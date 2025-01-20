Карелии снежный узор: топовые места, зимние активности и прогулки на природе

Отдохнуть в глэмпинге на Ладоге, прокатиться на снегоходах и побывать на мраморном каньоне
В туре мы собрали популярные локации, малоизвестные места, увлекательные зимние активности и комфортное размещение. Вы посетите знаменитый горный парк «Рускеала» и заповедник Кивач.

Насладитесь красотой заснеженных хвойных лесов, очарованием фактурных скал
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и полюбуетесь Ладожскими шхерами.

Вас также ждут мастер-класс по приготовлению карельской выпечки, питомник с дружелюбными хаски и поездка на снегоходах. Путешествие позволит вам отдохнуть от городской суеты и погрузиться в атмосферу зимней сказки.

5
1 отзыв
Карелии снежный узор: топовые места, зимние активности и прогулки на природе
Карелии снежный узор: топовые места, зимние активности и прогулки на природе
Карелии снежный узор: топовые места, зимние активности и прогулки на природе
Ближайшие даты:
21
фев7
мар15
мар
Время начала: 08:00, 09:00

Описание тура

Организационные детали

С собой лучше иметь тёплую многослойную одежду и устойчивую обувь.

Проживание. В загородном комплексе на берегу Ладожского озера, в домиках с панорамным видом на карельскую природу.

  • Базовая стоимость включает 2-местное размещение в современных домиках барн-хаус с панорамным остеклением в глэмпинге (2 ночи) и в отеле в Петрозаводске (1 ночь).
  • Под запрос возможна замена домика на номера экоотеля с дополнительной скидкой за тур — 5000 ₽ с человека.

Питание. В стоимость включены сытные завтраки по меню на выбор и горячий чай из термоса со вкусностями на протяжении всей программы. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Для групп от 4 человек — Volkswagen Multivan или Mercedes Sprinter. Для групп менее 4 человек — кроссоверы Kia, Ford, Renault.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Уровень сложности. Все экскурсии проходят без спешки, в спокойном темпе. Большинство перемещений — на комфортном авто. Пешие переходы и подъёмы подойдут для людей без подготовки. Световой день зимой короткий, поэтому старт ежедневно не раньше 10:00, финиш — в 17:00-18:00.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, обзор города, авто-пешеходная экскурсия по окрестностям Ладожского озера

Встречаемся и отправляемся знакомиться с Петрозаводском — вас ждёт краткая обзорная экскурсия по городу. Затем доедем до нашего уютного глэмпинга на берегу Ладоги в окружении первозданной природы. Разместимся, оденемся потеплее и начнём авто-пешеходную экскурсию по окрестностям Ладожского озера.

Погуляем по заснеженному лесу, невысоким скалам и горам. Места здесь очень живописные и пустынные. Тропинки в лесу часто прячутся под слоем снега, поэтому, возможно, протаптывать их мы будем сами. Желающие смогут попробовать походить на снегоступах — мы предоставим.

После прогулки, если позволит погода, прокатимся по замёрзшему озеру на аэролодке в национальном парке «Ладожские шхеры». Сможем высадиться на одном-двух безлюдных островах, чтобы полюбоваться нетронутыми пейзажами. Также будет возможность попробовать айс-флоатинг — купание в специальном гидрокостюме среди плавающих льдин (за доплату, о своём желании сообщайте при бронировании).

Вечером можно погреться в бане или сауне (за доплату).

Встреча, обзор города, авто-пешеходная экскурсия по окрестностям Ладожского озераВстреча, обзор города, авто-пешеходная экскурсия по окрестностям Ладожского озераВстреча, обзор города, авто-пешеходная экскурсия по окрестностям Ладожского озераВстреча, обзор города, авто-пешеходная экскурсия по окрестностям Ладожского озераВстреча, обзор города, авто-пешеходная экскурсия по окрестностям Ладожского озераВстреча, обзор города, авто-пешеходная экскурсия по окрестностям Ладожского озераВстреча, обзор города, авто-пешеходная экскурсия по окрестностям Ладожского озераВстреча, обзор города, авто-пешеходная экскурсия по окрестностям Ладожского озераВстреча, обзор города, авто-пешеходная экскурсия по окрестностям Ладожского озераВстреча, обзор города, авто-пешеходная экскурсия по окрестностям Ладожского озераВстреча, обзор города, авто-пешеходная экскурсия по окрестностям Ладожского озера
2 день

Горный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, питомник хаски, гора Паасонвуори

Сегодня посетим самую знаменитую достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». Вы увидите места, где добывали мрамор для зданий Петербурга, посмотрите на Мраморный каньон, Итальянский карьер и горное озеро. Желающие смогут дополнительно приобрести экскурсию по подземному миру «Рускеалы». В парк мы поедем на машине, но если вы давно хотели прокатиться на ретропоезде, это возможно (при бронировании дадим рекомендации).

