2 день

Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Завтрак в гостинице.

Выезд на загородную экскурсию первый российский курорт «Марциальные воды» — вулкан Гирвас — водопад Кивач» (продолжительность около 8 часов).

Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.

Дегустация воды из трех целебных источников.

Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Далее путь лежит в район поселка Гирвас, где находятся остатки самого древнего вулкана Карелии, возраст которого около 3 млрд. лет.

В осушенном русле реки Суны можно наблюдать окаменевшие лавовые потоки.

А если повезет, то мы увидим потрясающее зрелище – весенний водосброс на Гирвасской ГЭС.

Высота падающей воды составляет около 32 метров.

Поистине завораживающее событие, которое происходит обычно всего один раз в году, именно в период майских праздников.

Обед.

Завершающая остановка экскурсионного дня — природный заповедник «Кивач».

В заповеднике вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач.

Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же увидите карельскую берёзу – знаменитую «Золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем природы.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

Отъезд вечерними поездами после 18:00.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160