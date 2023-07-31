Экскурсионный тур "Джип-тур"Вся Карелия " " на 6 дней
авг
Что вас ожидает:
Описание
Максимально насыщенный 6-дневный джип-тур, в котором у Вас есть возможность проехать всю Карелию!
В программу включено посещение первого российского курорта «Марциальные воды», знаменитого водопада Кивач, древнего Валаама, загадочного острова Кижи, горного парка Рускеала и высшей точки центральной Карелии – мистической горы Воттоваара.
Масса положительных эмоций, сотни потрясающих фотографий, выброс адреналина от вождения настоящего внедорожника — все это наш джип-тур!
Программа тура по дням
Начало маршрута. Гора Сампо, Марциальные воды, водопад Кивач и Гирвасская ГЭС
09:00 Встреча на вокзале г. Петрозаводск, размещение по джипам.
Завтрак в кафе.
Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.
10:00 Выезд из Петрозаводска по "старой мурманской трассе" – исторический путь, по которому проезжал Петр I.
Остановка в деревне Царевичи у часовни.
Короткая остановка и подъём пешком на гору Сампо (до вершины всего пара минут ходьбы).
Сампо – это знаменитая гора из калевальских рун, однако данная гора обязано своим названием советско-финскому фильму "Сампо", который снимался в этих местах в 1960-е годы по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».
С горы открывается великолепная панорама лесов и островов озера Кончезеро.
Продолжаем движение по маршруту.
11:00 Посещение первого российского курорта «Марциальные воды».
Дегустация воды из трёх подземных источников, посещение музея и Петровской церкви (1721 г.).
Продолжаем движение по шоссе до заповедника "Кивач".
По пути – осмотр Храма Святой Троицы (церковь Троицы Живоначальной) в п. Кончезеро.
Кирпичная однопрестольная одноглавая церковь с колокольней, построена на благотворительные пожертвования при Кончезерском горном заводе.
13:00 Посещение заповедника "Кивач" и осмотр знаменитого водопада.
15:00 Привал и пикник в сосновом бору, на берегу озера Пальеозеро.
Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.
Аромат жареного мяса и потрескивание углей ещё больше возбуждает аппетит.
И вот на столе появляется дымящийся шашлык, свежие овощи, сыр, хлеб.
В завершение пикника – горячий чай или кофе с пряниками.
16:00 Мастер-класс по управлению внедорожниками в карьерах и на лесных дорогах вдоль побережья оз. Пальеозеро.
Самостоятельное вождение под руководством инструктора.
Проезд по взлётно-посадочной полосе аэродрома, спрятанного в тайге.
Осматриваем каменный Пор-Порог на реке Суна.
В конце маршрута мы подъедем к старой, но до сих пор действующей Гирвасской ГЭС (Палеозерской ГЭС), возведённой на скале вулканического происхождения.
Именно благодаря дамбе ГЭС, которая осушила русло реки Суна, и был обнаружен самый древний вулкан – Гирвас (3 миллиарда лет).
Выезд на трассу М-18 "Кола".
20:00 Прибытие в лесной отель "Малая Медвежка", расположенный на берегу Повенецкого залива Онежского озера.
Размещение в комфортабельных номерах или коттедже.
Ужин в ресторане отеля.
Баня по желанию.
Заонежье и остров Кижи
09:00-10:00 Подъём, завтрак, выезд.
Выезд по маршруту: г. Медвежьегорск – Заонежье – о. Кижи.
Заонежье — одно из самобытнейших мест Карелии и русского Севера.
Здесь проживали предки современных северных народов – сегодняшние саамы, вепсы, карелы.
С 13 века из Псковско-новгородских земель стали переселятся русские.
В 1478 году Заонежье в составе Новгородских земель присоединяется к Русскому централизованному государству.
Здесь сохранились старинные поселения – некоторые деревни полностью заброшены, в некоторых всё ещё живут люди.
Во многих деревнях сохранились старинные церкви 16-18 веков.
Несколько километров по асфальту и мы сворачиваем на грунтовку и въезжаем в Заонежье.
Продолжаем движение по лесным дорогам и осматриваем несколько старинных деревень и сохранившиеся там памятники деревянного зодчества Русского севера – часовни и церкви 17-18 в. в.
По старинным деревенским дорогам мы подъедем к берегу Великой губы Онежского озера – напротив острова Кижи.
14:00 Катер доставит нас на остров Кижи – на экскурсию по музею-заповеднику "Кижи".
