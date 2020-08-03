44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погружение в карельский колорит через органы чувств
Вам предстоит исследовать городское пространство с помощью органов чувств, открывая для себя звуки, вкусы и запахи Карелии: то есть мы будем не только смотреть на Петрозаводск и говорить о нем — но и слушать, пробовать его, распознавать карельские ароматы.
Визитные карточки и скрытые уголки Петрозаводска
Мы пройдем и проедем по самым популярным местам столицы Карелии, но кроме того — заглянем за фасад Петрозаводска, чтобы увидеть его глазами местных жителей. Вы прогуляетесь по красивой набережной, бывшей Соборной площади и центральным улицам, рассматривая историческую и современную архитектуру, прочувствуете дух Петрозаводска в его уютных двориках, скрытых от глаз туристов. А по пути я расскажу о легендах Карелии, истории развития Петрозаводска и о том, чем город живет здесь и сейчас.
Путешественникам, которые не боятся экспериментировать и хотят с головой погрузиться в атмосферу города. Гостям, кто путешествует на своем автомобиле.