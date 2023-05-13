Майские праздники в Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Мир сказочной природы, водоемов, пушистых лесов и водопадов ждет нас! Мы познакомимся со столицей республики Карелии, посетим курорт «Марциальные воды» и водопад Кивач, побываем в горном парке «Рускеала» и поучаствуем в мастер-классе по национальной выпечке. А еще сможем отправиться в гости к ездовым собакам и северным оленям.
Майские праздники в Карелии
Майские праздники в Карелии
Майские праздники в Карелии
Ближайшие даты:
9
мая

Что вас ожидает:

История Петрозаводска
История Петрозаводска
Познакомимся с историческим центром, губернаторским парком, памятником Петру I
Национальная кухня
Национальная кухня
Отведаем карельскую кухню и продегустируем алкоголь от карельского производителя
Заповедник Кивач
Заповедник Кивач
Полюбуемся самым известным в Карелии водопадом Кивач, воспетым в русской поэзии как «северный богатырь»
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Увидим Мраморный каньон, который образовался на месте заброшенного карьера по добыче камня

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Мастер-класс по калиткам. Питомник ездовых собак (за доп. плату)

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~07:50).

Гид встречает с табличкой «Майские праздники».

  • Туристы, прибывающие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
  • Туристам прибывающим на поезде № 92 (~ в 09:58) — будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
  • Туристы, прибывающие из Санкт-Петербурга в 11:57 на «Ласточке» (поезд № 804Ч), пропускают завтрак, обзорную экскурсию и мастер-класс по национальной выпечке. Стоимость неоказанных услуг вычитается из тура.

Встреча туристов на ж/д вокзале по прибытии поезда «Ласточка».

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Республики Карелии (продолжительность 1,5–2 часа).

Петрозаводск– младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Мастер-класс по национальной выпечке.

Калитки (карельск:kalittoa) — с XV века традиционная выпечка карелов и вепсов, открытый пирожок из пресного ржаного теста с начинкой внутри. Калитки давно стали одной из визитных карточек Карелии.

На нашем мастер-классе вы приготовите калитки самостоятельно. Итоги закрепляются чаепитием с калитками вылепленными вашими руками.

Вкусный обед.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

По желанию за доп. плату экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей (продолжительность 2,5–3 часа)

Бронирование экскурсии при заказе тура.

Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете как живут тундровые олени.

В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России — энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски.

В саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.

Стоимость (при группе от 4 человек):

  • взрослый — 2 200 руб. /чел.;
  • дети до 12 лет — 2 000 руб. /чел.

Включено транспортное обслуживание по маршруту, экскурсия по питомнику.

Экскурсия по Петрозаводску. Мастер-класс по калиткам. Питомник ездовых собак (за доп. плату)Экскурсия по Петрозаводску. Мастер-класс по калиткам. Питомник ездовых собак (за доп. плату)Экскурсия по Петрозаводску. Мастер-класс по калиткам. Питомник ездовых собак (за доп. плату)Экскурсия по Петрозаводску. Мастер-класс по калиткам. Питомник ездовых собак (за доп. плату)Экскурсия по Петрозаводску. Мастер-класс по калиткам. Питомник ездовых собак (за доп. плату)Экскурсия по Петрозаводску. Мастер-класс по калиткам. Питомник ездовых собак (за доп. плату)
2 день

Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Завтрак в гостинице.

Выезд на загородную экскурсию первый российский курорт «Марциальные воды» вулкан Гирвас водопад Кивач» (продолжительность около 8 часов).

Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.

Дегустация воды из трех целебных источников.

Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Далее путь лежит в район поселка Гирвас, где находятся остатки самого древнего вулкана Карелии, возраст которого около 3 млрд. лет.

В осушенном русле реки Суны можно наблюдать окаменевшие лавовые потоки.

А если повезет, то мы увидим потрясающее зрелище – весенний водосброс на Гирвасской ГЭС.

Высота падающей воды составляет составляет около 32 метров.

Поистине завораживающее событие, которое происходит обычно всего один раз в году именно в период майских праздников.

Обед. Дегустация настойки из местных ягод в подарок.

Завершающая остановка экскурсионного дня природный заповедник «Кивач».

В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач.

Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Возвращение в Петрозаводск.

Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачКурорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачКурорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачКурорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач
3 день

Горный парк «Рускеала»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Выезд на загородную экскурсию в горный парк Рускеала.

Переезд 260 км в одну сторону.

По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. Путевая информация.

По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов.

Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.

Обед в кафе по маршруту.

Экскурсия по Горному парку «Рускеала».

Жемчужина парка Мраморный каньон, который образовался на месте заброшенного карьера по добыче камня.

Более 200 лет здесь в карьерах добывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца и колонн Царского Села.

Сегодня карьер заполнен кристально-чистой водой, отфильтрованной осадочными породами.

Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.

В свободное время (за доп. плату) можно:

  • посетить экскурсию «Подземная Рускеала»;
  • прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line);
  • покушать в кафе горного парка;
  • приобрести сувениры.

Выезд на автобусе из Рускеала.

Для туристов, которые будут уезжать домой из г. Сортавала: Рекомендуем из горного парка поехать на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала Сортавала». Это интересное путешествие проходит в атмосфере начала ХХ века. В поезде есть вагон-ресторан.

Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).

Отъезд домой (один из двух вариантов):

1. На поезде из г. Сортавала (трансфер из горного парка «Рускеала» до г. Сортавала включен в стоимость тура). Удобные поезда:

  • 18:45 в Санкт-Петербург поездом № 822Ч «Ласточка» (прибытие в 22:43);
  • 20:25 в Москву поездом № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).

2. Возвращение в Петрозаводск на экскурсионном автобусе (в дороге примерно 3,5 часа).

Трансфер на ж/д вокзал.

Отъезд вечерними поездами (время отправления после 21:30).

Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.

Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное
размещение		Одноместное
размещение		Доп. место
Гостиница «Заречная» 3*
завтрак — «шведский стол»		23 60028 30020 300
Отель «Питер Инн» 4*
завтрак — «шведский стол»
стандарт / комфорт		27 300 / 28 60035 600 / 38 20020 900
Гостиница «Фрегат» 4*
завтрак — «шведский стол»
номер бизнес		28 70036 50021 500

Скидки:

  • ребенок до 7 лет — 900 руб. /чел.;
  • ребенок 8–16 лет — 500 руб. /чел.;
  • туристам, прибывающим поездом «Ласточка» в 11:57 — 1 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Северная» 4

2 ночи

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4

Отель «Фрегат» 4

2 ночи

Отель «Фрегат»расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.

Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.

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Гостиница «Заречная»

2 ночи

Гостиница располагается в центральной части города, на берегу реки Лососинка. Она прекрасно подходит экскурсантам, бизнесменам, командировочным. В шаговой доступности находится известная достопримечательность Петрозаводска — Дом Куклы, а также Губернский парк и Собор Александра Невского.

Во всех номерах современная мебель, сантехника европейского уровня, стеклопакеты с москитными сетками, ЖК телевизор, холодильник, Интернет, телефон.

Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице (2 ночи в г. Петрозаводске)
  • Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда, дегустация карельского алкоголя)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Мастер-класс по национальной выпечке
  • Экскурсия в заповедник «Кивач»
  • Марциальные воды
  • Экскурсия на вулкан Гирвас
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида и сопровождающего 3 дня
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Сортавала / г. Петрозаводска
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей (бронирование при заказе тура):взрослый - 2 200 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 000 руб. /чел
  • Взрослый - 2 200 руб. /чел
  • Дети до 12 лет - 2 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как защититься от укуса клеща?

Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Лучшая защита от клещей - это соблюдение техники безопасности:

  1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
  2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
  3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
  4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
  5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
  6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
  7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
  8. Осмотреть всё тело.
  9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.

Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:

  1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
  2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
  3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.

Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинации в своем регионе.

Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.

Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.

Как организовано питание на маршруте?

Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (комплексное), имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.

Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее, поэтому, если Вы отказываетесь от какой-либо услуги питания, компенсация в денежном эквиваленте не производиться.

Обращаем Ваше внимание, что все питание заказывается заранее, питание - «шведский стол» — редкость для баз отдыха и отелей Карелии! Если в составе Вашей группы, есть люди, которые по состоянию здоровья не могут употреблять в пищу определенные продукты, просим сообщать данную информацию при бронировании тура!

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18–20°С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.

Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.

Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
13 мая 2023
Нисколько не пожалела, что взяла данный тур. Замечательная природа. В Онежское озеро можно влюбиться с первого взгляда. Хотелось бы вернуться, но уже летом, когда откроется новигация.
Нисколько не пожалела, что взяла данный тур. Замечательная природа. В Онежское озеро можно влюбиться с первогоНисколько не пожалела, что взяла данный тур. Замечательная природа. В Онежское озеро можно влюбиться с первогоНисколько не пожалела, что взяла данный тур. Замечательная природа. В Онежское озеро можно влюбиться с первогоНисколько не пожалела, что взяла данный тур. Замечательная природа. В Онежское озеро можно влюбиться с первогоНисколько не пожалела, что взяла данный тур. Замечательная природа. В Онежское озеро можно влюбиться с первогоНисколько не пожалела, что взяла данный тур. Замечательная природа. В Онежское озеро можно влюбиться с первогоНисколько не пожалела, что взяла данный тур. Замечательная природа. В Онежское озеро можно влюбиться с первогоНисколько не пожалела, что взяла данный тур. Замечательная природа. В Онежское озеро можно влюбиться с первогоНисколько не пожалела, что взяла данный тур. Замечательная природа. В Онежское озеро можно влюбиться с первогоНисколько не пожалела, что взяла данный тур. Замечательная природа. В Онежское озеро можно влюбиться с первого
Е
10 мая 2023
Прекрасная, нигде ранее невиданная природа! Экскурсии полноценные. Рекомендую!
Прекрасная, нигде ранее невиданная природа! Экскурсии полноценные. Рекомендую!Прекрасная, нигде ранее невиданная природа! Экскурсии полноценные. Рекомендую!Прекрасная, нигде ранее невиданная природа! Экскурсии полноценные. Рекомендую!
О
25 мая 2022
Тур "Майские выходные в Карелии". С 30.04.2022г. по 02.05.2022г.
Замечательно. Посмотрели многое,но без спешки. Организация тура безупречная.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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