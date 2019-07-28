Этот отель, разместившийся в окружении соснового леса на берегу Онежского озера, оформлен в загородном стиле. Железнодорожный и автобусный вокзалы Медвежья Гора находятся в 5 км от отеля «Медвежка», а расстояние до аэропорта Петрозаводск (Бесовец) составляет 177 км.

Светлые номера отеля оформлены в загородном стиле, а их интерьеры отделаны деревом. В каждом номере в вашем распоряжении телевизор, холодильник и собственная ванная комната.

К услугам гостей сауна, детская площадка, катание на лыжах и рыбная ловля. На всей территории отеля работает бесплатный WiFi. Вы можете арендовать квадроцикл или снегоход. Летом гости могут купаться в озере и загорать на частном пляже с шезлонгами.

В ресторане отеля подают традиционные блюда русской кухни и блюда европейской кухни. Кроме того, гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю.