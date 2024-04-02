янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Новогодний Петрозаводск
Добро пожаловать в столицу Карелии — город Петрозаводск.
Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 07:00 до 08:00. Самый подходящий поезд под тур: Москва — Петрозаводск 018А с прибытием в 07:50.
Ваш экскурсовод, а также автобус будет находиться на вокзальной площади с 07:30.
В нем можно будет оставить вещи.
Также у автобуса Вас будет встречать наш Дед Мороз, который подарит Вам новогоднее настроение и хорошую погоду на весь тур!
Завтрак (шведский стол) нашей группы продлится с 08:00 до 08:30.
Садимся в автобус и отправляемся на экскурсию по новогоднему, уютному и очень красивому, Петрозаводску.
В первой части экскурсии мы познакомимся с городом: нас ждет путешествие по эпохам — Петрозаводск времени Петра Первого, Петрозаводск Екатерины Великой, Советский Петрозаводск.
Нас ждет прогулка по главной городской достопримечательности — набережной Онежского озера.
Здесь, древняя история, уходящая своими корнями в загадочную Гиперборею и современность, оживают в уникальной коллекции авангардных скульптурных памятников — камни-сейды, «Древо желаний», «Волна дружбы», «Мыслящий тростник», «Русалка»… Это самое красивое место столицы Северного Края в любое время года!
После небольшой прогулки по городу, мы отправимся в «Дом куклы».
Дом Куклы Татьяны Калининой представлен тремя небольшими залами.
В зале авторской куклы можно познакомиться с куклами, выполненными в различных техниках и стилях; зал «Духи Карелии» знакомит посетителей с домовыми, русалками и другими существами потустороннего мира, в которых верили наши предки; экспозиция третьего зала постоянно меняется.
Кроме этого, можно заглянуть в мастерскую и увидеть, как создаются куклы, и даже купить и унести приглянувшуюся куклу или зверушку домой.
Обед в кафе.
Приглашаем на праздничную программу «Встречаем новый год с «Кантеле»!
Мы познакомим вас с народными традициями встречи нового года.
Вас закружит в праздничном разгуляе один из самых знаменитых фольклорных коллективов Карелии, который умеет радовать гостей веселыми танцами, завораживать звуками старинных инструментов и исполнением карельских и финских песен.
Романтическое новогоднее настроение, живая музыка, знакомые мелодии, зажигательные танцы, попурри нестареющих любимых новогодних песен.
Ансамбль «Кантеле» настроит вас на волну праздника!
Новый год в Доме Кантеле станет ценным познавательным опытом в формировании культурного багажа на основе образцов национального искусства и традиций Карелии.
17:00 Заселение в гостиницу. Свободное время, отдых.
Для заезда 31.12–04.01:
21:00–05:00 Новогодний банкет в ресторане Северный (за доп. плату). Цены и меню (шоу-программа) появятся в начале октября.
Карельский Дед Мороз - Талвиукко и его верный друзья: хаски и олени. Новогодний разгуляй
Завтрак в гостинице.
Отправление автобуса в гости к карельскому Дед Морозу — Талвиукко!
Здесь Вы познакомитесь с лучшими в России ездовыми собаками, полюбуетесь на северных оленей и их робких оленят, а также прикоснетесь к уникальной культуре лесных саамов и чаю из карельских целебных трав. Ну и самое главное — посетите, пообщаетесь и сделаете памятные фото с Талвиукко — карельским Дед Морозом, в его личной северной резиденции!
Самый большой в России питомник спортивных ездовых собак, где Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинскими маламутами и сибирскими хасками, ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.
Помощники Талвиукко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.
В густом лесу возле маленького озерца, живут настоящие северные олени, особая гордость и любовь Талвиукко.
Помощники Зимнего Деда покажут Вам оленью ферму, где Вы пообщаетесь с осторожными северными оленями и полюбуетесь на их робких оленят.
Вы посетите подлинные саамские жилища, увидите старинные предметы быта, выпьете чаю из карельских целебных трав, отведаете настоящей карельской выпечки и на миг перенесетесь в древние времена, когда человек и лес были одним целым.
У Вас будет шанс увидеть лабораторию чудес Зимнего Деда — Талвиукко, его рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, и приемную, в которой побывали самые разные люди и волшебные существа.
