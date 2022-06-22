Волшебство зимних Кижей

Карелия зимой - удивительное зрелище! Все усыпано мягким, искрящимся на солнце снегом! Морозно на улице, но

4.7
3 отзыва
Карелия зимой – удивительное зрелище! Все усыпано мягким, искрящимся на солнце снегом! Морозно на улице, но в то же время так тепло на душе от этой красоты! Величественным водам Кивача не страшны никакие морозы, он удивит Вас своей роскошью даже зимой! А какое удовольствие и уникальнейшая возможность увидеть всю красу зимних Кижей! Отправиться на остров по крепкому льду Онежского озера на судне на воздушной подушке, словно в приключение!
Волшебство зимних Кижей
Волшебство зимних Кижей
Волшебство зимних Кижей
Волшебство зимних Кижей
Волшебство зимних Кижей
Волшебство зимних Кижей
Волшебство зимних Кижей
Волшебство зимних Кижей
Волшебство зимних Кижей
Волшебство зимних Кижей
Волшебство зимних Кижей
Волшебство зимних Кижей
Волшебство зимних Кижей
Волшебство зимних Кижей
Волшебство зимних Кижей
Волшебство зимних Кижей
Ближайшие даты:
29
янв
05
фев
12
фев
19
фев
26
фев
06
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07
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даты

Описание

Преимущество этого путешествия:

  • побываем в природном заповеднике Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада;
  • продегустируем воду из 4-х источников на первом российском курорте Марциальные Воды, основанном самим Петром I;
  • с ветерком прокатимся на судне на воздушной подушке по льду Онежского озера до острова Кижи.

Программа тура по дням

1 день
Природный заповедник Кивач и Марциальные Воды

Прибытие в г. Петрозаводск.

Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №18).

Завтрак в ресторане.

Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада.

Осмотр дендрария карельской березы.

Посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4-х источников, осмотром церкви Апостола Петра.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в гостинице.

Обед в ресторане отеля.

2 день
Посещение острова Кижи

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров (вещи сдаются в камеру хранения).

Трансфер на набережную Онежского озера.

Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера.

Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.

Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.

Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут. Общая продолжительность поездки до 6 часов.

Прибытие на остров, встреча с гидом.

В ходе обзорной экскурсии по острову Вы познакомитесь с жемчужиной русского деревянного зодчества – Кижским архитектурным ансамблем, осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, посетите дом заонежского крестьянина, узнаете, как жили крестьяне на Русском Севере, увидите церковь Воскрешения Лазаря – старейшую в России православную святыню.

Включено в программу: проезд по маршруту: г. Петрозаводск – о. Кижи – г.  Петрозаводск; обзорная экскурсия по основной экспозиции музея «Шедевры острова Кижи»; дополнительная тематическая экскурсия, чаепитие в крестьянском доме с традиционной выпечкой.

Возвращение в Петрозаводск.

Ужин в кафе.

Трансфер на ж.д. вокзал. 

В феврале в Петрозаводске проводится фестиваль ледовых и снежных скульптур «Гиперборея». Участники тура смогут посетить фестиваль и насладиться снежными и ледовыми скульптурами художников со всей России. Фестиваль является самым крупным зимним событием в Карелии. Даты фестиваля будут определены позднее.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска в номерах с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения (группа от 2 чел.), руб.:

 2-местное
размещение		1-местное
размещение		Взрослый на доп. местеОсновное место
(дети до 17 лет)		Доп. место
(дети до 17 лет)
Гостиница
«Северная»		18 90020 100 18 55018 40017 600
Гостиница
«Питер Инн»		19 20020 500 18 55018 70018 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Питание, указанное в программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Размещение в номерах с удобствами
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная походная одежда:

  • брюки;
  • теплый свитер;
  • теплая куртка;
  • шерстяная шапочка;
  • перчатки;
  • теплую свободную обувь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Каковы особенности тура в зимнее время?

Световой день в Карелии зимой короткий, поэтому все программы построены таким образом, что активная экскурсионная часть приходится на первую половину дня, а во второй половине дня Вам предлагается отдых и развлечения.

На зимних программах одежда имеет особое значение. Она должна долго оставаться сухой и тёплой. Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
22 июня 2022
Все было организовано хорошо.
Е
21 июня 2022
Отлично все организовано
И
17 июня 2022
Организацию по переправе с материка на остров и обратно надо доработать

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