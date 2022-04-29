8:00 Встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска.
Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск.
Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.
Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 6:50 до 8:00.
Мы будем встречать Вас на ж/д вокзале начиная с 7:30 с большой красной табличкой.
Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения.
Завтрак (комплексный) нашей группы продлится с 8:05 до 8:30.
«Путешествие через века» — это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым.
Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску.
После этого мы пройдемся по набережной города — визитной карточке Петрозаводска.
В 11:30 мы отправляемся в гости к Талви Укко и его верным друзьям: хаскам и северным оленям!
Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.
В самом начале вотчины живут маленькие северные олени и их оленята.
Помощники Талви Укко проведут экскурсию по ферме, познакомят с этими чудесными созданиями и расскажут об интересной жизни этих чудесных животных.
На территории вотчины расположен самый большой в России питомник спортивных ездовых собак.
Мы пойдем туда в сопровождении инструктора.
Здесь Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинским маламутом и сибирскими хасками.
Ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.
Помощники Талви Укко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.
После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) — за дополнительную плату (приобретается по факту на вотчине).
По возвращению — заселение в гостиницу.
10:00 – отправление на остров Кижи на судне с воздушной подушкой.
На остров Кижи мы поедем по льду Онежского озера на чудесном судне на воздушной подушке — Хивусе.
Это незаменимая вещь на севере — судно безопасно и отлично подходит для передвижения по льду, поэтому пользуется популярностью у рыбаков и туристов.
Отлично подходит и нам для того, чтобы попасть на остров Кижи зимой — ведь другого пути в это время года нет.
11:30 – прибытие на остров Кижи.
Музей-заповедник «Кижи», расположенный на острове, — центр традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.
Тщательно и кропотливо ученые и мастера деревянного зодчества многие годы собирали здесь памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий.
Часовни и крестьянские дома перевозили сюда со всей Карелии.
Но главное сокровище – Кижский погост, состоящий из Преображенской, Покровской церквей и колокольни – здесь стоит уже более 300 лет.
Сотни тысяч туристов со всего мира приезжают в музей полюбоваться ансамблем деревянных церквей XVIII века — объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
95% туристов бывают здесь летом, поэтому оказаться здесь зимой особенно прекрасно — на острове практически нет людей и он открывается совсем по-другому.
Здесь даже природа другая – свой заонежский микроклимат, более мягкий.
Остров Кижи – место, где древняя культура карелов, история и православие переплетаются в одном клубке.
Увидеть Кижи – значит, увидеть настоящую Карелию.
Так как времени на острове у нас всего часа, советуем взять с собой легкий перекус — бутерброды и термос с чаем.
Можно свободно погулять по острову, найти красивое местечко с видом на панораму острова и отдохнуть.
А позднее отправимся в обратный путь.
Обращаем внимание! В случае, если лед на Онежском озере не встаёт (теплый декабрь и январь) - данная экскурсия проходит на автобусе в объезд через поселок Великая губа, откуда мы уже едем на СВП по льду (там лед всегда встает уже в декабре). В таком случае, экскурсия занимает примерно 12 часов. Также, обратите внимание: просьба брать с собой чай и бутерброды/еду, так как в Великой Губе кафе отсутствует, а ресторан на Кижи работает только летом.
8:00 Завтрак в ресторанах гостиниц.
9:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала.
Расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5-4 часа.
В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, Вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.
Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…».
По-желанию, за дополнительную плату, можно посетить «эко-тропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.
Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1,5 часа).
Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.
Кроме того, Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона.
Также рядом с основным каньоном есть залежи Итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.
После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время.
Вы можете за дополнительную плату покататься на лодочках, перелезть через каньон по веревочному мосту, а также заняться дайвингом.
В 2018 году на территории каньона запущен «Подземный маршрут».
Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест.
Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.
Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.
Прибытие в Петрозаводск в 21:00.
Гости отправляются на прогулку по городу — есть время купить сувениры или посидеть в ресторане карельской национальной кухни, либо отдохнуть в номерах отелей.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
10:00 Отправление на легендарный, очень живописный и неповторимый водопад Кивач.
Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора..».
Действительно, падающая вода, ее мощь – завораживают.
Увидеть такое должен каждый.
Посещение национального заповедника Кивач, в котором находится одноименный водопад.
Его сила настолько велика, что водопад не замерзает даже зимой, а суровые северные скалы, покрытые снегом и желтоватая, очень железистая вода, создают по-истине впечатляющую картину.
Воздух на территории настолько свежий, что у жителей мегаполисов с непривычки может закружиться голова.
Кроме того, мы посетим с Вами ботанический сад, где увидим карельскую березу, множество деревьев, традиционно растущих на севере не только в Карелии, но и северной Америки и Азии.
После прогулки по ботаническому саду, мы посетим музей Природы.
Предоставляем время на обед в вкусном кафе.
После обеда мы отправимся в карельский городок Кондопога, в новый, очень красивый, вылитый мрамором дворец искусств.
Во дворце искусств нас ждет Орган, четвертый по величине в России.
Для нас будет проведена экскурсия и органный концерт, как великолепные десерт нашего путешествия.
Звук органа ни с чем не сравним, он настраивает на позитивное мышление, успокаивает и заставляет слушающих его музыку найти согласие с самим собой.
На концерте специально для Вас будут исполнены знаменитые произведения мировых классиков — это будет отличным завершением Вашего чудесного зимнего путешествия по Карелии!
17:00 Возвращение в г. Петрозаводск.
Тур предусматривает проживание в гостинице в центре Петрозаводска в стандартном номере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Вариант размещения
|2-хместное
|1-номестное
|Скидка на доп.место при 2-хместном размещении
|взрослые
|пенсионеры
|дети до 14 лет
|взрослые
|пенсионеры
|дети до 14 лет
|отель с завтраком
|24900
|24050
|23050
|28400
|27550
|26550
|1 000
Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.
Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: СЕВЕРНАЯ 4*, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Бутик-отель 13 стульев, Карелия-СПА, , Питер ИНН. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение, а также дополнительные услуги: рестораны, сауны и спа-комнаты,
Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии).
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова - что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Если у участников в туре день рождение – предоставляется скидка 1 000 рублей на тур.