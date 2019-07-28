А также подниметесь на джипах на вершину горы Воттовара, посетите курорт «Марциальные воды», увидите водопад Кивач и озеро тектонического происхождения. Путешествие для любителей экстрима, рыбалки и новых интересных мест. Тур проводится под запрос в любые даты для групп от 2 человек.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прогулка по Петрозаводску и Онежская набережная. Осмотр Гирвасской ГЭС. Прибытие на рыбацкую заимку
09:00 Встреча на вокзале г. Петрозаводск, размещение по джипам.
Завтрак в кафе города.
Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.
11:00 Выезд из Петрозаводска по «старой мурманской трассе» — исторический путь, по которому проезжал Петр I.
Остановка в деревне Царевичи у часовни.
Далее посещение первого российского курорта «Марциальные воды», основанного в 1719 году по указу Петра I.
Дегустация воды из 3 подземных источников.
Продолжение движения по маршруту.
12.00 По пути осмотр старинной действующей Гирвасской ГЭС (Палеозерской ГЭС), возведённой на скале вулканического происхождения.
Именно благодаря дамбе ГЭС, которая осушила русло реки Суна, и был обнаружен самый древний вулкан — Гирвас (3 миллиарда лет).
Движение по старым лесным дорогами вглубь Карелии.
15:00 Привал и обед на маршруте.
Продолжение движения по маршруту.
19:00 Прибытие на затерянную в лесу рыбацкую заимку на берегу озера.
Комфортное размещение в деревянном доме с печным отоплением. Дом электрифицирован от бензогенератора.
Приготовление ужина.
Захватывающая рыбалка с катеров
Завтрак
Рыбалка с лодки на системе озер.
Используются надувные лодки катера с моторами Тохатсу, Ямаха, Сузуки.
Обед на островах или в доме.
Приготовление пойманной рыбы.
Приготовление бани (заготовка дров, воды, веников).
Ужин.
Ночевка в доме (или ночевка в палаточном лагере).
Захватывающая рыбалка с катеров
Завтрак.
Рыбалка с лодки на системе озер, общей протяженностью более 100 км.
Используются надувные лодки катера с моторами Тохатсу, Ямаха, Сузуки.
Обед на островах или в доме.
Приготовление пойманной рыбы
Ужин.
Ночевка в доме (или ночевка в палаточном лагере).
Рыбалка с лодки на системе озер
Завтрак.
Рыбалка с лодки на системе озер.
Обед на островах или в доме.
Сбор инвентаря и подготовка к выезду.
Ночевка в доме (или ночевка в палаточном лагере).
Подъем на вершину г. Воттоваара (джипы + пешее восхождение)
09:00–10:00 Подъем, завтрак.
Движение по лесным дорогам к знаменитой горе Воттоваара — высшая точка западной Карелии и древнейшее культовое место — священное место древних саамов.
12:00 Сегодня мы совершим подъем на джипах почти на самуювершину г. Воттоваара.
14:00 Мы достигнем крошечного озера на склоне горы, устроим там привал, пообедаем и совершим пешее восхождение на вершину г. Воттоваара (порядка 3 км).
Осмотр сейдов и панорам, открывающиеся с вершины горы. Фото.
17:00 Возвращение к джипам, продолжение движения по маршруту.
19:00 Прибытие в деревню, размещение в гостинице, ужин.
Дорога к цивилизации. Озеро Пизанец
09:00–10:00 Подъем, завтрак.
Нам предстоит долгая дорога к цивилизации — к лесному отелю «Малая Медвежка», который находится на берегу Онежского озера.
По пути заедем к озеру тектонического происхождения — Пизанец.
В отличие от большинства карельских озер, образованных движением ледника, озеро Пизанец — это разлом земной коры — длинный, узкий и невероятно глубокий.
Глубина этого небольшого с виду озера, по некоторым данным, достигает 200 метров!
Оставляем джипы, 10 минут пешком по лесной тропе и мы выходим на отвесный берег озера Пизанец.
С верхней точки открывается красивейший вид на длинный скальный разлом, на дне которого находится озеро Пизанец.
Осмотр озера, прогулка по обрывистому берегу, фото. Возвращение к джипам
15:00 Привал, обед на маршруте.
