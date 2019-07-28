Большой рыбный тур. Джип-сафари

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Вы проедете по лесным дорогам Карелии до озер, где вдоволь порыбачите.

А также подниметесь на джипах на вершину горы Воттовара, посетите курорт «Марциальные воды», увидите водопад Кивач и озеро тектонического происхождения. Путешествие для любителей экстрима, рыбалки и новых интересных мест. Тур проводится под запрос в любые даты для групп от 2 человек.
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Ближайшие даты:
15
мая
29
мая
12
июн
26
июн
10
июл
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Что вас ожидает:

Петрозаводск
Петрозаводск
Увидите столицу Карелии и прогуляетесь по Онежской набережной
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Посетите один из крупнейших равнинных водопадов Европы
Рай для рыбака
Рай для рыбака
Насладитесь рыбалкой на озере, а пойманную рыбу попробуете во время обеда

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Петрозаводску и Онежская набережная. Осмотр Гирвасской ГЭС. Прибытие на рыбацкую заимку

09:00 Встреча на вокзале г. Петрозаводск, размещение по джипам.

Завтрак в кафе города.

Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.

11:00 Выезд из Петрозаводска по «старой мурманской трассе» — исторический путь, по которому проезжал Петр I.

Остановка в деревне Царевичи у часовни.

Далее посещение первого российского курорта «Марциальные воды», основанного в 1719 году по указу Петра I.

Дегустация воды из 3 подземных источников.

Продолжение движения по маршруту.

12.00 По пути осмотр старинной действующей Гирвасской ГЭС (Палеозерской ГЭС), возведённой на скале вулканического происхождения.

Именно благодаря дамбе ГЭС, которая осушила русло реки Суна, и был обнаружен самый древний вулкан — Гирвас (3 миллиарда лет).

Движение по старым лесным дорогами вглубь Карелии.

15:00 Привал и обед на маршруте.

Продолжение движения по маршруту.

19:00 Прибытие на затерянную в лесу рыбацкую заимку на берегу озера.

Комфортное размещение в деревянном доме с печным отоплением. Дом электрифицирован от бензогенератора.

Приготовление ужина.

2 день

Захватывающая рыбалка с катеров

Завтрак

Рыбалка с лодки на системе озер.

Используются надувные лодки катера с моторами Тохатсу, Ямаха, Сузуки.

Обед на островах или в доме.

Приготовление пойманной рыбы.

Приготовление бани (заготовка дров, воды, веников).

Ужин.

Ночевка в доме (или ночевка в палаточном лагере).

3 день

Захватывающая рыбалка с катеров

Завтрак.

Рыбалка с лодки на системе озер, общей протяженностью более 100 км.

Используются надувные лодки катера с моторами Тохатсу, Ямаха, Сузуки.

Обед на островах или в доме.

Приготовление пойманной рыбы

Ужин.

Ночевка в доме (или ночевка в палаточном лагере).

4 день

Рыбалка с лодки на системе озер

Завтрак.

Рыбалка с лодки на системе озер.

Обед на островах или в доме.

Сбор инвентаря и подготовка к выезду.

Ночевка в доме (или ночевка в палаточном лагере).

5 день

Подъем на вершину г. Воттоваара (джипы + пешее восхождение)

09:00–10:00 Подъем, завтрак.

Движение по лесным дорогам к знаменитой горе Воттоваара — высшая точка западной Карелии и древнейшее культовое место — священное место древних саамов.

12:00 Сегодня мы совершим подъем на джипах почти на самуювершину г. Воттоваара.

14:00 Мы достигнем крошечного озера на склоне горы, устроим там привал, пообедаем и совершим пешее восхождение на вершину г. Воттоваара (порядка 3 км).

Осмотр сейдов и панорам, открывающиеся с вершины горы. Фото.

17:00 Возвращение к джипам, продолжение движения по маршруту.

19:00 Прибытие в деревню, размещение в гостинице, ужин.

6 день

Дорога к цивилизации. Озеро Пизанец

09:00–10:00 Подъем, завтрак.

Нам предстоит долгая дорога к цивилизации — к лесному отелю «Малая Медвежка», который находится на берегу Онежского озера.

По пути заедем к озеру тектонического происхождения — Пизанец.

В отличие от большинства карельских озер, образованных движением ледника, озеро Пизанец — это разлом земной коры — длинный, узкий и невероятно глубокий.

Глубина этого небольшого с виду озера, по некоторым данным, достигает 200 метров!

Оставляем джипы, 10 минут пешком по лесной тропе и мы выходим на отвесный берег озера Пизанец.

