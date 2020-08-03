44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка

Необычное знакомство с Карелией через ароматы, звуки, вкусы и интересные места города

Анжелика
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Анжелика – ваш гид
Эта прогулка-приключение создана для тех, кто хочет по-настоящему понять характер Петрозаводска, не останавливаясь лишь на его главных достопримечательностях.

Я помогу вам посмотреть на город глазами местных жителей и собрать яркий и цельный пазл из колоритных мелочей: карельских ароматов, звуков и вкусов, старинных легенд и необычных уголков города.

Приготовьтесь на несколько часов стать коренным жителем Петрозаводска и глубже понять самобытную культуру Карелии!

2500 за экскурсию

У этой экскурсии44 отзыва
4.93
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка

Что вас ожидает

Погружение в карельский колорит через органы чувств
Вам предстоит исследовать городское пространство с помощью органов чувств, открывая для себя звуки, вкусы и запахи Карелии: то есть мы будем не только смотреть на Петрозаводск и говорить о нем — но и слушать, пробовать его, распознавать карельские ароматы.

  • Вы познакомитесь с карельским языком и даже разучите несколько фраз по-карельски. С помощью наушников услышите мелодии кантеле и народные карельские песни на берегу озера, а на городской площади сможете представить, каким был Петрозаводск в 19 веке, слушая звуки колоколов и проезжающих телег.
  • Я расскажу о любимой еде местных жителей и особенностях карельской кухни. На прогулке вы не только узнаете о традиционных блюдах Карелии, но и попробуете местные лакомства: клюкву в сахаре или морошковое варенье.
  • Какими запахами наполнен Петрозаводск? Вы вдохнете воздух Онежского озера, аромат можжевельника и других карельских растений. А кроме того, заглянете в магазинчик местных жителей, которые самостоятельно заготавливают иван-чай, чтобы оценить вкус и запах карельского напитка.

Визитные карточки и скрытые уголки Петрозаводска
Мы пройдем и проедем по самым популярным местам столицы Карелии, но кроме того — заглянем за фасад Петрозаводска, чтобы увидеть его глазами местных жителей. Вы прогуляетесь по красивой набережной, бывшей Соборной площади и центральным улицам, рассматривая историческую и современную архитектуру, прочувствуете дух Петрозаводска в его уютных двориках, скрытых от глаз туристов. А по пути я расскажу о легендах Карелии, истории развития Петрозаводска и о том, чем город живет здесь и сейчас.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые не боятся экспериментировать и хотят с головой погрузиться в атмосферу города. Гостям, кто путешествует на своем автомобиле.

Организационные детали

  • Пешеходная прогулка длится около 3 часов, но мы всегда можем скорректировать маршрут и продолжительность под ваши условия. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • Если вы путешествуете на автомобиле, то маршрут можно сделать авто-пешеходным (переезды на вашем автомобиле).
  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега (уточняйте в переписке).
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Кирова.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анжелика
Анжелика
Меня зовут Анжелика. Люблю Карелию и Петрозаводск, уже более 10 лет знакомлю гостей с нашим краем. Особенно люблю нестандартные маршруты, экспедиции по незаезженным местам Карелии. Стараюсь наполнить каждую прогулку по Петрозаводску открытиями для вас и для себя. Хорошо знаю Петрозаводск, с радостью поделюсь лайфхаками для путешествий по Карелии!
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44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 августа 2020
Великолепная экскурсия, которая действительно помогает узнать и почувствовать город. После нее мы полностью изменили отношение к Петрозаводску и по-настоящему в него влюбились. Хочется вернуться и рассмотреть получше. Анжелика очень милая и чудесная девушка, было безумно приятно провести время. Помогла распланировать не только время в городе, но и маршрут по Карелии. В целом впечатления максимально позитивные. Остановить свой выбор на этой экскурсии - одно из лучших решений за время всего путешествия.
3 августа 2020
Экскурсия очень понравилась. Гид очень интересно и понятно рассказывает про город и его историю. Три часа экскурсии пролетели незаметно. Советуем всем!
13 июля 2020
Прогулка с Анжеликой прошла на одном дыхании. Она прекрасный рассказчик, и помогает действительно почувствовать город, услышать его и попробовать на вкус. Три часа пролетели очень быстро, узнали много нового, но при этом не было ощущения, что нас грузили фактами и датами - все очень органично, словно вы гуляете по городу со старым другом. Уверенно рекомендую данную экскурсию и гида. Анжелика, спасибо за впечатления!
11 июля 2020
Анжелика бесподобный рассказчик! Город открылся нам с удивительной стороны, обворожив своей самобытностью и искренностью. Мы его узнали на вкус, звук и цвет! Благодарим! Три часа пролетели просто незаметно.
6 июля 2020
Спасибо Анжелике! Любопытно, интересно, впечатляюще, познавательно!
14 июня 2020
Очень интересно!Даже не ожидала!
11 мая 2019
Огромное спасибо Анжелике за прекрасную экскурсию по Петрозаводску. Даже не представляли, что можно показывать и рассказывать в Петрозаводске в течение трех часов. Мы просто в восторге, получили массу интереснейшей информации о Петрозаводске, об его истории и вообще об истории Карелии. Послушали музыку на местном наречии, попробовали местный иван-чай, Анжелика показала потрясающие места, где можно вкусно поесть и купить местные продукты. Самостоятельно мы уже были в Петрозаводске не один раз и даже не представляли где ходим и где еще можно провести время. Однозначно рекомендуем!! Вы полюбите Карелию и заходите сюда вернуться.
2 марта 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании. Три часа пролетели незаметно. Мы прикоснулись к истории и культуре Карелии, послушали музыку. Приятным дополнением был вкуснейший час с угощениями. Анжелика замечательный рассказчик. Она отвечает на все вопросы, возникающие по ходу экскурсии. Анжелика не только любит и знает историю своего края, но и постоянно пополняет свои знания. Очень приятно общаться с человеком, который настоящий фанат своего дела. Своим друзьям мы будем смело советовать такого экскурсовода.
5 февраля 2019
Экскурсия подойдёт людям, готовым к пешим прогулкам, капризам погоды, способным видеть скрытую красоту.
Екатерина
13 января 2019
Прекрасная экскурсия! Сразу видно, когда гид любит свой город. Спасибо большое за тёплый карельский приём)
Ещё 34 отзыва

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