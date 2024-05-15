Новогодний колорит Карелии

Хочется очутиться в зимней сказке? Добро пожаловать в новогоднюю Карелию! Нас ждет путешествие по частной галерее «Дом Куклы», зимний Петрозаводск, колоритные блюда национальной кухни и посещение вотчины Карельского Деда Мороза: оленьей фермы и питомника ездовых собак.

Приезжайте в Карелию за незабываемыми эмоциями и волшебством! Программа получила сертификат «Сделано в Карелии».
5
3 отзыва
Новогодний колорит Карелии
Новогодний колорит Карелии
Новогодний колорит Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Петрозаводск
Петрозаводск
Познакомимся с достопримечательностями столицы Карелии
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Полюбуемся на самый известный в Карелии водопад и карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов
Карельская кухня
Карельская кухня
Отведаем блюда и напитки самобытной северной кухни
Вотчина Талвиукко
Вотчина Талвиукко
Побываем в гостях у Карельского Деда Мороза, питомнике ездовых собак и оленьей ферме
Новый год
Новый год
Новогодняя программа и блюда национальной кухни в праздничной атмосфере!

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску, Дом Куклы

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва — Петрозаводск» (~07:50) с табличкой «Новогодний колорит».

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 ~09:58), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.

В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по городу Петрозаводску — столице Республики Карелия: знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I — основателю Петрозаводска.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом.

Экскурсия в частную галерею «Дом Куклы».

Здесь царит атмосфера сказки и добра.

Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые».

На память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.

Обед с элементами национальной кухни.

Размещение в выбранном отеле города после экскурсионной программы (по расчетному часу).

Новогодний банкет в ресторане (оплачивается дополнительно при бронировании тура).

Экскурсия по Петрозаводску, Дом КуклыЭкскурсия по Петрозаводску, Дом КуклыЭкскурсия по Петрозаводску, Дом КуклыЭкскурсия по Петрозаводску, Дом Куклы
2 день

Вотчина Карельского Деда Мороза

Завтрак в гостинице.

Посещение Вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки.

Этот питомник ездовых собак — самый большой в России!

Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талвиукко и пообщаетесь с его чудесными домашними животными.

В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России — энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски.

Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий.

А в саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.

Вкусный обед.

За дополнительную плату (бронирование заранее, оплата на месте):

  • Визит в резиденцию Талвиукко к карельскому Деду Морозу:

Вас ждет новогодний флэшмоб, интерактив с Карельским Дедом Морозом «Живое волшебство» (управление погодой, чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра), знакомство с обзорной экспозицией «Времена года» и катание на финских санях potkuri!

  • Катание на оленьей упряжке.
  • Катание на собачьей упряжке 1,5 км.
  • Катание на снегоходе (20–25 км от города):

Продолжительность программы: 2 часа.

Это замечательный выбор для знакомства с активным зимним отдыхом в Карелии. Маршрут проходит по подготовленной трассе в сопровождении опытного инструктора.

Эта программа не требует специальной подготовки.

В стоимость включено: подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, обучение навыкам управления, часовое сафари по лесной трассе, трансфер к месту проведения программы. Трансфер обратно в город не включен.

Вотчина Карельского Деда МорозаВотчина Карельского Деда МорозаВотчина Карельского Деда МорозаВотчина Карельского Деда Мороза
3 день

Свободный день, программа на выбор

Завтрак в гостинице.

На выбор один из 3 вариантов программы за доп. плату (бронирование при заказе тура):

1. Новогодняя программа на свежем воздухе в деревне Киндасово.

Продолжительность программы: около 5 часов.

Выезд из Петрозаводска в деревню Киндасово (50 км).

Вас ждет программа «Деревенские забавы или Новый год по-киндасовски с Некремлевской елкой»!

Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов и своеобразный Киндасовский юмор.

Ещё с XIX века о жителях деревни ходили байки и анекдоты. Приехав сюда, вы сможете стать настоящим киндасовцем и даже заговорите по-карельски.

Вас угостят традиционными карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!

Вы услышите чарующие звуки национальных инструментов: кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный. В этом месте даже взрослые веселятся как дети!


2. Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи»

Продолжительность: около 15 часов.

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа / Оятевщина познакомит Вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.

Вы отправитесь на остров Кижи на судне на воздушной подушке.

Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея-заповедника «Кижи» и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии.

Возвращение в Петрозаводск.


3. Поездка на весь день в горный парк «Рускеала» (260 км от Петрозаводска).

Продолжительность: около 12 часов.

С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.

В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом.

Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.

Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

Свободный день, программа на выборСвободный день, программа на выборСвободный день, программа на выборСвободный день, программа на выбор
4 день

Природный заповедник «Кивач»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд с гидом на загородную экскурсию в природный заповедник «Кивач».