С верхней точки открывается красивейший вид на длинный скальный разлом, на дне которого находится озеро Пизанец.

Осмотр озера, прогулка по обрывистому берегу, фото. Возвращение к джипам

15:00 Привал, обед на маршруте.

19:00 Прибытие в отель «Малая Медвежка».

К Вашим услугам комфортабельное размещение в номерах или коттеджах со всеми удобствами.

Ужин.

Баня — по желанию (оплачивается дополнительно).

7 день

Экскурсия на узел финской обороны Кархумяки. Водопад Кивач. Прибытие в Петрозаводск

11:00–12:00 Завтрак, выезд.

Экскурсия на узел финской обороны Кархумяки.

Движемся по трассе М-18 «Кола» в г. Петрозаводск.

14:00 Посещение заповедника, осмотр водопада Кивач и музея живой природы. Фото на память.

Перекус в пути.

19:00 Прибытие в Петрозаводск.

Ужин в кафе города.

20:00 Прибытие на вокзал г. Петрозаводск.

Проживание

Тур предусматривает ночевки в лесных отелях или в палатках — на выбор.

Стоимость программы на 1 человека с размещением в отелях, гостинице и гостевом доме:

  • 3 человека в машине — 73 750 руб. /чел.;
  • 2 человека в машине — 96 875 руб. /чел.

Тур проводится индивидуально, под запрос от 2 человек.

При благоприятных условиях, при теплой погоде тур можно будет провести с середины мая до середины сентября – начала октября. Погода на севере очень изменчива, при бронировании тура в мае или сентябре не гарантировано.

Варианты проживания

Отель «Малая Медвежка»

1 ночь

Этот отель, разместившийся в окружении соснового леса на берегу Онежского озера, оформлен в загородном стиле. Железнодорожный и автобусный вокзалы Медвежья Гора находятся в 5 км от отеля «Медвежка», а расстояние до аэропорта Петрозаводск (Бесовец) составляет 177 км.

Светлые номера отеля оформлены в загородном стиле, а их интерьеры отделаны деревом. В каждом номере в вашем распоряжении телевизор, холодильник и собственная ванная комната.

К услугам гостей сауна, детская площадка, катание на лыжах и рыбная ловля. На всей территории отеля работает бесплатный WiFi. Вы можете арендовать квадроцикл или снегоход. Летом гости могут купаться в озере и загорать на частном пляже с шезлонгами.

В ресторане отеля подают традиционные блюда русской кухни и блюда европейской кухни. Кроме того, гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю.

Отель «Малая Медвежка»Отель «Малая Медвежка»Отель «Малая Медвежка»Отель «Малая Медвежка»Отель «Малая Медвежка»

Лесной рыбацкий домик

4 ночи

Деревянные домики с русской печью и кроватями, без удобств, электричество подается от генератора.

Палаточный лагерь

4 ночи

При желании возможны ночёвки в палаточном лагере, вместо лесного рыбацкого домика.

Гостиница в районе Приладожья

1 ночь

Достаточно комфортный для туризма регион. Обычно проживание на загородных базах отдыха, гостиничных комплексах. Бронируем проживание с удобствами в номере, для семей часто бронируем апартаменты.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Внедорожники (автомобиль, топливо, водитель-гид в каждой машине)
  • Проживание в гостиницах и гостевых домах по программе
  • Продукты (организация питания на всём протяжении маршрута)
  • Палатки и костровые принадлежности (всё необходимое, для жизни в лесу, но спальники лучше иметь свои)
  • Лодки с моторами (+ спасжилеты для всех)
  • Снасти
  • Входные платы
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обатно
  • Карельские сувениры из камня, бересты, дерева, национальные напитки, заготовки карельских грибов и ягод
  • Баня в 6 день (по желанию)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак.
Все личные вещи необходимо тщательно упаковать в туристический рюкзак. Сумки или чемоданы не подойдут, их будет очень неудобно переносить и укладывать в джипы.

2. Треккинговые непромокаемые ботинки (желательно высокие – выше косточки) или высокие кожаные берцы.
Если таких нет, можно взять резиновые сапоги, но целый день находиться в сапогах может быть некомфортно.

3. Кроссовки – можно будет надевать в лагерях.
Большую часть времени Вы будете находиться в ботинках на маршруте.

4. Верхняя одежда:

  • туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном. Куртка должна иметь манжеты на рукавах, хорошо прикрывать поясницу и плотно застёгиваться на молнию;
  • брюки – лучше туристические непромокаемые, но хорошо подойдут и джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно;
  • спортивный пуховик – для ночных посиделок у костра. По желанию, но его необходимо очень плотно свернуть и упаковать, чтобы не занимал много места;
  • шапочка или кепка без сеток и отверстий, если не хотите надевать капюшон.

