Джип-тур «Вся Карелия»

Экскурсионный тур "Джип-тур"Вся Карелия " " на 6 дней

5
1 отзыв
Описание
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Джип-тур «Вся Карелия»
Джип-тур «Вся Карелия»
Джип-тур «Вся Карелия»
Джип-тур «Вся Карелия»
Джип-тур «Вся Карелия»
Джип-тур «Вся Карелия»
Джип-тур «Вся Карелия»
Джип-тур «Вся Карелия»
Джип-тур «Вся Карелия»
Джип-тур «Вся Карелия»
Джип-тур «Вся Карелия»
Джип-тур «Вся Карелия»
Джип-тур «Вся Карелия»
Джип-тур «Вся Карелия»
Джип-тур «Вся Карелия»
Джип-тур «Вся Карелия»
Джип-тур «Вся Карелия»
Джип-тур «Вся Карелия»
Джип-тур «Вся Карелия»
Джип-тур «Вся Карелия»
Джип-тур «Вся Карелия»
Джип-тур «Вся Карелия»
Ближайшие даты:
21
авг

Что вас ожидает:

С ветерком на джипах
С ветерком на джипах
Почувствуете всплеск адреналина от самостоятельного вождения внедорожника по карельскому бездорожью
Живительные Марциальные Воды
Живительные Марциальные Воды
Вы попробуете и оцените вкус целебной воды из 3-х подземных источников
Путешествие на «метеоре»
Путешествие на «метеоре»
С ветерком промчитесь по озеру к знаменитому острову Валаам, где окунетесь в историю и отобедаете в монастырской трапезной
Дух Карелии
Дух Карелии
Вы увидите старинные церквушки и часовни уникальной культуры Русского Севера
Пикник в сосновом бору
Пикник в сосновом бору
Вас ждет обед на берегу озера: дымящийся шашлык, свежие овощи, горячий чай и душевная беседа

Описание

Максимально насыщенный 6-дневный джип-тур, в котором у Вас есть возможность проехать всю Карелию!

В программу включено посещение первого российского курорта «Марциальные воды», знаменитого водопада Кивач, древнего Валаама, загадочного острова Кижи, горного парка Рускеала и высшей точки центральной Карелии – мистической горы Воттоваара.

Масса положительных эмоций, сотни потрясающих фотографий, выброс адреналина от вождения настоящего внедорожника — все это наш джип-тур!

Программа тура по дням

1 день

Начало маршрута. Гора Сампо, Марциальные воды, водопад Кивач и Гирвасская ГЭС

09:00 Встреча на вокзале г. Петрозаводск, размещение по джипам.

Завтрак в кафе.

Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.

10:00 Выезд из Петрозаводска по "старой мурманской трассе" – исторический путь, по которому проезжал Петр I.

Остановка в деревне Царевичи у часовни.

Короткая остановка и подъём пешком на гору Сампо (до вершины всего пара минут ходьбы).

Сампо – это знаменитая гора из калевальских рун, однако данная гора обязано своим названием советско-финскому фильму "Сампо", который снимался в этих местах в 1960-е годы по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».

С горы открывается великолепная панорама лесов и островов озера Кончезеро.

Продолжаем движение по маршруту.

11:00 Посещение первого российского курорта «Марциальные воды».

Дегустация воды из трёх подземных источников, посещение музея и Петровской церкви (1721 г.).

Продолжаем движение по шоссе до заповедника "Кивач".

По пути – осмотр Храма Святой Троицы (церковь Троицы Живоначальной) в п. Кончезеро.

Кирпичная однопрестольная одноглавая церковь с колокольней, построена на благотворительные пожертвования при Кончезерском горном заводе.

13:00 Посещение заповедника "Кивач" и осмотр знаменитого водопада.

15:00 Привал и пикник в сосновом бору, на берегу озера Пальеозеро.

Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.

Аромат жареного мяса и потрескивание углей ещё больше возбуждает аппетит.

И вот на столе появляется дымящийся шашлык, свежие овощи, сыр, хлеб.

В завершение пикника – горячий чай или кофе с пряниками.

16:00 Мастер-класс по управлению внедорожниками в карьерах и на лесных дорогах вдоль побережья оз. Пальеозеро.

Самостоятельное вождение под руководством инструктора.