16:00 Возвращение с острова на материк к джипам, обед.
Выезд в Медвежьегорск.
21:00 Возвращение в лесной отель "Малая Медвежка".
Гора Воттоваара
08:00-09:00 Подъём, завтрак, выезд.
Движение по лесным дорогам к знаменитой горе Воттоваара – высшая точка западной Карелии и древнейшее культовое место – священное место древних саамов.
Сегодня нам предстоит подняться на вершину г. Воттоваара!
13:00 Обед в пути.
15:00 Мы подъедем максимально близко к горе, оставим джипы и совершим пешее восхождение на вершину горы Воттоваара (порядка 5 км.).
Осмотр сейдов и панорам, открывающихся с горы.
Фото.
18:00 Спуск с г. Воттоваара к джипам, движение по лесной дороге вокруг горы.
Осмотр памятника партизанскому отряду, построенного на скале комсомольцами в 80-х годах.
К памятнику ведёт лестница, вырубленная в скале.
20:00 Прибытие в гостиницу (или ночёвка в лесу, в палаточном лагере – по желанию).
Ужин.
Национальный парк Толвоярви
09:00-10:00 Подъём, завтрак, выезд.
Сегодня наша цель – Ладожское озеро.
По старым лесовозным дорогам мы движемся на юг Карелии, вдоль финской границы.
15:00 Привал, перекус на природе.
Двигаясь по маршруту, мы посетим национальный парк Толвоярви.
Здесь потрясающе красивые карельские пейзажи и неповторимый рельеф – озёра, изрезанные озовыми грядами.
А в финскую кампанию и Великую Отечественную эта местность была ареной ожесточенных боев.
Дороги здесь заброшены и потребуют навыков внедорожного вождения.
Осмотр развалин финской гостиницы, построенной в 1939 году на "озе" – узкой высокой гряде между озёр.
19:00 Прибытие в лесной отель.
Ужин.
Вас ждут комфортабельные номера со всеми удобствами.
Остров Валаам и горный парк Рускеала
07:00-08:00 Ранний подъём, завтрак, выезд на речной вокзал г. Сортавала.
Путешествие на "метеоре" на остров Валаам в Ладожском озере.
Экскурсия по острову – посещение Центральной усадьбы, Спасо-Преображенского собора, старого братского кладбища.
Обед в монастырской трапезной на острове.
16:00 Возвращение на речной вокзал в г. Сортавала.
Посещение уникального музея деревянных картин Кронида Гоголева.
Музей располагается в старинном здании финской застройки 1899 года.
Уникальная коллекция работ Народного художника России Кронида Александровича Гоголева – профессионального художника, работавшего в уникальной манере (резьба по дереву), известна на весь мир.
Основная часть произведений – скульптурный рельеф в дереве.
17:00 Посещение горного парка "Рускеала".
Индивидуальная экскурсия по мраморному каньону и близлежащих водопадов на реке Тохмайоки, где проходили съемки финальных сцен фильма «А зори здесь тихие».
20:00 Прибытие в отель.
Ужин.
Завершение программы. Водопад Белые мосты и деревня Кинерма
09:00-10:00 Подъём, завтрак в ресторане отеля, выезд в г. Петрозаводск.
Движение по трассе вдоль ладожских шхер.
12:00 Посещение водопада "Белые мосты" на реке Кулисмайоки, второе его название – Юканкоски.
Водопад является самым высоким водопадом на южной части Карелии – почти 19 м, что на 8 м выше самого популярного и широко известного водопада Кивач.
14:00 Остановка в д. Колатсельга, осмотр останков Тулмозерского железоделательного завода, построенного в 1896 г. акционерным обществом «Сталь», в акционерах которого был Великий Князь Пётр Николаевич (внук Николая I).
15:00 Обед в исторической карельской деревне Кинерма (блюда национальной карельской кухни).
19:00 Прибытие в Петрозаводск.
Ужин в кафе.
20:00 Прибытие на ж/д вокзал в Петрозаводске.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, лесных отелях или гостевых домах по программе.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Количество человек в машине
|Стоимость
|3 человека
|95 000
|2 человека
|115 000
Места проживания зависят от дат заезда, уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Лесной отель «Малая Медвежка»
Этот отель, разместившийся в окружении соснового леса на берегу Онежского озера, оформлен в загородном стиле. К услугам гостей сауна, детская площадка, катание на лыжах и рыбная ловля. На всей территории отеля «Медвежка» работает бесплатный WiFi.
