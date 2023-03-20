Двухдневное путешествие идеально подходит для первого ознакомления с Карелией. Ледники, прошедшие по нашей земле, сформировали неповторимый ландшафт. Леса, озёра и скалы подарят вам все краски угорского мира.
Мы посетим горный парк Рускеала, очень лиричные равнинные водопады, лучшую российскую деревню карел-ливвиков Кинерма и многое другое.
Мы посетим горный парк Рускеала, очень лиричные равнинные водопады, лучшую российскую деревню карел-ливвиков Кинерма и многое другое.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание трансферВ первый день мы отправимся по Карельскому кольцу и увидим рукотворное чудо долины Зайцев, узнаем интереснейшую историю церкви Святого Петра и Марциальных вод. Далее перед нашим взором раскинутся уже чудеса природы в виде вулкана Гирвас и водопада Кивач. По приезде в Петрозаводск будет проведена обзорная экскурсия и поход на чертов стул. На второй день мы поедем уже на запад, в сторону Ладожского озера, где по пути посетим деревню Кинерма, признанную одной из лучших деревень России. Далее нас ждет еще один водопад, называемый Белыми мостами, и венец нашей программы — горный парк Рускеала. Важная информация• Тур начинается рядом с ж/д вокзалом Петрозаводска и будет удобен для туристов из Москвы и других регионов России, приезжающих в Карелию на поезде.
- Объекты для посещения располагаются в удобной дорожной доступности, физические нагрузки исключены.
- Комфортное проживание в лучших отелях города оставит только хорошее впечатление.
- В случае непогоды и дождя на многих объектах может быть сыро, поэтому настоятельно рекомендуем взять с собой непромокаемую и сменную обувь.
по субботам в 9:00
Выбрать дату
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|25 000 ₽
|Детский
|17 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горный парк Рускеала
- Этнодеревня Кинерма
- Водопады Белые мосты
- Марциальные Воды
- Церковь Апостола Петра
- Гора Сампо
- Вулкан Гирвас
- Водопад Кивач
- Долина зайцев
- Петрозаводск
- Чертов стул и ботанический сад города Петрозаводска
Что включено
- Трансфер до объектов и обратно
- Обслуживание гида на всех объектах
- Проживание
- Завтраки в отелях
Что не входит в цену
- Трансфер до города Петрозаводск и обратно
- Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Площадь Гагарина, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 9:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- В случае непогоды и дождя на многих объектах может быть весьма сыро
- Поэтому настоятельно рекомендуется взять с собой непромокаемую и сменную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
B
Bk_atoll
20 мар 2023
Была первый раз в марте 2023. Вышла экскурсия индивидуальная. Меня встретили с поезда. Все было,как указано в описании экскурсии. Гостиница замечательная, экскурсия великолепная, многое что узнала, вспомнила историю и узнала
Похожие туры из Петрозаводска
5 дней
Новогодняя Карелия, Кижи через Заонежье
Начало: Г. Петрозаводск
31 дек в 10:00
4 янв в 10:00
от 59 400₽ за человека
3 дня
Выходные в Карелии зимой
Начало: Г. Петрозаводск
31 янв в 10:00
7 фев в 10:00
от 27 800₽ за человека
2 дня
Февральские выходные в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
22 фев в 10:00
от 11 900₽ за человека