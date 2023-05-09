Знакомство с Петрозаводском
В ходе этой авто-пешеходной экскурсии по городу вы узнаете много нового о истории Петрозаводска от основания в 1703 году и до наших дней. Увидите достопримечательные здания и монументы, живописные и атмосферные места.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Круглая площадь
- Соборная площадь
- Памятник Петру I
- Онежская набережная
- Крестовоздвиженский собор
- Литейная площадь
- Здание Олонецкой губернской мужской гимназии
- Музыкальный театр
- Гостиница «Северная»
- Кафедральный собор Александра Невского
- Скульптура «Онежский комар»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Вы посетите набережную Онежского озера, где расположен памятник Петру Великому — основателю Петрозаводска, и узнаете о причинах, по которым царь положил начало Петрозаводску в 1703 году.
- Далее мы сделаем остановку на Соборной площади (пл. Кирова), примечательной зданиями Олонецкой губернской мужской гимназии, Музыкального театра и ремесленных мастерских. Прогуляемся по аллее над Французскими Прудами с памятником пушке и видом на р. Лососинку. Проедем по проспекту Карла Маркса с интересной застройкой времен Карело-Финской ССР и памятником Чарльзу Гаскойну.
- Затем мы изучим архитектурный ансамбль Круглой площади со старейшими в городе зданиями конца XVIII века, памятником Ленину и мемориалом «Вечный огонь». Неподалеку, на главной городской улице, находится гостиница «Северная» — одна из визитных карточек города.
- В районе «Зарека», где исторически селились заводские работники, мы осмотрим Крестовоздвиженский Собор. Рядом с собором находится Зарецкое (Троицкое) кладбище и деревянный поклонный крест Петровских времен.
- Возвратившись в центр города, мы увидим Кафедральный собор Александра Невского и сделаем остановку в том месте, где в 1774 году был запущен Александровский пушечно-литейный завод. Из заводских построек сохранились здания заводоуправления и двух цехов. Там же находится жанровая скульптура «Онежский комар» и памятник одной из моделей трелевочных тракторов, которые выпускались в Петрозаводске для лесной отрасли.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты в музеи
- Питание
- Место начала и завершения?
- Петрозаводск, у Ротонды (ул. Еремеева, д. 1)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 29 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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