А потом Вы с азартом покатаетесь с чудо-горки (не забудьте про зимнюю теплую спортивную обувь и одежду).
Для всех желающих, за дополнительную плату:
- Дворец Лумикки — карельской Снегурочки, где увидим экспозицию «Карелия в миниатюре» — аналог «Гранд Макет Россия» с Соловками, Кижами и другими карельскими достопримечательностями.
- Катание на собачьей или оленьей упряжке — народная карельская забава! Хаски и маламуты с ветерком прокатят Вас по заснеженному лесу и Вы почувствуете драйв и скорость, укутавшись в теплую накидку. Всегда на Севере использовали сани и собак, а также оленей, для передвижения от одной точки к другой, проходя за 1 день от 80 до 100 километров.
Дополнительные услуги можно приобрести непосредственно на вотчине.
Обратный трансфер в Петрозаводск.
Поздний обед.
Вечерний мастер-класс «Загадка национальной карельской Куклы».
На Рождество будет приятно получить в подарок Ангела, а выполненного своими руками — вдвойне.
Кукла Ангел очень проста в изготовлении, но вместе с тем очень оригинальна.
За 1 час мы расскажем Вам о карельских обычаях народных кукол, а также своими руками сделаем куклу-оберег, которую возьмет с собой каждый гость.
Жемчужина Карелии - горный парк и мраморный каньон Рускеала
Завтрак в гостинице.
08:00 Отправление на экскурсию в Рускеала.
Сегодня нас ждет Северное Приладожье — еще один удивительный природный кладезь Карелии.
Приладожье украшает первое самое крупное озеро в Европе — Ладожское.
В пути 260 километров.
Но начнём мы с ещё одной жемчужины Приладожья — мы увидим Тохминские или рускеальские водопады.
Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…».
Для желающих, за дополнительную плату — недавно открытая экологическая тропа с мостиками, подвешенными прямо над водопадами
Кушать сегодня мы будем в Лютеранской кирхе.
Мраморный каньон Рускеала — карельский бренд нового времени.
Нас же ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час).
Экотропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.
Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни).
Здесь вам откроются настоящие секреты каньона, его сердце.
Вы сможете также посмотреть на залежи итальянского мрамора.
После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время (2,5 часа).
Из дополнительных услуг в горном парке зимой: Троллей (зиплайн) над каньоном, выставка деревянных скульптур «Обитель Ангелов», экскурсия «Подземная Рускеала».
Также можно сходить на ж/д станцию (10 минут от касс горного парка) и посетить ретропоезд, зайти в вагон ресторан и пофотографироваться в интерьерах поезда 19 века.
Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест. Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.
Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.
В 16:30 нас ждет настоящее шоу — включение цветовой подсветки, благодаря которым каньон заиграет новыми красками и блики света на роскошном мраморе потрясут Ваше воображение!
Рускеальский каньон красив в любое время года.
Полные впечатлений, и очень довольные, отправляемся в гостиницу в Петрозаводске.
21:00 Прибытие в Петрозаводск.
Легенды Севера - водопад Кивач, гора Сампо, Марциальные воды и центр шунгита
Завтрак в гостинице.
Карельская природа создала удивительные памятники — скалы, водопады, вулканы, источники.
Самые главные из них, расположенные в Карелии, мы предлагаем посетить в однодневной экскурсии «Золотое кольцо Карелии».
Начинается экскурсия с горы «Сампо». Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».
Карельские скалы уникальны — они удивительно гармоничны и красивы. И вид с них потрясающий. С горы Сампо открывается прекрасный панорамный вид на окрестности.
Но мы уже едем в «Марциальные воды» — самый первый российский курорт. Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом.
Кстати, только здесь сохранилась церковь XVIII века, построенная по эскизам самого Петра.
Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.
Жемчужина Севера — природный шедевр: водопад «Кивач».
Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора. .». Действительно, падающая вода, ее мощь — завораживают. Увидеть такое должен каждый.
Карелия — страна камня и скал. Поэтому мы обязательно отправимся на фабрику, где мастера делают из уникального камня — шунгита, красивейшие изделия.
Посидим в шунгитовом гроте — полностью изолированной шунгитом комнате, а также попьем карельского чаю.
