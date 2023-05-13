мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску. Мастер-класс по калиткам. Питомник ездовых собак (за доп. плату)
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~07:50).
Гид встречает с табличкой «Майские праздники».
- Туристы, прибывающие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
- Туристам прибывающим на поезде № 92 (~ в 09:58) — будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
- Туристы, прибывающие из Санкт-Петербурга в 11:57 на «Ласточке» (поезд № 804Ч), пропускают завтрак, обзорную экскурсию и мастер-класс по национальной выпечке. Стоимость неоказанных услуг вычитается из тура.
Встреча туристов на ж/д вокзале по прибытии поезда «Ласточка».
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Республики Карелии (продолжительность 1,5–2 часа).
Петрозаводск– младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Мастер-класс по национальной выпечке.
Калитки (карельск:kalittoa) — с XV века традиционная выпечка карелов и вепсов, открытый пирожок из пресного ржаного теста с начинкой внутри. Калитки давно стали одной из визитных карточек Карелии.
На нашем мастер-классе вы приготовите калитки самостоятельно. Итоги закрепляются чаепитием с калитками вылепленными вашими руками.
Вкусный обед.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
По желанию за доп. плату экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей (продолжительность 2,5–3 часа)
Бронирование экскурсии при заказе тура.
Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете как живут тундровые олени.
В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России — энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски.
В саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.
Стоимость (при группе от 4 человек):
- взрослый — 2 200 руб. /чел.;
- дети до 12 лет — 2 000 руб. /чел.
Включено транспортное обслуживание по маршруту, экскурсия по питомнику.
Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач
Завтрак в гостинице.
Выезд на загородную экскурсию первый российский курорт «Марциальные воды» — вулкан Гирвас — водопад Кивач» (продолжительность около 8 часов).
Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.
Дегустация воды из трех целебных источников.
Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Далее путь лежит в район поселка Гирвас, где находятся остатки самого древнего вулкана Карелии, возраст которого около 3 млрд. лет.
В осушенном русле реки Суны можно наблюдать окаменевшие лавовые потоки.
А если повезет, то мы увидим потрясающее зрелище – весенний водосброс на Гирвасской ГЭС.
Высота падающей воды составляет составляет около 32 метров.
Поистине завораживающее событие, которое происходит обычно всего один раз в году именно в период майских праздников.
Обед. Дегустация настойки из местных ягод в подарок.
Завершающая остановка экскурсионного дня — природный заповедник «Кивач».
В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач.
Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Возвращение в Петрозаводск.
Горный парк «Рускеала»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Выезд на загородную экскурсию в горный парк Рускеала.
Переезд 260 км в одну сторону.
По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. Путевая информация.
По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов.
Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».
Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.
Обед в кафе по маршруту.
Экскурсия по Горному парку «Рускеала».
Жемчужина парка — Мраморный каньон, который образовался на месте заброшенного карьера по добыче камня.
Более 200 лет здесь в карьерах добывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца и колонн Царского Села.
Сегодня карьер заполнен кристально-чистой водой, отфильтрованной осадочными породами.
Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.
В свободное время (за доп. плату) можно:
- посетить экскурсию «Подземная Рускеала»;
- прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line);
- покушать в кафе горного парка;
- приобрести сувениры.
Выезд на автобусе из Рускеала.
Для туристов, которые будут уезжать домой из г. Сортавала: Рекомендуем из горного парка поехать на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала — Сортавала». Это интересное путешествие проходит в атмосфере начала ХХ века. В поезде есть вагон-ресторан.
Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).
Отъезд домой (один из двух вариантов):
1. На поезде из г. Сортавала (трансфер из горного парка «Рускеала» до г. Сортавала включен в стоимость тура). Удобные поезда:
- 18:45 в Санкт-Петербург поездом № 822Ч «Ласточка» (прибытие в 22:43);
- 20:25 в Москву поездом № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).
2. Возвращение в Петрозаводск на экскурсионном автобусе (в дороге примерно 3,5 часа).
Трансфер на ж/д вокзал.
Отъезд вечерними поездами (время отправления после 21:30).
Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
размещение
|Одноместное
размещение
|Доп. место
|Гостиница «Заречная» 3*
завтрак — «шведский стол»
|23 600
|28 300
|20 300
|Отель «Питер Инн» 4*
завтрак — «шведский стол»
стандарт / комфорт
|27 300 / 28 600
|35 600 / 38 200
|20 900
|Гостиница «Фрегат» 4*
завтрак — «шведский стол»
номер бизнес
|28 700
|36 500
|21 500
Скидки:
- ребенок до 7 лет — 900 руб. /чел.;
- ребенок 8–16 лет — 500 руб. /чел.;
- туристам, прибывающим поездом «Ласточка» в 11:57 — 1 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Северная» 4
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
Отель «Фрегат» 4
Отель «Фрегат»расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.
Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.
Гостиница «Заречная»
Гостиница располагается в центральной части города, на берегу реки Лососинка. Она прекрасно подходит экскурсантам, бизнесменам, командировочным. В шаговой доступности находится известная достопримечательность Петрозаводска — Дом Куклы, а также Губернский парк и Собор Александра Невского.
Во всех номерах современная мебель, сантехника европейского уровня, стеклопакеты с москитными сетками, ЖК телевизор, холодильник, Интернет, телефон.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице (2 ночи в г. Петрозаводске)
- Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда, дегустация карельского алкоголя)
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Мастер-класс по национальной выпечке
- Экскурсия в заповедник «Кивач»
- Марциальные воды
- Экскурсия на вулкан Гирвас
- Экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида и сопровождающего 3 дня
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Сортавала / г. Петрозаводска
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей (бронирование при заказе тура):взрослый - 2 200 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 000 руб. /чел
- Взрослый - 2 200 руб. /чел
- Дети до 12 лет - 2 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как защититься от укуса клеща?
Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Лучшая защита от клещей - это соблюдение техники безопасности:
- Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
- Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
- Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
- Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
- Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
- Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
- После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
- Осмотреть всё тело.
- Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.
Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
- Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
- Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
- Место укуса смазать зелёнкой или йодом.
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинации в своем регионе.
Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.
Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.
Как организовано питание на маршруте?
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (комплексное), имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее, поэтому, если Вы отказываетесь от какой-либо услуги питания, компенсация в денежном эквиваленте не производиться.
Обращаем Ваше внимание, что все питание заказывается заранее, питание - «шведский стол» — редкость для баз отдыха и отелей Карелии! Если в составе Вашей группы, есть люди, которые по состоянию здоровья не могут употреблять в пищу определенные продукты, просим сообщать данную информацию при бронировании тура!
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18–20°С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?
Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.
Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.
Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.
Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Замечательно. Посмотрели многое,но без спешки. Организация тура безупречная.