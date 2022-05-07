Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур

Мы приглашаем Вас на тур, где у Вас будет уникальная возможность поучаствовать

4.7
3 отзыва
Мы приглашаем Вас на тур, где у Вас будет уникальная возможность поучаствовать в подледной ловли на трех разных озерах! Онежское озеро, озеро Сандал и лесные ламбы ждут Вас. Вы можете как взять свое снаряжение для рыбалки, так и воспользоваться нашим.
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Ближайшие даты:
02
фев
09
фев
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фев
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Что вас ожидает 🤩

Подледная рыбалка
Подледная рыбалка
Испытаем удачу в увлекательной зимней ловле рыбки на трех разных озерах
Снегоходный вираж
Снегоходный вираж
Совершим снегоходное сафари на остров Лычный
Банька
Банька
Попаримся в баньке, а после выпьем чай из самовара на карельских травах
Судно на воздушной подушке
Судно на воздушной подушке
Проедем по Онежскому озеру в комфорте к самым перспективным рыбным местам

Описание

Тур уже полностью продуман, Вам не придется ни о чем беспокоится: все перемещения, питание  и проживание уже включено в тур!

Тур проводится только под запрос для групп от 2 до 6 человек с февраля по апрель.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, подледный лов на Онежском озере, баня

Прибытие в Карелию.

Встреча в аэропорту / на ж/д вокзале.

Завтрак.

Выезд на подледный лов на Онежское озеро.

Обед на озере (уха +перекус).

Транспорт: судно на воздушной подушке, вместимость: 3-6 человека.

Выезд: Яхтенный порт "Пески" (ул.Онежской флотилии 43а , судоверфь).

На территории есть охраняемая стоянка для автомобилей.

Мы рады предложить Вам уникальную возможность зимней рыбалки на Онежском озере!

Мы расскажем о своем озере, посоветуем, где и на что ловить, покажем прикормленные лунки.

Утром отвезем к судну на воздушной подушке.

Управляет которым опытный фиш-гид с большим стажем зимних рыбалок, путешествий на Онеге, регулярно привлекаемый МЧС для спасательных операций на нем.

Наш гид  прекрасно знает озеро и доставит Вас в тепле и комфорте к самым перспективным местам, покажет и научит местным способам лова, покажет мастер-класс обработки трофеев.

Одним словом, мы сделаем Вашу рыбалку комфортной, увлекательной и незабываемой!

От Вас требуется только желание поймать и единодушие команды в выборе желаемых трофеев.

Ведь у каждой рыбы свои места обитания, поэтому нужно с вечера определиться что хочется поймать: трофейного окуня, леща, щуку, налима, хариуса.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер в Гостевой дом «Сандал».

Размещение по двухместным номерам.

Ужин в кафе.

Баня с самоваром на карельских травах.

Встреча, подледный лов на Онежском озере, баняВстреча, подледный лов на Онежском озере, баняВстреча, подледный лов на Онежском озере, баня
2 день
Подледная рыбалка на лесных озерах, баня

Завтрак.

Общий сбор, подбор экипировки. 

Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности (15-20 минут).

Сбор снаряжения к рыбалке.

Обучение навыкам управления снегоходом (15-20 минут).

Выезд на подледную рыбалку на снегоходах на затерянные лесные озера.

Прибытие, инструктаж по рыбной ловле

Рыбалка. 

Обед-перекус на озере.

Возвращение в гостевой дом.

Сдача экипировки.

Дополнительная опция: приготовление ухи по-карельски из пойманной рыбы.

Возвращение на базу.

Ужин.

Баня.

Подледная рыбалка на лесных озерах, баняПодледная рыбалка на лесных озерах, баняПодледная рыбалка на лесных озерах, баня
3 день
Поездка на снегоходах к острову Лычный, рыбалка, баня

Подбор экипировки.

Инструктаж.

Выезд на сафари тур «К Лычному острову».

Мы держим курс на остров Лычный! Деревня на Лычном Острове – одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова.

Деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу.

Мы прогуляемся по острову, посетим церковь и устроим перекус на свежем воздухе.

После посещение о.Лычный и деревне Ерши – выбор локации для подледной ловли.

Обед-перекус на озере.

Возвращение на базу отдыха.

Ужин.

Баня.

Поездка на снегоходах к острову Лычный, рыбалка, баняПоездка на снегоходах к острову Лычный, рыбалка, баняПоездка на снегоходах к острову Лычный, рыбалка, баня
4 день
Услуги за доп. плату, отъезд

Завтрак.

Свободное время.

 К Вашим услугам уютные беседки, мангалы, за доп.плату: каток и коньки, санки-ватрушки, лыжи и др.

Также возможен выезд на водопад Кивач, посещение питомника хаски, катание на упряжке на треке протяженностью 2,5 км (доп. плата).

Обед.

Сбор вещей, освобождение номеров.

Выезд на ж/д вокзал / аэропорт.

Услуги за доп. плату, отъездУслуги за доп. плату, отъездУслуги за доп. плату, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Сандал».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы:
  • при группе 4 и более человек – 37 800  рублей;
  • при группе 2-3  человека – 47 500  рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостевом доме «Сандал»
  • Питание, указанное в программе
  • 3 посещения бани
  • Сафари-тур к острову Лычный
  • Подледная рыбалка на снегоходах (2 дня)
  • Подледная рыбалка на СВП на Онежском озере
  • Транспортное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Аренда лыж, коньков, ватрушек
  • Приготовление ухи из улова
  • Посещение водопада Кивач
  • Поездка в питомник ездовых собак
  • Услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
7 мая 2022
Все было организовано очень достойно, учтены все наши пожелания! Алена и Маша очень хорошо всё нам объяснили, интересовались всё ли в порядке, в течение поездки до самого возвращения. Мы остались очень довольны.
Большое спасибо за прекрасный гостевой Дом, за вкусную еду, напитки. Все прекрасно!!!! Спасибо
А
6 мая 2022
В целом тур хороший, насыщенный! Есть некоторые нюансы, первое-принимающей стороне думаю нужен один гид, который будет возить группу и рассказывать всё интересное! И второе, экипировка по сплаву, никакая! Каска и спасжилет, полный бред, вода, 2-3 градуса, на порогах захлестывает! И на улице дождь со снегом +! Что касается проживания и питания, просто Супер!
Ю
4 мар 2021
Только вернулись от вас. Очень понравилось у вас отдыхать! Спасибо за доброжелательное отношение и вкусную кухню. Нашли для себя возможность активно провести время)

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