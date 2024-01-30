В туре вы отправитесь в столицу Карелии – Петрозаводск, побываете на набережной Онежского озера, посетите знаменитый горный парк «Рускеала» и полюбуетесь на знаменитые водопады — Кивач и Ахвенкоски.
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Встреча в Петрозаводске, обзорная экскурсия по городу. Экскурсия на о. Кижи за доп. плату
Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале в 07:50 у 9 вагона поезда №18 Москва — Петрозаводск.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
На обзорной экскурсии мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
За доп. плату экскурсия на о. Кижи (бронируется и оплачивается при покупке тура).
Стоимость программы «Путешествие на о. Кижи зимой на воздушной подушке» из Петрозаводска:
- взрослые — 7 500 руб. /чел.;
- школьники — 7 300 руб. /чел.
10:00 Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи.
Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», вас ждет обзорная экскурсия, во время которой вы познакомитесь с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.
Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Возвращение в Петрозаводск.
Размещение в гостинице.
Экскурсия в Рускеальский горный парк
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Выезд в горный парк Рускеала.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов»
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте – 400 руб).
Экскурсия в горный парк Рускеала — «Мраморный каньон», продолжительность — 1 ч. 15 мин.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Возвращение в гостиницу.
Водопад Кивач и Марциальные воды. Отъезд
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу: поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.
Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.
Осмотр музея и церкви Петра и Павла.
Посещение водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Переезд на ж/д вокзал в г. Петрозаводск к 17:00.
Отправление домой.
До новых встреч!
Внимание: туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице 4* в г. Петрозаводске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Отель «Фрегат» 4*
|Двухместное размещение
|23 900
|Одноместное размещение
|26 700
|Дополнительное место
|21 400
Варианты проживания
Отель «Фрегат» 4*, г. Петрозаводск
Отель «Фрегат» расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.
Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 4
- Питание по программе: 3 завтрака
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Экскурсия на водопад Кивач
- Экскурсия в горный парк Рускеала
- Работа гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсия на о. Кижи (бронируется и оплачивается вместе с туром):взрослый - 7 500 руб. /чел. школьники - 7 300 руб. /чел
- Взрослый - 7 500 руб. /чел
- Школьники - 7 300 руб. /чел
- Входная плата на водопад Ахвенкоски (оплачивается на месте) - 400 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность, для туристов, путешествующих с детьми обязательно свидетельство о рождении детей
- ПОЛИС обязательного медицинского страхования
- Теплую непродуваемую и непромокаемую одежду.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере, подселение в двухместный номер не предоставляется.
Возможно ли изменение в программе?
Возможно изменение порядка предоставления услуг, без уменьшения их объема.