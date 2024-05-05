1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Центр шунгита

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у вагона № 9 поезда № 18 Москва — Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Путешествие в мир загадочного камня — шунгита.

Посещение центра шунгита, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.

А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.

Природный черный камень — настоящее чудо.

Лекарство от множества болезней, спасение жизни.

Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Размещение в гостинице.

Свободное время.



В свободное время можно записаться на экскурсии за доп. плату:

Сплав по реке Шуя.

Продолжительность экскурсии — 6 часов. Бронируется и оплачивается при покупке тура.

Встреча с инструктором.

Отправление на сплав.

При себе необходимо иметь запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа — кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа «шлепанцы», но с фиксированным задником).

На случай дождя — накидку от дождя.

Выезд к началу сплава м. Юманишки.

Инструктаж по технике безопасности.

Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).

Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.

Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.

Пикник у костра.

Возвращение в гостиницу.

Внимание: сплав состоится при наборе группы от 8 человек!

«В гостях у Хаски».

Бронируется и оплачивается при покупке тура.

Мы предлагаем вам стать ближе к природе с помощью удивительных животных — собак.

Загородный собачий питомник является единственным в России питомником удивительных животных — чукотских ездовых собак.

Улыбчивые сотрудники питомника, катание на собачьих упряжках, Карелия во всей красе вокруг и дух Крайнего Севера.

Вы познакомитесь с игривыми сибирскими хаски, редкими таймырскими ездовыми собаками, мощными аляскинскими маламутами и утончёнными белоснежными самоедскими лайками.

В программу экскурсии включено: