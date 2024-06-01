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Авторский тур
2 дня
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
«Категория «хит» — «13 стульев», «Фрегат», «Питер ИНН», «Онежский замок», «Саквояж», «Северная», «Спа-отель Карелия», «Космос», «Гостеприимство»»
10 июня в 07:50
11 июня в 07:50
15 895₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Начало: Площадь Гагарина д. 1
«Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня 15 часов
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
Начало: Площадь Гагарина д. 1
«Тур из Петрозаводска – удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 19 250₽ за человека
Авторский тур
1 день 11 часов
Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
«За два дня вы побываете в трех незабываемых уголках Карелии, зарядитесь энергией и узнаете много нового»
12 июня в 09:20
15 июня в 09:20
от 8 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
Начало: Пл. Гагарина, 1
«Трехдневный тур по Карелии из Петрозаводска – отличный повод устроить себе длинные выходные»
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 16 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
«Если вы думаете в какое время лучше всего ехать в Карелию, то правильный ответ в любое»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750₽ за человека
Авторский тур
3 дня
VIP-тур. Пролетая над Карелией
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт Пулково
«Вас ждут панорамные виды на таежные просторы Карелии из кабины вертолета»
14 июня в 10:00
6 сен в 10:00
от 399 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Начало: г. Петрозаводск
«Отдохнуть от суеты города, увидеть белые ночи и посетить множество интересных мест — все это возможно в недельном туре по Карелии, где собраны главные жемчужины этого северного края»
24 июня в 10:00
29 июля в 10:00
от 60 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Начало: г. Петрозаводск
«Отдых в Карелии наполнит Вас энергией и силой на дальнейшие трудовые будни»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 44 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
«Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной»
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 25 100₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 66 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мега-тур по Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Все самое интересное в Карелии в одном путешествии»
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 68 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Карелия – идеальное место, чтобы отдохнуть от офисных будней»
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 50 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Знакомство с Карелией
Начало: Г. Петрозаводск
«Трансфер на речной вокзал Петрозаводска после завтрака, откуда мы отправимся на посещение жемчужины Карелии — остров Кижи»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 25 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Любимые бренды Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Летний сборный тур в Карелию с посещением главных достопримечательностей региона»
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 42 800₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Жемчужное ожерелье Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Программа идеально сбалансирована, не имеет ночных переездов, построена с учетом большого количества времени на осмотр достопримечательностей без спешки и действительно охватывает всю Карелию»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 111 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Карелия – край озер, рек, лесов и уникальных памятников»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 77 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Начало: г. Лоухи
«Север Карелии — это удивительная природа и огромные просторы, где нет ни души»
21 июля в 10:00
11 авг в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Река Шуя идеально подходит для первого знакомства с Карелией»
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
22 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Популярная Карелия. Джип-тур
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем вас в увлекательный джип-тур в Карелии»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 82 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
Начало: г. Петрозаводск
«Насладитесь Карелией вместе с нами»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 53 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«И, конечно, насладитесь красотами Карелии»
от 44 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Краски Севера. Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем в увлекательное путешествие в Карелию»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Легенды Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем вас в необыкновенный тур в Карелию»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 50 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Начало: г. Петрозаводск
«Всего за неделю в этом туре вы увидите все основные достопримечательности севера Карелии: от Петрозаводска до Соловков»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Гранд-тур по Карелии и Соловецким островам
Начало: г. Петрозаводск
«Посетите самые знаковые православные достопримечательности Карелии»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Гранд-тур по Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем на интересную программу по Карелии и Соловецким островам»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Начало: Г. Петрозаводск
«Приглашаем перезагрузиться в Карелии»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
28 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Перезагрузка в Карелии, 5 дней
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем перезагрузиться в Карелии»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
35 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Перезагрузка в Карелии, 8 дней
Начало: г. Петрозаводск
«Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
42 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Перезагрузка в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
«Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
42 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Классический Петербург и вся Карелия
Начало: Санкт-Петербург
«Присоединяйтесь к нашему путешествию по Петербургу и Карелии»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 40 550₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дивные места Карелии. Сокращенная программа
Начало: Г. Петрозаводск
«Программа получила сертификат «Сделано в Карелии»»
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 27 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Карелии. Летнее путешествие
Начало: Г. Петрозаводск
«Летний тур на выходные — это отличная возможность увидеть «визитные карточки» Карелии»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 28 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Большое путешествие по Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
«В этом туре вас ждет все самое интересное в Карелии»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 43 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дивные места Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
«Приглашаем провести выходные в Карелии, самостоятельно или с семьей, комфортно отдыхая в гостинице»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 30 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четыре летних дня в Карелии: Кижи - Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
«В рамках путешествия вы познакомитесь со столицей Карелии, отправитель на «Метеоре» на острове Кижи, посетите курорт «Марциальные воды» и горный парк «Рускеала»»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 36 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
«Экскурсионный тур с посещением самых известных мест Карелии»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 23 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
«За 3 дня вы познакомитесь с работами карельских ремесленников, совершите увлекательный джип-тур, посетите знаменитый горный парк «Рускеала» и узнаете Карелию на вкус»
1 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 43 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур в Карелию
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
«Приглашаем во вкусное путешествие по Карелии»
Завтра в 10:00
16 июля в 10:00
от 122 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сказания Севера: Карелия
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Джип-тур «Вся Карелия»
Экскурсионный тур "Джип-тур"Вся Карелия " " на 6 дней
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Максимально насыщенный 6-дневный джип-тур, в котором у Вас есть возможность проехать всю Карелию»
3 июля в 10:00
10 июля в 10:00
от 105 550₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Карелия 555
Начало: Республика Карелия, Сортавала
««Карелия 555» – это красивейший 5-дневный тур со стартом в городе Сортавала, расположенном на берегу величественного Ладожского озера»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 70 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Карелию летом на 4 дня
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Как можно посетить Карелию летом и не сплавиться по реке Шуе»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения1 июня 2024Добрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерью и подругой с 8-летним
- ЕЕвгения1 июня 2024Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители.
- ИИгорь31 мая 2024Все прошло прекрасно.
- ТТатьяна31 мая 2024Тур в Карелию очень понравился! Экскурсоводы рассказываю очень интересно и увлекательно! Гиды влюблены в свой родной край, все расскажут, ответят на любые вопросы (о культуре, об истории, о природе) подскажут что стоит посетить в городе (музеи, рестораны, сувенирные лавки). Лучшие!
- ГГалина29 мая 2024Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!
- ТТатьяна29 мая 2024Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
- ЭЭвелина28 мая 2024Тур " Знакомство с Карелией" очень интересный и познавательный. Завораживающая красота края, интересные факты истории и легенды от гидов.
- ММайя21 мая 2024Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
- ЕЕлена17 мая 2024С огромным удовольствием провела праздничные выходные в Казани! Благодарю экскурсовода Татьяну! Профессионально, интересно. Была накладка при заселении в отель, но и это не испортило чудесного настроения. Путешествую не первый раз с Большой Страной, надежно, четко, отлично подобраны экскурсии. Благодарю!
- ЕЕкатерина16 мая 2024Было здорово, только автобусы переполненные почти были.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Карелия»
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