Петрозаводск - город с богатой историей и уникальной культурой, который раскрывает свои тайны каждому гостю.В ходе экскурсии О Петрозаводске с любовью вы пройдете по главным улицам, увидите знаменитые скульптуры, посетите

арт-пространство на месте старинного завода и интерактивную галерею, где каждый сможет прикоснуться к истории. Эта прогулка позволит вам увидеть Петрозаводск под совершенно новым углом и ощутить его неповторимую атмосферу. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе исследовать уголки города, наполненные историями и красотой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Петрозаводску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует зеленью и свежестью. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться приятной атмосферой, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой и в ранней весне, несмотря на холод, вы всё же сможете увидеть зимнюю красоту города, но учтите, что некоторые уличные объекты могут быть менее доступны.

Сейчас август — это идеальное время.