Петрозаводск — уютная столица края озёр и лесов, которую я люблю всем сердцем. Вместе мы прогуляемся по его главным улицам и шикарной набережной, рассматривая старинные дома и необычные скульптуры. А ещё зайдём в арт-пространство на месте завода и в интерактивную галерею промышленной истории. Поговорим о прошлом, настоящем и будущем города.

Описание

Что вас ожидает

Петрозаводск старинный и современный

Мы пройдём по проспекту Ленина — главной артерии Петрозаводска. Оценим прекрасную гостиницу Северная и Губернаторский парк. Я расскажу о наместнике города Державине и раскрою, почему он запретил чиновникам играть в карты. Покажу первую в России железную дорогу и современное арт-пространство на месте Александровского завода. А ещё вы зайдёте в галерею промышленной истории: отыщете железную руду в геологической песочнице, запустите макет Петровского завода, прикоснётесь к пушкам и попробуете поднять ядра.

Прогулка по набережной и не только

На Английской улице, которой нет на карте города, вы услышите о лучшем промышленнике и изобретателе 18 века — Чарльзе Гаскойне. Я расскажу, какой оклад ему предложила Екатерина Великая и оправдал ли он её ожидания. В завершение мы прогуляемся по набережной Онежского озера. Рассмотрим скульптуры, подаренные городами-побратимами, и расшифруем заложенные в них смыслы. А также вы раскроете, что связывает Петрозаводск и ювелирные изделия Фаберже, увидите «дерево желаний» и прикоснётесь к «кошельку удачи».

Организационные детали

По желанию можно зайти выпить чай или кофе в знаменитое кафе с историей. Напитки оплачиваются дополнительно.