Туры в Карелию из Петрозаводска

Найдено 174 тура в категории «Карелия» в Петрозаводске, цены от 4 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
«Категория «хит» — «13 стульев», «Фрегат», «Питер ИНН», «Онежский замок», «Саквояж», «Северная», «Спа-отель Карелия», «Космос», «Гостеприимство»»
10 июня в 07:50
11 июня в 07:50
15 895 за человека
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
15 отзывов
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Начало: Площадь Гагарина д. 1
«Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 350 за человека
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня 15 часов
2 отзыва
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
Начало: Площадь Гагарина д. 1
«Тур из Петрозаводска – удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 19 250 за человека
Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 11 часов
1 отзыв
Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
«За два дня вы побываете в трех незабываемых уголках Карелии, зарядитесь энергией и узнаете много нового»
12 июня в 09:20
15 июня в 09:20
от 8 950 за человека
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
Начало: Пл. Гагарина, 1
«Трехдневный тур по Карелии из Петрозаводска – отличный повод устроить себе длинные выходные»
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 16 950 за человека
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
«Если вы думаете в какое время лучше всего ехать в Карелию, то правильный ответ в любое»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750 за человека
VIP-тур. Пролетая над Карелией
🚁 На вертолёте
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
VIP-тур. Пролетая над Карелией
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт Пулково
«Вас ждут панорамные виды на таежные просторы Карелии из кабины вертолета»
14 июня в 10:00
6 сен в 10:00
от 399 000 за человека
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Начало: г. Петрозаводск
«Отдохнуть от суеты города, увидеть белые ночи и посетить множество интересных мест — все это возможно в недельном туре по Карелии, где собраны главные жемчужины этого северного края»
24 июня в 10:00
29 июля в 10:00
от 60 600 за человека
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Начало: г. Петрозаводск
«Отдых в Карелии наполнит Вас энергией и силой на дальнейшие трудовые будни»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 44 500 за человека
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
«Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной»
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 25 100 за человека
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 66 400 за человека
Мега-тур по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мега-тур по Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Все самое интересное в Карелии в одном путешествии»
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 68 000 за человека
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Карелия – идеальное место, чтобы отдохнуть от офисных будней»
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 50 500 за человека
Знакомство с Карелией
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Знакомство с Карелией
Начало: Г. Петрозаводск
«Трансфер на речной вокзал Петрозаводска после завтрака, откуда мы отправимся на посещение жемчужины Карелии — остров Кижи»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 25 900 за человека
Любимые бренды Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Любимые бренды Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Летний сборный тур в Карелию с посещением главных достопримечательностей региона»
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 42 800 за человека
Жемчужное ожерелье Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Жемчужное ожерелье Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Программа идеально сбалансирована, не имеет ночных переездов, построена с учетом большого количества времени на осмотр достопримечательностей без спешки и действительно охватывает всю Карелию»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 111 000 за человека
Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Карелия – край озер, рек, лесов и уникальных памятников»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 77 700 за человека
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Начало: г. Лоухи
«Север Карелии — это удивительная природа и огромные просторы, где нет ни души»
21 июля в 10:00
11 авг в 10:00
45 000 за человека
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Река Шуя идеально подходит для первого знакомства с Карелией»
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
22 500 за человека
Популярная Карелия. Джип-тур
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Популярная Карелия. Джип-тур
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем вас в увлекательный джип-тур в Карелии»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 82 500 за человека
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
🛣 Джиппинг
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
Начало: г. Петрозаводск
«Насладитесь Карелией вместе с нами»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 53 300 за человека
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«И, конечно, насладитесь красотами Карелии»
от 44 400 за человека
Краски Севера. Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Краски Севера. Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем в увлекательное путешествие в Карелию»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 400 за человека
Легенды Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем вас в необыкновенный тур в Карелию»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 50 200 за человека
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Начало: г. Петрозаводск
«Всего за неделю в этом туре вы увидите все основные достопримечательности севера Карелии: от Петрозаводска до Соловков»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 600 за человека
Гранд-тур по Карелии и Соловецким островам
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Гранд-тур по Карелии и Соловецким островам
Начало: г. Петрозаводск
«Посетите самые знаковые православные достопримечательности Карелии»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 60 000 за человека
Гранд-тур по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Гранд-тур по Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем на интересную программу по Карелии и Соловецким островам»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 500 за человека
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Начало: Г. Петрозаводск
«Приглашаем перезагрузиться в Карелии»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
28 900 за человека
Перезагрузка в Карелии, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Перезагрузка в Карелии, 5 дней
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем перезагрузиться в Карелии»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
35 400 за человека
Перезагрузка в Карелии, 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Перезагрузка в Карелии, 8 дней
Начало: г. Петрозаводск
«Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
42 800 за человека
Перезагрузка в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Перезагрузка в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
«Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
42 800 за человека
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 300 за человека
Классический Петербург и вся Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Классический Петербург и вся Карелия
Начало: Санкт-Петербург
«Присоединяйтесь к нашему путешествию по Петербургу и Карелии»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 40 550 за человека
Дивные места Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дивные места Карелии. Сокращенная программа
Начало: Г. Петрозаводск
«Программа получила сертификат «Сделано в Карелии»»
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 27 800 за человека
Выходные в Карелии. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Карелии. Летнее путешествие
Начало: Г. Петрозаводск
«Летний тур на выходные — это отличная возможность увидеть «визитные карточки» Карелии»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 28 800 за человека
Большое путешествие по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большое путешествие по Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
«В этом туре вас ждет все самое интересное в Карелии»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 43 900 за человека
Дивные места Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Дивные места Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
«Приглашаем провести выходные в Карелии, самостоятельно или с семьей, комфортно отдыхая в гостинице»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 30 500 за человека
Четыре летних дня в Карелии: Кижи - Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Четыре летних дня в Карелии: Кижи - Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
«В рамках путешествия вы познакомитесь со столицей Карелии, отправитель на «Метеоре» на острове Кижи, посетите курорт «Марциальные воды» и горный парк «Рускеала»»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 36 800 за человека
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
«Экскурсионный тур с посещением самых известных мест Карелии»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 23 200 за человека
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
«За 3 дня вы познакомитесь с работами карельских ремесленников, совершите увлекательный джип-тур, посетите знаменитый горный парк «Рускеала» и узнаете Карелию на вкус»
1 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 43 800 за человека
Гастрономический тур в Карелию
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур в Карелию
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
«Приглашаем во вкусное путешествие по Карелии»
Завтра в 10:00
16 июля в 10:00
от 122 000 за человека
Сказания Севера: Карелия
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказания Севера: Карелия
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
39 900 за человека
Джип-тур «Вся Карелия»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Джип-тур «Вся Карелия»
Экскурсионный тур "Джип-тур"Вся Карелия " " на 6 дней
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Максимально насыщенный 6-дневный джип-тур, в котором у Вас есть возможность проехать всю Карелию»
3 июля в 10:00
10 июля в 10:00
от 105 550 за человека
Карелия 555
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Карелия 555
Начало: Республика Карелия, Сортавала
««Карелия 555» – это красивейший 5-дневный тур со стартом в городе Сортавала, расположенном на берегу величественного Ладожского озера»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 70 800 за человека
В Карелию летом на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Карелию летом на 4 дня
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Как можно посетить Карелию летом и не сплавиться по реке Шуе»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Весна в Карелии
    Добрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерью и подругой с 8-летним
    читать дальше

