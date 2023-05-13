3 день

Горный парк «Рускеала»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Выезд на загородную экскурсию в горный парк Рускеала.

Переезд 260 км в одну сторону.

По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. Путевая информация.

По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов.

Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.

Обед в кафе по маршруту.

Экскурсия по Горному парку «Рускеала».

Жемчужина парка — Мраморный каньон, который образовался на месте заброшенного карьера по добыче камня.

Более 200 лет здесь в карьерах добывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца и колонн Царского Села.

Сегодня карьер заполнен кристально-чистой водой, отфильтрованной осадочными породами.

Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.

В свободное время (за доп. плату) можно:

посетить экскурсию «Подземная Рускеала»;

прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line);

покушать в кафе горного парка;

приобрести сувениры.

Выезд на автобусе из Рускеала.

Для туристов, которые будут уезжать домой из г. Сортавала: Рекомендуем из горного парка поехать на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала — Сортавала». Это интересное путешествие проходит в атмосфере начала ХХ века. В поезде есть вагон-ресторан.

Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).

Отъезд домой (один из двух вариантов):

1. На поезде из г. Сортавала (трансфер из горного парка «Рускеала» до г. Сортавала включен в стоимость тура). Удобные поезда:

18:45 в Санкт-Петербург поездом № 822Ч «Ласточка» (прибытие в 22:43);

20:25 в Москву поездом № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).

2. Возвращение в Петрозаводск на экскурсионном автобусе (в дороге примерно 3,5 часа).

Трансфер на ж/д вокзал.

Отъезд вечерними поездами (время отправления после 21:30).

Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.