19:00 Прибытие в отель «Малая Медвежка».
К Вашим услугам комфортабельное размещение в номерах или коттеджах со всеми удобствами.
Ужин.
Баня — по желанию (оплачивается дополнительно).
Экскурсия на узел финской обороны Кархумяки. Водопад Кивач. Прибытие в Петрозаводск
11:00–12:00 Завтрак, выезд.
Экскурсия на узел финской обороны Кархумяки.
Движемся по трассе М-18 «Кола» в г. Петрозаводск.
14:00 Посещение заповедника, осмотр водопада Кивач и музея живой природы. Фото на память.
Перекус в пути.
19:00 Прибытие в Петрозаводск.
Ужин в кафе города.
20:00 Прибытие на вокзал г. Петрозаводск.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в лесных отелях или в палатках — на выбор.
Стоимость программы на 1 человека с размещением в отелях, гостинице и гостевом доме:
- 3 человека в машине — 73 750 руб. /чел.;
- 2 человека в машине — 96 875 руб. /чел.
Тур проводится индивидуально, под запрос от 2 человек.
При благоприятных условиях, при теплой погоде тур можно будет провести с середины мая до середины сентября – начала октября. Погода на севере очень изменчива, при бронировании тура в мае или сентябре не гарантировано.
Варианты проживания
Отель «Малая Медвежка»
Этот отель, разместившийся в окружении соснового леса на берегу Онежского озера, оформлен в загородном стиле. Железнодорожный и автобусный вокзалы Медвежья Гора находятся в 5 км от отеля «Медвежка», а расстояние до аэропорта Петрозаводск (Бесовец) составляет 177 км.
Светлые номера отеля оформлены в загородном стиле, а их интерьеры отделаны деревом. В каждом номере в вашем распоряжении телевизор, холодильник и собственная ванная комната.
К услугам гостей сауна, детская площадка, катание на лыжах и рыбная ловля. На всей территории отеля работает бесплатный WiFi. Вы можете арендовать квадроцикл или снегоход. Летом гости могут купаться в озере и загорать на частном пляже с шезлонгами.
В ресторане отеля подают традиционные блюда русской кухни и блюда европейской кухни. Кроме того, гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю.
Лесной рыбацкий домик
Деревянные домики с русской печью и кроватями, без удобств, электричество подается от генератора.
Палаточный лагерь
При желании возможны ночёвки в палаточном лагере, вместо лесного рыбацкого домика.
Гостиница в районе Приладожья
Достаточно комфортный для туризма регион. Обычно проживание на загородных базах отдыха, гостиничных комплексах. Бронируем проживание с удобствами в номере, для семей часто бронируем апартаменты.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Внедорожники (автомобиль, топливо, водитель-гид в каждой машине)
- Проживание в гостиницах и гостевых домах по программе
- Продукты (организация питания на всём протяжении маршрута)
- Палатки и костровые принадлежности (всё необходимое, для жизни в лесу, но спальники лучше иметь свои)
- Лодки с моторами (+ спасжилеты для всех)
- Снасти
- Входные платы
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обатно
- Карельские сувениры из камня, бересты, дерева, национальные напитки, заготовки карельских грибов и ягод
- Баня в 6 день (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак.
Все личные вещи необходимо тщательно упаковать в туристический рюкзак. Сумки или чемоданы не подойдут, их будет очень неудобно переносить и укладывать в джипы.
2. Треккинговые непромокаемые ботинки (желательно высокие – выше косточки) или высокие кожаные берцы.
Если таких нет, можно взять резиновые сапоги, но целый день находиться в сапогах может быть некомфортно.
3. Кроссовки – можно будет надевать в лагерях.
Большую часть времени Вы будете находиться в ботинках на маршруте.
4. Верхняя одежда:
- туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном. Куртка должна иметь манжеты на рукавах, хорошо прикрывать поясницу и плотно застёгиваться на молнию;
- брюки – лучше туристические непромокаемые, но хорошо подойдут и джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно;
- спортивный пуховик – для ночных посиделок у костра. По желанию, но его необходимо очень плотно свернуть и упаковать, чтобы не занимал много места;
- шапочка или кепка без сеток и отверстий, если не хотите надевать капюшон.
