Вас ждет прогулка по Петрозаводску, водопад Кивач – один из самых знаменитых водопадов Карелии, первый российский курорт «Марциальные воды», а также творческий мастер-класс.
Не упустите шанс провести выходные в окружении живописной природы и узнать больше о культуре и традициях Карелии!
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску. Мастер-класс по росписи и декору пряников. Питомник ездовых собак (за доп. плату)
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~07:50).
Гид встречает с табличкой «Майские праздники».
- Туристы, прибывающие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
- Туристам прибывающим на поезде № 92 (~ в 10:00) — будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
- Туристы, прибывающие из Санкт-Петербурга в 11:57 на «Ласточке» (поезд № 804Ч), пропускают завтрак, обзорную экскурсию и мастер-класс по национальной выпечке. Стоимость неоказанных услуг вычитается из тура.
Встреча туристов на ж/д вокзале по прибытии поезда «Ласточка».
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Республики Карелии (продолжительность 1,5–2 часа).
Петрозаводск– младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Пряничный мастер-класс от Мастерской карельского пряника. Вы освоите роспись и декор пряников.
Собственноручно украшенные шедевры можете съесть на месте или взять с собой вместе с веселым праздничным настроением.
Вкусный обед.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
По желанию за доп. плату экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей (продолжительность 2,5–3 часа).
Бронирование экскурсии при заказе тура.
Вы прикоснётесь к прекрасному миру крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени.
В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России — энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски.
В саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.
Стоимость (при группе от 4 человек):
- взрослый — 2 500 руб. /чел.;
- дети до 12 лет — 2 300 руб. /чел.
Включено транспортное обслуживание по маршруту, экскурсия по питомнику.
Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач
Завтрак в гостинице.
Выезд на загородную экскурсию первый российский курорт «Марциальные воды» — вулкан Гирвас — водопад Кивач» (продолжительность около 8 часов).
Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.
Дегустация воды из трех целебных источников.
Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Далее путь лежит в район поселка Гирвас, где находятся остатки самого древнего вулкана Карелии, возраст которого около 3 млрд. лет.
В осушенном русле реки Суны можно наблюдать окаменевшие лавовые потоки.
А если повезет, то мы увидим потрясающее зрелище – весенний водосброс на Гирвасской ГЭС.
Высота падающей воды составляет около 32 метров.
Поистине завораживающее событие, которое происходит обычно всего один раз в году, именно в период майских праздников.
Обед.
Завершающая остановка экскурсионного дня — природный заповедник «Кивач».
В заповеднике вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач.
Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же увидите карельскую берёзу – знаменитую «Золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем природы.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Отъезд вечерними поездами после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
Спа-отель «Карелия» 4*
завтрак – «шведский стол»
16 900 руб. /чел. – в 2-местном номере dbl (доп. место не ставится)
17 800 руб. /чел. – в 2-местном номере Джуниор сюит
19 700 руб. /чел. – в 1-местном номере
14 500 руб. /чел. - на дополнительном месте
Отель «Питер Инн» 4*
завтрак – «шведский стол»
16 900 руб. /чел. – в 2-местном номере «стандарт дабл»
21 200 руб. /чел. – 1-местное размещение в номере «стандарт»
14 500 руб. /чел. – на дополнительном месте
Гостиница «Северная» 4*
завтрак – «шведский стол»
17 600 руб. /чел. – в 2-местном номере «люкс»
19 200 руб. /чел. – в 1-местном номере
14 500 руб. /чел. – на дополнительном месте
Скидки:
- ребенок до 7 лет — 1000 руб. /чел.;
- ребенок 8–16 лет — 700 руб. /чел.;
- туристам, прибывающим поездом «Ласточка» в 11:57 — 1 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Северная» 4
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно: эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Отель «Питер Инн» 4
Отель «Piter Inn» расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Спа-отель «Карелия» 4
Спа-отель «Карелия» 4* — это один из лучших представителей гостиничного сервиса в Петрозаводске. Он располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2.
Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть всё необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
В отеле можно провести деловое мероприятие любого формата, для этого в конференц-зале отеля имеется разнообразное современное оборудование.
Расстояние от отеля «Карелия» до железнодорожного вокзала составляет 2,1 км, а до аэропорта Петрозаводска — 21 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице (1 ночь в г. Петрозаводске)
- Питание по программе (2 завтрака, 2 обеда)
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Вкусный мастер-класс по росписи карельского пряника
- Экскурсия в заповедник «Кивач»
- Марциальные воды
- Экскурсия на вулкан Гирвас
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида и сопровождающего 2 дня
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей (бронирование при заказе тура, оплата в туре гиду наличными):взрослый - 2 500 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 300 руб. /чел
- Взрослый - 2 500 руб. /чел
- Дети до 12 лет - 2 300 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Скидки:
- ребенок до 7 лет — 1000 руб. /чел.;
- ребенок 8–16 лет — 700 руб. /чел.;
- туристам, прибывающим поездом «Ласточка» в 11:57 — 1 000 руб. /чел.
Скидки предоставляются по предъявлении свидетельства о рождении или паспорта гражданина РФ.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании.
Рассадка в автобусе свободная.
Важно! Необходимо взять с собой наличные для оплаты дополнительных экскурсий и личных расходов (это связано с нестабильной работой интернета).
Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня — июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде. При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными.
Как организовано питание на маршруте?
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (комплексное), имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее, поэтому, если Вы отказываетесь от какой-либо услуги питания, компенсация в денежном эквиваленте не производится.
Обращаем Ваше внимание, что всё питание заказывается заранее, питание «шведский стол» — редкость для баз отдыха и отелей Карелии! Если в составе Вашей группы есть люди, которые по состоянию здоровья не могут употреблять в пищу определенные продукты, просим сообщать данную информацию при бронировании тура!
Как защититься от укуса клеща?
Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Лучшая защита от клещей - это соблюдение техники безопасности:
- Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
- Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
- Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
- Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
- Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
- Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
- После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
- Осмотреть всё тело.
- Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.
Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
- Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
- Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
- Место укуса смазать зелёнкой или йодом.
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и, как правило, протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинации в своем регионе.
Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.
Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.