Жизнь Левитана не назвать лёгкой. У него рано умерли родители, по окончании училища ему не дали диплом, он был несчастлив в любви и недоволен собой как художником. Я сделаю акцент на времени, которое он провёл в Плёсе — ведь именно его он называл самым счастливым. Проведу вас по левитановским местам, покажу репродукции картин и местные поэтичные пейзажи.

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Описание

Что вас ожидает

Плёс и Левитан

В Плёсе Левитан нарисовал свои лучшие картины: «Тихая обитель», «Вечерний звон», «Над вечным покоем» и «Берёзовая роща». Вы увидите заповедные места, где они создавались. Побываете на Соборной горе, полюбуетесь видом на гору Левитана, спуститесь по исторической дорожке на Торговую площадь и прогуляетесь по живописной набережной, наслаждаясь волжскими пейзажами.

Плёс — город счастья

Расскажу я и о современной жизни в Плёсе. Я коренная плесянка, город свой люблю всей душой. Считаю, что в Плёсе есть всё, что нужно для счастья. Мы, плесяне, умеем радоваться мелочам, жить неспешно и в единении с природой. Никуда не бежать и подмечать то, что по-настоящему важно. Я с радостью помогу вам замедлиться, проникнуться местным ритмом и увидеть красоту в простых вещах.

Организационные детали

Маршрут включает подъём на Соборную гору (50 метров над уровнем Волги).