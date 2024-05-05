Вы совершите обзорную экскурсию по Петрозаводску и прогулку по набережной Онежского озера, посетите производство изделий из шунгита и полюбуетесь водопадом Кивач.
А в свободное время сможете оправиться в Рускеальский горный парк, побывать в гостях у хаски или сплавиться по реке Шуе.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску. Центр шунгита
Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у вагона № 9 поезда № 18 Москва — Петрозаводск.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Путешествие в мир загадочного камня — шунгита.
Посещение центра шунгита, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.
А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.
Природный черный камень — настоящее чудо.
Лекарство от множества болезней, спасение жизни.
Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
В свободное время можно записаться на экскурсии за доп. плату:
- Сплав по реке Шуя.
Продолжительность экскурсии — 6 часов. Бронируется и оплачивается при покупке тура.
Встреча с инструктором.
Отправление на сплав.
При себе необходимо иметь запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа — кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа «шлепанцы», но с фиксированным задником).
На случай дождя — накидку от дождя.
Выезд к началу сплава м. Юманишки.
Инструктаж по технике безопасности.
Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).
Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.
Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.
Пикник у костра.
Возвращение в гостиницу.
Внимание: сплав состоится при наборе группы от 8 человек!
- «В гостях у Хаски».
Бронируется и оплачивается при покупке тура.
Мы предлагаем вам стать ближе к природе с помощью удивительных животных — собак.
Загородный собачий питомник является единственным в России питомником удивительных животных — чукотских ездовых собак.
Улыбчивые сотрудники питомника, катание на собачьих упряжках, Карелия во всей красе вокруг и дух Крайнего Севера.
Вы познакомитесь с игривыми сибирскими хаски, редкими таймырскими ездовыми собаками, мощными аляскинскими маламутами и утончёнными белоснежными самоедскими лайками.
В программу экскурсии включено:
- трансфер из Петрозаводска и обратно;
- наше сопровождение в гости к хаски, экскурсия по питомнику;
- прохождение инструктажа о правилах обращения с животными и повозками;
- катание на собачьих упряжках 2 км;
- вкусный обед в чуме с ухой.
Свободный день. Экскурсия в Рускеальский горный парк (доп. плата)
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Свободный день для отдыха или экскурсия за доп. плату.
Экскурсия в Рускеальский горный парк — «Мраморный каньон» (продолжительность экскурсии — 12 часов, бронируется и оплачивается при покупке тура).
Сегодня мы приглашаем всех желающих посетить Горный парк «Рускеала». Экскурсия к местечку с эффектным названием производят неизгладимое впечатление. Это жемчужина Горного парка, визитная карточка Карелии!
Поездка сюда идеально подходит для знакомства с удивительным северным краем. На экскурсии Вы узнаете немало интересного, история чарующего края окутана многочисленными легендами.
09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км).
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог».
Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается дополнительно на месте — 450 руб.).
21:00 Возвращение в гостиницу.
Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Поездка на первый российский Курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.
Осмотр музея и церкви Петра и Павла — 1721 г.
Еще одна достопримечательность Республики Карелия, которую нельзя обойти вниманием — это древний вулкан Гирвас.
Если повезет посетить его в тот момент, когда открыты шлюзы плотины, можно своими глазами увидеть завораживающее зрелище — огромный водопад, намного больше Кивача.
Собственно, до строительства ГЭС Гирвас и был водопадом.
Бурный пенящийся поток, устремляющийся вниз с большой высоты, произведет неизгладимое впечатление на каждого, кому посчастливится увидеть это своими глазами.
Осмотр обнажившейся части кратера Вулкан Гирвас.
Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из сохранившихся кратеров на земле.
По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим — не менее 3 млрд. лет…
Обед в кафе в пути.
Посещение Водопада Кивач —одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:30.
Прощание с гидом. До новых встреч!
Отъезд в Москву поезд № 017А Петрозаводск — Москва, Санкт-Петербург поезд № 805Ч («Ласточка») Петрозаводск — Санкт-Петербург.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Питер Инн 4*
|Двухместное размещение взрослый
|17 300
|Двухместное размещение ребенок до 16 лет
|17 000
|Одноместное размещение
|22 000
|Доп. место ребенок до 16 лет
|14 900
|Доп. место взрослый
|15 200
Варианты проживания
Отель «Piter Inn» 4
Этот отель находится в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального вокзала. К услугам гостей отеля Piter Inn круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Светлые номера оформлены в современном стиле и оснащены кондиционером. В каждом из них установлен телевизор с плоским экраном, телефон и сейф. В собственной ванной комнате предоставляется фен.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать закуски и коктейли. В отеле также работает суши-бар и кофе-лаундж.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (2 ночи)
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 обед)
- Трансфер по программе
- Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
- Экскурсия в центр по производству шунгита
- Экскурсия на водопад Кивач
- Экскурсия на вулкан Гирвас
- Входные билеты
- Работа гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Сплав по реке Шуя: взрослый - 2 700 руб. /чел. ребенок до 14 лет включительно - 2 500 руб. /чел
- Взрослый - 2 700 руб. /чел
- Ребенок до 14 лет включительно - 2 500 руб. /чел
- Экскурсия «В гостях у Хаски»:взрослый - 6 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 5 000 руб. /чел
- Взрослый - 6 500 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет - 5 000 руб. /чел
- Экскурсия в Рускеальский горный парк: взрослый - 4 000 руб. /чел. школьник - 3 600 руб. /чел
- Взрослый - 4 000 руб. /чел
- Школьник - 3 600 руб. /чел
- Входная плата на водопад Ахвенкоски (оплата на месте) - 450 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — Свидетельство о рождении).
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Удобная обувь — кроссовки или кеды.
- Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
- Дождевик.
- Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
- Брюки спортивные.
- Легкий головной убор.
- Купальный костюм.
- Солнцезащитные очки.
- Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
- Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
- Личная аптечка.
- Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
- Небольшой рюкзак (20–30 л).
Входит ли дорога до Петрозаводска в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?
Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.