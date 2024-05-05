Майские выходные в Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Душевная программа отдыха в Карелии на майские праздники.

Вы совершите обзорную экскурсию по Петрозаводску и прогулку по набережной Онежского озера, посетите производство изделий из шунгита и полюбуетесь водопадом Кивач.

А в свободное время сможете оправиться в Рускеальский горный парк, побывать в гостях у хаски или сплавиться по реке Шуе.
Майские выходные в Карелии
Майские выходные в Карелии
Майские выходные в Карелии
Ближайшие даты:
28
апр
9
мая

Что вас ожидает:

Целебный камень шунгит
Целебный камень шунгит
Узнаем о свойствах уникального минерала, отдохнем в шунгитовой пещере и выпьем вкусный карельский чай
Атмосферная столица Карелии
Атмосферная столица Карелии
На обзорной экскурсии по Петрозаводску увидим Онежскую набережную и ее авангардные скульптуры
Рафтинг
Рафтинг
В свободное время сможем отправиться на сплав по реке Шуя, а после устроить пикник у костра

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Центр шунгита

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у вагона № 9 поезда № 18 Москва — Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Путешествие в мир загадочного камня — шунгита.

Посещение центра шунгита, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.

А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.

Природный черный камень — настоящее чудо.

Лекарство от множества болезней, спасение жизни.

Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Размещение в гостинице.

Свободное время.


В свободное время можно записаться на экскурсии за доп. плату:

  • Сплав по реке Шуя.

Продолжительность экскурсии — 6 часов. Бронируется и оплачивается при покупке тура.

Встреча с инструктором.

Отправление на сплав.

При себе необходимо иметь запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа — кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа «шлепанцы», но с фиксированным задником).

На случай дождя — накидку от дождя.

Выезд к началу сплава м. Юманишки.

Инструктаж по технике безопасности.

Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).

Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.

Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.

Пикник у костра.

Возвращение в гостиницу.

Внимание: сплав состоится при наборе группы от 8 человек!

  • «В гостях у Хаски».

Бронируется и оплачивается при покупке тура.

Мы предлагаем вам стать ближе к природе с помощью удивительных животных — собак.

Загородный собачий питомник является единственным в России питомником удивительных животных — чукотских ездовых собак.

Улыбчивые сотрудники питомника, катание на собачьих упряжках, Карелия во всей красе вокруг и дух Крайнего Севера.

Вы познакомитесь с игривыми сибирскими хаски, редкими таймырскими ездовыми собаками, мощными аляскинскими маламутами и утончёнными белоснежными самоедскими лайками.

В программу экскурсии включено:

  • трансфер из Петрозаводска и обратно;
  • наше сопровождение в гости к хаски, экскурсия по питомнику;
  • прохождение инструктажа о правилах обращения с животными и повозками;
  • катание на собачьих упряжках 2 км;
  • вкусный обед в чуме с ухой.
Экскурсия по Петрозаводску. Центр шунгитаЭкскурсия по Петрозаводску. Центр шунгитаЭкскурсия по Петрозаводску. Центр шунгитаЭкскурсия по Петрозаводску. Центр шунгитаЭкскурсия по Петрозаводску. Центр шунгитаЭкскурсия по Петрозаводску. Центр шунгитаЭкскурсия по Петрозаводску. Центр шунгита
2 день

Свободный день. Экскурсия в Рускеальский горный парк (доп. плата)

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Свободный день для отдыха или экскурсия за доп. плату.

Экскурсия в Рускеальский горный парк — «Мраморный каньон» (продолжительность экскурсии — 12 часов, бронируется и оплачивается при покупке тура).

Сегодня мы приглашаем всех желающих посетить Горный парк «Рускеала». Экскурсия к местечку с эффектным названием производят неизгладимое впечатление. Это жемчужина Горного парка, визитная карточка Карелии!

Поездка сюда идеально подходит для знакомства с удивительным северным краем. На экскурсии Вы узнаете немало интересного, история чарующего края окутана многочисленными легендами.

09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км).

Посещение Рускеальского горного парка.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается дополнительно на месте — 450 руб.).

21:00 Возвращение в гостиницу.

Свободный день. Экскурсия в Рускеальский горный парк (доп. плата)Свободный день. Экскурсия в Рускеальский горный парк (доп. плата)Свободный день. Экскурсия в Рускеальский горный парк (доп. плата)Свободный день. Экскурсия в Рускеальский горный парк (доп. плата)Свободный день. Экскурсия в Рускеальский горный парк (доп. плата)
3 день

Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Поездка на первый российский Курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.