Проезд по взлётно-посадочной полосе аэродрома, спрятанного в тайге.

Осматриваем каменный Пор-Порог на реке Суна.

В конце маршрута мы подъедем к старой, но до сих пор действующей Гирвасской ГЭС (Палеозерской ГЭС), возведённой на скале вулканического происхождения.

Именно благодаря дамбе ГЭС, которая осушила русло реки Суна, и был обнаружен самый древний вулкан – Гирвас (3 миллиарда лет).

Выезд на трассу М-18 "Кола".

20:00 Прибытие в лесной отель "Малая Медвежка", расположенный на берегу Повенецкого залива Онежского озера.

Размещение в комфортабельных номерах или коттедже.

Ужин в ресторане отеля.

Баня по желанию.

Начало маршрута. Гора Сампо, Марциальные воды, водопад Кивач и Гирвасская ГЭСНачало маршрута. Гора Сампо, Марциальные воды, водопад Кивач и Гирвасская ГЭСНачало маршрута. Гора Сампо, Марциальные воды, водопад Кивач и Гирвасская ГЭСНачало маршрута. Гора Сампо, Марциальные воды, водопад Кивач и Гирвасская ГЭСНачало маршрута. Гора Сампо, Марциальные воды, водопад Кивач и Гирвасская ГЭСНачало маршрута. Гора Сампо, Марциальные воды, водопад Кивач и Гирвасская ГЭС
2 день

Заонежье и остров Кижи

09:00-10:00 Подъём, завтрак, выезд.

Выезд по маршруту: г. Медвежьегорск – Заонежье – о. Кижи.

Заонежье — одно из самобытнейших мест Карелии и русского Севера.

Здесь проживали предки современных северных народов – сегодняшние саамы, вепсы, карелы.

С 13 века из Псковско-новгородских земель стали переселятся русские.

В 1478 году Заонежье в составе Новгородских земель присоединяется к Русскому централизованному государству.

Здесь сохранились старинные поселения – некоторые деревни полностью заброшены, в некоторых всё ещё живут люди.

Во многих деревнях сохранились старинные церкви 16-18 веков.

Несколько километров по асфальту и мы сворачиваем на грунтовку и въезжаем в Заонежье.

Продолжаем движение по лесным дорогам и осматриваем несколько старинных деревень и сохранившиеся там памятники деревянного зодчества Русского севера – часовни и церкви 17-18 в. в.

По старинным деревенским дорогам мы подъедем к берегу Великой губы Онежского озера – напротив острова Кижи.

14:00 Катер доставит нас на остров Кижи – на экскурсию по музею-заповеднику "Кижи".

16:00 Возвращение с острова на материк к джипам, обед.

Выезд в Медвежьегорск.

21:00 Возвращение в лесной отель "Малая Медвежка".

Заонежье и остров КижиЗаонежье и остров КижиЗаонежье и остров КижиЗаонежье и остров КижиЗаонежье и остров Кижи
3 день

Гора Воттоваара

08:00-09:00 Подъём, завтрак, выезд.

Движение по лесным дорогам к знаменитой горе Воттоваара – высшая точка западной Карелии и древнейшее культовое место – священное место древних саамов.

Сегодня нам предстоит подняться на вершину г. Воттоваара!

13:00 Обед в пути.

15:00 Мы подъедем максимально близко к горе, оставим джипы и совершим пешее восхождение на вершину горы Воттоваара (порядка 5 км.).

Осмотр сейдов и панорам, открывающихся с горы.

Фото.

18:00 Спуск с г. Воттоваара к джипам, движение по лесной дороге вокруг горы.

Осмотр памятника партизанскому отряду, построенного на скале комсомольцами в 80-х годах.

К памятнику ведёт лестница, вырубленная в скале.

20:00 Прибытие в гостиницу (или ночёвка в лесу, в палаточном лагере – по желанию).

Ужин.

Гора ВоттоваараГора ВоттоваараГора ВоттоваараГора ВоттоваараГора Воттоваара
4 день

Национальный парк Толвоярви

09:00-10:00 Подъём, завтрак, выезд.

Сегодня наша цель – Ладожское озеро.

По старым лесовозным дорогам мы движемся на юг Карелии, вдоль финской границы.

15:00 Привал, перекус на природе.