    сыном. Нам очень понравилось! Все организованно, четко, вовремя, замечательные экскурсоводы (у нас были Анна и Галина). Я обратила внимание на водителей - настоящие профессионалы, по достаточно узким дорогам плавно водили. Мы жили в прекрасной гостинице "Космос" в 50 метрах от озера. Ну а самое главное - потрясающая природа Карелии и уютный Петрозаводск - красивый, ухоженный город, в котором живут приятные, вежливые, гостеприимные люди.

    Добрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерьюДобрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерьюДобрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерью
  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
    Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители.
    Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водителиПоездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водителиПоездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители
  • И
    Игорь
    31 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Все прошло прекрасно.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Тур в Карелию очень понравился! Экскурсоводы рассказываю очень интересно и увлекательно! Гиды влюблены в свой родной край, все расскажут, ответят на любые вопросы (о культуре, об истории, о природе) подскажут что стоит посетить в городе (музеи, рестораны, сувенирные лавки). Лучшие!
    Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!
  • Г
    Галина
    29 мая 2024
    Жемчужное ожерелье Карелии
    Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!
    Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Железнодорожный круиз в Карелию осенью
    Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
  • Э
    Эвелина
    28 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Тур " Знакомство с Карелией" очень интересный и познавательный. Завораживающая красота края, интересные факты истории и легенды от гидов.
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Железнодорожный круиз в Карелию осенью
    Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Любимые бренды Карелии
    С огромным удовольствием провела праздничные выходные в Казани! Благодарю экскурсовода Татьяну! Профессионально, интересно. Была накладка при заселении в отель, но и это не испортило чудесного настроения. Путешествую не первый раз с Большой Страной, надежно, четко, отлично подобраны экскурсии. Благодарю!
  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Весна в Карелии
    Было здорово, только автобусы переполненные почти были.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Карелия»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
  2. Большое путешествие: 3 дня в Карелии
  3. Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
  4. Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
  5. ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Карелия" можно забронировать 174 тура от 4 500 до 399 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 489 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсионные туры в Карелию из Петрозаводска с гидом и трансфером – вы увидите удивительно красивые карельские природные достопримечательности, познакомитесь с местной культурой, а поездка на несколько дней будет комфортной. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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