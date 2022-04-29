Легенды Севера. Очарование зимней Карелии

Мы предлагаем провести четыре незабываемых дня в настоящей снежной сказке - февральской

5
3 отзыва
Мы предлагаем провести четыре незабываемых дня в настоящей снежной сказке – февральской и мартовской Карелии! Этот тур создан специально для тех, кто хочет всего за 4 дня посетить все основные объекты в зимней Карелии: величественный мраморный каньон Рускеала, окованный льдом и снегами, шедевр северного деревянного зодчества – остров Кижи с тишиной и благодатью русской зимы, живописный водопад Кивач, который не замерзает даже зимой и конечно же познакомиться с лесными северными оленями и верными спутниками человека на Севере – хасками.
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Ближайшие даты:
01
фев
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Что вас ожидает 🤩

Органный концерт
Органный концерт
Насладимся звуком органа, специально для нас будут исполнены знаменитые произведения мировых классиков
Рускеала
Рускеала
Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера в зимнем обличье
Рускеальские водопады
Рускеальские водопады
Посетим историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…»
Петрозаводск
Петрозаводск
Познакомимся с удивительным городом, столицей Карелии
Талви Укко
Талви Укко
Отправимся в гости к карельскому Деду Морозу и его верным друзьям: хаскам и северным оленям
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Побываем на одном из крупнейших равнинных водопадов Европы
Остров Кижи
Остров Кижи
По льду Онежского озера мы отправимся любоваться шедеврами деревянного зодчества, особенно прекрасными в зимнее время

Программа тура по дням

1 день
Встреча, зимний Петрозаводск и этно-парк Талви Укко: хаски и олени

8:00 Встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск.

Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.

Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 6:50 до 8:00.

Мы будем встречать Вас на ж/д вокзале начиная с 7:30 с большой красной табличкой.

Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения.

Завтрак (комплексный) нашей группы продлится с 8:05 до 8:30.

«Путешествие через века» — это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым.

Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску.

После этого мы пройдемся по набережной города — визитной карточке Петрозаводска.

В 11:30 мы отправляемся в гости к Талви Укко и его верным друзьям: хаскам и северным оленям!

Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.

В самом начале вотчины живут маленькие северные олени и их оленята.

Помощники Талви Укко проведут экскурсию по ферме, познакомят с этими чудесными созданиями и расскажут об интересной жизни этих чудесных животных.

На территории вотчины расположен самый большой в России питомник спортивных ездовых собак.

Мы пойдем туда в сопровождении инструктора.

Здесь Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинским маламутом и сибирскими хасками.

Ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.

Помощники Талви Укко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.

После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) — за дополнительную плату (приобретается по факту на вотчине).

По возвращению — заселение в гостиницу. 

Встреча, зимний Петрозаводск и этно-парк Талви Укко: хаски и олениВстреча, зимний Петрозаводск и этно-парк Талви Укко: хаски и олениВстреча, зимний Петрозаводск и этно-парк Талви Укко: хаски и олениВстреча, зимний Петрозаводск и этно-парк Талви Укко: хаски и олениВстреча, зимний Петрозаводск и этно-парк Талви Укко: хаски и олени
2 день
Остров Кижи – шедевр деревянного зодчества

10:00 – отправление на остров Кижи на судне с воздушной подушкой.

На остров Кижи мы поедем по льду Онежского озера на чудесном судне на воздушной подушке — Хивусе.

Это незаменимая вещь на севере — судно безопасно и отлично подходит для передвижения по льду, поэтому пользуется популярностью у рыбаков и туристов.

Отлично подходит и нам для того, чтобы попасть на остров Кижи зимой — ведь другого пути в это время года нет.

11:30 – прибытие на остров Кижи.

Музей-заповедник «Кижи», расположенный на острове, — центр традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.

Тщательно и кропотливо ученые и мастера деревянного зодчества многие годы собирали здесь памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий.

Часовни и крестьянские дома перевозили сюда со всей Карелии.

Но главное сокровище – Кижский погост, состоящий из Преображенской, Покровской церквей и колокольни – здесь стоит уже более 300 лет.

Сотни тысяч туристов со всего мира приезжают в музей полюбоваться ансамблем деревянных церквей XVIII века — объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

95% туристов бывают здесь летом, поэтому оказаться здесь зимой особенно прекрасно — на острове практически нет людей и он открывается совсем по-другому.

Здесь даже природа другая – свой заонежский микроклимат, более мягкий.

Остров Кижи – место, где древняя культура карелов, история и православие переплетаются в одном клубке.

Увидеть Кижи – значит, увидеть настоящую Карелию.

Так как времени на острове у нас всего часа, советуем взять с собой легкий перекус — бутерброды и термос с чаем.

Можно свободно погулять по острову, найти красивое местечко с видом на панораму острова и отдохнуть.

А позднее отправимся в обратный путь.

Обращаем внимание! В случае, если лед на Онежском озере не встаёт (теплый декабрь и январь) - данная экскурсия проходит на автобусе в объезд через поселок Великая губа, откуда мы уже едем на СВП по льду (там лед всегда встает уже в декабре). В таком случае, экскурсия занимает примерно 12 часов. Также, обратите внимание: просьба брать с собой чай и бутерброды/еду, так как в Великой Губе кафе отсутствует, а ресторан на Кижи работает только летом.