Двигаясь по маршруту, мы посетим национальный парк Толвоярви.

Здесь потрясающе красивые карельские пейзажи и неповторимый рельеф – озёра, изрезанные озовыми грядами.

А в финскую кампанию и Великую Отечественную эта местность была ареной ожесточенных боев.

Дороги здесь заброшены и потребуют навыков внедорожного вождения.

Осмотр развалин финской гостиницы, построенной в 1939 году на "озе" – узкой высокой гряде между озёр.

19:00 Прибытие в лесной отель.

Ужин.

Вас ждут комфортабельные номера со всеми удобствами.

Национальный парк ТолвоярвиНациональный парк ТолвоярвиНациональный парк Толвоярви
5 день

Остров Валаам и горный парк Рускеала

07:00-08:00 Ранний подъём, завтрак, выезд на речной вокзал г. Сортавала.

Путешествие на "метеоре" на остров Валаам в Ладожском озере.

Экскурсия по острову – посещение Центральной усадьбы, Спасо-Преображенского собора, старого братского кладбища.

Обед в монастырской трапезной на острове.

16:00 Возвращение на речной вокзал в г. Сортавала.

Посещение уникального музея деревянных картин Кронида Гоголева.

Музей располагается в старинном здании финской застройки 1899 года.

Уникальная коллекция работ Народного художника России Кронида Александровича Гоголева – профессионального художника, работавшего в уникальной манере (резьба по дереву), известна на весь мир.

Основная часть произведений – скульптурный рельеф в дереве.

17:00 Посещение горного парка "Рускеала".

Индивидуальная экскурсия по мраморному каньону и близлежащих водопадов на реке Тохмайоки, где проходили съемки финальных сцен фильма «А зори здесь тихие».

20:00 Прибытие в отель.

Ужин.

Остров Валаам и горный парк РускеалаОстров Валаам и горный парк РускеалаОстров Валаам и горный парк РускеалаОстров Валаам и горный парк РускеалаОстров Валаам и горный парк Рускеала
6 день

Завершение программы. Водопад Белые мосты и деревня Кинерма

09:00-10:00 Подъём, завтрак в ресторане отеля, выезд в г. Петрозаводск.

Движение по трассе вдоль ладожских шхер.

12:00 Посещение водопада "Белые мосты" на реке Кулисмайоки, второе его название – Юканкоски.

Водопад является самым высоким водопадом на южной части Карелии – почти 19 м, что на 8 м выше самого популярного и широко известного водопада Кивач.

14:00 Остановка в д. Колатсельга, осмотр останков Тулмозерского железоделательного завода, построенного в 1896 г. акционерным обществом «Сталь», в акционерах которого был Великий Князь Пётр Николаевич (внук Николая I).

15:00 Обед в исторической карельской деревне Кинерма (блюда национальной карельской кухни).

19:00 Прибытие в Петрозаводск.

Ужин в кафе.

20:00 Прибытие на ж/д вокзал в Петрозаводске.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах, лесных отелях или гостевых домах по программе.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Количество человек в машинеСтоимость
3 человека95 000
2 человека115 000

Места проживания зависят от дат заезда, уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Лесной отель «Малая Медвежка»

5 ночей

Этот отель, разместившийся в окружении соснового леса на берегу Онежского озера, оформлен в загородном стиле. К услугам гостей сауна, детская площадка, катание на лыжах и рыбная ловля. На всей территории отеля «Медвежка» работает бесплатный WiFi.

Светлые номера отеля оформлены в загородном стиле, а их интерьеры отделаны деревом. В каждом номере в вашем распоряжении телевизор, холодильник и собственная ванная комната.

В ресторане отеля подают традиционные блюда русской кухни и блюда европейской кухни. Кроме того, гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю.

Лесной отель «Малая Медвежка»Лесной отель «Малая Медвежка»Лесной отель «Малая Медвежка»Лесной отель «Малая Медвежка»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Внедорожники (импортные полноприводные автомобили, топливо, водитель-гид)
  • Проживание в гостиницах, лесных отелях или гостевых домах по программе
  • Питание по программе на всём протяжении маршрута
  • Водный транспорт
  • Входные платы и экскурсии
  • Индивидуальные памятные сертификаты и подарки для каждого участника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Медицинская страховка
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

При выборе одежды для джип-туров можно руководствоваться всеми принципами подбора одежды для любого активного тура или просто похода на природу.

