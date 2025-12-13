Вкусы Волги. Гастротур Кострома - Плес
Начало: Кострома
30 мая в 10:00
6 июн в 10:00
26 000 ₽ за человека
На гребне волны. Кострома - Плес
Начало: Кострома
30 мая в 10:00
6 июн в 10:00
от 24 000 ₽ за человека
Плёс - душа России. Путешествие в Ивановскую область
Начало: Ивановская область, Кинешма
22 мая в 10:00
5 июн в 10:00
18 500 ₽ за человека
