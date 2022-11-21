Петрозаводск в трех веках

Взглянуть на город, как на нечто большее, чем перевалочный пункт до достопримечательностей Карелии

Задача моей экскурсии — развеять стереотипы о Петрозаводске, как о скучном советском провинциальном городе. Вы проследите его историю от легендарного оружейного завода до центра жизни Олонецкой губернии. Посетите археологические раскопки и узнаете об утраченных памятниках архитектуры. А также услышите о личностях, формировавших судьбу и современный вид карельской столицы.
Петрозаводск в трех веках
Петрозаводск в трех веках
Петрозаводск в трех веках
Петрозаводск в трех веках
Петрозаводск в трех веках
Петрозаводск в трех веках
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Описание

Что вас ожидает

Старый город

Наша отправная точка экскурсии — исторический квартал, где вы познакомитесь с городской деревянной архитектурой. Перенесемся на 150 лет назад — и представим, как жил Петрозаводск в те времена. Попутно я расскажу о горожанах, чьи дома сейчас представлены в этом старинном районе.

Сердце карельской столицы

Далее отправимся по живописной Онежской набережной в знаковое место, где когда-то был тот самый Петровский завод, построенный для удовлетворения нужд Северной войны. Вы увидите, где останавливался Петр I и вся его свита по дороге на первый курорт России — Марциальные воды. Я покажу визуальную реконструкцию места и опишу все детали, которые сохранились за три века жизни града на Онего.

Взгляд в прошлое — через археологию и антропологию

Наше путешествие продолжится в духовном центре Петрозаводска, где вы узнаете не только об образовании и культуре губернского города, но и увидите археологический раскоп на месте разрушенных старинных церквей. Я раскрою главные факты о развитии города и расскажу о людях, которые здесь жили и формировали его судьбу. Экскурсия с акцентом на социальную антропологию позволит нам взглянуть на историю, как на «союз между умершими, живыми и еще не родившимися».

Организационные детали

  • От конечной точки маршрута можно дойти до ж/д вокзала за 10 минут или проехать на общественном транспорте 1 остановку
  • На экскурсию могут пойти дети 12-14 лет и старше
  • Мы можем изменить финал программы, если вы захотите посетить один из музеев Петрозаводска (входные билеты оплачиваются дополнительно)
  • Прогулка проходит по самым зеленым районам. Почти всегда можно спрятаться и от жары, и от дождя в тени деревьев, поэтому плохая погода — не препятствие к посещению экскурсии. Тем не менее, возьмите зонт или дождевик на случай осадков. Не забывайте, что Карелия — это Север! А это значит, что дождь, снег и ветер не должны стать для вас неожиданностью.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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