5. Нижняя одежда:
- свитер (толстовка) или пара толстых футболок (рубашек) с длинными рукавами;
- пара тёплых носков и тонкие носки на каждый день;
- лёгкие спортивные х/б штаны и лёгкая х/б майка – в качестве ночной пижамы;
- нательное белье;
- плавки, если захотите искупаться.
6. Средства личной гигиены и антимаскитные средства.
- полотенце, мыло, зубная щетка, зубная паста, и прочее;
- средства защиты от насекомых – комаров, слепней, мошек. Рекомендуем использовать аэрозольные средства фирмы «Gardex» для нанесения на открытые участки тела.
7. Документы: паспорт, водительские права (при наличии).
Документы лучше упаковать в полиэтиленовый пакет или специальный герметичный чехол и во время джип-тура хранить в кармане рюкзака. Рекомендуем сделать пару экземпляров ксерокопий первых страниц паспорта.
8. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить напитки или сладости в деревенских магазинах на маршруте джип-тура.
9. Личные вещи.
Рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки, небольшой фонарик, небольшой перочинный нож, зажигалку, носовые платки, небольшую личную аптечку, сотовый телефон, наручные часы.
Как выбрать одежду и обувь для тура?
При выборе одежды для джип-туров можно руководствоваться всеми принципами подбора одежды для любого активного тура или просто похода на природу:
- одежда и обувь должна быть прочной и непромокаемой;
- вам должно быть удобно и комфортно в этой одежде;
- одежда не должна быть тяжёлой и занимать много места.
Современная туристическая одежда отвечает всем этим требованиям. Широкое применение мембранных материалов делает одежду абсолютно непромокаемой, но в тоже время позволяет одежде «дышать» – вы не промокните под ливнем, но и не вспотеете как в полиэтиленовом дождевике.
Современные синтетические утеплители – типа флиса и тинсулейта практически ничего не весят и не занимают много места, но сохраняют тепло не хуже шерсти, даже если намокнут.
Существует множество моделей туристической треккинговой обуви – прочной, непромокаемой и очень удобной. В таких ботинках Вы сможете находиться целый день на природе и нога не устанет, а в экстремальных условиях они легко смогут заменить Вам резиновые сапоги.
Каковы правила техники безопасности на джип-турах?
Практически всё время, пока Вы находитесь на маршруте джип-тура, Вы находитесь в лесу. Большинство правил поведения связанно именно с этим.
- Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон, когда пробираетесь через кусты, идёте по узкой лесной дороге или просто отошли в лес недалеко от места лагеря.
- Когда идёте по лесу всегда смотрите под ноги! Чтобы осмотреться, сначала остановитесь.
- Переходя вброд ручьи, помните – камни под водой очень скользкие.
- На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура.
- На протяжении маршрута – прислушивайтесь к советам инструктора. Всё это ради вашей же безопасности.
- Старайтесь принимать активное участие в организации привалов и лагерей, заготовке дров для костра и приготовлении пищи. В меру своих возможностей помогайте инструкторам – это в Ваших же интересах.
- Берегите природу. Не загрязняйте места лагерей пищевыми отходами и упаковкой. Для сбора мусора в каждом джипе есть специальные мусорные мешки.
Кроме того, существует ряд требований, непосредственно связанных с техникой безопасности при путешествии по бездорожью:
- К управлению автомобилем допускаются только лица, имеющие водительское удостоверение категории «В».
- К управлению автомобилем не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Во время движения необходимо четко следовать указаниям инструктора, соблюдать рекомендуемую инструктором скорость движения. Стараться вести автомобиль плавно, избегать резких манёвров, ускорений и торможений. Помните, что на бездорожье и плохих дорогах сцепление шин с поверхностью и управляемость резко ухудшается. После преодоления луж и грязи, когда тормозные колодки мокрые, а протектор колёс забит глиной, у машины резко снижается эффективность тормозов. Первые несколько секунд тормоза могут отсутствовать вовсе.
