С собой лучше иметь тёплую многослойную одежду и устойчивую обувь.

Проживание. В загородном комплексе на берегу Ладожского озера, в домиках с панорамным видом на карельскую природу.

Базовая стоимость включает 2-местное размещение в современных домиках барн-хаус с панорамным остеклением в глэмпинге (2 ночи) и в отеле в Петрозаводске (1 ночь).

Под запрос возможна замена домика на номера экоотеля с дополнительной скидкой за тур — 5000 ₽ с человека.

Питание. В стоимость включены сытные завтраки по меню на выбор и горячий чай из термоса со вкусностями на протяжении всей программы. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Для групп от 4 человек — Volkswagen Multivan или Mercedes Sprinter. Для групп менее 4 человек — кроссоверы Kia, Ford, Renault.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Уровень сложности. Все экскурсии проходят без спешки, в спокойном темпе. Большинство перемещений — на комфортном авто. Пешие переходы и подъёмы подойдут для людей без подготовки. Световой день зимой короткий, поэтому старт ежедневно не раньше 10:00, финиш — в 17:00-18:00.