5. Нижняя одежда:

  • свитер (толстовка) или пара толстых футболок (рубашек) с длинными рукавами;
  • пара тёплых носков и тонкие носки на каждый день;
  • лёгкие спортивные х/б штаны и лёгкая х/б майка – в качестве ночной пижамы;
  • нательное белье;
  • плавки, если захотите искупаться.

6. Средства личной гигиены и антимаскитные средства.

  • полотенце, мыло, зубная щетка, зубная паста, и прочее;
  • средства защиты от насекомых – комаров, слепней, мошек. Рекомендуем использовать аэрозольные средства фирмы «Gardex» для нанесения на открытые участки тела.

7. Документы: паспорт, водительские права (при наличии).
Документы лучше упаковать в полиэтиленовый пакет или специальный герметичный чехол и во время джип-тура хранить в кармане рюкзака. Рекомендуем сделать пару экземпляров ксерокопий первых страниц паспорта.

8. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить напитки или сладости в деревенских магазинах на маршруте джип-тура.

9. Личные вещи.
Рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки, небольшой фонарик, небольшой перочинный нож, зажигалку, носовые платки, небольшую личную аптечку, сотовый телефон, наручные часы.

Как выбрать одежду и обувь для тура?

При выборе одежды для джип-туров можно руководствоваться всеми принципами подбора одежды для любого активного тура или просто похода на природу:

  • одежда и обувь должна быть прочной и непромокаемой;
  • вам должно быть удобно и комфортно в этой одежде;
  • одежда не должна быть тяжёлой и занимать много места.

Современная туристическая одежда отвечает всем этим требованиям. Широкое применение мембранных материалов делает одежду абсолютно непромокаемой, но в тоже время позволяет одежде «дышать» – вы не промокните под ливнем, но и не вспотеете как в полиэтиленовом дождевике.

Современные синтетические утеплители – типа флиса и тинсулейта практически ничего не весят и не занимают много места, но сохраняют тепло не хуже шерсти, даже если намокнут.

Существует множество моделей туристической треккинговой обуви – прочной, непромокаемой и очень удобной. В таких ботинках Вы сможете находиться целый день на природе и нога не устанет, а в экстремальных условиях они легко смогут заменить Вам резиновые сапоги.

Каковы правила техники безопасности на джип-турах?

Практически всё время, пока Вы находитесь на маршруте джип-тура, Вы находитесь в лесу. Большинство правил поведения связанно именно с этим.

  1. Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон, когда пробираетесь через кусты, идёте по узкой лесной дороге или просто отошли в лес недалеко от места лагеря.
  2. Когда идёте по лесу всегда смотрите под ноги! Чтобы осмотреться, сначала остановитесь.
  3. Переходя вброд ручьи, помните – камни под водой очень скользкие.
  4. На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура.
  5. На протяжении маршрута – прислушивайтесь к советам инструктора. Всё это ради вашей же безопасности.
  6. Старайтесь принимать активное участие в организации привалов и лагерей, заготовке дров для костра и приготовлении пищи. В меру своих возможностей помогайте инструкторам – это в Ваших же интересах.
  7. Берегите природу. Не загрязняйте места лагерей пищевыми отходами и упаковкой. Для сбора мусора в каждом джипе есть специальные мусорные мешки.

Кроме того, существует ряд требований, непосредственно связанных с техникой безопасности при путешествии по бездорожью:

