Плёс глазами Левитана

Полюбоваться завораживающими пейзажами и сравнить их с картинами великого художника

5
9 отзывов
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Ответы на вопросы
Жизнь Левитана не назвать лёгкой.

У него рано умерли родители, по окончании училища ему не дали диплом, он был несчастлив в любви и недоволен собой как художником. Я сделаю акцент на времени, которое он провёл в Плёсе — ведь именно его он называл самым счастливым. Проведу вас по левитановским местам, покажу репродукции картин и местные поэтичные пейзажи.
Плёс глазами Левитана
Плёс глазами Левитана
Плёс глазами Левитана
Плёс глазами Левитана
Плёс глазами Левитана
Плёс глазами Левитана
Плёс глазами Левитана
Плёс глазами Левитана
Ближайшие даты:
16
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Описание

Что вас ожидает

Плёс и Левитан

В Плёсе Левитан нарисовал свои лучшие картины: «Тихая обитель», «Вечерний звон», «Над вечным покоем» и «Берёзовая роща». Вы увидите заповедные места, где они создавались. Побываете на Соборной горе, полюбуетесь видом на гору Левитана, спуститесь по исторической дорожке на Торговую площадь и прогуляетесь по живописной набережной, наслаждаясь волжскими пейзажами.

Плёс — город счастья

Расскажу я и о современной жизни в Плёсе. Я коренная плесянка, город свой люблю всей душой. Считаю, что в Плёсе есть всё, что нужно для счастья. Мы, плесяне, умеем радоваться мелочам, жить неспешно и в единении с природой. Никуда не бежать и подмечать то, что по-настоящему важно. Я с радостью помогу вам замедлиться, проникнуться местным ритмом и увидеть красоту в простых вещах.

Организационные детали

Маршрут включает подъём на Соборную гору (50 метров над уровнем Волги).

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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10 окт 2023
Экскурсия интересная и содержательная. Узнали много нового не только про Левитана, но и про город и его коренных жителей. Два часа на ветру и дожде пролетели незаметно. Светлана -отличный гид!
Дарья
9 окт 2023
Отлично погуляли, большое спасибо Светлане за рассказ и продуманный маршрут!
Осипова
7 окт 2023
Большое спасибо за прекрасную прогулку по Плёсу! Светлана замечательный экскурсовод, прекрасно чувствует компанию, было интересно и взрослым и детям! Экскурсия не перегружена датами, насыщенна очень интересными фактами не только о жизни Левитана, но и о жизни города! Рекомендую всем, кто собирается в Плес!
Большое спасибо за прекрасную прогулку по Плёсу! Светлана замечательный экскурсовод, прекрасно чувствует компанию, было интересно иБольшое спасибо за прекрасную прогулку по Плёсу! Светлана замечательный экскурсовод, прекрасно чувствует компанию, было интересно иБольшое спасибо за прекрасную прогулку по Плёсу! Светлана замечательный экскурсовод, прекрасно чувствует компанию, было интересно иБольшое спасибо за прекрасную прогулку по Плёсу! Светлана замечательный экскурсовод, прекрасно чувствует компанию, было интересно и
О
3 окт 2023
30 сентября мы с друзьями заказали экскурсию у плесянки Светланы "Плёс глазами Левитана". Хочу выразить благодарность Светлане как за организацию, так и за содержание экскурсии. Она организовала наше знакомство с ее родным городом максимально удобно для нас, начиная от встречи (прям у выхода из гостиницы) и заканчивая прощанием - наш маршрут закончился так, что нам осталось пройти совсем немного до пристани, от которой у нас была запланирована речная прогулка. Светлана рассказала и показала нам много интересного о Плёсе, выйдя за рамки обозначенной программы. Огромное спасибо Светлане, рекомендую гостям Плёса пользоваться ее услугами экскурсовода.
Oksana
3 окт 2023
Замечательная экскурсия, все четко, по делу, все основные локации и виды. Очень понравился гид Светлана, легкая, доброжелательная, коренная жительница города, любит свой уголок и с удовольствием вам о нем расскажет.
В
25 сен 2023
Наша экскурсия прошла очень хорошо. Нам повезло, что застали теплую погоду. Благодарим Светлану за то, что показала нам город и рассказала интересные факты, которых мы не знали ранее.
Всем рекомендую!
Maria
23 сен 2023
Прекрасная экскурсия😍 и уму, и сердцу! Коренная плесянка с любовью к очаровательному городу поэтично и увлекательно рассказала нам о творчестве и жизни Левитана, оптимизировала маршрут с учетом наших дальнейших планов, показала лучшие виды и представила нам историческую и современную части города. Приятный человек со знанием и умением проводит экскурсия! Услада глаз, бальзам на душу, очарование! Мы остались очень довольны!
Прекрасная экскурсия😍 и уму, и сердцу! Коренная плесянка с любовью к очаровательному городу поэтично и увлекательноПрекрасная экскурсия😍 и уму, и сердцу! Коренная плесянка с любовью к очаровательному городу поэтично и увлекательноПрекрасная экскурсия😍 и уму, и сердцу! Коренная плесянка с любовью к очаровательному городу поэтично и увлекательно
Н
18 сен 2023
Спасибо огромное экскурсоводу Светлане! Экскурсия была крайне интересной, познавательной и абсолютно не утомительной. Светлана очень интересный рассказчик, полностью владеющая темой прогулки. все было великолепно, как коренная жительница Плеса, видно с какой любовью Светлана относится к городку и его достопримечательностям.
Обязательно порекомендую ее своим друзьям и коллегам!
С
17 сен 2023
Добрый день! Были на экскурсии со Светланой 16 сентября 2023 года. Мы были с женой и сыном (16 лет). Избитую фразу что все очень понравилось также скажу, но еще один показатель профессионального проведения экскурсии - сын сказал «а мне очень понравилось»! Спасибо Светлане, постараемся приехать зимой, экскурсию хотим также со Светланой. Спасибо!

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