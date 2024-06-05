Е Елена Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.

М Марина Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных Были на экскурсии с детьми в мае. Понравилось. Посмотрели места, куда сами бы ни когда не пошли и не попали. Получили много интересной информации о городе, горожанах. Послушали интересные истории. Информация предоставляется в простой доступной для восприятия форме.

В Виктор Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул Гидом и экскурсией довольны. Отдельное спасибо за космический пересказ эпоса Калевала.

О Ольга Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍

А Анна Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии Экскурсовод Елена интересно рассказала про столицу Карелию отлично знает историю края. Благодарим турфирму Золотое кольцо Карелии за отлично организованные экскурсии. С уважением Анна и Андрей из Якутска.

Р Роман Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул Очень интересная экскурсия! Замечательный экскурсовод, доступно и многранно доносит информацию. Всем рекомендую!

А Анна Душевная прогулка по Петрозаводску читать дальше простым языком и с юмором, ей удалось заинтересовать и взрослых, и детей) Очень приятно, когда видишь, что экскурсовод действительно любит свой город и так увлечен его историей😊 Очень понравилась экскурсия, все в восторге, море положительных эмоций и впечатлений🥰 Елена - профессионал своего дела, рассказывает очень интересно, познавательно,

Т Тимощенкова Душевная прогулка по Петрозаводску читать дальше проходила в комфортном темпе, в рассказ были вовлечены дети, научный материал подавался в комплексе с интересными историями и шутками. Два часа пролетели совсем незаметно. А ещё мы получили рекомендации куда съездить и куда сходить, чтобы нам было интересно. Дети получили сувениры небольшие и были в восторге. Всем настоятельно рекомендую, если Вам нужна живая экскурсия, а не перечисление исторических фактов! Лучшая экскурсия по мнению нашей большой и разношёрстный компании (4 взрослых + 3 детей). Экскурсия от начала и до конца

И Ирина О Петрозаводске с любовью Экскурсовод Виктория провела для нас пешеходную прогулку по центру Петрозавдска. Она длилась около 3х часов, и мы познакомились со множеством объектов по ходу движения. Виктория подавала информацию интересно и с юмором. Чувствовалось, что она любит свой город. Мы расстались с ней довольные и благодарные.