Экскурсия по Левитановским местам в Плёсе открывает перед туристами удивительный мир искусства и истории. Город, вдохновивший великого художника Исаака Левитана, наполнен атмосферой творчества и красоты.
Здесь можно узнать о судьбоносных событиях, повлиявших на жизнь мастера, и познакомиться с современными художниками, продолжающими традиции.
Прогулка по живописным местам позволяет увидеть Плёс в новом свете и ощутить его уникальную атмосферу
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Левитановские места
Описание экскурсииНа экскурсии вы узнаете, какие события происходили в городе в прошлом, как он меняется во времени. Конечно же, я расскажу вам об Исааке Левитане, художнике, благодаря которому Плес прославился не только в России, но и за ее пределами. Годы, проведенные живописцем в Плесе, полны ярких и судьбоносных событий. Я расскажу вам и о современных плесских художниках, которые десятилетиями вдохновляются живописными видами Плёса и его окрестностей.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная гора, г. Плёс, Ивановская область
Завершение: Г. Плёс, ул. Советская, 33
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
4 ноя 2025
Очень интересная экскурсия, Галина профессионал своего дела, незабываемые впечатления от города и его истории. Огромное спасибо!
О
Ольга
4 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия по Плесу с гидом Галиной. Место красивое, даже в плохую погоду. Узнали много об истории города и о современной его жизни. Экскурсия индивидуальная, были своей компанией. Все организовано хорошо, никаких накладок. Потом ещё самостоятельно посетили музей. Остались довольны, рекомендую.
Л
Лена
28 окт 2025
Галина прекрасный экскурсовод! Очень подробный и интересный рассказ, приятная прогулка, приятный город, всем рекомендую!
А
Алёна
27 окт 2025
Галина - прекрасный экскурсовод. Душевно, интересно, с любовью рассказала о Плёсе. Спасибо большое. Однозначно рекомендую.
К
Кристина
15 окт 2025
12.10 посетили Плес. Нам посчастливилось и к моменту начала нашей экскурсии - дождь прекратился. Галина Александровна очень начитанная и очень много знает о Плесе. Ловко она поможет Вам перенестись от современности к прошлому и обратно. Было очень интересно и атмосферно. На все наши вопросы мы получили ответ и впридачу интересную зарисовку из мемуаров людей, посетивших Плес. Рекомендуем!
В
Валерия
15 окт 2025
Отличная экскурсия, замечательный экскурсовод Галина! Рекомендую
М
Мария
12 окт 2025
Спасибо Галине за интересную экскурсию, действительно 2 часа прошли не заметно. Поговорили обо всем: об истории города, о Левитане, постройках, развитии города в разные времена и эпохи и даже успели поговорить о гастрономических изысках в городе последнего десятилетия. Полюбовались самыми красивыми видами города и окрестностей, увезли с собой новые знания, положительные эмоции и красоту осеннего пейзажа.
Т
Татьяна
6 окт 2025
Добрый день! Ходили на экскурсию с Галиной. Это уже была третья поездка в плес и третья экскурсия. Не могу сказать, что оказалась в восторге, но для одного раза пойдет. До этого встречались более интересные экскурсоводы.
В начале экскурсии произошла накладка, пришли не на то место встречи, но Галина помогла разобраться.
Е
Евгения
5 окт 2025
Очень понравилось, что наш гид Галина с такой любовью рассказывала про Плёс, цитировала рассказы и слова великих людей об этом месте и на каждой красивой точке предлагала нам с подругой сфотографироваться и помогала делать общие фото! От души рекомендую всем данную экскурсию и экскурсовода!
И
Ирина
4 окт 2025
Очень интересная экскурсия с погружение в историю жизни и творчества Левитана. Но с захватом и общей истории города, его жителей
П
Полина
3 окт 2025
Великолепная экскурсия! Галина прекрасно рассказала историю города с завораживающими видами на золотой Плес. Время пролетело незаметно.
А
Анна
30 сен 2025
Великолепный экскурсовод Галина Александровна. Очень глубоко и детально знает историю своего края. Рассказывает очень интересно с примерами на старинных фото. Очень рекомендую познакомиться с Плесом именно с Галиной Александровной.
Т
Татьяна
19 сен 2025
Очень интересная экскурсия. Два часа пролетели незаметно, на одном дыхании. Галина - замечательный экскурсовод. Очень рада, что выбрали именно её. Слушать одно удовольствие. Приятный голос, интресное повествование… Хотелось слушать ещё и ещё. От души рекомендую.
О
Оксана
7 сен 2025
Галина Изюмова увлекла нас интересным рассказом о Плесе, его жителях и гостях. Поездка в Плес была незапланированной и экскурсию бронировали вечером на утро следующего дня. В итоге все остались очень довольны! Спасибо большое Галине за любовь с которой она рассказывает о Плесе!!!
Н
Наталья
7 сен 2025
