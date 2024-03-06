Зимние чудеса на виражах
И, конечно, побываем в самом посещаемом туристическом объекте Карелии — горном парке «Рускеала».Тур проводится с 10 января по 15 апреля для группы от двух человек в любой день под запрос.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, Петрозаводск
Встречаем дорогих гостей в столице Карелии — г. Петрозаводск.
Возможные варианты прибытия:
- фирменный поезд № 18 (двухэтажный состав, только купе);
- регулярным рейсом на самолете «Москва — Петрозаводск» (аэропорт в 20 км от города);
- на своей машине.
Завтрак в ресторане (шведский стол).
Индивидуальная экскурсия по столице Республики Карелия.
Петрозаводск — младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Посещение центра Karelian Design.
Это знакомство с традиционными для региона материалами через работы карельских ремесленников, эксклюзивная дизайнерская мебель в интерьере в карельском стиле, собственная линейка одежды и текстиля с принтами на основе вышивок Национального музея Карелии, сувенирная продукция: интерьерный декор из карельской березы, шунгита, керамики, гипса, с использованием традиционной вышивки, ягеля, карельских ароматов, петроглифы.
Все предметы в шоуруме — авторская работа мастеров из Карелии.
Для гурманов и ценителей карельской культуры.
Гастрономическая мастерская «ВКарелииЕсть»:
1. Иммерсивный спектакль в Пещере петроглифов
2. Гастрономический мастер-класс на выбор:
- Национальная выпечка «Калитки».
- Карело-финская уха «Лохикейтто».
- Карельский десерт «Брусничный мусс VISPIPUURO».
- «Гравлакс» (фирменный посол красной рыбы + салат с гравлаксом).
После мастер-класса дегустация блюд, приготовленных своими руками.
По предварительной заявке можно заказать обед в гастрономической мастерской.
Размещение в выбранной гостинице.
Джип-тур: Петрозаводск - Царевичи - курорт «Марциальные воды» - вулкан Гирвас - водопад Кивач
Завтрак (шведский стол).
Однодневный джип-тур по маршруту: «Петрозаводск — Царевичи — курорт «Марциальные воды» — вулкан Гирвас — водопад Кивач» с обедом.
Это оптимальное сочетание активной и экскурсионной составляющей позволит получить удовольствие от вождения настоящего внедорожника, посмотреть красоты Карелии и побывать на «культовых» объектах.
Продолжительность — 8 часов.
Встреча у гостиницы.
Рассадка в джипы (по 2–3 человека + инструктор), знакомимся с инструкторами.
Выезд из города по трассе «Кола», в направлении поселка Гирвас.
Короткая остановка по пути следования для созерцания прекрасных видов на острова озера Кончезеро, открывающихся с горы Сампо.
Эта возвышенность была так названа после съемок в этих местах 1959 году, одноименного фильма по мотивам карельского эпоса Калевала, где Сампо — чудесная мельница, единственный в своём роде волшебный предмет, обладающий магической силой и являющийся источником счастья, благополучия и изобилия.
Посещаем первый Российский курорт — «Марциальные воды», основанный в 1719 году по указу Петра 1, на целебных источниках, вода из которых и сейчас используется посетителями санатория в лечебно-профилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов.
И у нас есть возможность попробовать воду из 3 источников, а также купить сувениры карельских производителей.
На подъезде к поселку Гирвас, пересекаем сухое русло реки Суна по плотине — одному из гидротехнических сооружений Пальеозерской гидроэлектростанции.
Когда уровень воды в системе озер, образующих водохранилище, поднимается до критического — здесь открывают шлюзы и сбрасывают воду.
Зрелище впечатляющее, но крайне редкое.
ГЭС и вулкан Гирвас — спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС — скалистый склон, образованный расплавленной каменной породой более 2,5 млрд. лет назад, в период формирования земной коры.
Начало внедорожной части нашего маршрута — вдоль русла Пионерного канала.
Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.
Туристы садятся за руль.
Инструктор присутствует в каждой машине и следит за безопасностью на маршруте.
Необходимо следовать его указаниям и соблюдать рекомендуемую скорость движения.
Включаем полный привод и начинаем движение по лесной дороге.
Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.
Продолжаем движение, совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог — место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».
Обед в кафе на загородной базе отдыха.
Посещение заповедника «Кивач».
Осмотр одноименного водопада на реке Суна — одной из самых крупных карельских рек.
Высота водопада около 11 метров (вода падает с нескольких уступов).
Это один из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Посетим дендрарий и музей карельской природы.
Выезд в г. Петрозаводск.
Возвращение в отель.
Горный парк «Рускеала»
Завтрак (шведский стол).
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию в горный парк «Рускеала», вещи берем с собой (260 км от Петрозаводска).
По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов.
Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».
Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.
Наземная экскурсия по горному парку в составе группы*.
На протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.
Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на Вас неизгладимое впечатление.
Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
*Индивидуальные экскурсии проводятся при наличии технической возможности с доплатой!
За дополнительную плату:
- экскурсия «Подземная Рускеала» (с 4 декабря 2023 года маршрут будет закрыт для проведения ремонтных работ, точный срок их окончания не известен);
- троллей над Мраморным озером (zip-line);
- тарзанка;
- посещение историко-культурного центра;
- конная прогулка по территории горного парка на санях (максимально 4 человека, продолжительность 30–40 минут, лучше бронировать заранее), стоимость — 5 500 руб. за группу.
На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.
Дополнительные услуги приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка.
Заранее не бронируются.
Из горного парка рекомендуем поехать на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала — Сортавала» — это интересное путешествие пройдет в атмосфере начала ХХ века.
В поезде есть даже «Царское купе» и вагон-ресторан!
Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).
Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:
- 18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «Ласточка» (прибытие в 22:43);
- 20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).
Возможно также вернуться в Петрозаводск и уехать из г. Петрозаводска.
Если туристы хотят продлить свой отдых в Карелии, забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле 4* в г. Петрозаводске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы и размещения, руб:
|Гостиница «Северная» 4*
(номера «стандарт»)
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|Доп. место
|при группе 5 человек
|41 500
|43 300
|40 500
|при группе 4 человека
|44 600
|46 400
|43 600
|при группе 3 человека
|46 300
|48 100
|45 300
|при группе 2 человека
|57 400
|59 200
|56 400
Скидки:
- школьник — 500 руб.;
- пенсионер старше 60 лет — 400 руб.
Возможен расчет тура на любое количество человек по запросу.
По желанию туристов возможно забронировать другой вариант размещения.
Варианты проживания
Гостиница «Северная» 4
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом - бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно - эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4* в г. Петрозаводске (2 суток)
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 чаепитие с закусками национальной кухни)
- Индивидуальная обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Посещение центра Karelian design
- 1 гастрономический мастер-класс
- Экскурсия в пещере Петроглифов
- Индивидуальная однодневная поездка на джипах
- Экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Индивидуальное транспортное обслуживание
- Работа гида и сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из Сортавала
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Ж/д билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс» (Рускеала - Сортавала)
- Услуги за доп. плату
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
В программу можно внести изменения в зависимости от пожеланий туриста (продолжительность, объекты, размещение, питание).
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.