В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач.

Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Вкусный обед.

Дегустация настойки из местных ягод в подарок!

Отъезд вечерними поездами домой (отправление поездов после 18:00).

Природный заповедник «Кивач»Природный заповедник «Кивач»Природный заповедник «Кивач»Природный заповедник «Кивач»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

РазмещениеСтоимость

«Заречная» 3*

(завтрак «шведский стол»)

28 800 руб. /чел. – в 2-местном номере «стандарт»

36 200 руб. /чел. – 1-местное размещение «стандарт»

23 800 руб. /чел. – на доп. месте

Спа-отель «Карелия» 4*

(находится на набережной Онежского озера, завтрак «шведский стол»)

30 900руб. /чел. – в 2-местном номере «стандарт»

44 700 руб. /чел. – 1-местное размещение «стандарт»

34 300 руб. /чел. – в 2-местном номере «джуниор»

51 600 руб. /чел. – 1-местное размещение «джуниор»

28 300 руб. /чел. – на доп. месте «джуниор»

Гостиница «Питер Инн Петрозаводск» 4*

(находится рядом с жд вокзалом; завтрак «шведский стол»)

31 900 руб. /чел. – в 2-местном номере «стандарт»

42 900 руб. /чел. – 1-местное размещение «стандарт»

24 900 руб. /чел. – на доп. месте

34 600 руб. /чел. – в 2-местном номере «комфорт»

47 600 руб. /чел. – 1-местное размещение «комфорт»

Отель «PETRA» 3*

(находится в центре города; завтрак — 1 основное блюдо, 1 десерт и 1 напиток)

31 900 руб. /чел. – в 2-местном номере «стандарт»

42 900 руб. /чел. – 1-местное размещение «стандарт»

33 900 руб. /чел. – в 2-местном номере «комфорт»

47 500 руб. /чел. – 1-местное размещение «комфорт»

24 900 руб. /чел. – на доп. месте

Отель «Фрегат» 4*

(находится на набережной Онежского озера,
завтрак «шведский стол»)

35 500 руб. /чел. – в 2-местном номере «стандарт»

47 500 руб. /чел. – 1-местное размещение «стандарт»

26 900 руб. /чел. – на доп. месте

38 800 руб. /чел. – в 2-местном номере «бизнес»

53 900 руб. /чел. – 1-местное размещение «бизнес»

Стоимость тура для детей до 3 лет включительно (без места в отеле / с местом в автобусе / питание / программа)— 10 900 руб. /чел.

Скидка на тур детям 4–12 лет — 300 руб. /чел.

Мы хотим, чтобы нашим гостям было комфортно в путешествии, поэтому вы можете указать пожелания по размещению: DBL (2-местный номер с одной кроватью) или TWIN (2-местный номер с двумя раздельными кроватями).

Варианты проживания

Спа-отель «Карелия» 4

3 ночи

Спа-отель «Карелия» расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.

Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.

К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.

В отеле можно провести деловое мероприятие любого формата, для этого в конференц-зале отеля имеется разнообразное современное оборудование. Сотрудники отеля помогут гостям организовать экскурсии по достопримечательностям.

Расстояние от отеля «Карелия» до железнодорожного вокзала составляет 2,1 км, а до аэропорта Петрозаводска 21 км.

Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4

Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4

3 ночи

Первый и единственный сетевой отель международного уровня в Петрозаводске. Расположен в самом центре города, по соседству со зданием ж/д вокзала. 180 просторных номеров 4 различных категорий, включая номера для людей с ограниченными возможностями. Двухэтажный ресторан-пивоварня Paulaner предлагает попробовать Гостям баварскую кухню и свежесваренное нефильтрованное пиво.

Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4

Отель «PETRA» 3

3 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а так же на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.

Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.

Отель «PETRA» 3Отель «PETRA» 3Отель «PETRA» 3Отель «PETRA» 3

Гостиница «Заречная» 3

3 ночи

Гостиница располагается в центральной части города, на берегу реки Лососинка. Она прекрасно подходит экскурсантам, бизнесменам, командировочным.

В шаговой доступности находится известная достопримечательность Петрозаводска — Дом Куклы, а также Губернский парк и Собор Александра Невского.

Во всех номерах современная мебель, сантехника европейского уровня, стеклопакеты с москитными сетками, ЖК телевизор, холодильник, Интернет, телефон.

Гостиница «Заречная» 3Гостиница «Заречная» 3Гостиница «Заречная» 3Гостиница «Заречная» 3

Отель «Фрегат» 4

3 ночи

Гостиница «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера (которое является вторым по величине озера Европы). Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.

К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.

Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.

