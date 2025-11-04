А Анна Очень интересная экскурсия, Галина профессионал своего дела, незабываемые впечатления от города и его истории. Огромное спасибо!

О Ольга Очень понравилась экскурсия по Плесу с гидом Галиной. Место красивое, даже в плохую погоду. Узнали много об истории города и о современной его жизни. Экскурсия индивидуальная, были своей компанией. Все организовано хорошо, никаких накладок. Потом ещё самостоятельно посетили музей. Остались довольны, рекомендую.

Л Лена Галина прекрасный экскурсовод! Очень подробный и интересный рассказ, приятная прогулка, приятный город, всем рекомендую!

А Алёна Галина - прекрасный экскурсовод. Душевно, интересно, с любовью рассказала о Плёсе. Спасибо большое. Однозначно рекомендую.

К Кристина 12.10 посетили Плес. Нам посчастливилось и к моменту начала нашей экскурсии - дождь прекратился. Галина Александровна очень начитанная и очень много знает о Плесе. Ловко она поможет Вам перенестись от современности к прошлому и обратно. Было очень интересно и атмосферно. На все наши вопросы мы получили ответ и впридачу интересную зарисовку из мемуаров людей, посетивших Плес. Рекомендуем!

В Валерия Отличная экскурсия, замечательный экскурсовод Галина! Рекомендую

М Мария Спасибо Галине за интересную экскурсию, действительно 2 часа прошли не заметно. Поговорили обо всем: об истории города, о Левитане, постройках, развитии города в разные времена и эпохи и даже успели поговорить о гастрономических изысках в городе последнего десятилетия. Полюбовались самыми красивыми видами города и окрестностей, увезли с собой новые знания, положительные эмоции и красоту осеннего пейзажа.

Т Татьяна Добрый день! Ходили на экскурсию с Галиной. Это уже была третья поездка в плес и третья экскурсия. Не могу сказать, что оказалась в восторге, но для одного раза пойдет. До этого встречались более интересные экскурсоводы.

В начале экскурсии произошла накладка, пришли не на то место встречи, но Галина помогла разобраться.

Е Евгения Очень понравилось, что наш гид Галина с такой любовью рассказывала про Плёс, цитировала рассказы и слова великих людей об этом месте и на каждой красивой точке предлагала нам с подругой сфотографироваться и помогала делать общие фото! От души рекомендую всем данную экскурсию и экскурсовода!

И Ирина Очень интересная экскурсия с погружение в историю жизни и творчества Левитана. Но с захватом и общей истории города, его жителей

П Полина Великолепная экскурсия! Галина прекрасно рассказала историю города с завораживающими видами на золотой Плес. Время пролетело незаметно.

А Анна Великолепный экскурсовод Галина Александровна. Очень глубоко и детально знает историю своего края. Рассказывает очень интересно с примерами на старинных фото. Очень рекомендую познакомиться с Плесом именно с Галиной Александровной.

Т Татьяна Очень интересная экскурсия. Два часа пролетели незаметно, на одном дыхании. Галина - замечательный экскурсовод. Очень рада, что выбрали именно её. Слушать одно удовольствие. Приятный голос, интресное повествование… Хотелось слушать ещё и ещё. От души рекомендую.

О Оксана Галина Изюмова увлекла нас интересным рассказом о Плесе, его жителях и гостях. Поездка в Плес была незапланированной и экскурсию бронировали вечером на утро следующего дня. В итоге все остались очень довольны! Спасибо большое Галине за любовь с которой она рассказывает о Плесе!!!