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гуляя по Плесу с Андреем!

начну с начала,во первых посетить Плес было давнишней мечтой и к выбору экскурсовода я подошла со всей тщательностью,перебирая и читая моножество отзывов!

выбор пал на Андрея,в том числе и потому, что он предлагал наиболее полный вариант осмотра Плеса!

в Плесе мы собирались провести 1 день,погоду обещали дождливую,так что ожидания были разными!

но как же нам повезло!!

погода сжалилась над нами и только уже в конце экскурсии зарядил дождик,так что ничего не помешало нам наслаждаться прекрасными видами Плеса и рассказами Андрея!

Уважаемый Андрей Владимирович,нет,дорогой Андрей!

низкий вам поклон за ваш прекрасный рассказ,за нашу замечательную прогулку,за ваш чудесный русский язык,за интереснейшие истории и факты! это огромный талант,уметь так рассказывать,что у слушателей ком в горле и слезы на глазах!

в конце экскурсии мне хотелось не просто поблагодарить вас,но и крепко обнять!

спасибо вам за пережитые эмоции!! это бесценно!!