Прибытие в Карелию.

Встреча в аэропорту / на ж/д вокзале.

Завтрак.

Выезд на подледный лов на Онежское озеро.

Обед на озере (уха +перекус).

Транспорт: судно на воздушной подушке, вместимость: 3-6 человека.

Выезд: Яхтенный порт "Пески" (ул.Онежской флотилии 43а , судоверфь).

На территории есть охраняемая стоянка для автомобилей.

Мы рады предложить Вам уникальную возможность зимней рыбалки на Онежском озере!

Мы расскажем о своем озере, посоветуем, где и на что ловить, покажем прикормленные лунки.

Утром отвезем к судну на воздушной подушке.

Управляет которым опытный фиш-гид с большим стажем зимних рыбалок, путешествий на Онеге, регулярно привлекаемый МЧС для спасательных операций на нем.

Наш гид прекрасно знает озеро и доставит Вас в тепле и комфорте к самым перспективным местам, покажет и научит местным способам лова, покажет мастер-класс обработки трофеев.

Одним словом, мы сделаем Вашу рыбалку комфортной, увлекательной и незабываемой!

От Вас требуется только желание поймать и единодушие команды в выборе желаемых трофеев.

Ведь у каждой рыбы свои места обитания, поэтому нужно с вечера определиться что хочется поймать: трофейного окуня, леща, щуку, налима, хариуса.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер в Гостевой дом «Сандал».

Размещение по двухместным номерам.

Ужин в кафе.

Баня с самоваром на карельских травах.