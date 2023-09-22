Величие Кижи и Валаама
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Петрозаводск и Кижи
07:50 Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у вагона № 9 поезда № 18 Москва — Петрозаводск.
Гид будет встречать с табличкой.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по столице Карелии. Прогулка по Онежской набережной.
А теперь мы предлагаем вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Экскурсия на о. Кижи.
Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в гостинице.
Мраморный каньон Рускеала. Остров Валаам (дополнительно)
Ранний подъем.
Завтрак с собой ланч-бокс.
05:30 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км).
В случае отмены экскурсии на Валаам по погодным условиям, выезд на Рускеала в 09:00. Возвращение в гостиницу в 21:00.
Экскурсия в Рускеальский горный парк — «Мраморный каньон».
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
Следующая остановка у рускеальского водопада Ахинкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте в кассе — 450 руб. /чел.).
Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 1500 руб.) или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.
За доп. плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).
Прибытие в г. Сортавала.
Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).
Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Возвращение в г. Сортавала. Возвращение в гостиницу.
Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
Центра Шунгита. Водопад Кивач
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Посещение Центра Шунгита.
Посещение сувенирного центра, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.
А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.
Природный черный камень — настоящее чудо.
Лекарство от множества болезней, спасение жизни.
Экскурсия на водопад Кивач.
Кивач — один из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза — дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в кафе.
Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировачно в 16:00.
Прощание с гидом. До новых встреч!
Отъезд в Москву поезд № 017А Петрозаводск — Москва в 21:50, Санкт-Петербург поезд № 805Ч («Ласточка») Петрозаводск — Санкт-Петербург в 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в отеле «Питер Инн» 4*, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Двухместное размещение, взрослые
|26 900
|Двухместное размещение, ребёнок до 16 лет
|24 900
|Дополнительное место, взрослые
|24 200
|Дополнительное место, ребенок до 16 лет
|22 200
|Одноместное размещение
|33 900
Стоимость тура с одноместным размещением в отеле «Карелия Спа» 4* — 33 900 руб.
Варианты проживания
Отель «Piter Inn»
Отель «Piter Inn» расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Гостиница Карелия Спа 4
Спа-отель «Карелия» расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.
Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
В отеле можно провести деловое мероприятие любого формата, для этого в конференц-зале отеля имеется разнообразное современное оборудование. Сотрудники отеля помогут гостям организовать экскурсии по достопримечательностям.
Расстояние от отеля «Карелия» до железнодорожного вокзала составляет 2,1 км, а до аэропорта Петрозаводска 21 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по программе (3 завтрака, 1 обед)
- Транспортные услуги по маршруту
- Работа гида
- Входные билеты на экскурсии
- Экскурсии, включенные в стоимость тура: обзорная экскурсия по городу Петрозаводскуэкскурсия на остров Кижиэкскурсия в Рускеальский горный парк и "Мраморный каньон"экскурсия на водопад Кивачпосещение музея природы заповедника "Кивач"посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника "Кивач"
- Обзорная экскурсия по городу Петрозаводску
- Экскурсия на остров Кижи
- Экскурсия в Рускеальский горный парк и «Мраморный каньон»
- Экскурсия на водопад Кивач
- Посещение музея природы заповедника «Кивач»
- Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):взрослые - 5 500 руб. /чел. дети до 12 лет включительно - 3 000 руб. /чел
- Взрослые - 5 500 руб. /чел
- Дети до 12 лет включительно - 3 000 руб. /чел
- Вход на водопад Ахинкоски - 450 руб. /чел
- Многие объекты посещения взимают плату за фото - и видеосъемку - от 10 до 150 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь:
- Обратите внимание на то, что в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30°C до +10°C. Поэтому позаботьтесь заранее о тёплых вещах, ветровках, головных уборах.
- Обувь должна быть спортивного типа — кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа «шлепанцы», но с фиксированным задником. Обувь должна быть удобной, привычной Вам, разношенной, т. к. на ногах придется проводить достаточно много времени.
- При себе необходимо иметь запасную одежду, обувь.
- На случай дождя — накидку от дождя.
- Для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам — длинные брюки.
Документы:
- Документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку.
- Для туристов, путешествующих с детьми обязательно свидетельство о рождении детей.
- Полис обязательного медицинского страховании.
Не забудьте взять с собой лекарства, которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться.
Особенности маршрута
Экскурсии, включающие в себя переезд по воде, осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные;
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора. Мужчинам рекомендуется надевать брюки (не шорты).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности в туре?
Острова Кижи, Валаам, Соловки, горный парк «Рускеала» располагаются на больших расстояниях друг от друга. Поэтому программы туров, в которые включено посещение хотя бы 2 из этих объектов, содержат в себе длительные переезды + в некоторые дни ранние подъёмы. Компания делает всё возможное для того, чтобы переезды были максимально комфортными для туристов: путевая информация, остановки в интересных местах по пути, санитарные остановки, показ художественных или документальных фильмов.
Также заранее, находясь во время маршрута в Петрозаводске, позаботьтесь о приобретении питьевой воды в дорогу и, при необходимости, перекуса. На трассах между городами и экскурсионными объектами не всегда есть магазины.
Возможны ли изменения в программе?
Погодные условия могут внести свои коррективы в наши экскурсионные программы. При сильном шторме на Белом море или на Онежском или Ладожском озёрах (шторма на которых порой бывают не слабее, чем на море), выход судов из порта запрещён. Мы не можем рисковать. В этом случае экскурсии, зависящие от перемещения по воде, будут заменены на равноценные по цене мероприятия. Такое случается очень редко, но Вы должны быть предупреждены.
Когда и сколько длится?
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