Отзыв на: Чарующий Плёс В Валерия 5 Спасибо Андрею за интересную и познавательную экскурсию. Рекомендую!

Отзыв на: Нескучное знакомство с Плёсом Е Елена 5 Нашим экскурсоводом в Плесе была Анна. Нам она очень понравилась. Спасибо.

Отзыв на: Плёс от древности до наших дней М Мария 5 Ирина - прекрасный рассказчик! Построила экскурсию так, что мы узнали много нового, хотя пару лет назад уже были в Плесе с другим гидом. Живой разговор, с интересными фактами. Не ограничивается стандартной подачей про Левитана, дает представление о том, что было до этого и почему город в свое время процветал. Гуляли в мой день рождения и остались очень довольны!

Отзыв на: Чарующий Плёс А Александра 5 У нас была замечательная и самый лучший экскурсовод, гуляли дружной своей компанией (9 взрослых и детей-подростков). Нам показали самые красивые и интересные места Плёса, мы нагулялись от души с очень позитивным экскурсоводом + ещё с нами проводили мини-викторину, что было воспринято "на ура" и взрослыми участниками, и детьми 😃 Андрей - замечательный рассказчик, он поделился с нами множеством интересных фактов и влюбил нас в Плёс😊 Спасибо и всем рекомендуем экскурсию с Андреем)

Отзыв на: Чарующий Плёс Т Татьяна 5 Прекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом! Чувствуется, что Андрей очень любит Плёс и увлекательно рассказывает о нем. Спасибо!

Отзыв на: Заповедный Плёс как на ладони В Вячеслав 5 Великолепие Плеса отлично раскрыто блестящим рассказчиком Андреем, с использованием старых фото, музыки и сведений об истории города, известных жителях и снимаемых в городке фильмов. Полтора (по факту 2) часа пролетели на одном дыхании, и даже непогода вносила лишь фон к осенней экскурсии. Спасибо за интересно проведенное время!

Отзыв на: Плёс от древности до наших дней н нина 5 Ирина -очеень хороший экскурсовод, внимательный к пожеланиям. Маршрут был построен с учетом уже увиденного нами, много интересных исторических фактов мы узнали о Плёсе, биографических о Левитане. Рассказ был увлекательным, содержательным. На все интересующие нас вопросы мы получили исчерпывающие ответы. От общения с Ириной мы получили самые приятные впечатления и приносим еще раз, на странице Трипстера, ей свою благодарность.

Отзыв на: Плёс от древности до наших дней Е Елена 5 Плёс хотелось посетить давно, так совпало, что была прекрасная пора "Золотая осень", теплая погода и конечно замечательный гид, которая прочувствовала наше настроение. Наш экскурсовод Ирина, очень приятный, грамотный и тактичный человек знающий и любящий историю. Впечатления от поездки самые приятные, рекомендуем друзьям посетить эту маленькую "Швейцарию" в русском стиле.

Отзыв на: Душевная прогулка по старинному Плесу Я Ярославна 5 Мы провели с Анной два чудесных часа в Плёсе. За это время Анна успела и рассказать об истории Плеса, и показать самые интересные места, и поведать о жизни местных жителей. Анна отвечала на все наши вопросы, даже самые неожиданные. Нам было с ней очень легко и душевно. Всем рекомендуем Анну как замечательного и эрудированного гида.