Специально для деловых людей здесь оборудовано несколько конференц-залов, которые отлично подойдут для организации как небольших, так и масштабных мероприятий.

Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.

Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание по программе (4 завтрака, 3 обеда)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску (при заезде в соответствии с программой тура)
  • Посещение частной галереи «Дом Куклы»
  • Посещение вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревушки
  • Экскурсия в заповедник «Кивач»
  • Транспортное обслуживание
  • Работа гида и сопровождающего
  • Новогодние подарки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • В ресторане гостиницы «Питер Инн Петрозаводск»:взрослый (от 18 лет) - 9 700 руб. /чел. ребенок от 12 до 18 лет - 7 700 руб. /чел. ребенок от 5 до 12 лет - 5 200 руб. /чел. ребенок до 4 лет - бесплатно
  • Взрослый (от 18 лет) - 9 700 руб. /чел
  • Ребенок от 12 до 18 лет - 7 700 руб. /чел
  • Ребенок от 5 до 12 лет - 5 200 руб. /чел
  • Ребенок до 4 лет - бесплатно
  • В ресторане спа-отеля «Карелия»:взрослый - 10 500 руб. /челребенок от 3 до 12 лет - 4 500 руб. /чел
  • Взрослый - 10 500 руб. /чел
  • Ребенок от 3 до 12 лет - 4 500 руб. /чел
  • В ресторане отеля «Petra»:взрослый - 6 500 руб. /чел. (новогодний ужин, бутылка игристого, поздравление от Деда Мороза, салют детям с 12 лет вместо бутылки игристого безалкогольный напиток из меню) дети до 11 лет включительно - посадочное место в ресторане бесплатно (питание из меню ресторана оплачивается дополнительно)
  • Взрослый - 6 500 руб. /чел. (новогодний ужин, бутылка игристого, поздравление от Деда Мороза, салют детям с 12 лет вместо бутылки игристого безалкогольный напиток из меню)
  • Дети до 11 лет включительно - посадочное место в ресторане бесплатно (питание из меню ресторана оплачивается дополнительно)
  • В ресторане отеля «Фрегат»:взрослый (меню и алкоголь 1 бутылка на человека) - 9 600 руб. /чел. ребенок от 13 до 17 лет (меню, подарок) - 9 400 руб. /чел. ребенок от 5 до 12 лет (меню, подарок) - 7 400 руб. /чел. ребенок от 0 до 4 лет (отдельное место за столом, детское горячее, подарок) - 1 700 руб. /чел
  • Взрослый (меню и алкоголь 1 бутылка на человека) - 9 600 руб. /чел
  • Ребенок от 13 до 17 лет (меню, подарок) - 9 400 руб. /чел
  • Ребенок от 5 до 12 лет (меню, подарок) - 7 400 руб. /чел
  • Ребенок от 0 до 4 лет (отдельное место за столом, детское горячее, подарок) - 1 700 руб. /чел
  • Новогодняя программа на свежем воздухе в деревне Киндасово (бронирование заранее, оплата на месте):взрослый - 3 900 руб. /чел. ребенок до 12 лет включительно - 3 700 руб. /чел. ребенок до 5 лет - 2 900 руб. /чел
  • Взрослый - 3 900 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет включительно - 3 700 руб. /чел
  • Ребенок до 5 лет - 2 900 руб. /чел
  • Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи» (оплата при бронировании тура), предварительная стоимость: взрослый - 7 000 руб. /чел. ребенок от 5 до 12 лет - 6 800 руб. /чел
  • Взрослый - 7 000 руб. /чел
  • Ребенок от 5 до 12 лет - 6 800 руб. /чел
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала» (бронирование заранее, оплата на месте):взрослый - 4 000 руб. /чел. ребенок от 3 до 16 лет - 3 700 руб. /чел
  • Взрослый - 4 000 руб. /чел
  • Ребенок от 3 до 16 лет - 3 700 руб. /чел
  • Визит в резиденцию Талвиукко к карельскому Деду Морозу: взрослый - 1 200 руб. /чел. дети до 3 лет - бесплатно
  • Взрослый - 1 200 руб. /чел
  • Дети до 3 лет - бесплатно
  • Катание на оленьей упряжке: взрослый - 2 700 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 2 200 руб. /чел. дети до 3 лет - бесплатно
  • Взрослый - 2 700 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет - 2 200 руб. /чел
  • Катание на собачьей упряжке 1,5 км: взрослый - 3 200 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 2 700 руб. /чел. дети до 3 лет - бесплатно
  • Взрослый - 3 200 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет - 2 700 руб. /чел
  • Катание на снегоходе (предварительная стоимость):посадка 2 человека на снегоходе - 5 000 руб. /чел. посадка 1 человек на снегоходе - 7 500 руб. /чел
  • Посадка 2 человека на снегоходе - 5 000 руб. /чел
  • Посадка 1 человек на снегоходе - 7 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая. Когда зимой Вы долго находитесь на свежем воздухе, ощущение холода усиливается даже, если на улице нет сильного мороза. Рекомендуем брать непромокаемую и непродуваемую верхнюю одежду. Одевайте несколько слоев одежды – это дает больше тепла.

