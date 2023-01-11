Прогулки на свежем воздухе, катание на лыжах, ватрушках и снегоходе, баня с березовым веником, домашнее питание и крепкий сон вернут вам румянец, силы, прекрасное настроение, а самое главное — здоровье. Волшебный мир карельской природы, прелесть зимнего леса, все это вы можете испытать на себе. Приехав к нам, вы навсегда полюбите эти места!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, заповедник Кивач
Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018.
Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Санкт-Петербурга поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №18).
Завтрак в ресторане.
Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада. Осмотр дендрария карельской березы, музея природы.
За доп. плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски для участия в программе «Дыхание Севера». Бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду.
Программа «Дыхание севера» включает:
Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.
В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России — чемпионы и участники знаменитых гонок.
Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
В программу входит:
- встреча гостей на территории питомника;
- инструктаж по правилам поведения;
- экскурсия по питомнику и знакомство с его главными жителями — Сибирскими и Аляскинскими хаски;
- экскурсия к северным оленям с кормлением ягелем с рук;
- посещение подворья Мезенских лошадей;
- инструктаж по основам управления собачьей упряжкой;
- катание по подготовленной трассе 2,5 км в сопровождение инструктора, 2 человека на одной нарте;
- чаепитие в гриль-беседке кота у живого огня.
Трансфер до базы «Урозеро».
Размещение.
Обед, ужин в кафе.
Резиденция карельского Деда Мороза - Талвиукко, мастер-класс
Завтрак, обед и ужинв кафе.
Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талвиукко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко».
Талвиукко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений.
Сам Талвиукко будет Вас ждать, чтобы поздравить Вас лично!
В программе:
- посещение питомника ездовых собак;
- прогулка по оленьей ферме;
- посещение саамской деревни;
- прогулка по локации «Мир Калевалы»;
- новогодний флешмоб;
- интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой);
- чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра;
- знакомство с обзорной экспозицией «Времена года — карельский календарь».
Возвращение на базу.
Кулинарный мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков — калиток.
Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье.
Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку — из пшена и картофельную, приемы раскатывания и защипывания теста…
Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки. Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом.
Чаепитие с калитками.
Программа «Новогодняя сказка»
Завтрак, обед и ужин в кафе.
После обеда анимационная программа на улице «Новогодняя сказка».
Веселые игры со сказочными героями поднимут настроение, а загаданное у ёлки желание непременно сбудется!
Отдых на базе.
Возможность покататься на лыжах, ватрушках, погулять в сосновом лесу.
Для желающих возможность организации досуга за дополнительную плату, бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур:
Экскурсия на о. Кижи.
Путевая экскурсия из г. Петрозаводска. Продолжительность: 4 часа 30 минут
Автобусная поездка из Петрозаводска до деревни Оятевщина. По дороге путешественники увидят месторождение карельского минерала шунгита и посетят целебный источник «Царицын ключ».
Далее из деревни Оятевщина до о. Кижи путь на судне на воздушной подушке займет 10 минут.
Экскурсия по главным достопримечательностям острова Кижи. Продолжительность: 1 час 30 минут
Путешественники посетят Кижский архитектурный ансамбль, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, прогуляются по заонежской деревне, увидят одну из самых древних деревянных церквей России и познакомятся с повседневной жизнью заонежан 19 века.
Программа с угощением. Продолжительность: 1 час 30 минут
Путешественники окажутся в центральной части острова, смогут подняться на Нарьину гору к Часовне Спаса Нерукотворного, откуда открывается живописный вид на окрестности. А после прогулки на свежем воздухе их ждет натопленная уютная изба в старинном крестьянском доме, где их встретит гостеприимная хозяйка и предложит ароматный чай прямо из самовара и новогодние угощения.
Обратная дорога в Петрозаводск. Продолжительность: 4 часа 30 минут
Общая продолжительность программы: до 14 часов.
Деревня Киндасово, рождественский ужин
Завтрак в кафе.
Поездка в деревню Киндасово на программу «Деревенские забавы или Новый год по-киндасовски!»
Мы приглашаем вас посетить удивительную, старинную карельскую деревушку Киндасово.
Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор. Ещё с XIX века о жителях нашей деревни ходили байки и анекдоты.
Приехав к нам, вы сможете стать настоящим киндасовцем и даже заговорите по-карельски. Мы угостим вас традиционными карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!
Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.
В программе:
- путешествие по карельской деревне;
- знакомство с анекдотами о киндасовцах;
- экскурс в музыкальную культуру Карелии;
- карельское чаепитие, с киндасовской настоечкой да пирогами.
Возвращение на базу.
Обед.
Рождественский ужин в кафе базы. Праздничный стол, отдых в семейном кругу
Отдых на базе, катания на снегоходах (доп. плата)
Завтрак, обед и ужин в кафе.
Отдых на базе.
Возможность покататься на лыжах, ватрушках, погулять в сосновом лесу.
Для желающих возможность организации досуга за дополнительную плату, бронируется при покупке тура:
Поездки в развлекательный центр на программу катания на снегоходах «Снегоходный вираж».
Покатушки на снегоходе — замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом.
Наслаждение от езды на снегоходе по зимней Карелии гармонично дополнит созерцание прекрасных зимних видов.
Группу по подготовленной трассе ведет опытный инструктор, а управление современным снегоходом доступно даже новичку.
Продолжительность программы: 2 часа.
В стоимость входит: трансфер к месту катания, работа инструкторов, аренда снегохода Yamaha VK-540 III и топливо, аренда экипировки: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.
Катание на снегоходах и экскурсии бронируются при заказе тура, оплачиваются на месте.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску, Shungit. Life, «Дом куклы»
Завтрак в кафе.
Освобождение номеров.
