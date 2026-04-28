Развейте мифы о Петрозаводске! История города от оружейного завода до культурного центра Карелии в увлекательной экскурсии
Экскурсия «Петрозаводск в трех веках» предлагает уникальную возможность увидеть город сквозь призму истории. Путешествие начинается в старинном квартале, где сохранилась деревянная архитектура. Затем вы пройдете по Онежской набережной, где когда-то стоял Петровский завод. В завершение - археологические раскопки, раскрывающие тайны прошлого. Это шанс узнать о людях, формировавших судьбу города, и насладиться его культурным наследием
Лучшее время для посещения Петрозаводска - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, а природа радует зеленью. Октябрь и апрель также подходят для визита, но могут быть прохладными. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Исторический квартал
Онежская набережная
Петровский завод
Археологические раскопки
Описание экскурсии
Старый город
Наша отправная точка экскурсии — исторический квартал, где вы познакомитесь с городской деревянной архитектурой. Перенесемся на 150 лет назад — и представим, как жил Петрозаводск в те времена. Попутно я расскажу о горожанах, чьи дома сейчас представлены в этом старинном районе.
Сердце карельской столицы
Далее отправимся по живописной Онежской набережной в знаковое место, где когда-то был тот самый Петровский завод, построенный для удовлетворения нужд Северной войны. Вы увидите, где останавливался Петр I и вся его свита по дороге на первый курорт России — Марциальные воды. Я покажу визуальную реконструкцию места и опишу все детали, которые сохранились за три века жизни града на Онего.
Взгляд в прошлое — через археологию и антропологию
Наше путешествие продолжится в духовном центре Петрозаводска, где вы узнаете не только об образовании и культуре губернского города, но и увидите археологический раскоп на месте разрушенных старинных церквей. Я раскрою главные факты о развитии города и расскажу о людях, которые здесь жили и формировали его судьбу. Экскурсия с акцентом на социальную антропологию позволит нам взглянуть на историю, как на «союз между умершими, живыми и еще не родившимися».
Организационные детали
От конечной точки маршрута можно дойти до ж/д вокзала за 10 минут или проехать на общественном транспорте 1 остановку
На экскурсию могут пойти дети 12-14 лет и старше
Мы можем изменить финал программы, если вы захотите посетить один из музеев Петрозаводска (входные билеты оплачиваются дополнительно)
Прогулка проходит по самым зеленым районам. Почти всегда можно спрятаться и от жары, и от дождя в тени деревьев, поэтому плохая погода — не препятствие к посещению экскурсии. Тем не менее, возьмите зонт или дождевик на случай осадков. Не забывайте, что Карелия — это Север! А это значит, что дождь, снег и ветер не должны стать для вас неожиданностью.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ротонды на набережной. Ориентир розовое здание ЗАГС по адресу Еремеева д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1027 туристов
Устали от сухих фактов из Википедии и гидов, которые сами мечтают поскорее закончить экскурсию? Мы тоже.
Мы по образованию историки, по призванию — рассказчики. С нами вы не просто смотрите на читать дальшеуменьшить
достопримечательности, а понимаете, что вы видите и почему это важно.
Мы не обещаем, что вы захотите здесь остаться (хотя кто знает), но гарантируем: вы посмотрите на Петрозаводск и Карелию совсем другими глазами.
Готовы к честному разговору об истории? Выбирайте экскурсию!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 116 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Дата посещения: 28 апр 2026
Отлично!
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М
Марина
Екатерина провела нам замечательную экскурсию по городу! Мы быстро нашли общий язык, прогулка была увлекательной и познавательной. Екатерина рассказала и про историю города, и про местные особенности, и про смесь культурных традиций в регионе. В ходе прогулки задавали очень много вопросов, и на все получили развернутые ответы. Для тех, кто хочет открыть для себя Петрозаводск - рекомендую!
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Ю
Юлия
Пешая экскурсия по Петрозаводску с Екатериной нам очень понравилась! В нашей группе были взрослые и дети (12,13,15 лет) и все мы слушали с удовольствием! Мы не заметили как пролетели почти читать дальшеуменьшить
3 часа. Было всё: и интересные исторические факты, и множество любопытных историй, и задания-вопросы-загадки для детей и взрослых. И все это легко, непринужденно, с шутками к месту. Однозначно рекомендую этого гида! Екатерина, спасибо вам большое еще раз❣️
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Гульнара
Это уникальный гид-экскурсовод! Екатерина - кладезь исторических знаний в сочетании с необыкновенным обоянием, талантом рассказчика и богатой, красивой речью. Если вам нужна интеллигентная подача материала без «попсы» и открытость к диалогу, то лучшего не найти. Екатерина! Спасибо Вам огромное за прогулку. Вы оставили самые лучшие впечатления о городе и людях, которые творили его историю.
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Екатерина
Спасибо за познавательную экскурсию! Евгений очень интересно рассказал про историю города, достопримечательности, отлично прогулялись по набережной! Обязательно будем советовать друзьям!
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Алиса
Познавательно, оригинально, неспешная прогулка по значимым местам Петрозаводска. спасибо гиду Евгению от нашей компании!