих упряжках и покормим оленей ягелем с рук
Остров Кижи
Остров Кижи
Восхитимся красотой и величием Кижского архитектурного ансамбля, занесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Масленица
Масленица
Примем участие в масленичных гуляньях с фольклорным коллективом под веселые частушки, песни, народные танцы и игры Заонежья
Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города, младшего брата Санкт-Петербурга
Деревня Киндасово
Деревня Киндасово
Услышим чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаем, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по острову

Прибытие в г. Петрозаводск.

Встреча группы на выходе из центрального здания ж/д вокзала(для групп из Спб поезд № 012 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда № 018).

Завтрак в ресторане.

Трансфер на набережную Онежского озера.

Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера.

Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.

Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.

Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.

Прибытие на остров, встреча с гидом.

Вас ждут катания с гор на санях, масленичные гуляния с фольклорным коллективом под веселые частушки, масленичные песни, народные танцы и игры Заонежья.

Праздничное настроение поддержит ароматный чай из самовара и традиционные русские блины с вареньем.

В программе: путевая экскурсия Петрозаводск — о. Кижи — Петрозаводск, обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», дополнительная программа «Масленичная неделя на острове Кижи», чаепитие.

Продолжительность программы на острове — 3 часа.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер в отель.

Размещение в гостинице.

Встреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по островуВстреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по островуВстреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по острову
2 день

Марциальные Воды, питомник хаски, заповедник Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Отъезд на загородную экскурсию.

Остановка у арт-объекта «Долина зайцев».

Долина зайцев — это место, которое открыто как взрослым, так и детям. А что может впечатлить больше, чем скала с тысячью зайцев?

Художник Сергей Гапанович поставил целью вырезать 1000 зайцев на скале, сейчас уже ему удалось воплотить порядка 600 зайцев.

Каждый сам найдет для себя причину, почему в долине обитают именно зайцы, а возможно и захочет стать хозяином нового ушастого зверька на теле скалы.

Посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4 источников, осмотром церкви Апостола Петра.

Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада.

Осмотр дендрария карельской березы.

Обед в кафе (шашлык, карельская уха, чай и карельская выпечка)

За дополнительную плату мы предлагаем посетить питомник собак породы хаски для участия в программе «Дыхание Севера»: взрослые и дети от 13 лет — 3900 руб., дети от 7 до 12 лет — 1950 руб., дети от 0 до 6 лет — бесплатно.

Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна.

Бронируется при покупке тура, оплачивается на месте.

В программе:

Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера».

Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.

Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.

В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России — чемпионы и участники знаменитых гонок.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.

После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора.

Сдача снаряжения, переодевание.

Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук.

Чаепитие у костра с печеньем

Возвращение в Петрозаводск.

Марциальные Воды, питомник хаски, заповедник КивачМарциальные Воды, питомник хаски, заповедник КивачМарциальные Воды, питомник хаски, заповедник Кивач
3 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня Киндасово

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску (архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры).

Обед в ресторане.

Отправка на экскурсионную интерактивную программу в национальную карельскую деревню Киндасово.

В деревне Киндасово уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор.

Приехав туда, вы попадете в сказку!

Сможете насладиться тишиной карельского леса, надышаться опьяняющим сосновым воздухом!

Только здесь вы угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!

Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.

Трансфер на ж/д вокзал Петрозаводска.

Отправка домой.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня КиндасовоОбзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня КиндасовоОбзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня Киндасово

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

2-местное
размещение		1-местное
размещение		Взрослый
на доп. месте		Основное место
(дети до 17 лет)		Доп. место
(дети до 17 лет)
«Северная» 4*,
стандарт		24 60027 20023 20023 10021 000*
«Питер Инн» 4*24 40027 40022 70023 00021 300
«Petra» 3*,
стандарт / комфорт		24 600 / 25 20028 600 / 29 90023 70023 100 / 23 70022 200

*Стоимость размещения ребенка до 14 лет на доп. месте в гостинице «Северная».

Варианты проживания

Гостиница «Северная» 4

2 ночи

Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.

Варианты размещения:

  • Однокомнатный одноместный номер с односпальной кроватью. Оснащение номера: телевизор, мини-бар / холодильник, санузел, телефон.
  • Однокомнатный двухместныйномер с одной двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. Оснащение номера: телевизор, санузел, мини-бар / холодильник, телефон.
Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4

Гостиница «Питер инн» 4

2 ночи

Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.

Расстояние от гостиницы Piter Inn до международного аэропорта Петрозаводск составляет 17 км.

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Гостиница «Petra» 3

2 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.

Гостиница «Petra» 3Гостиница «Petra» 3Гостиница «Petra» 3Гостиница «Petra» 3

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Трансферы по программе
  • Питание, указанное в программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Работа гида-экскурсовода
  • Входные билеты на объекты показа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Посещение питомника собак породы хаски (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):взрослые и дети от 13 лет - 3 900 руб. дети от 7 до 12 лет - 1 950 руб. дети от 0 до 6 лет - бесплатнодети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна
  • Взрослые и дети от 13 лет - 3 900 руб
  • Дети от 7 до 12 лет - 1 950 руб
  • Дети от 0 до 6 лет - бесплатно
  • Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная походная одежда:

  • брюки;
  • теплый свитер;
  • теплая куртка;
  • шерстяная шапочка;
  • перчатки;
  • теплая свободная обувь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Могут ли быть какие-то изменения в туре?

Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую. При штормовой погоде (скорости ветра более 14 м/с), низкой температуре (ниже 20 градусов Цельсия) могут быть отменены поездки на остров Кижи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
24 мар 2024
Спасибо, поездка получилась очень насыщенная, всё получилось очень хорошо. Татьяна Николаевна оказалось очень опытным гидом, которая всегда рассказывала много интересного и с пониманием относилась к желанию гостей рассмотреть что-то подольше. Но к сожалению самих масленичных гуляний (катание на горке, игр) не было. Вероятно из-за погоды (активно тает снег).
В
19 мар 2024
Очень интересная и насыщенная программа, посетили много мест.
Очень интересная и насыщенная программа, посетили много мест.Очень интересная и насыщенная программа, посетили много мест.Очень интересная и насыщенная программа, посетили много мест.Очень интересная и насыщенная программа, посетили много мест.Очень интересная и насыщенная программа, посетили много мест.
Н
3 мар 2023
Тур понравился. Очень хороший гид Ирина, интересно рассказывала, заботилась о туристах. Удивительные места. Хорошая гостиница Северная.
Последний (3й) день тура был несколько смазан: не самое лучшее расписание, наименее интересная программа.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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