Рекомендуем взять с собой:

  • теплый комплект одежды (термобелье или костюм для сноуборда,куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, теплая и удобная обувь (не каблуки!);
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях;
  • предметы личной гигиены, маски;
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства (при наличии хронических заболеваний);
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • праздничный вариант одежды;
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • документы (путевка, программа тура, договор), паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС. Если предусмотрены скидки для пенсионеров, школьников, студентов, по инвалидности и другим льготным категориям, обязательно нужно иметь подтверждающие документы.
Скидки

Стоимость тура для детей до 3 лет включительно (без места в отеле / с местом в автобусе / питание / программа)— 10 900 руб. /чел.

Скидка на тур детям 4–12 лет — 300 руб. /чел.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.

Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.

Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Кто будет сопровождать в туре?

Опытный гид-экскурсовод сопровождает туристов по всему маршруту, который предусмотрен программой тура. Наш гид встретит вас на жд вокзале в день начала тура и попрощается на ж/д вокзале только в день окончания тура. Он экскурсовод и групповод в одном лице. По всем возникающим во время тура вопросам, в первую очередь,обращайтесь именно к вашему гиду. Мы всегда стараемся оперативно решать возникающие ситуации. На некоторых туристических объектах экскурсии ведут только местные лицензированные гиды.

Как организовано питание в туре?

Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (как правило, комплексное). Все объекты питания имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, питание может быть сухим пайком. Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее на всю группу, поэтому если Вы по каким-либо причинам не кушаете вместе с группой, компенсация в денежном эквиваленте не производиться. Завтраки в гостиницах и на базах отдыха в Карелии могут быть организованы в формате «шведский стол» или «комплекс». Обращайте внимание при бронировании тура, какой тип завтраков предоставляется в гостинице.

Если вам нельзя употреблять в пищу определенные продукты по состоянию здоровья или по личным убеждениям, просим сообщать данную информацию заранее при бронировании тура! По возможности, мы учтем эти особенности в питании.

Переезды на автобусах

В программе тура предусмотрены автобусные экскурсии на разные туристические объекты. Некоторые из них расположены далеко от Петрозаводска. Например, расстояние до горного парка «Рускеала» – 260 км, до Сортавала – 250 км, до заповедника «Кивач» – 80 км. Будьте готовы к длительным переездам. Внимательно ознакомьтесь с программой тура, чтобы понимать, подходит ли Вам данный маршрут. Важное значение имеет физическое состояние, переносимость автобусных переездов, возраст детей (если Вы едете с детьми). Качество автомобильных дорог в Карелии за последние годы стало значительно лучше, поэтому переезды комфортны.

Правила поведения

Не рекомендуется употреблять спиртные напитки до и во время проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, автобусов, поездов, суднам на воздушной подушке, а также к памятникам природы, истории и культуры.

Меню новогоднего банкета в ресторане отеля "Petra"
14c21dd6ee8ec3fd0b940d94e73b732a.jpeg
6077212cdcbe5f37be22bb83eaf154ae.jpeg
240f87ce9b6a33786a2f9c1a1bf8fa62.jpeg
565e481bfb863037c996bcb0de3ed288.jpeg
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 мая 2024
Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
А
3 мая 2024
Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
Ю
6 мар 2024
В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали местную кухню, понравился карельский рыбный суп, пирожок-калитка тоже очень даже вкусный! Люди в Карелии
читать дальше

очень доброжелательные и внимательные. Приятно было чувствовать заботу и гостеприимство. За такой короткий срок узнали многое. Об истории, природе и жителях Карельского края. Было очень интересно и познавательно. Осталось очень доброе и приятное послевкусие. Увезли с собой кучу сувениров. Хотим приехать ещё, теперь в другое время года.

В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

На автобусеМожно с детьмиНовогодние 2024Водопад КивачПопулярные местаПрирода и пейзажиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыПетрозаводскЗимниеКарелияВыездныеНовогодние туры 2024

Похожие туры из Петрозаводска

Любимые бренды Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Любимые бренды Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 42 800 за человека
Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа
Начало: Республика Карелия, Сортавала
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 77 700 за человека
Дивные места Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Дивные места Карелии
Начало: г. Петрозаводск
6 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 30 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
ХорошоТам