Остров Кижи – шедевр деревянного зодчестваОстров Кижи – шедевр деревянного зодчестваОстров Кижи – шедевр деревянного зодчестваОстров Кижи – шедевр деревянного зодчества
3 день
Ледовая сказка: мраморный каньон Рускеала

8:00 Завтрак в ресторанах гостиниц.

9:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала.

Расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5-4 часа.

В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, Вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.

Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…».

По-желанию, за дополнительную плату, можно посетить «эко-тропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.

Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1,5 часа).

Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.

Кроме того, Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона.

Также рядом с основным каньоном есть залежи Итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.

После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время.

Вы можете за дополнительную плату покататься на лодочках, перелезть через каньон по веревочному мосту, а также заняться дайвингом.

В 2018 году на территории каньона запущен «Подземный маршрут».

Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест.

Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.

Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.

Прибытие в Петрозаводск в 21:00.

Гости отправляются на прогулку по городу — есть время купить сувениры или посидеть в ресторане карельской национальной кухни, либо отдохнуть в номерах отелей.

Ледовая сказка: мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка: мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка: мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка: мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка: мраморный каньон Рускеала
4 день
Легенды Севера – водопад Кивач и органный концерт

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

10:00 Отправление на легендарный, очень живописный и неповторимый водопад Кивач.

Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора..».

Действительно, падающая вода, ее мощь – завораживают.

Увидеть такое должен каждый.

Посещение национального заповедника Кивач, в котором находится одноименный водопад.

Его сила настолько велика, что водопад не замерзает даже зимой, а суровые северные скалы, покрытые снегом и желтоватая, очень железистая вода, создают по-истине впечатляющую картину.

Воздух на территории настолько свежий, что у жителей мегаполисов с непривычки может закружиться голова.

Кроме того, мы посетим с Вами ботанический сад, где увидим карельскую березу, множество деревьев, традиционно растущих на севере не только в Карелии, но и северной Америки и Азии.

После прогулки по ботаническому саду, мы посетим музей Природы.

Предоставляем время на обед в вкусном кафе.

После обеда мы отправимся в карельский городок Кондопога, в новый, очень красивый, вылитый мрамором дворец искусств.

Во дворце искусств нас ждет Орган, четвертый по величине в России.

Для нас будет проведена экскурсия и органный концерт, как великолепные десерт нашего путешествия.

Звук органа ни с чем не сравним, он настраивает на позитивное мышление, успокаивает и заставляет слушающих его музыку найти согласие с самим собой.

На концерте специально для Вас будут исполнены знаменитые произведения мировых классиков — это будет отличным завершением Вашего чудесного зимнего путешествия по Карелии!

17:00 Возвращение в г. Петрозаводск.

Легенды Севера – водопад Кивач и органный концертЛегенды Севера – водопад Кивач и органный концертЛегенды Севера – водопад Кивач и органный концертЛегенды Севера – водопад Кивач и органный концертЛегенды Севера – водопад Кивач и органный концерт

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в центре Петрозаводска в стандартном номере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Вариант размещения2-хместное             1-номестное          Скидка на доп.место при 2-хместном размещении
взрослыепенсионерыдети до 14 летвзрослыепенсионерыдети до 14 лет
отель с завтраком249002405023050  2840027550265501 000

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: СЕВЕРНАЯ 4*, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Бутик-отель 13 стульев, Карелия-СПА, , Питер ИНН. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение, а также дополнительные услуги: рестораны, сауны и спа-комнаты,

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии).

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова - что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание (4 завтрака)
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостинице в центре Петрозаводска
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Проезд на остров Кижи на судне с воздушной подушкой
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Катание на снегоходе: 3200 рублей/человек (2 человека на 1 снегоходе)
  • Катание на оленях (800 метров):
  • Дети до 12 лет — 1 000 рублей
  • Взрослый — 1 500 рублей
  • Катание на хасках (500 метров):
  • Катание на хасках (1500 метров):
  • Дети до 12 лет — 1 500 рублей
  • Взрослый — 2 000 рублей
  • Дополнительные услуги можно приобрести непосредственно на месте
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Если у участников в туре день рождение – предоставляется скидка 1 000 рублей на тур.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
29 апр 2022
Великолепная и не повторимая Карелия!
Огромное спасибо всем организаторам тура. Интересные маршруты, очень вдохвенные, влюбленные в свой край экскурсоводы. Проживание в гостинице "Северная" в самом центре Петрозаводска оставили самые лучшие впечатления. Великолепные завтраки на любой вкус, чистота и уют заслуживают высших похвал.
Места, которые мы посетили ранней весной, теперь хочется увидеть летом-осенью.
М
21 мар 2022
Прекрасный тур, который включает в себя все основные достопримечательности Карелии! Конечно же Карелию стоит посеть как и летом, так и зимой! Нам понравилось, мы отлично провели время, экскурсоводы замечательные и очень отзывчивые!
Т
9 мар 2022
Поездка прекрасна!

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