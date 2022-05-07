Тур уже полностью продуман, Вам не придется ни о чем беспокоится: все перемещения, питание и проживание уже включено в тур!
Тур проводится только под запрос для групп от 2 до 6 человек с февраля по апрель.
Прибытие в Карелию.
Встреча в аэропорту / на ж/д вокзале.
Завтрак.
Выезд на подледный лов на Онежское озеро.
Обед на озере (уха +перекус).
Транспорт: судно на воздушной подушке, вместимость: 3-6 человека.
Выезд: Яхтенный порт "Пески" (ул.Онежской флотилии 43а , судоверфь).
На территории есть охраняемая стоянка для автомобилей.
Мы рады предложить Вам уникальную возможность зимней рыбалки на Онежском озере!
Мы расскажем о своем озере, посоветуем, где и на что ловить, покажем прикормленные лунки.
Утром отвезем к судну на воздушной подушке.
Управляет которым опытный фиш-гид с большим стажем зимних рыбалок, путешествий на Онеге, регулярно привлекаемый МЧС для спасательных операций на нем.
Наш гид прекрасно знает озеро и доставит Вас в тепле и комфорте к самым перспективным местам, покажет и научит местным способам лова, покажет мастер-класс обработки трофеев.
Одним словом, мы сделаем Вашу рыбалку комфортной, увлекательной и незабываемой!
От Вас требуется только желание поймать и единодушие команды в выборе желаемых трофеев.
Ведь у каждой рыбы свои места обитания, поэтому нужно с вечера определиться что хочется поймать: трофейного окуня, леща, щуку, налима, хариуса.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер в Гостевой дом «Сандал».
Размещение по двухместным номерам.
Ужин в кафе.
Баня с самоваром на карельских травах.
Завтрак.
Общий сбор, подбор экипировки.
Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности (15-20 минут).
Сбор снаряжения к рыбалке.
Обучение навыкам управления снегоходом (15-20 минут).
Выезд на подледную рыбалку на снегоходах на затерянные лесные озера.
Прибытие, инструктаж по рыбной ловле
Рыбалка.
Обед-перекус на озере.
Возвращение в гостевой дом.
Сдача экипировки.
Дополнительная опция: приготовление ухи по-карельски из пойманной рыбы.
Возвращение на базу.
Ужин.
Баня.
Подбор экипировки.
Инструктаж.
Выезд на сафари тур «К Лычному острову».
Мы держим курс на остров Лычный! Деревня на Лычном Острове – одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова.
Деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу.
Мы прогуляемся по острову, посетим церковь и устроим перекус на свежем воздухе.
После посещение о.Лычный и деревне Ерши – выбор локации для подледной ловли.
Обед-перекус на озере.
Возвращение на базу отдыха.
Ужин.
Баня.
Завтрак.
Свободное время.
К Вашим услугам уютные беседки, мангалы, за доп.плату: каток и коньки, санки-ватрушки, лыжи и др.
Также возможен выезд на водопад Кивач, посещение питомника хаски, катание на упряжке на треке протяженностью 2,5 км (доп. плата).
Обед.
Сбор вещей, освобождение номеров.
Выезд на ж/д вокзал / аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Сандал».Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».