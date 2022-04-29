Мы предлагаем провести четыре незабываемых дня в настоящей снежной сказке – февральской и мартовской Карелии! Этот тур создан специально для тех, кто хочет всего за 4 дня посетить все основные объекты в зимней Карелии: величественный мраморный каньон Рускеала, окованный льдом и снегами, шедевр северного деревянного зодчества – остров Кижи с тишиной и благодатью русской зимы, живописный водопад Кивач, который не замерзает даже зимой и конечно же познакомиться с лесными северными оленями и верными спутниками человека на Севере – хасками.

По льду Онежского озера мы отправимся любоваться шедеврами деревянного зодчества, особенно прекрасными в зимнее время

Побываем на одном из крупнейших равнинных водопадов Европы

Отправимся в гости к карельскому Деду Морозу и его верным друзьям: хаскам и северным оленям

Посетим историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…»

Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера в зимнем обличье

Насладимся звуком органа, специально для нас будут исполнены знаменитые произведения мировых классиков

Программа тура по дням

1 день Встреча, зимний Петрозаводск и этно-парк Талви Укко: хаски и олени

8:00 Встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска. Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 6:50 до 8:00. Мы будем встречать Вас на ж/д вокзале начиная с 7:30 с большой красной табличкой. Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения. Завтрак (комплексный) нашей группы продлится с 8:05 до 8:30. «Путешествие через века» — это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым. Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску. После этого мы пройдемся по набережной города — визитной карточке Петрозаводска. В 11:30 мы отправляемся в гости к Талви Укко и его верным друзьям: хаскам и северным оленям! Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах. В самом начале вотчины живут маленькие северные олени и их оленята. Помощники Талви Укко проведут экскурсию по ферме, познакомят с этими чудесными созданиями и расскажут об интересной жизни этих чудесных животных. На территории вотчины расположен самый большой в России питомник спортивных ездовых собак. Мы пойдем туда в сопровождении инструктора. Здесь Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинским маламутом и сибирскими хасками. Ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память. Помощники Талви Укко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов. После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) — за дополнительную плату (приобретается по факту на вотчине). По возвращению — заселение в гостиницу.

2 день Остров Кижи – шедевр деревянного зодчества

10:00 – отправление на остров Кижи на судне с воздушной подушкой. На остров Кижи мы поедем по льду Онежского озера на чудесном судне на воздушной подушке — Хивусе. Это незаменимая вещь на севере — судно безопасно и отлично подходит для передвижения по льду, поэтому пользуется популярностью у рыбаков и туристов. Отлично подходит и нам для того, чтобы попасть на остров Кижи зимой — ведь другого пути в это время года нет. 11:30 – прибытие на остров Кижи. Музей-заповедник «Кижи», расположенный на острове, — центр традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. Тщательно и кропотливо ученые и мастера деревянного зодчества многие годы собирали здесь памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий. Часовни и крестьянские дома перевозили сюда со всей Карелии. Но главное сокровище – Кижский погост, состоящий из Преображенской, Покровской церквей и колокольни – здесь стоит уже более 300 лет. Сотни тысяч туристов со всего мира приезжают в музей полюбоваться ансамблем деревянных церквей XVIII века — объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 95% туристов бывают здесь летом, поэтому оказаться здесь зимой особенно прекрасно — на острове практически нет людей и он открывается совсем по-другому. Здесь даже природа другая – свой заонежский микроклимат, более мягкий. Остров Кижи – место, где древняя культура карелов, история и православие переплетаются в одном клубке. Увидеть Кижи – значит, увидеть настоящую Карелию. Так как времени на острове у нас всего часа, советуем взять с собой легкий перекус — бутерброды и термос с чаем. Можно свободно погулять по острову, найти красивое местечко с видом на панораму острова и отдохнуть. А позднее отправимся в обратный путь. Обращаем внимание! В случае, если лед на Онежском озере не встаёт (теплый декабрь и январь) - данная экскурсия проходит на автобусе в объезд через поселок Великая губа, откуда мы уже едем на СВП по льду (там лед всегда встает уже в декабре). В таком случае, экскурсия занимает примерно 12 часов. Также, обратите внимание: просьба брать с собой чай и бутерброды/еду, так как в Великой Губе кафе отсутствует, а ресторан на Кижи работает только летом.

3 день Ледовая сказка: мраморный каньон Рускеала

8:00 Завтрак в ресторанах гостиниц. 9:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала. Расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5-4 часа. В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, Вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер. Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…». По-желанию, за дополнительную плату, можно посетить «эко-тропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места. Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1,5 часа). Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место. Кроме того, Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона. Также рядом с основным каньоном есть залежи Итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке. После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время. Вы можете за дополнительную плату покататься на лодочках, перелезть через каньон по веревочному мосту, а также заняться дайвингом. В 2018 году на территории каньона запущен «Подземный маршрут». Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест. Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет. Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках. Прибытие в Петрозаводск в 21:00. Гости отправляются на прогулку по городу — есть время купить сувениры или посидеть в ресторане карельской национальной кухни, либо отдохнуть в номерах отелей.

4 день Легенды Севера – водопад Кивач и органный концерт