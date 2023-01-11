1 день

Прибытие, заповедник Кивач

Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018.

Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Санкт-Петербурга поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №18).

Завтрак в ресторане.

Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада. Осмотр дендрария карельской березы, музея природы.

За доп. плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски для участия в программе «Дыхание Севера». Бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду.

Программа «Дыхание севера» включает:

Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.

В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России — чемпионы и участники знаменитых гонок.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

В программу входит:

встреча гостей на территории питомника;

инструктаж по правилам поведения;

экскурсия по питомнику и знакомство с его главными жителями — Сибирскими и Аляскинскими хаски;

экскурсия к северным оленям с кормлением ягелем с рук;

посещение подворья Мезенских лошадей;

инструктаж по основам управления собачьей упряжкой;

катание по подготовленной трассе 2,5 км в сопровождение инструктора, 2 человека на одной нарте;

чаепитие в гриль-беседке кота у живого огня.

Трансфер до базы «Урозеро».

Размещение.

Обед, ужин в кафе.