Главные принципы:

  1. Одежда и обувь должна быть прочной и непромокаемой.
  2. Вам должно быть удобно и комфортно в этой одежде.
  3. Одежда не должна быть тяжёлой и занимать много места.

Современная туристическая одежда отвечает всем этим требованиям. Широкое применение мембранных материалов делает одежду абсолютно непромокаемой, но в тоже время позволяет одежде «дышать» - вы не промокните под ливнем, но и не вспотеете как в полиэтиленовом дождевике.

Рюкзак.

Лучше всего все личные вещи тщательно упаковать в туристический рюкзак. Не следует брать сумки или чемоданы – их будет неудобно переносить и укладывать в джипы.

Обувь.

Треккинговые непромокаемые ботинки, желательно высокие – выше косточки. В жаркий и сухой период – прочные кроссовки. Большую часть времени Вы будете находиться на маршруте в ботинках. Резиновые сапоги – не обязательны.

Верхняя Одежда.

Туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном. Брюки – лучше туристические, но хорошо подойдут и джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно. Если в туре есть ночёвка на природе – то можно взять с собой небольшой спортивный пуховик для ночных посиделок у костра и в холодный период (даже летом ночи в Карелии могут быть холодными), но его необходимо плотно свернуть и упаковать, чтобы он не занимал много места. Если не хотите надевать капюшон, возьмите головной убор – шапочка или кепка без сеток и отверстий.

Средний и нижний слой одежды.

Свитер (толстовка) или пара толстых футболок (рубашек) с длинными рукавами. Специальное термобельё может заменить тёплые футболки. Пара тёплых носков и тонкие носки на каждый день. Лёгкие спортивные х/б штаны и лёгкая х/б майка – в качестве ночной пижамы (если планируются ночёвки в палатках). Нижнее нательное бельё. Плавки, если захотите искупаться.

Средства личной гигиены и антимаскитные средства.

Полотенце, мыло, зубная щётка, зубная паста, и прочее. Средства защиты от насекомых – комаров, слепней, мошек (в джипах обязательно присутствует набор антимаскитных средств). Рекомендуем использовать аэрозольные ср-ва для нанесения на открытые участки тела.

Документы.

Паспорт, водительские права (при наличии). Документы лучше упаковать в полиэтиленовый пакет или специальный герметичный чехол.

Деньги.

Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных или пластиковую карту, чтобы при желании можно было быстро купить напитки или сладости в деревенских магазинах на маршруте джип-тура.

Основные правила поведения в джип-турах

Практически всё время, пока Вы находитесь на маршруте джип-тура, Вы находитесь в лесу. Большинство правил поведения связанно именно с этим.

  1. Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон, когда пробираетесь через кусты, идёте по узкой лесной дороге или просто отошли в лес недалеко от места лагеря.
  2. Когда идёте по лесу всегда смотрите под ноги! Чтобы осмотреться, сначала остановитесь.
  3. Переходя вброд ручьи, помните – камни под водой очень скользкие!
  4. На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура.
  5. Прислушивайтесь к советам инструктора. Всё это ради вашей же безопасности!
  6. Старайтесь принимать активное участие в организации привалов и лагерей, заготовке дров для костра и приготовлении пищи. В меру своих возможностей помогайте инструкторам – это в Ваших же интересах.
  7. Берегите природу! Не загрязняйте места лагерей пищевыми отходами и упаковкой! Для сбора мусора в каждом джипе есть специальные мусорные мешки.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможна ли организация индивидуального тура по такому маршруту?

Да, мы сможем организовать тур индивидуально в любые даты по запросу, при наличии группы от 10 человек.

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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31 июля 2023
Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии), Захар - остров Кузова(к сожалению фамилию не помню), Евгений Огурцов (экскурсия по скитам - Соловки), Максим (экскурсия по Заяцкому острову) - люди, которые с душой проводили свои экскурсии. Подпортило впечатление питание в гостинице « Соловецкая слобода», хуже завтрака и обеда, я не встречал. От второго обеда мы отказались, обедали в кафе. А вообще впечатление от экскурсий супер.
Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),

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