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Описание
Что вас ожидает
Старый город
Наша отправная точка экскурсии — исторический квартал, где вы познакомитесь с городской деревянной архитектурой. Перенесемся на 150 лет назад — и представим, как жил Петрозаводск в те времена. Попутно я расскажу о горожанах, чьи дома сейчас представлены в этом старинном районе.
Сердце карельской столицы
Далее отправимся по живописной Онежской набережной в знаковое место, где когда-то был тот самый Петровский завод, построенный для удовлетворения нужд Северной войны. Вы увидите, где останавливался Петр I и вся его свита по дороге на первый курорт России — Марциальные воды. Я покажу визуальную реконструкцию места и опишу все детали, которые сохранились за три века жизни града на Онего.
Взгляд в прошлое — через археологию и антропологию
Наше путешествие продолжится в духовном центре Петрозаводска, где вы узнаете не только об образовании и культуре губернского города, но и увидите археологический раскоп на месте разрушенных старинных церквей. Я раскрою главные факты о развитии города и расскажу о людях, которые здесь жили и формировали его судьбу. Экскурсия с акцентом на социальную антропологию позволит нам взглянуть на историю, как на «союз между умершими, живыми и еще не родившимися».
Организационные детали
От конечной точки маршрута можно дойти до ж/д вокзала за 10 минут или проехать на общественном транспорте 1 остановку
На экскурсию могут пойти дети 12-14 лет и старше
Мы можем изменить финал программы, если вы захотите посетить один из музеев Петрозаводска (входные билеты оплачиваются дополнительно)
Прогулка проходит по самым зеленым районам. Почти всегда можно спрятаться и от жары, и от дождя в тени деревьев, поэтому плохая погода — не препятствие к посещению экскурсии. Тем не менее, возьмите зонт или дождевик на случай осадков. Не забывайте, что Карелия — это Север! А это значит, что дождь, снег и ветер не должны стать для вас неожиданностью.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Петрозаводске
Здравствуйте! Меня зовут Катерина. Провожу экскурсии более двух лет для гостей нашего города. В летний сезон работала экскурсоводом в музее «Кижи». Я окончила исторический институт Петрозаводского государственного университета. И несмотря на то, что Петрозаводск некоторые считают скучным советским городком и перевалочным пунктом до других достопримечательностей Карелии, я смогу раскрыть прелесть небольшого провинциального городка, проведя вас маршрутом, который пролегает по самым живописным улицам родного города. Я не считаю, что экскурсия — это лекция под открытым небом, поэтому помимо подтвержденных фактов, рассказываю занятные байки из истории города. С удовольствием узнаю, из каких городов к нам приезжают гости, отношусь ко всем с душой и любовью, стараюсь показать красоту нашей карельской столицы! До встречи!