Осмотр музея и церкви Петра и Павла — 1721 г.

Еще одна достопримечательность Республики Карелия, которую нельзя обойти вниманием — это древний вулкан Гирвас.

Если повезет посетить его в тот момент, когда открыты шлюзы плотины, можно своими глазами увидеть завораживающее зрелище — огромный водопад, намного больше Кивача.

Собственно, до строительства ГЭС Гирвас и был водопадом.

Бурный пенящийся поток, устремляющийся вниз с большой высоты, произведет неизгладимое впечатление на каждого, кому посчастливится увидеть это своими глазами.

Осмотр обнажившейся части кратера Вулкан Гирвас.

Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из сохранившихся кратеров на земле.

По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим — не менее 3 млрд. лет…

Обед в кафе в пути.

Посещение Водопада Кивач —одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:30.

Прощание с гидом. До новых встреч!

Отъезд в Москву поезд № 017А Петрозаводск — Москва, Санкт-Петербург поезд № 805Ч («Ласточка») Петрозаводск — Санкт-Петербург.

Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачКурорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачКурорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачКурорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачКурорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачКурорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачКурорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение Питер Инн 4*
Двухместное размещение взрослый17 300
Двухместное размещение ребенок до 16 лет17 000
Одноместное размещение22 000
Доп. место ребенок до 16 лет14 900
Доп. место взрослый15 200

Варианты проживания

Отель «Piter Inn» 4

2 ночи

Этот отель находится в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального вокзала. К услугам гостей отеля Piter Inn круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Светлые номера оформлены в современном стиле и оснащены кондиционером. В каждом из них установлен телевизор с плоским экраном, телефон и сейф. В собственной ванной комнате предоставляется фен.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать закуски и коктейли. В отеле также работает суши-бар и кофе-лаундж.

Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (2 ночи)
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 обед)
  • Трансфер по программе
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия в центр по производству шунгита
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Экскурсия на вулкан Гирвас
  • Входные билеты
  • Работа гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сплав по реке Шуя: взрослый - 2 700 руб. /чел. ребенок до 14 лет включительно - 2 500 руб. /чел
  • Взрослый - 2 700 руб. /чел
  • Ребенок до 14 лет включительно - 2 500 руб. /чел
  • Экскурсия «В гостях у Хаски»:взрослый - 6 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 5 000 руб. /чел
  • Взрослый - 6 500 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет - 5 000 руб. /чел
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк: взрослый - 4 000 руб. /чел. школьник - 3 600 руб. /чел
  • Взрослый - 4 000 руб. /чел
  • Школьник - 3 600 руб. /чел
  • Входная плата на водопад Ахвенкоски (оплата на месте) - 450 руб
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — Свидетельство о рождении).
  2. Полис обязательного медицинского страхования.
  3. Удобная обувь — кроссовки или кеды.
  4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
  5. Дождевик.
  6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
  7. Брюки спортивные.
  8. Легкий головной убор.
  9. Купальный костюм.
  10. Солнцезащитные очки.
  11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
  12. Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
  13. Личная аптечка.
  14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
  15. Небольшой рюкзак (20–30 л).
Входит ли дорога до Петрозаводска в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?

Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.

В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
5 мая 2024
«Майские праздники в Карелии» с 28.05-30.05.2024 г. Хорошо организованная туристическая программа, очень интересный, доброжелательный, профессиональный гид Анна и водитель Варим. Остались прекрасные воспоминания о путешествии.
«Майские праздники в Карелии» с 28.05-30.05.2024 г. Хорошо организованная туристическая программа, очень интересный, доброжелательный, профессиональный гид«Майские праздники в Карелии» с 28.05-30.05.2024 г. Хорошо организованная туристическая программа, очень интересный, доброжелательный, профессиональный гид
П
17 мая 2022
Тур отличный, все понравилось хорошо провели время. Единственный минус это второй день - экскурсия в парк Рускеала за доп. плату, в случае если вы не хотите или не можете доплатить будете искать себе развлечения самостоятельно на этот день. В рамках оплаченной путевки ничего во второй день не входит.
А
16 мая 2022
Организация тура безупречная!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

На автобусеМожно с детьмиСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры3-дневные турыКарелияВыездные

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