  1. К управлению автомобилем допускаются только лица, имеющие водительское удостоверение категории «В».
  2. К управлению автомобилем не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
  3. Во время движения необходимо четко следовать указаниям инструктора, соблюдать рекомендуемую инструктором скорость движения. Стараться вести автомобиль плавно, избегать резких манёвров, ускорений и торможений. Помните, что на бездорожье и плохих дорогах сцепление шин с поверхностью и управляемость резко ухудшается. После преодоления луж и грязи, когда тормозные колодки мокрые, а протектор колёс забит глиной, у машины резко снижается эффективность тормозов. Первые несколько секунд тормоза могут отсутствовать вовсе.
  4. Необходимо всегда помнить о возможности появления встречного транспорта, нередко по таким дорогам движутся лесовозы. При этом нужно иметь в виду, что лесные дороги часто бывают очень узкими и на них помещается только одна машина, поэтому возможность разъезда с встречным транспортом может быть затруднена. Но даже на широких грунтовых дорогах встречный транспорт может быть очень опасным, поскольку может двигаться на высокой скорости по вашей стороне – вам в лоб. К этому всегда нужно быть готовым, особенно при прохождении поворотов.
  5. При движении по лесным дорогам и по бездорожью нужно всегда быть готовым к появлению препятствий на пути, причём не только на дороге. Это могут быть, большие камни, промоины, торчащие из земли брёвна и прочее. Кроме того, часто со стороны обочин на дорогу свешиваются ветки деревьев и кустарников, встречаются и низко весящие над дорогой стволы не до конца упавших деревьев. Такие препятствия могут быть крайне опасными – они могут разбить стекло и стать причиной серьёзной травмы. Поэтому машину нужно вести со скоростью, позволяющей, экстренно среагировать (маневрировать, снизиться скорость или даже остановиться) на любое внезапно появившееся препятствие.
  6. На бездорожье нередко бывают ситуации, когда необходимо полностью остановиться перед препятствием и выйти из машины для осмотра препятствия, принятия решения о возможности дальнейшего движения и выбора оптимальной и безопасной траектории движения. Преодоление некоторых препятствий (ветхие мосты, броды) может потребовать проведения предварительной разведки и подготовительных работ (иногда длительных) до начала движения.
  7. Часто для прохождения опасных и сложных препятствий необходима помощь другого человека – коллеги по экипажу или инструктора, который, находясь вне машины, указывает безопасную траекторию движения. Все эти действия выполняются под контролем инструктора.
  8. Помните, что маршруты джип-туров проложены по малоиспользуемым и заброшенным дорогам, поэтому качество этих дорог, их насыпей, мостов и т. п. может быть очень плохим и сильно измениться с того момента, когда здесь последний раз проезжала машина. Даже если на дороге видны следы протектора и кажется, что тут недавно проезжала машина, это не значит, что в данный момент движение по этим же следам безопасно. Всегда нужно быть внимательным и следовать советами и указаниям инструктора.
  9. Если преодоление препятствия требует особых навыков вождения или может подвергнуть опасности членов экипажа, инструктор может сам сесть за руль и преодолеть опасный участок, тем самым беря всю ответственность на себя. В особо опасных случаях, инструктор может принять решение о запрете движения по опасному участку и изменить маршрут движения группы.
  10. Если инструктор считает, что в данной дорожной ситуации навыки вождения клиента недостаточны или действия и реакции его не адекватны и дальнейшее движение может представлять опасность для экипажа или транспортного средства – инструктор может отстранить клиента от управления автомобилем на данном участке трассы.
  11. При остановке, необходимо помнить о других экипажах, следующих за вашим автомобилем, чтобы у них была возможность и место для безопасной остановки. Останавливаться нужно по возможности на ровных горизонтальных участках. Выходить из-за руля после остановки можно только после того как вы полностью убедились, что машина не может откатиться.
  12. Перед началом каждого джип-тура проходит мастер-класс, в ходе которого клиенты знакомятся с данными правилами и проходят инструктаж по технике безопасности. Мастер-класс также содержит большую практическую часть, где клиенты получают навыки вождения внедорожников и учатся проходить некоторые основные препятствия. Прохождение мастер-класса обязательно для каждого участника, желающего управлять внедорожником на маршруте джип-тура.
Как я могу подготовиться к туру?

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:

  • оценить свои физические возможности при выборе тура;
  • пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
  • взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
  • взять с собой личную аптечку;
  • пройти профилактику клещевого энцефалита.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какую рыбу можно поймать?

Можно поймать щуку, окунь, плотву и т. д. (озерную и речную рыбу)

На каком транспорте будем передвигаться?

Джип-сафари на Toyota Land Cruiser 70, 80, 90, Toyota Tacoma, Jeep Grand Cherokee.

Возможны ли изменения в программе?

Нитка маршрута может быть изменена с сохранением составляющих программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
28 июля 2019
Отдых отличный, все было в соответствии с описанием тура. Гид был прекрасный, ему громадная благодарность.
Остались очень довольны, именно потому, что все соответствовало нашим ожиданиям от тура.
В целом вся организация приобретения тура — информирование, простота оплаты, коммуникация с компанией, была на отличном уровне. Что касается рекомендаций, то не всем можно этот посоветовать этот отдых, так как условия, конечно, походные и не всем это нравится. Хотя, и не спартанские. Мы хотели такой отдых, и остались удовлетворены его организацией.
В
13 мар 2024
Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда,Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда,Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда,Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда,Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда,Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда,Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда,Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда,Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда,Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда,
К
17 янв 2024
Оценка говорит сама за себя =)
Оценка говорит сама за себя =)

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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