Шунгит оказывает благодатное действие на организм и заряжает мощнейшей энергией, которая пригодится нам на время всего нашего путешествия.
17:30 Прибытие в Петрозаводск.
Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи
Краткая программа дня: 08:00 Отправление на экскурсию из Петрозаводска. 12:30 Прибытие в село Великая губа/Оятевщина. 12:30–13:00 Путь до острова Кижи на судне с воздушной подушкой. 13:00–14:30 Экскурсия на острове Кижи и свободное время. 16:00 Обед в Медвежьегорске (включен в стоимость). 20:30 Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Отправление на экскурсию.
У вас есть уникальная возможность в течение одного дня увидеть одно из самых живописных и красивейших мест Карелии — Заонежье и посетить жемчужину Русского севера — остров Кижи.
Автобусная экскурсия из Петрозаводска до села Великая Губа познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
Вместе с экскурсоводом вы сделаете остановку в поселке Шуньга, единственном в мире месторождении шунгита — камня обладающего уникальными лечебными свойствами.
Или у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится своей кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием.
Далее, из села Великая Губа вас ждет поездка на остров Кижи на судне на воздушной подушке «Хивус-10» (время в пути — 30 минут), по прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста.
В рамках экскурсионной программы по острову Кижи вас ждет обзорная экскурсия по основной экспозиции острова.
В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи», а именно осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).
Во время экскурсии Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Обед включен в стоимость, он будет уже после Кижей, примерно в 16:30.
Кафе на острове работает только летом, просьба брать с собой чай и бутерброды / еду, перекус, так как обед поздний.
20:30 Прибытие на ж/д вокзал Петрозаводска.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в центре Петрозаводска в стандартном номере с удобствами, включены завтраки.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- Двухместное размещение — 52 000 руб.
- Одноместное размещение — 61 600 руб.
- Размещение на доп. месте — 48 800 руб.
К участию в туре допускаются дети от 4 лет.
На тур действуют скидки:
- ребенок от 4 до 14 лет включительно — 2 600 руб.;
- пенсионер — 1 300 руб.
Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.
Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Бутик-отель 13 стульев, Питер ИНН. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.
Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
Варианты проживания
Северная
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом - бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно - эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Прионежский
Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты
Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Онежский замок
В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.
Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.
Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.
Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.
Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.
Саквояж
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Cosmos
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.
На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.
Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.
До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.
Бутик-отель 13 стульев
Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.
Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.
Питер ИНН
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (5 завтраков, 5 обедов)
- Мастер-класс по карельской кукле
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостинице «Северная» 4
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Экскурсия на остров Кижи через Заонежье
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Новогодний банкет в ресторане «Северный» (для заезда 31.12-04.01, бронирование при заказе тура):взрослые 1 этаж - 9 900 руб. /чел. взрослые 2 этаж - 9 500 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 500 руб. /чел. (заказ по детскому меню) дети с 12 до 18 лет (без алкоголя) 1 этаж - 9 400 руб. /чел. дети с 12 до 18 лет (без алкоголя) 2 этаж - 9 000 руб. /чел
- Взрослые 1 этаж - 9 900 руб. /чел
- Взрослые 2 этаж - 9 500 руб. /чел
- Дети до 12 лет - 2 500 руб. /чел. (заказ по детскому меню)
- Дети с 12 до 18 лет (без алкоголя) 1 этаж - 9 400 руб. /чел
- Дети с 12 до 18 лет (без алкоголя) 2 этаж - 9 000 руб. /чел
- Осмотр Дворца Лумикки и мастер-класс по волшебству с Лумикки (снегурочка) и Талвиукко (Дед Мороз) - 1 000 руб. /чел
- Катание на оленях: ребенок до 12 лет - 2 000 руб. взрослый - 2 500 руб
- Ребенок до 12 лет - 2 000 руб
- Взрослый - 2 500 руб
- Катание на хасках (500 метров):ребенок до 12 лет - 2 000 руб. взрослый - 2 500 руб
- Катание на хасках (1500 метров):ребенок до 12 лет - 2 500 руб. взрослый - 3 000 руб
- Ребенок до 12 лет - 2 500 руб
- Взрослый - 3 000 руб
- Карельское подворье - 300 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?
