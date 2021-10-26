Все экскурсии в Плёс
Доступно 16 экскурсий 🚌 в Плёс на 2021 год, 643 ⭐ отзыва, цены от 2340₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 700₽
за 1-10 чел.
Заповедный Плёс - желанное свидание.
Предлагаемая экскурсия - неторопливое погружение в тишину и умиротворённость провинциального Плёса, увлекательное...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-30 чел.
Плёс - от крепости до курорта
За свою многовековую историю Плёс прожил удивительную жизнь: от крепости XII века до популярного...
В любое время по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
48803 904₽
за 1-30 чел.
Чарующий Плёс
Ощутить патриархальный колорит и узнать историю «волжской жемчужины» на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Плёсу
Плёс - «жемчужина Волги» - город, который умеет удивлять
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Плёс от древности до наших дней
Почувствовать глубину истории города и его умиротворяющую энергетику
Индивидуальная экскурсия
6ч
6 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге
Ознакомившись с историей и достопримечательностями Плеса мы отправимся в центр ювелирного искусства...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
34702 603₽
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Заповедный Плёс как на ладони
Дозорные крепости, купеческие дома, старинные церкви и пронзительные виды на увлекательной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия и посещение музея И.И. Левитана
Побываете в тех самых комнатах с окнами на Волгу, в которых жил Левитан
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 000₽
за 1-7 чел.
Душевная прогулка по старинному Плесу
Вдохновиться обаянием города-заповедника, прославленного Левитаном, и познакомиться с его символами
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-10 чел.
Поездка на рыбное хозяйство в Волгореченск
Выездная экскурсия на Рыбное хозяйство в Волгореченск с интерактивной программой и дегустацией...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 000₽
за 1-30 чел.
Плес — от крепости до курорта
Проникнуться историей и уютной атмосферой живописного городка на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 600₽
за 1-5 чел.
Нескучное знакомство с Плёсом
Плениться красотой древнего города на обзорной прогулке с коренной волжанкой
Индивидуальная экскурсия
1ч
26002 340₽
за 1-10 чел.
Волга-матушка — синеокая Россия
Самостоятельно построить экскурсию по Плёсу и увлекательно провести время, наслаждаясь природой края
Индивидуальная экскурсия
2ч
35003 150₽
за 1-10 чел.
Левитановский Плёс
Пройти по маршрутам великого художника и узнать о его творческом романе с городом
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
4 000₽
за 1-4 чел.
Сказка зимнего Плёса
Гармония идиллических пейзажей и историй о старинном волжском городе на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-4 чел.
Золотой Плёс и следы Левитана
Запечатлеть очарование картин русской жизни и прикоснуться к биографии величайшего пейзажиста
Последние отзывы «Экскурсии Плёс»
- ВВалерия26 октября 2021Спасибо Андрею за интересную и познавательную экскурсию. Рекомендую!
- Отзыв на: Нескучное знакомство с ПлёсомЕЕлена26 октября 2021Нашим экскурсоводом в Плесе была Анна. Нам она очень понравилась. Спасибо.
- ММария25 октября 2021Ирина - прекрасный рассказчик! Построила экскурсию так, что мы узнали много нового, хотя пару лет назад уже были в Плесе с другим гидом. Живой разговор, с интересными фактами. Не ограничивается стандартной подачей про Левитана, дает представление о том, что было до этого и почему город в свое время процветал. Гуляли в мой день рождения и остались очень довольны!
- ААлександра24 октября 2021У нас была замечательная и самый лучший экскурсовод, гуляли дружной своей компанией (9 взрослых и детей-подростков). Нам показали самые красивые и интересные места Плёса, мы нагулялись от души с очень позитивным экскурсоводом + ещё с нами проводили мини-викторину, что было воспринято "на ура" и взрослыми участниками, и детьми 😃 Андрей - замечательный рассказчик, он поделился с нами множеством интересных фактов и влюбил нас в Плёс😊 Спасибо и всем рекомендуем экскурсию с Андреем)
- ТТатьяна21 октября 2021Прекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом! Чувствуется, что Андрей очень любит Плёс и увлекательно рассказывает о нем. Спасибо!
- Отзыв на: Заповедный Плёс как на ладониВВячеслав21 октября 2021Великолепие Плеса отлично раскрыто блестящим рассказчиком Андреем, с использованием старых фото, музыки и сведений об истории города, известных жителях и снимаемых в городке фильмов. Полтора (по факту 2) часа пролетели на одном дыхании, и даже непогода вносила лишь фон к осенней экскурсии. Спасибо за интересно проведенное время!
- ннина18 октября 2021Ирина -очеень хороший экскурсовод, внимательный к пожеланиям. Маршрут был построен с учетом уже увиденного нами, много интересных исторических фактов мы узнали о Плёсе, биографических о Левитане. Рассказ был увлекательным, содержательным. На все интересующие нас вопросы мы получили исчерпывающие ответы. От общения с Ириной мы получили самые приятные впечатления и приносим еще раз, на странице Трипстера, ей свою благодарность.
- ЕЕлена18 октября 2021Плёс хотелось посетить давно, так совпало, что была прекрасная пора "Золотая осень", теплая погода и конечно замечательный гид, которая прочувствовала наше настроение. Наш экскурсовод Ирина, очень приятный, грамотный и тактичный человек знающий и любящий историю. Впечатления от поездки самые приятные, рекомендуем друзьям посетить эту маленькую "Швейцарию" в русском стиле.
- Отзыв на: Душевная прогулка по старинному ПлесуЯЯрославна16 октября 2021Мы провели с Анной два чудесных часа в Плёсе. За это время Анна успела и рассказать об истории Плеса, и показать самые интересные места, и поведать о жизни местных жителей. Анна отвечала на все наши вопросы, даже самые неожиданные. Нам было с ней очень легко и душевно. Всем рекомендуем Анну как замечательного и эрудированного гида.
- Отзыв на: Душевная прогулка по старинному ПлесуЮЮлия15 октября 2021Прекрасная экскурсия по чудесному Плёсу. Получили огромное удовольствие от общения с Анной. Действительно, душевная прогулка! Фантастические виды, прекрасный рассказ. Гид Анна - большой профессионал, грамотная плавная речь, цитаты, стихи, подборка фотоматериалов - все на высоте, а главное - чуткое и неравнодушное отношение к гостям города. Чувствуется, как Анна любит эти места и ей чудесным образом удаётся передать эту любовь к природе и истории своим экскурсантам. Маршрут отлично продуман. Рекомендация для путешественников: обязательно надевайте удобную обувь, ходить придётся много, но совершенно неутомительно, поскольку с Анной все очень интересно. Удивительно, что в таком крошечном городке уместилась почти вся история нашей страны. Спасибо огромное за волшебную прогулку!