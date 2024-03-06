2 день

Джип-тур: Петрозаводск - Царевичи - курорт «Марциальные воды» - вулкан Гирвас - водопад Кивач

Завтрак (шведский стол).

Однодневный джип-тур по маршруту: «Петрозаводск — Царевичи — курорт «Марциальные воды» — вулкан Гирвас — водопад Кивач» с обедом.

Это оптимальное сочетание активной и экскурсионной составляющей позволит получить удовольствие от вождения настоящего внедорожника, посмотреть красоты Карелии и побывать на «культовых» объектах.

Продолжительность — 8 часов.

Встреча у гостиницы.

Рассадка в джипы (по 2–3 человека + инструктор), знакомимся с инструкторами.

Выезд из города по трассе «Кола», в направлении поселка Гирвас.

Короткая остановка по пути следования для созерцания прекрасных видов на острова озера Кончезеро, открывающихся с горы Сампо.

Эта возвышенность была так названа после съемок в этих местах 1959 году, одноименного фильма по мотивам карельского эпоса Калевала, где Сампо — чудесная мельница, единственный в своём роде волшебный предмет, обладающий магической силой и являющийся источником счастья, благополучия и изобилия.

Посещаем первый Российский курорт — «Марциальные воды», основанный в 1719 году по указу Петра 1, на целебных источниках, вода из которых и сейчас используется посетителями санатория в лечебно-профилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов.

И у нас есть возможность попробовать воду из 3 источников, а также купить сувениры карельских производителей.

На подъезде к поселку Гирвас, пересекаем сухое русло реки Суна по плотине — одному из гидротехнических сооружений Пальеозерской гидроэлектростанции.

Когда уровень воды в системе озер, образующих водохранилище, поднимается до критического — здесь открывают шлюзы и сбрасывают воду.

Зрелище впечатляющее, но крайне редкое.

ГЭС и вулкан Гирвас — спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС — скалистый склон, образованный расплавленной каменной породой более 2,5 млрд. лет назад, в период формирования земной коры.

Начало внедорожной части нашего маршрута — вдоль русла Пионерного канала.

Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.

Туристы садятся за руль.

Инструктор присутствует в каждой машине и следит за безопасностью на маршруте.

Необходимо следовать его указаниям и соблюдать рекомендуемую скорость движения.

Включаем полный привод и начинаем движение по лесной дороге.

Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.

Продолжаем движение, совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог — место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».

Обед в кафе на загородной базе отдыха.

Посещение заповедника «Кивач».

Осмотр одноименного водопада на реке Суна — одной из самых крупных карельских рек.

Высота водопада около 11 метров (вода падает с нескольких уступов).

Это один из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Посетим дендрарий и музей карельской природы.

Выезд в г. Петрозаводск.

Возвращение в отель.