На обратном пути побываем у водопадов Ахинкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие…». Журчание летящих струй, подвесные мостики, оборудованная экотропа и деревянные скульптуры — здесь нравится и детям, и взрослым. Также заедем в питомник, где живут дружелюбные хаски.

Пообедаем в кафе на маршруте, а затем по удобной лестнице с атмосферной подсветкой поднимемся на гору Паасонвуори, чтобы полюбоваться потрясающей панорамой озера и макушками елей. Вы также узнаете историю самой горы, берущую начало в средних веках.

Горный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, питомник хаски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, питомник хаски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, питомник хаски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, питомник хаски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, питомник хаски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, питомник хаски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, питомник хаски, гора Паасонвуори
3 день

Катание на снегоходах, мастер-класс по приготовлению калиток

В этот день вас ждёт снежное приключение — едем кататься по лесу на снегоходах! Опытный инструктор проведёт инструктаж, и мы отправимся в путь по увлекательному маршруту, любуясь сказочными видами зимней природы. В базовую стоимость включена рассадка по 2 человека на снегоход (в течение поездки можно меняться). Дополнительно возможна рассадка по 1 человеку, о своём желании сообщайте при бронировании. После прогулки пообедаем и согреемся горячим чаем.

А во второй половине дня шеф-повар проведёт для нас мастер-класс по приготовлению карельской выпечки — калиток. В уютной атмосфере приготовим карельские пирожки и устроим чаепитие. Ночь проведём в гостинице в Петрозаводске.

Катание на снегоходах, мастер-класс по приготовлению калитокКатание на снегоходах, мастер-класс по приготовлению калитокКатание на снегоходах, мастер-класс по приготовлению калитокКатание на снегоходах, мастер-класс по приготовлению калитокКатание на снегоходах, мастер-класс по приготовлению калиток
4 день

Заповедник «Кивач» и гора Сампо

Утром побываем в заповеднике «Кивач», изюминка которого — живописный одноимённый водопад, второй по величине из равнинных водопадов Европы. В зимнее время, благодаря покрову снега, здесь царит неповторимая атмосфера, а сам Кивач до конца не замерзает.

После посетим небольшую гору посреди хвойного леса — Сампо. На вершине нас встретят герои карело-финского эпоса и откроется завораживающий вид. Затем вернёмся в Петрозаводск.

Заповедник «Кивач» и гора СампоЗаповедник «Кивач» и гора СампоЗаповедник «Кивач» и гора СампоЗаповедник «Кивач» и гора СампоЗаповедник «Кивач» и гора СампоЗаповедник «Кивач» и гора Сампо

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет59 075 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты по маршруту
  • Прогулка на аэролодке (при благоприятных погодных условиях)
  • Поездка на снегоходах ~ 1,5 часа (по 2 человека на снегоходе, доплата за 1-местную рассадку - 4000 ₽ с человека)
  • Мастер-класс по приготовлению калиток и чаепитие
  • Аренда снегоступов
  • Горячий чай из термоса со вкусностями на протяжении всей программы
  • Помощь в покупке ж/д и авиабилетов
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты до Петрозаводска и обратно
  • Обеды, ужины
  • Дополнительные развлечения и сувениры
  • Баня, сауна
  • Мы можем провести этот тур в любые даты сезона при бронировании 2 и более мест
  • Внимание: стоимость тура 3-6 января составляет 70 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, 9:00
Завершение: Петрозаводск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
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Н
20 янв 2025
Отлично провели 4 дня в зимней сказке. Новые,уютные и теплые домики. Вкусные и разнообразные завтраки. Подача блюд -шедевр.
При бронирование Катя подробно отвечала на вопросы. Все поездки были на комфортном микроавтобусе с аккуратным водителем. С нами была Даша - замечательный гид. Все дни были насыщенными на впечатления и эмоции!
Отлично провели 4 дня в зимней сказке. Новые,уютные и теплые домики. Вкусные и разнообразные завтраки. Подача блюд -шедевр.Отлично провели 4 дня в зимней сказке. Новые,уютные и теплые домики. Вкусные и разнообразные завтраки. Подача блюд -шедевр.Отлично провели 4 дня в зимней сказке. Новые,уютные и теплые домики. Вкусные и разнообразные завтраки. Подача блюд -шедевр.Отлично провели 4 дня в зимней сказке. Новые,уютные и теплые домики. Вкусные и разнообразные завтраки. Подача блюд -шедевр.

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