Приезжайте в гости в деревню Ууксу — к вашему визиту мы подготовим просторный и светлый деревянный коттедж со своей
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 16+.
Проживание. Просторный деревянный коттедж с полностью оборудованной кухней-гостиной, размещение от 4 до 8 человек. База отдыха находится в тихой деревне на берегу реки Уксунйоки, впадающей в Ладожский залив. В сезон можно отправиться в лес за ягодами и грибами, искупаться (есть пирс). В стоимость входит посещение бани и сибирского чана, аренда беседки и мангала. За доплату — рыбалка, катание на квадроциклах.
Питание. Трёхразовое (домашние, здоровые блюда, что-то будет приготовлено на огне).
Транспорт. По воде — каютный катер и открытая лодка, по суше — УАЗ и Hunday, для большой группы — микроавтобус.
Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Прогулка у Ладоги, йога, баня с сибирским чаном
Днём — самостоятельное размещение в гостевых домах. Сегодня мы познакомимся с окрестностями, увидим маяк Хейнялуото посреди Ладоги. Вечером попрактикуем йогу, расслабимся в банном комплексе с сибирским чаном.
Валаамский монастырь, Ладожские шхеры, встреча с кроликами
Впереди — насыщенный экскурсионный день. Мы поедем на Валаам, чтобы исследовать монастырский комплекс. Также полюбуемся творением природы — Ладожскими шхерами — и посетим остров, где живут кролики.
Утренняя практика, катание на сапах, водопады Юканкоски
Начнём день с гвоздестояния / гвоздехождения или любой духовно-эмоциональной практики. Затем отправимся к Уксинской озовой гряде, обрамлённой прозрачными озёрами, где покатаемся на сапах. Также сегодня восхитимся мощью водопадов Юканкоски, высочайших в Карелии.
Возвращение домой
Начнём утро с завтрака, затем ещё немного насладимся карельской природой. Отъезд с территории базы — до полудня.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|51 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом, инструкторами по йоге
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
- 2 дня практики йоги и гвоздестояния
- 1 посещение банного комплекса с подвесным сибирским чаном
- Аренда беседки и мангала
Что не входит в цену
- Проезд до/от места проживания
- Рыбалка, катание на квадроциклах