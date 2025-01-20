Насладитесь красотой заснеженных хвойных лесов, очарованием фактурных скал
Описание тура
Организационные детали
С собой лучше иметь тёплую многослойную одежду и устойчивую обувь.
Проживание. В загородном комплексе на берегу Ладожского озера, в домиках с панорамным видом на карельскую природу.
- Базовая стоимость включает 2-местное размещение в современных домиках барн-хаус с панорамным остеклением в глэмпинге (2 ночи) и в отеле в Петрозаводске (1 ночь).
- Под запрос возможна замена домика на номера экоотеля с дополнительной скидкой за тур — 5000 ₽ с человека.
Питание. В стоимость включены сытные завтраки по меню на выбор и горячий чай из термоса со вкусностями на протяжении всей программы. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Для групп от 4 человек — Volkswagen Multivan или Mercedes Sprinter. Для групп менее 4 человек — кроссоверы Kia, Ford, Renault.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Уровень сложности. Все экскурсии проходят без спешки, в спокойном темпе. Большинство перемещений — на комфортном авто. Пешие переходы и подъёмы подойдут для людей без подготовки. Световой день зимой короткий, поэтому старт ежедневно не раньше 10:00, финиш — в 17:00-18:00.
Программа тура по дням
Встреча, обзор города, авто-пешеходная экскурсия по окрестностям Ладожского озера
Встречаемся и отправляемся знакомиться с Петрозаводском — вас ждёт краткая обзорная экскурсия по городу. Затем доедем до нашего уютного глэмпинга на берегу Ладоги в окружении первозданной природы. Разместимся, оденемся потеплее и начнём авто-пешеходную экскурсию по окрестностям Ладожского озера.
Погуляем по заснеженному лесу, невысоким скалам и горам. Места здесь очень живописные и пустынные. Тропинки в лесу часто прячутся под слоем снега, поэтому, возможно, протаптывать их мы будем сами. Желающие смогут попробовать походить на снегоступах — мы предоставим.
После прогулки, если позволит погода, прокатимся по замёрзшему озеру на аэролодке в национальном парке «Ладожские шхеры». Сможем высадиться на одном-двух безлюдных островах, чтобы полюбоваться нетронутыми пейзажами. Также будет возможность попробовать айс-флоатинг — купание в специальном гидрокостюме среди плавающих льдин (за доплату, о своём желании сообщайте при бронировании).
Вечером можно погреться в бане или сауне (за доплату).
Горный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, питомник хаски, гора Паасонвуори
Сегодня посетим самую знаменитую достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». Вы увидите места, где добывали мрамор для зданий Петербурга, посмотрите на Мраморный каньон, Итальянский карьер и горное озеро. Желающие смогут дополнительно приобрести экскурсию по подземному миру «Рускеалы». В парк мы поедем на машине, но если вы давно хотели прокатиться на ретропоезде, это возможно (при бронировании дадим рекомендации).
На обратном пути побываем у водопадов Ахинкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие…». Журчание летящих струй, подвесные мостики, оборудованная экотропа и деревянные скульптуры — здесь нравится и детям, и взрослым. Также заедем в питомник, где живут дружелюбные хаски.
Пообедаем в кафе на маршруте, а затем по удобной лестнице с атмосферной подсветкой поднимемся на гору Паасонвуори, чтобы полюбоваться потрясающей панорамой озера и макушками елей. Вы также узнаете историю самой горы, берущую начало в средних веках.
Катание на снегоходах, мастер-класс по приготовлению калиток
В этот день вас ждёт снежное приключение — едем кататься по лесу на снегоходах! Опытный инструктор проведёт инструктаж, и мы отправимся в путь по увлекательному маршруту, любуясь сказочными видами зимней природы. В базовую стоимость включена рассадка по 2 человека на снегоход (в течение поездки можно меняться). Дополнительно возможна рассадка по 1 человеку, о своём желании сообщайте при бронировании. После прогулки пообедаем и согреемся горячим чаем.
А во второй половине дня шеф-повар проведёт для нас мастер-класс по приготовлению карельской выпечки — калиток. В уютной атмосфере приготовим карельские пирожки и устроим чаепитие. Ночь проведём в гостинице в Петрозаводске.
Заповедник «Кивач» и гора Сампо
Утром побываем в заповеднике «Кивач», изюминка которого — живописный одноимённый водопад, второй по величине из равнинных водопадов Европы. В зимнее время, благодаря покрову снега, здесь царит неповторимая атмосфера, а сам Кивач до конца не замерзает.
После посетим небольшую гору посреди хвойного леса — Сампо. На вершине нас встретят герои карело-финского эпоса и откроется завораживающий вид. Затем вернёмся в Петрозаводск.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|59 075 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по программе
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты по маршруту
- Прогулка на аэролодке (при благоприятных погодных условиях)
- Поездка на снегоходах ~ 1,5 часа (по 2 человека на снегоходе, доплата за 1-местную рассадку - 4000 ₽ с человека)
- Мастер-класс по приготовлению калиток и чаепитие
- Аренда снегоступов
- Горячий чай из термоса со вкусностями на протяжении всей программы
- Помощь в покупке ж/д и авиабилетов
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты до Петрозаводска и обратно
- Обеды, ужины
- Дополнительные развлечения и сувениры
- Баня, сауна
- Мы можем провести этот тур в любые даты сезона при бронировании 2 и более мест
- Внимание: стоимость тура 3-6 января составляет 70 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
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Отзывы и рейтинг
При бронирование Катя подробно отвечала на вопросы. Все поездки были на комфортном микроавтобусе с аккуратным водителем. С нами была Даша - замечательный гид. Все дни были насыщенными на впечатления и эмоции!