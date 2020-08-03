44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Погружение в карельский колорит через органы чувств

Вам предстоит исследовать городское пространство с помощью органов чувств, открывая для себя звуки, вкусы и запахи Карелии: то есть мы будем не только смотреть на Петрозаводск и говорить о нем — но и слушать, пробовать его, распознавать карельские ароматы.

Вы познакомитесь с карельским языком и даже разучите несколько фраз по-карельски. С помощью наушников услышите мелодии кантеле и народные карельские песни на берегу озера, а на городской площади сможете представить, каким был Петрозаводск в 19 веке, слушая звуки колоколов и проезжающих телег.

Я расскажу о любимой еде местных жителей и особенностях карельской кухни. На прогулке вы не только узнаете о традиционных блюдах Карелии, но и попробуете местные лакомства: клюкву в сахаре или морошковое варенье.

Какими запахами наполнен Петрозаводск? Вы вдохнете воздух Онежского озера, аромат можжевельника и других карельских растений. А кроме того, заглянете в магазинчик местных жителей, которые самостоятельно заготавливают иван-чай, чтобы оценить вкус и запах карельского напитка.

Визитные карточки и скрытые уголки Петрозаводска

Мы пройдем и проедем по самым популярным местам столицы Карелии, но кроме того — заглянем за фасад Петрозаводска, чтобы увидеть его глазами местных жителей. Вы прогуляетесь по красивой набережной, бывшей Соборной площади и центральным улицам, рассматривая историческую и современную архитектуру, прочувствуете дух Петрозаводска в его уютных двориках, скрытых от глаз туристов. А по пути я расскажу о легендах Карелии, истории развития Петрозаводска и о том, чем город живет здесь и сейчас.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые не боятся экспериментировать и хотят с головой погрузиться в атмосферу города. Гостям, кто путешествует на своем автомобиле.