- Необходимо всегда помнить о возможности появления встречного транспорта, нередко по таким дорогам движутся лесовозы. При этом нужно иметь в виду, что лесные дороги часто бывают очень узкими и на них помещается только одна машина, поэтому возможность разъезда с встречным транспортом может быть затруднена. Но даже на широких грунтовых дорогах встречный транспорт может быть очень опасным, поскольку может двигаться на высокой скорости по вашей стороне – вам в лоб. К этому всегда нужно быть готовым, особенно при прохождении поворотов.
- При движении по лесным дорогам и по бездорожью нужно всегда быть готовым к появлению препятствий на пути, причём не только на дороге. Это могут быть, большие камни, промоины, торчащие из земли брёвна и прочее. Кроме того, часто со стороны обочин на дорогу свешиваются ветки деревьев и кустарников, встречаются и низко весящие над дорогой стволы не до конца упавших деревьев. Такие препятствия могут быть крайне опасными – они могут разбить стекло и стать причиной серьёзной травмы. Поэтому машину нужно вести со скоростью, позволяющей, экстренно среагировать (маневрировать, снизиться скорость или даже остановиться) на любое внезапно появившееся препятствие.
- На бездорожье нередко бывают ситуации, когда необходимо полностью остановиться перед препятствием и выйти из машины для осмотра препятствия, принятия решения о возможности дальнейшего движения и выбора оптимальной и безопасной траектории движения. Преодоление некоторых препятствий (ветхие мосты, броды) может потребовать проведения предварительной разведки и подготовительных работ (иногда длительных) до начала движения.
- Часто для прохождения опасных и сложных препятствий необходима помощь другого человека – коллеги по экипажу или инструктора, который, находясь вне машины, указывает безопасную траекторию движения. Все эти действия выполняются под контролем инструктора.
- Помните, что маршруты джип-туров проложены по малоиспользуемым и заброшенным дорогам, поэтому качество этих дорог, их насыпей, мостов и т. п. может быть очень плохим и сильно измениться с того момента, когда здесь последний раз проезжала машина. Даже если на дороге видны следы протектора и кажется, что тут недавно проезжала машина, это не значит, что в данный момент движение по этим же следам безопасно. Всегда нужно быть внимательным и следовать советами и указаниям инструктора.
- Если преодоление препятствия требует особых навыков вождения или может подвергнуть опасности членов экипажа, инструктор может сам сесть за руль и преодолеть опасный участок, тем самым беря всю ответственность на себя. В особо опасных случаях, инструктор может принять решение о запрете движения по опасному участку и изменить маршрут движения группы.
- Если инструктор считает, что в данной дорожной ситуации навыки вождения клиента недостаточны или действия и реакции его не адекватны и дальнейшее движение может представлять опасность для экипажа или транспортного средства – инструктор может отстранить клиента от управления автомобилем на данном участке трассы.
- При остановке, необходимо помнить о других экипажах, следующих за вашим автомобилем, чтобы у них была возможность и место для безопасной остановки. Останавливаться нужно по возможности на ровных горизонтальных участках. Выходить из-за руля после остановки можно только после того как вы полностью убедились, что машина не может откатиться.
- Перед началом каждого джип-тура проходит мастер-класс, в ходе которого клиенты знакомятся с данными правилами и проходят инструктаж по технике безопасности. Мастер-класс также содержит большую практическую часть, где клиенты получают навыки вождения внедорожников и учатся проходить некоторые основные препятствия. Прохождение мастер-класса обязательно для каждого участника, желающего управлять внедорожником на маршруте джип-тура.
Как я могу подготовиться к туру?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- пройти профилактику клещевого энцефалита.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какую рыбу можно поймать?
Можно поймать щуку, окунь, плотву и т. д. (озерную и речную рыбу)
На каком транспорте будем передвигаться?
Джип-сафари на Toyota Land Cruiser 70, 80, 90, Toyota Tacoma, Jeep Grand Cherokee.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена с сохранением составляющих программы.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Остались очень довольны, именно потому, что все соответствовало нашим ожиданиям от тура.
В целом вся организация приобретения тура — информирование, простота оплаты, коммуникация с компанией, была на отличном уровне. Что касается рекомендаций, то не всем можно этот посоветовать этот отдых, так как условия, конечно, походные и не всем это нравится. Хотя, и не спартанские. Мы хотели такой отдых, и остались удовлетворены его организацией.