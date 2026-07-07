Индивидуальная
до 10 чел.
Заповедный Плёс как на ладони
Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка
Начало: У Троицкого храма
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Чарующий Плёс
Плёс - город-музей, встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью. Насладитесь природой и узнайте все тайны города
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
от 12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
Насладиться умиротворяющими видами «русской северной Швейцарии»
Начало: Ул. Горная Слобода, 33 у автостанции Плёс
Расписание: в субботу в 11:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Плёс - от крепости до курорта
Золотой Плёс, жемчужина Волги, изумруд Севера - приглашаем на прогулку по «сердцу» Плёса. Узнайте о купечестве, храмах и жизни Левитана
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Плёс: увидеть и полюбить
Исследовать главные места уютного города с коренной плесянкой
Завтра в 09:00
10 авг в 13:00
от 7100 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса на холсте. Все материалы предоставляются, а картина останется на память
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 6700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Плёс - город, где заблудилось время
Плёс - это сказочный портал в прошлое. Полюбуйтесь храмами и купеческими домами, пройдитесь по набережной Волги и узнайте историю города
Завтра в 08:30
13 авг в 16:00
от 7100 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Живописный Плёс - на арт-пикнике (или в мастерской в холодное время года)
Отправиться на пленэр в одно из атмосферных мест города и создать свой шедевр маслом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 7500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Плёс от истоков до наших дней
Гуляя по Плёсу, вы узнаете, почему здесь нет реки и как возникли знаменитые картины. Погружение в историю города и его тайны, наслаждаясь атмосферой XIX века
Начало: Торговая площадь
17 авг в 09:00
18 авг в 15:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Левитановский Плёс
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
от 7540 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Ювелирный мастер-класс в Плёсе
Погрузитесь в мир ювелирного искусства в Плёсе. Под руководством мастера вы создадите уникальное кольцо, которое станет вашим личным шедевром
Начало: На улице Никольской
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 8000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе
Посетите музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе. Узнайте историю редких экспонатов, насладитесь работами известных художников и уникальными изделиями
Начало: На ул. Никольская
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Плёс глазами Левитана
Погрузитесь в атмосферу Плёса, который Левитан называл самым счастливым местом. Прогулка по левитановским местам и волжским пейзажам
Начало: На Торговой площади
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Плес - самоцвет русской земли
Плес - эталонные пейзажи русской глубинки с купеческими домами и волжскими панорамами. Узнайте о знаменитых дачниках и арт-объектах города
Начало: В исторической части Плеса
Завтра в 10:00
10 авг в 08:30
от 9334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Аудиоспектакль-променад «Волны Плёса. История города от первого лица»
Оригинальная театрализованная прогулка по городу Левитана в наушниках
Начало: У отеля «Шаляпин»
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 8900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По страницам истории Плёса, вслед за кистью Левитана
Пройти по булыжным улочкам и увидеть места, которые вдохновляли художников
11 авг в 11:30
22 авг в 11:30
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс по росписи гончарной посуды в Плёсе
Душевно провести время в приятной атмосфере и гармонии с собой
Начало: На набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 5000 ₽ за человека
Индивидуальная
Мастер-класс по росписи деревянных лошадок в Плёсе
Познакомиться с видами народной росписи и техникой золочения - и сделать подарок своими руками
Начало: На ул. Ленина
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Душевная прогулка по Плёсу: купеческие истории и волжские пейзажи
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
7100 ₽ за всё до 12 чел.
Групповая
до 25 чел.
Плёс - променад с видом на Волгу
Начало: Улица Горная Слобода, 33
Расписание: В мае экскурсия проводится по субботам в 12.00. С июня по сентябрь в субботу в 11.00 и 14.00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
Художественный мастер-класс в Плёсе
В душевной студии, где живёт вдохновение
Начало: На Советской улице
16 авг в 12:00
17 авг в 12:00
от 6700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Левитановским местам: Плёс в русской живописи
Начало: Улица Соборная Гора
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Плесу: «Волжская жемчужина на семи холмах»
Начало: Улица Горная Слобода, 33
Расписание: Утренние экскурсии можно начинать с 10 часов, дневные — с 12 либо 14 часов (ежедневно).
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
6700 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс по изготовлению народной тряпичной куклы
В частной галерее на набережной Плёса
Начало: Возле скульптуры «Плёсская кошка»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Плёсу
В объективе камеры - вы и атмосферный русский город на Волге
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 5000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 7 июл 2026
Великолепно абсолютно все, от выбранного места, оформления, до атмосферы. Мы с мужем остались в восторге. И очень довольны работами
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Л
Дата посещения: 12 июн 2026
Великолепная экскурсия и замечательный экскурсовод. Было прекрасно все - и грамотно подобранный маршрут, и интересный рассказ без перегруза деталями, бережное отношение ко всем гостям!
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Д
Дата посещения: 14 сен 2025
Безусловный респект.
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Д
Дата посещения: 21 авг 2025
Андрей Владимирович очень опытный экскурсовод. С начала экскурсии создал доброжелательную атмосферу, смог увлечь и взрослых, и детей. Полон интересных историй и фактов. Время пролетело незаметно. Влюбились в этот город, благодаря ему. Очень рекомендуем
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Н
Дата посещения: 8 авг 2025
Душевный , эмоциональный и очень познавательный рассказ о Плёсе от Инны! Благодарим сердечно!
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Д
Дата посещения: 21 июн 2025
Как же нам понравилось обучение живописи , прекрасный художник по имени Николай все понятно объяснял ребенку, прекрасное место где мы рисовали , организация и атрибутика ) получилась красивая картина и ребенок счастлив и родители )
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Хорошая экскурсия. информативно, эмоционально, интересно. Уверена, что узнать Плес с проводниками из местных жителей чрезвычайно полезно. Ответственно рекомендую Светлану к сотрудничеству.
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Е
Великолепно!!! Андрей настолько интересный рассказчик, что мы не поняли, как пролетело время. Очень эрудированный и клиентоориентированный гид. Получили полное удовольствие
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Е
Прекрасная экскурсия! Очень рекомендую к посещению! Наталья прекрасно преподносит материал и видно, как она болеет душой за то, о чем
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Перед тем как начать писать свой отзыв, я долго сидела и думала как передать те чувства и эмоции,которые мы испытали
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Всего 2264 отзыва в Плёсе
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Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу
Самые популярные экскурсии в Плёсе
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Сколько стоит экскурсия по Плёсу в августе 2026
Сейчас в Плёсе можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 1100 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 2264 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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