Перезагрузка в Приладожье с йогой, баней, сибирским чаном и сапами (всё включено)

Посетить Валаам и Ладожские шхеры, отдохнуть душой и телом на природе и ни о чём не беспокоиться
Карелия создана для путешествия к гармонии — здесь этому благоволит сама природа.

Приезжайте в гости в деревню Ууксу — к вашему визиту мы подготовим просторный и светлый деревянный коттедж со своей
кухней-гостиной, растопим баньку и наполним горячий чан ароматными эфирными маслами и хвоей.

Мы окружим вас заботой, избавим от бытовых и организационных вопросов, чтобы вы смогли расслабиться, привести мысли в порядок и полноценно отдохнуть.

Вы попрактикуете йогу и гвоздестояние, покормите морковкой кроликов, покатаетесь на сапах и отведаете домашних блюд.

Увидите достопримечательности этих мест — маяк Хейнялуото, Валаамский монастырь, Ладожские шхеры и водопады Юканкоски.

А в свободное время сможете выбрать занятие по вкусу: сходить в лес за ягодами и грибами, искупаться, порыбачить, прокатиться на квадроцикле или приготовить что-нибудь с дымком на мангале.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 16+.

Проживание. Просторный деревянный коттедж с полностью оборудованной кухней-гостиной, размещение от 4 до 8 человек. База отдыха находится в тихой деревне на берегу реки Уксунйоки, впадающей в Ладожский залив. В сезон можно отправиться в лес за ягодами и грибами, искупаться (есть пирс). В стоимость входит посещение бани и сибирского чана, аренда беседки и мангала. За доплату — рыбалка, катание на квадроциклах.

Питание. Трёхразовое (домашние, здоровые блюда, что-то будет приготовлено на огне).

Транспорт. По воде — каютный катер и открытая лодка, по суше — УАЗ и Hunday, для большой группы — микроавтобус.

Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка у Ладоги, йога, баня с сибирским чаном

Днём — самостоятельное размещение в гостевых домах. Сегодня мы познакомимся с окрестностями, увидим маяк Хейнялуото посреди Ладоги. Вечером попрактикуем йогу, расслабимся в банном комплексе с сибирским чаном.

2 день

Валаамский монастырь, Ладожские шхеры, встреча с кроликами

Впереди — насыщенный экскурсионный день. Мы поедем на Валаам, чтобы исследовать монастырский комплекс. Также полюбуемся творением природы — Ладожскими шхерами — и посетим остров, где живут кролики.

3 день

Утренняя практика, катание на сапах, водопады Юканкоски

Начнём день с гвоздестояния / гвоздехождения или любой духовно-эмоциональной практики. Затем отправимся к Уксинской озовой гряде, обрамлённой прозрачными озёрами, где покатаемся на сапах. Также сегодня восхитимся мощью водопадов Юканкоски, высочайших в Карелии.

4 день

Возвращение домой

Начнём утро с завтрака, затем ещё немного насладимся карельской природой. Отъезд с территории базы — до полудня.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник51 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом, инструкторами по йоге
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • 2 дня практики йоги и гвоздестояния
  • 1 посещение банного комплекса с подвесным сибирским чаном
  • Аренда беседки и мангала
Что не входит в цену
  • Проезд до/от места проживания
  • Рыбалка, катание на квадроциклах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Карелия, д. Ууксу, ул. Сплавная, 17, 14:00
Завершение: Карелия, д. Ууксу, ул. Сплавная, 17, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Питкяранте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 191 туриста
Наша команда организовывает отдых с размещением в гостевом доме и поездки по Северному Приладожью. У нас работают увлеченные знатоки края и сертифицированные капитаны. Мы сторонники концепции необычных путешествий. И будет рады показать самые интересные и нетуристические места.

