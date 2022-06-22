Преимущество этого путешествия:
Прибытие в г. Петрозаводск.
Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №18).
Завтрак в ресторане.
Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада.
Осмотр дендрария карельской березы.
Посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4-х источников, осмотром церкви Апостола Петра.
Возвращение в Петрозаводск.
Размещение в гостинице.
Обед в ресторане отеля.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров (вещи сдаются в камеру хранения).
Трансфер на набережную Онежского озера.
Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера.
Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.
Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.
Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут. Общая продолжительность поездки до 6 часов.
Прибытие на остров, встреча с гидом.
В ходе обзорной экскурсии по острову Вы познакомитесь с жемчужиной русского деревянного зодчества – Кижским архитектурным ансамблем, осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, посетите дом заонежского крестьянина, узнаете, как жили крестьяне на Русском Севере, увидите церковь Воскрешения Лазаря – старейшую в России православную святыню.
Включено в программу: проезд по маршруту: г. Петрозаводск – о. Кижи – г. Петрозаводск; обзорная экскурсия по основной экспозиции музея «Шедевры острова Кижи»; дополнительная тематическая экскурсия, чаепитие в крестьянском доме с традиционной выпечкой.
Возвращение в Петрозаводск.
Ужин в кафе.
Трансфер на ж.д. вокзал.
В феврале в Петрозаводске проводится фестиваль ледовых и снежных скульптур «Гиперборея». Участники тура смогут посетить фестиваль и насладиться снежными и ледовыми скульптурами художников со всей России. Фестиваль является самым крупным зимним событием в Карелии. Даты фестиваля будут определены позднее.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска в номерах с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения (группа от 2 чел.), руб.:
|2-местное
размещение
|1-местное
размещение
|Взрослый на доп. месте
|Основное место
(дети до 17 лет)
|Доп. место
(дети до 17 лет)
|Гостиница
«Северная»
|18 900
|20 100
|18 550
|18 400
|17 600
|Гостиница
«Питер Инн»
|19 200
|20 500
|18 550
|18 700
|18 000
Удобная походная одежда:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Световой день в Карелии зимой короткий, поэтому все программы построены таким образом, что активная экскурсионная часть приходится на первую половину дня, а во второй половине дня Вам предлагается отдых и развлечения.
На зимних программах одежда имеет особое значение. Она должна долго оставаться сухой и тёплой. Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».