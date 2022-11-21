Задача моей экскурсии — развеять стереотипы о Петрозаводске, как о скучном советском провинциальном городе. Вы проследите его историю от легендарного оружейного завода до центра жизни Олонецкой губернии. Посетите археологические раскопки и узнаете об утраченных памятниках архитектуры. А также услышите о личностях, формировавших судьбу и современный вид карельской столицы.

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Описание

Что вас ожидает

Старый город

Наша отправная точка экскурсии — исторический квартал, где вы познакомитесь с городской деревянной архитектурой. Перенесемся на 150 лет назад — и представим, как жил Петрозаводск в те времена. Попутно я расскажу о горожанах, чьи дома сейчас представлены в этом старинном районе.

Сердце карельской столицы

Далее отправимся по живописной Онежской набережной в знаковое место, где когда-то был тот самый Петровский завод, построенный для удовлетворения нужд Северной войны. Вы увидите, где останавливался Петр I и вся его свита по дороге на первый курорт России — Марциальные воды. Я покажу визуальную реконструкцию места и опишу все детали, которые сохранились за три века жизни града на Онего.

Взгляд в прошлое — через археологию и антропологию

Наше путешествие продолжится в духовном центре Петрозаводска, где вы узнаете не только об образовании и культуре губернского города, но и увидите археологический раскоп на месте разрушенных старинных церквей. Я раскрою главные факты о развитии города и расскажу о людях, которые здесь жили и формировали его судьбу. Экскурсия с акцентом на социальную антропологию позволит нам взглянуть на историю, как на «союз между умершими, живыми и еще не родившимися».

Организационные детали