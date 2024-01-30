1 день

Встреча в Петрозаводске, обзорная экскурсия по городу. Экскурсия на о. Кижи за доп. плату

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале в 07:50 у 9 вагона поезда №18 Москва — Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

На обзорной экскурсии мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

За доп. плату экскурсия на о. Кижи (бронируется и оплачивается при покупке тура).

Стоимость программы «Путешествие на о. Кижи зимой на воздушной подушке» из Петрозаводска:

взрослые — 7 500 руб. /чел.;

школьники — 7 300 руб. /чел.

10:00 Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи.

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», вас ждет обзорная экскурсия, во время которой вы познакомитесь с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в гостинице.