К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.
Официальное сообщение горного парка: «По объективным причинам существенно вырос спрос на услуги внутреннего туризма. Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа Республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей. Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем! К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено. Просим Вас учитывать это, планируя Ваш визит.».
Почему такой маршрут на о. Кижи?
Попасть на остров Кижи до конца января можно только указанным в туре путем, т. к. лед в открытом Онежском озере и в Петрозаводске обычно встает только к концу января. В связи с этим, чтобы попасть на Кижи — нужно проехать на автобусе практически до самого острова в объезд, через Медвежьегорск. И там небольшое расстояние по крепкому льду (т. к. это северная часть озера и там шхеры — в которых лед встает очень быстро) на судне на воздушной подушке. В новогодние праздники попасть на Кижи можно только так!
Как проходит новогодний банкет в ресторане «Северный»?
Стоимость:
- 1 этаж — 9 900 руб. /чел.
- 2 этаж — 9 500 руб. /чел.
В стоимость входит: меню, программа, бутылка шампанского.
- Дети до 12 лет — 2 500 руб. /чел. (заказ по детскому меню).
- Дети с 12 до 18 лет (без алкоголя):
- 1 этаж — 9 400 руб. /чел.
- 2 этаж — 9 000 руб. /чел.
Вас ждет 4-часовая эксклюзивная шоу-программа, иммерсивная фотозона, призы и подарки.
Холодные закуски:
- 125/20 гр. Ассорти овощное: томаты свежие, перец болгарский, огурец свежий, соус чеддер.
- 90/70 гр. Мясные деликатесы: пряная буженина, говядина сыровяленая, отварной говяжий язык, перец болгарский, соус брусничный.
- 130 гр. Соленья «По-Петровски»: огурцы соленые, капуста квашеная, перец острый, морковь корейская.
- 85 гр. Холодец по-домашнему подается с хреном.
- 100 гр. Треска в кляре: треска филе, кляр, зелень.
- 150 гр. Фруктовая ваза: цитрусовые, виноград, ананас.
Салаты:
- 110 гр. Салат «Оливье А-ля Русс» с говядиной: говядина отварная, ростбиф, огурец свежий, отварные овощи, огурец соленый,
зеленый горошек, заправка провансаль, горчица зерновая, перепелиное яйцо, соус черная смородина, руккола, микрозелень.
- 110 гр. Салат с жареной курицей: куриное филе, огурцы свежие, салат айсберг, перец болгарский, майонез, яйцо, оливки, микрозелень.
- 90 гр. Салат с форелью с/с авокадо и моцареллой пикколо: форель с/с, сыр моцарелла, черри, авокадо, руккола, соус песто, оливки, соус бальзамический
Горячие блюда (на выбор):
- 100/50/90 гр. Форель в сливках, овощи гриль: филе форели, сливки, овощи гриль (перец болгарский, баклажан, кабачок, микрозелень).
- 400 гр. Стейк Tender Pork: стейк свинины мраморной, соус брусничный, микрозелель, картофель айдахо.
Дополнительно:
- 200 мл. Морс.
- 500 мл. Вода без газа.
- 80 гр. Хлебная корзина.
- 750 мл. Алкоголь: Шампанское.
*Алкоголь по банкетному предложению.
Комплексное детское меню на Новый год 2024:
- 120/70 гр. Салат «Оливьешка»: ветчина, картофель, морковь, огурцы свежие, горошек консервированный, черри, оливки, перец болгарский, майонез.
- 100/100/30 гр. Наггетсы куриные (собственного производства): куриное филе, яйцо, сухари панировочные, кетчуп, картофель фри.
- 1/140 гр. Лакомство Винни-Пуха: мороженое, вафли бельгийские, сахарная палочка (тесто слоеное, сахарная пудра, масло растительное), декор, сироп.
- 200 мл. Морс.
- 25/25 гр. Хлеб.
Какие есть особенности тура?
Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.
Некоторые туристы могут иметь дополнительные услуги, включенные в стоимость, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте. Например, групповые обеды по комплексному меню необходимо заказывать задолго до заезда, и, если у вас не включено питание, вы можете заказать и оплатить его только по факту, в кафе, где предполагается обед.