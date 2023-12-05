Погулять по старинному городу и узнать о нём интересные факты в душевной компании
Вместе мы прогуляемся по его главным улицам и шикарной набережной, рассматривая старинные дома и необычные скульптуры. А ещё зайдём в арт-пространство на месте завода и в интерактивную галерею промышленной истории. Поговорим о прошлом, настоящем и будущем города.
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Описание
Что вас ожидает
Петрозаводск старинный и современный
Мы пройдём по проспекту Ленина — главной артерии Петрозаводска. Оценим прекрасную гостиницу Северная и Губернаторский парк. Я расскажу о наместнике города Державине и раскрою, почему он запретил чиновникам играть в карты. Покажу первую в России железную дорогу и современное арт-пространство на месте Александровского завода. А ещё вы зайдёте в галерею промышленной истории: отыщете железную руду в геологической песочнице, запустите макет Петровского завода, прикоснётесь к пушкам и попробуете поднять ядра.
Прогулка по набережной и не только
На Английской улице, которой нет на карте города, вы услышите о лучшем промышленнике и изобретателе 18 века — Чарльзе Гаскойне. Я расскажу, какой оклад ему предложила Екатерина Великая и оправдал ли он её ожидания. В завершение мы прогуляемся по набережной Онежского озера. Рассмотрим скульптуры, подаренные городами-побратимами, и расшифруем заложенные в них смыслы. А также вы раскроете, что связывает Петрозаводск и ювелирные изделия Фаберже, увидите «дерево желаний» и прикоснётесь к «кошельку удачи».
Организационные детали
По желанию можно зайти выпить чай или кофе в знаменитое кафе с историей. Напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Гагарина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.