Трансфер в Петрозаводск.
Посещение уникального объекта Shungit.Life, который занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле — шунгита Зажогинского месторождения.
Родина шунгита — Заонежье — одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера.
В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам.
Приезжающие в наш край туристы стремятся купить изделия из этого уникального камня. А в чем его уникальность? Только ли в Заонежье он встречается? Действительны ли его необычайные качества?
В чем загадка шунгита, ставшего в наши дни настоящим «брендом» Карелии? Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.
Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров по ценам производителя.
Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой «Дом куклы» — знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых. Возможность приобрести оберег на память.
Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску.
Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад.
Обед в ресторане.
Посещение Национального музея Республики Карелия.
Интерактивная программа «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени.
Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.
Побываете в карельской избе конца XIX века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами.
Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий. Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание.
Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем — ощипыванием ели.
Трансфер на вокзал.
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает на турбазе «Урозеро» (размещение в 2-местных благоустроенных номерах в 2-этажном коттедже).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в коттедже № 2, 3:
- для взрослого, при двухместном размещении — 51 700 руб. /чел.;
- для детей до 17 лет, при двухместном размещении — 49 900 руб. /чел.;
- для взрослых при размещении на доп. месте — 47 400 руб. /чел.;
- для детей до 17 лет, при размещении на доп. месте — 45 600 руб. /чел.;
- для детей до 3 лет (без места в номере) — 32 900 руб. /чел.;
- для взрослого при, одноместном размещении — 59 900 руб. /чел.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в коттедже № 6 (заявки на коттедж принимаются от 4 человек на основных местах):
- для взрослого, при двухместном размещении — 63 000 руб. /чел.;
- для детей до 17 лет, при двухместном размещении — 61 400 руб. /чел.;
- для детей до 17 лет, при размещении на доп. месте — 45 600 руб. /чел.;
- для детей до 3 лет (без места в номере) — 32 900 руб. /чел.
Варианты проживания
База отдыха «Урозеро»
Турбаза «Урозеро» расположена в райском уголке Карелии, в котором вы сможете отдохнуть и телом, и душой. Она расположена в 25 км. от г. Петрозаводска в сосновом бору на берегу Урозеро, или Светлого озера, как его называют в народе. Оно славится своей прозрачнейшей лечебной водой, восстанавливающей силы. На него можно полюбоваться с оборудованного пирса, расположенного на территории турбазы. Первое упоминание об озере Урозеро зафиксировано в 1912 году. В документе отмечено, что вода имеет изумрудно-голубой цвет, особенно красивый при ярком солнечном свете и колебании волн. Про него и сейчас можно сказать то же самое. Озеро является одним из чистейших в России — прозрачность воды достигает 15 метров. Длина достигает 7 км, ширина — 3,3 км. Чистейший воздух, белые ночи и дивная природа;
Описание мест размещения в коттедже № 2, 3: размещение в 2-местных благоустроенных номерах в 2-этажных коттеджах. Первый этаж — 2 двухместных номера с полным санузлом и телевизором с системой спутникового TV, на этаже кухня (электроплита, электрочайник, холодильник, посуда), комната отдыха. Второй этаж — 4 двухместных номера с полным санузлом и телевизором с системой спутникового TV, центральное отопление. Всего в коттеджах № 2 и 3 — 12 мест, возможны дополнительные места — раскладушка.
Описание мест размещения в коттедже № 6: двухэтажный благоустроенный VIP-коттедж. Первый этаж — санузел, кухня (электроплита, электрочайник, микроволновая печь, холодильник, посуда), просторная комната отдыха с камином (диван, ТВ). Второй этаж — 2 двухместных номера с полным санузлом, центральное отопление. Всего в доме — 4 места, возможны дополнительные места.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание на маршруте
- Входные билеты в музеи
- Проживание
- Питание, указанное в программе
- Рождественский ужин
- Работа гида-сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Посещение питомника собак Хаски (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте): взрослые и дети от 13 лет - 3 900 руб. /чел. дети от 7 до 12 лет - 1 900 руб. /чел. дети от 0 до 6 лет - бесплатнодети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна
- Взрослые и дети от 13 лет - 3 900 руб. /чел
- Дети от 7 до 12 лет - 1 900 руб. /чел
- Дети от 0 до 6 лет - бесплатно
- Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна
- Катание на снегоходе: при посадке 2 человека на снегоходе - 3 900 руб. /чел. при посадке 1 человек на снегоходе - 5 500 руб. /чел
- При посадке 2 человека на снегоходе - 3 900 руб. /чел
- При посадке 1 человек на снегоходе - 5 500 руб. /чел
- Экскурсия на остров Кижи (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):взрослые - 7 100 руб. /чел. дети до 17 лет - 6 900 руб. /чел
- Взрослые - 7 100 руб. /чел
- Дети до 17 лет - 6 900 руб. /чел
- Прокат оборудования
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
На зимних программах одежда имеет особое значение, она должна долго оставаться сухой и тёплой. Рекомендуем Вам взять с собой:
- тёплое нижнее х/б бельё, легкий и тёплый свитер, теплую куртку;
- обязательно зимнюю шапку (трикотажную вязаную или меховую);
- тёплые варежки или пару шерстяных перчаток;
- теплую, но не тесную (!) удобную обувь (на устойчивом невысоком каблуке);
- маленький рюкзак (для передвижения на лыжах);
- теплую жилетку (для привалов);
- шерстяные носки 2 пары;
- простые носки 2-3 пары.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Каковы особенности тура в зимнее время?
Световой день в Карелии зимой короткий, поэтому все программы построены таким образом, что активная экскурсионная часть приходится на первую половину дня, а во второй половине дня Вам предлагается отдых и развлечения.
Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.
Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.