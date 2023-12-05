О Петрозаводске с любовью

Индивидуальная экскурсия в Петрозаводске

Погулять по старинному городу и узнать о нём интересные факты в душевной компании

Петрозаводск — уютная столица края озёр и лесов, которую я люблю всем сердцем.

Вместе мы прогуляемся по его главным улицам и шикарной набережной, рассматривая старинные дома и необычные скульптуры. А ещё зайдём в арт-пространство на месте завода и в интерактивную галерею промышленной истории. Поговорим о прошлом, настоящем и будущем города.
О Петрозаводске с любовью
О Петрозаводске с любовью
О Петрозаводске с любовью
О Петрозаводске с любовью
О Петрозаводске с любовью
О Петрозаводске с любовью
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Описание

Что вас ожидает

Петрозаводск старинный и современный

Мы пройдём по проспекту Ленина — главной артерии Петрозаводска. Оценим прекрасную гостиницу Северная и Губернаторский парк. Я расскажу о наместнике города Державине и раскрою, почему он запретил чиновникам играть в карты. Покажу первую в России железную дорогу и современное арт-пространство на месте Александровского завода. А ещё вы зайдёте в галерею промышленной истории: отыщете железную руду в геологической песочнице, запустите макет Петровского завода, прикоснётесь к пушкам и попробуете поднять ядра.

Прогулка по набережной и не только

На Английской улице, которой нет на карте города, вы услышите о лучшем промышленнике и изобретателе 18 века — Чарльзе Гаскойне. Я расскажу, какой оклад ему предложила Екатерина Великая и оправдал ли он её ожидания. В завершение мы прогуляемся по набережной Онежского озера. Рассмотрим скульптуры, подаренные городами-побратимами, и расшифруем заложенные в них смыслы. А также вы раскроете, что связывает Петрозаводск и ювелирные изделия Фаберже, увидите «дерево желаний» и прикоснётесь к «кошельку удачи».

Организационные детали

По желанию можно зайти выпить чай или кофе в знаменитое кафе с историей. Напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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