Светлые номера отеля оформлены в загородном стиле, а их интерьеры отделаны деревом. В каждом номере в вашем распоряжении телевизор, холодильник и собственная ванная комната.
В ресторане отеля подают традиционные блюда русской кухни и блюда европейской кухни. Кроме того, гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Внедорожники (импортные полноприводные автомобили, топливо, водитель-гид)
- Проживание в гостиницах, лесных отелях или гостевых домах по программе
- Питание по программе на всём протяжении маршрута
- Водный транспорт
- Входные платы и экскурсии
- Индивидуальные памятные сертификаты и подарки для каждого участника
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Медицинская страховка
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Республика Карелия, Петрозаводск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
При выборе одежды для джип-туров можно руководствоваться всеми принципами подбора одежды для любого активного тура или просто похода на природу.
Главные принципы:
- Одежда и обувь должна быть прочной и непромокаемой.
- Вам должно быть удобно и комфортно в этой одежде.
- Одежда не должна быть тяжёлой и занимать много места.
Современная туристическая одежда отвечает всем этим требованиям. Широкое применение мембранных материалов делает одежду абсолютно непромокаемой, но в тоже время позволяет одежде «дышать» - вы не промокните под ливнем, но и не вспотеете как в полиэтиленовом дождевике.
Рюкзак.
Лучше всего все личные вещи тщательно упаковать в туристический рюкзак. Не следует брать сумки или чемоданы – их будет неудобно переносить и укладывать в джипы.
Обувь.
Треккинговые непромокаемые ботинки, желательно высокие – выше косточки. В жаркий и сухой период – прочные кроссовки. Большую часть времени Вы будете находиться на маршруте в ботинках. Резиновые сапоги – не обязательны.
Верхняя Одежда.
Туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном. Брюки – лучше туристические, но хорошо подойдут и джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно. Если в туре есть ночёвка на природе – то можно взять с собой небольшой спортивный пуховик для ночных посиделок у костра и в холодный период (даже летом ночи в Карелии могут быть холодными), но его необходимо плотно свернуть и упаковать, чтобы он не занимал много места. Если не хотите надевать капюшон, возьмите головной убор – шапочка или кепка без сеток и отверстий.
Средний и нижний слой одежды.
Свитер (толстовка) или пара толстых футболок (рубашек) с длинными рукавами. Специальное термобельё может заменить тёплые футболки. Пара тёплых носков и тонкие носки на каждый день. Лёгкие спортивные х/б штаны и лёгкая х/б майка – в качестве ночной пижамы (если планируются ночёвки в палатках). Нижнее нательное бельё. Плавки, если захотите искупаться.
Средства личной гигиены и антимаскитные средства.
Полотенце, мыло, зубная щётка, зубная паста, и прочее. Средства защиты от насекомых – комаров, слепней, мошек (в джипах обязательно присутствует набор антимаскитных средств). Рекомендуем использовать аэрозольные ср-ва для нанесения на открытые участки тела.
Документы.
Паспорт, водительские права (при наличии). Документы лучше упаковать в полиэтиленовый пакет или специальный герметичный чехол.
Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных или пластиковую карту, чтобы при желании можно было быстро купить напитки или сладости в деревенских магазинах на маршруте джип-тура.
- Основные правила поведения в джип-турах
Практически всё время, пока Вы находитесь на маршруте джип-тура, Вы находитесь в лесу. Большинство правил поведения связанно именно с этим.
- Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон, когда пробираетесь через кусты, идёте по узкой лесной дороге или просто отошли в лес недалеко от места лагеря.
- Когда идёте по лесу всегда смотрите под ноги! Чтобы осмотреться, сначала остановитесь.
- Переходя вброд ручьи, помните – камни под водой очень скользкие!
- На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура.
- Прислушивайтесь к советам инструктора. Всё это ради вашей же безопасности!
- Старайтесь принимать активное участие в организации привалов и лагерей, заготовке дров для костра и приготовлении пищи. В меру своих возможностей помогайте инструкторам – это в Ваших же интересах.
- Берегите природу! Не загрязняйте места лагерей пищевыми отходами и упаковкой! Для сбора мусора в каждом джипе есть специальные мусорные мешки.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Возможна ли организация индивидуального тура по такому маршруту?
Да, мы сможем организовать тур индивидуально в любые даты по запросу, при наличии группы от 10 человек.
- Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.