Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска: исторические здания, уникальные скульптуры и захватывающие истории о городе
Петрозаводск - город с богатой историей и уникальной культурой, который раскрывает свои тайны каждому гостю.
В ходе экскурсии О Петрозаводске с любовью вы пройдете по главным улицам, увидите знаменитые скульптуры, посетите читать дальшеуменьшить
арт-пространство на месте старинного завода и интерактивную галерею, где каждый сможет прикоснуться к истории.
Эта прогулка позволит вам увидеть Петрозаводск под совершенно новым углом и ощутить его неповторимую атмосферу. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе исследовать уголки города, наполненные историями и красотой
🏛️ Визит в интерактивную галерею промышленной истории
🎨 Посещение современного арт-пространства
🌊 Прогулка по набережной Онежского озера
🗿 Рассмотрение необычных скульптур
🕰️ Погружение в историю города
Лучшее время для посещения
янв
фев
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апр
май
июн
июл
авг
сен
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дек
Лучшее время для экскурсии по Петрозаводску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует зеленью и свежестью. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться приятной атмосферой, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой и в ранней весне, несмотря на холод, вы всё же сможете увидеть зимнюю красоту города, но учтите, что некоторые уличные объекты могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Проспект Ленина
Гостиница Северная
Губернаторский парк
Александровский завод
Галерея промышленной истории
Английская улица
Набережная Онежского озера
Описание экскурсии
Петрозаводск старинный и современный
Мы пройдём по проспекту Ленина — главной артерии Петрозаводска. Оценим прекрасную гостиницу Северная и Губернаторский парк. Я расскажу о наместнике города Державине и раскрою, почему он запретил чиновникам играть в карты. Покажу первую в России железную дорогу и современное арт-пространство на месте Александровского завода.
Прогулка по набережной и не только
На Английской улице, которой нет на карте города, вы услышите о лучшем промышленнике и изобретателе 18 века — Чарльзе Гаскойне. Я расскажу, какой оклад ему предложила Екатерина Великая и оправдал ли он её ожидания. В завершение мы прогуляемся по набережной Онежского озера. Рассмотрим скульптуры, подаренные городами-побратимами, и расшифруем заложенные в них смыслы. А также вы раскроете, что связывает Петрозаводск и ювелирные изделия Фаберже, увидите «дерево желаний» и прикоснётесь к «кошельку удачи».
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 635 туристов
Я родилась в Карелии и люблю наш край всем сердцем. С радостью показываю путешественникам популярные места и укромные уголки Петрозаводска. Делюсь его историей и современной жизнью. Со мной познавательно, интересно и легко.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
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–
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–
Ксения
Хочу выразить благодарность за такую интересную экскурсию. мы приехали с Беларуси г. Гомель и первая наша экскурсия соответственно должна была быть про сам город Петрозаводск. История, необычные места, который ты можешь даже не посетить с группой. Поэтому однозначно говорю, это была просто супер экскурсия, всем рекомендую. время пролетело как миг
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В
Вадим
Рекомендую. Нам было интересно и комфортно.
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Наталья
Виктория очень подробно и понятно рассказывает. Приятная и милая девушка, сложилось впечатление, что мы давно с ней знакомы. Помимо исторических фактов, много рассказывает про современную Карелию и жизнь в Петрозаводске. Большое спасибо за уделенное время, хоть и в плохую погоду
+1
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О
Ольга
Понравилось ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ! Дивная Прогулка! Помимо того, что маршрут выстроен грамотно, интересно, невероятно познавательно и насыщенно. Как то не тривиально. Меня покорил позитивный посыл Виктории. Послевкусие от этой экскурсии, как от читать дальшеуменьшить
хорошего фильма. Хочется пересмотреть). Возникло желание возвращаться в Карелию. Если обобщить все сказанное, это лучшая экскурсия из всех, которые я встречала. Рада за всех кому эта прогулка предстоит. С уважением, благодарностью и пожеланием дальнейших успехов, Ольга В. СПб
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Мария
Отлично организованная и наполненная глубокими знаниями и любовью к своему городу экскурсия) Маршрут экскурсии подходит и для тех, кто в первый раз в Петрозаводске, и для тех, кто уже не читать дальшеуменьшить
в первый раз (таких как мы 😀). Узнали много нового. Виктория - прекрасный гид, слушая экскурсию, не заметили, как пролетело время и обошли по кругу весь центр. Спасибо за такую великолепную прогулку и возможность погрузиться в жизнь местных людей) Рекомендую) особенно с детьми 😀
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М
Маргарита
Виктория, спасибо большое! Отличная экскурсия. 2.5 часа пролетели совершенно незаметно. Нередко бывает, что знания у гида огромные, но пару раз на часы смотришь или возникают паузы во время перемещения. На этой экскурсии все было очень хорошо продуманно, точки на пути расположены так, что рассказ не прерывался. Много интересных фактов и просто приятный разговор. Очень положительное впечатление и эмоции.