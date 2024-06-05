Онежская набережная – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 14 экскурсий в категории «Онежская набережная» в Петрозаводске, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
57 отзывов
Петрозаводск: история и секреты в памятниках и арт-объектах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом
Начало: На набережной Онежского озера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 7 чел.
Душевная прогулка по Петрозаводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Душевная прогулка по Петрозаводску: от мезолита до современности
Погрузитесь в уникальный мир Петрозаводска, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры Карелии
Начало: У гостиницы «Северная»
22 июня в 10:00
27 июня в 10:30
3 500 за всё до 4 чел.
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Урочище «Чертов стул»: путешествие по мистической Карелии
Погрузитесь в мир карельских легенд и мифов, исследуя уникальное урочище и его загадочные каменные лабиринты
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
22 июня в 10:00
27 июня в 10:30
9 500 за всё до 5 чел.
Прогулка по столице Карелии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
Прогулка по историческому Петрозаводску: от Петровской слободы до наших дней
Откройте тайны Петрозаводска в увлекательной прогулке, полной исторических открытий и архитектурных жемчужин
Начало: Пр. Карла Маркса 1
8 июля в 08:30
14 июля в 08:30
3 500 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Обзорная экскурсия по Петрозаводску: от деревянных домов до современных скульптур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
5 отзывов
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990 за человека
Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул. Узнайте историю города и насладитесь чарующими видами
Начало: В центре Петрозаводска
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от 9 000 за всё до 10 чел.
О Петрозаводске с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Экскурсия по Петрозаводску: от старины до современного искусства
Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска: исторические здания, уникальные скульптуры и захватывающие истории о городе
Начало: На площади Гагарина
20 июня в 08:00
27 июня в 08:00
2 600 за всё до 4 чел.
Петрозаводск: первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Петрозаводск: первое знакомство
Насладиться променадом по набережной и совершить путешествие вглубь трех столетий
Начало: В районе набережной
5 сен в 17:00
11 сен в 17:00
2 340 за всё до 15 чел.
Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
162 отзыва
Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
Погрузитесь в историю Петрозаводска, от Круглой площади до набережной, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: ЖД Вокзал утром, вечером от памятника Петру 1
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990 за человека
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
59 отзывов
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
Откройте для себя красоту Карелии: мощь водопада Кивач и историю Марциальных вод в одной экскурсии
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
2 500 за человека
История и архитектура Петрозаводска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
История и архитектура Петрозаводска
Начало: Просп. Ленина, 21, у входа в гостиницу Северную
Расписание: по воскресеньям в 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Прогулка по Новой Набережной в Петрозаводске
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка по Новой Набережной Петрозаводска: от истории до современности
Откройте для себя красоту и историю Петрозаводска в увлекательной прогулке по Новой Набережной с интерактивным мобильным гидом
Начало: Проспект Ленина, д. 2
Расписание: С понедельника по пятницу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 800 за человека
Мастер-класс по живописи на свежем воздухе (в мини-группе)
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по живописи на свежем воздухе (в мини-группе)
Вдохновиться природными пейзажами и нарисовать картину акрилом или сухой пастелью
Начало: В районе гостиницы «Северная»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
    Были на экскурсии с детьми в мае. Понравилось. Посмотрели места, куда сами бы ни когда не пошли и не попали. Получили много интересной информации о городе, горожанах. Послушали интересные истории. Информация предоставляется в простой доступной для восприятия форме.
  • В
    Виктор
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Гидом и экскурсией довольны. Отдельное спасибо за космический пересказ эпоса Калевала.
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Экскурсовод Елена интересно рассказала про столицу Карелию отлично знает историю края. Благодарим турфирму Золотое кольцо Карелии за отлично организованные экскурсии. С уважением Анна и Андрей из Якутска.
  • Р
    Роман
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Очень интересная экскурсия! Замечательный экскурсовод, доступно и многранно доносит информацию. Всем рекомендую!
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Душевная прогулка по Петрозаводску
    Очень понравилась экскурсия, все в восторге, море положительных эмоций и впечатлений🥰 Елена - профессионал своего дела, рассказывает очень интересно, познавательно,
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    простым языком и с юмором, ей удалось заинтересовать и взрослых, и детей) Очень приятно, когда видишь, что экскурсовод действительно любит свой город и так увлечен его историей😊

  • Т
    Тимощенкова
    18 мая 2024
    Душевная прогулка по Петрозаводску
    Лучшая экскурсия по мнению нашей большой и разношёрстный компании (4 взрослых + 3 детей). Экскурсия от начала и до конца
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    проходила в комфортном темпе, в рассказ были вовлечены дети, научный материал подавался в комплексе с интересными историями и шутками. Два часа пролетели совсем незаметно. А ещё мы получили рекомендации куда съездить и куда сходить, чтобы нам было интересно. Дети получили сувениры небольшие и были в восторге. Всем настоятельно рекомендую, если Вам нужна живая экскурсия, а не перечисление исторических фактов!

  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    О Петрозаводске с любовью
    Экскурсовод Виктория провела для нас пешеходную прогулку по центру Петрозавдска. Она длилась около 3х часов, и мы познакомились со множеством объектов по ходу движения. Виктория подавала информацию интересно и с юмором. Чувствовалось, что она любит свой город. Мы расстались с ней довольные и благодарные.
  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Душевная прогулка по Петрозаводску
    Всем смело рекомендую Елену. Экскурсия прошла очень весело, интересно и очень познавательно. Елена смогла влюбить нас в Петрозаводск. Дала нам много рекомендаций по местам посещения, ресторанам, сувенирам и ответила на все наши вопросы.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Онежская набережная»

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  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
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