читать дальше много нового. Я заранее узнала по поводу, обуви и одежды. Я хотела задержаться дольше, погулять без экскурсии по городу, в итоге и города показали, и достопримечательности. Советую для тех, кто не любит большие группы. Спасибо экскурсоводу. Грамотная речь, приятно слушать!

Была первый раз в марте 2023. Вышла экскурсия индивидуальная. Меня встретили с поезда. Все было,как указано в описании экскурсии. Гостиница замечательная, экскурсия великолепная, многое что узнала, вспомнила историю и узнала