Выходные в Карелии зимой

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Короткое, но очень яркое зимнее путешествие в Карелию, которое вы запомните надолго! Это путешествие для тех, кто хочет увидеть все чудеса природы Карелии — региона, знаменитого своей дикой красотой: хвойными лесами, причудливыми горами, водопадами и реками.

В туре вы отправитесь в столицу Карелии – Петрозаводск, побываете на набережной Онежского озера, посетите знаменитый горный парк «Рускеала» и полюбуетесь на знаменитые водопады — Кивач и Ахвенкоски.
Выходные в Карелии зимой
Выходные в Карелии зимой
Выходные в Карелии зимой
Ближайшие даты:
26
янв
2
фев
9
фев
16
фев
1
мар
8
мар
15
мар
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даты

Что вас ожидает:

Равнинный водопад
Равнинный водопад
Увидим водопад Кивач — один из крупнейших равнинных водопадов Европы
Зимний мраморный карьер
Зимний мраморный карьер
Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера Рускеала в зимнем обличье
Северный город
Северный город
Окунемся в дружескую атмосферу столицы Карелии — Петрозаводска

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Петрозаводске, обзорная экскурсия по городу. Экскурсия на о. Кижи за доп. плату

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале в 07:50 у 9 вагона поезда №18 Москва — Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

На обзорной экскурсии мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

За доп. плату экскурсия на о. Кижи (бронируется и оплачивается при покупке тура).

Стоимость программы «Путешествие на о. Кижи зимой на воздушной подушке» из Петрозаводска:

  • взрослые — 7 500 руб. /чел.;
  • школьники — 7 300 руб. /чел.

10:00 Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи.

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», вас ждет обзорная экскурсия, во время которой вы познакомитесь с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в гостинице.

Встреча в Петрозаводске, обзорная экскурсия по городу. Экскурсия на о. Кижи за доп. платуВстреча в Петрозаводске, обзорная экскурсия по городу. Экскурсия на о. Кижи за доп. платуВстреча в Петрозаводске, обзорная экскурсия по городу. Экскурсия на о. Кижи за доп. платуВстреча в Петрозаводске, обзорная экскурсия по городу. Экскурсия на о. Кижи за доп. платуВстреча в Петрозаводске, обзорная экскурсия по городу. Экскурсия на о. Кижи за доп. платуВстреча в Петрозаводске, обзорная экскурсия по городу. Экскурсия на о. Кижи за доп. плату
2 день

Экскурсия в Рускеальский горный парк

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Выезд в горный парк Рускеала.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов»

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте – 400 руб).

Экскурсия в горный парк Рускеала — «Мраморный каньон», продолжительность — 1 ч. 15 мин.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Возвращение в гостиницу.

Экскурсия в Рускеальский горный паркЭкскурсия в Рускеальский горный паркЭкскурсия в Рускеальский горный паркЭкскурсия в Рускеальский горный паркЭкскурсия в Рускеальский горный паркЭкскурсия в Рускеальский горный парк
3 день

Водопад Кивач и Марциальные воды. Отъезд

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу: поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.

Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.

Осмотр музея и церкви Петра и Павла.

Посещение водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Переезд на ж/д вокзал в г. Петрозаводск к 17:00.

Отправление домой.

До новых встреч!

Внимание: туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.

Водопад Кивач и Марциальные воды. ОтъездВодопад Кивач и Марциальные воды. ОтъездВодопад Кивач и Марциальные воды. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице 4* в г. Петрозаводске.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеОтель «Фрегат» 4*
Двухместное размещение23 900
Одноместное размещение26 700
Дополнительное место21 400

Варианты проживания

Отель «Фрегат» 4*, г. Петрозаводск

2 ночи

Отель «Фрегат» расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.

Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.

Отель «Фрегат» 4*, г. ПетрозаводскОтель «Фрегат» 4*, г. ПетрозаводскОтель «Фрегат» 4*, г. ПетрозаводскОтель «Фрегат» 4*, г. ПетрозаводскОтель «Фрегат» 4*, г. ПетрозаводскОтель «Фрегат» 4*, г. Петрозаводск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 4
  • Питание по программе: 3 завтрака
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Экскурсия в горный парк Рускеала
  • Работа гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия на о. Кижи (бронируется и оплачивается вместе с туром):взрослый - 7 500 руб. /чел. школьники - 7 300 руб. /чел
  • Взрослый - 7 500 руб. /чел
  • Школьники - 7 300 руб. /чел
  • Входная плата на водопад Ахвенкоски (оплачивается на месте) - 400 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документ, удостоверяющий личность, для туристов, путешествующих с детьми обязательно свидетельство о рождении детей
  • ПОЛИС обязательного медицинского страхования
  • Теплую непродуваемую и непромокаемую одежду.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере, подселение в двухместный номер не предоставляется.

Возможно ли изменение в программе?

Возможно изменение порядка предоставления услуг, без уменьшения их объема.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
М
30 янв 2024
Посетили в январе 2024 гостеприимный Петрозаводск с обзорной экскурсией, были в питомнике ездовых собак, это было классно, на следующий день знакомились с памятником деревянному зодчеству- островом Кижи, потом гуляли в горном парке Рускеала, а в день отъезда видели красавец Кивач. Отличный тур, рекомендую всем кто не видел Карелию, или тем кто был только летом. Исключительно положительные эмоции - благодаря труду гида Анны Струневской, специалист чей профессионализм выделяется! Время в дороге проходило почти незаметно, под интересные и подробные рассказы о Карелии, людях, фактах, флоре и фауне этого чудесного края. Анна настоящий знаток и человек любящий родные просторы, это придало нашему туру теплоты и домашнего уюта! Так же хочется поблагодарить нашего водителя Вадима, автобус всегда вовремя, чист, комфортен даже в сложных дорожных условиях под его управлением. Так же спасибо за настроение Сергею и Людмиле из гордого и несгибаемого Донецка, вы душа компании! Спасибо Виталию и Ирине из Саранска.
Р
24 янв 2024
Всё чётко, организованно, без сбоев и накладок. Комфорт на высшем уровне.
М
23 янв 2024
Спасибо большое. Все понравилось, начиная от встречи и заканчивая прощанием. Питание, транспорт, экскурсии, гид.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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