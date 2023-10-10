Полюбоваться завораживающими пейзажами и сравнить их с картинами великого художника
5
9 отзывов
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Ответы на вопросы
Жизнь Левитана не назвать лёгкой.
У него рано умерли родители, по окончании училища ему не дали диплом, он был несчастлив в любви и недоволен собой как художником. Я сделаю акцент на времени, которое он провёл в Плёсе — ведь именно его он называл самым счастливым. Проведу вас по левитановским местам, покажу репродукции картин и местные поэтичные пейзажи.
Ближайшие даты:
16 окт
23 окт
28 окт
29 окт
30 окт
31 окт
1 ноя
Ещё даты
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Описание
Что вас ожидает
Плёс и Левитан
В Плёсе Левитан нарисовал свои лучшие картины: «Тихая обитель», «Вечерний звон», «Над вечным покоем» и «Берёзовая роща». Вы увидите заповедные места, где они создавались. Побываете на Соборной горе, полюбуетесь видом на гору Левитана, спуститесь по исторической дорожке на Торговую площадь и прогуляетесь по живописной набережной, наслаждаясь волжскими пейзажами.
Плёс — город счастья
Расскажу я и о современной жизни в Плёсе. Я коренная плесянка, город свой люблю всей душой. Считаю, что в Плёсе есть всё, что нужно для счастья. Мы, плесяне, умеем радоваться мелочам, жить неспешно и в единении с природой. Никуда не бежать и подмечать то, что по-настоящему важно. Я с радостью помогу вам замедлиться, проникнуться местным ритмом и увидеть красоту в простых вещах.
Организационные детали
Маршрут включает подъём на Соборную гору (50 метров над уровнем Волги).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Плёсе
Провела экскурсии для 83 туристов
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я коренная плесянка, с самого детства увлекаюсь историей родного города. Лицензию гида получила сразу после окончания школы. Более 20 лет провожу экскурсии в формате неспешных прогулок, не перегружая путешественников датами. Имею высшее педагогическое образование, поэтому с лёгкостью нахожу общий язык с детками. Смогу заинтересовать своим рассказом даже самого непоседливого и невнимательного ребенка.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
10 окт 2023
Экскурсия интересная и содержательная. Узнали много нового не только про Левитана, но и про город и его коренных жителей. Два часа на ветру и дожде пролетели незаметно. Светлана -отличный гид!
Дарья
9 окт 2023
Отлично погуляли, большое спасибо Светлане за рассказ и продуманный маршрут!
Осипова
7 окт 2023
Большое спасибо за прекрасную прогулку по Плёсу! Светлана замечательный экскурсовод, прекрасно чувствует компанию, было интересно и взрослым и детям! Экскурсия не перегружена датами, насыщенна очень интересными фактами не только о жизни Левитана, но и о жизни города! Рекомендую всем, кто собирается в Плес!
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Ольга
3 окт 2023
30 сентября мы с друзьями заказали экскурсию у плесянки Светланы "Плёс глазами Левитана". Хочу выразить благодарность Светлане как за организацию, так и за содержание экскурсии. Она организовала наше знакомство с ее родным городом максимально удобно для нас, начиная от встречи (прям у выхода из гостиницы) и заканчивая прощанием - наш маршрут закончился так, что нам осталось пройти совсем немного до пристани, от которой у нас была запланирована речная прогулка. Светлана рассказала и показала нам много интересного о Плёсе, выйдя за рамки обозначенной программы. Огромное спасибо Светлане, рекомендую гостям Плёса пользоваться ее услугами экскурсовода.
Oksana
3 окт 2023
Замечательная экскурсия, все четко, по делу, все основные локации и виды. Очень понравился гид Светлана, легкая, доброжелательная, коренная жительница города, любит свой уголок и с удовольствием вам о нем расскажет.
В
Вероника
25 сен 2023
Наша экскурсия прошла очень хорошо. Нам повезло, что застали теплую погоду. Благодарим Светлану за то, что показала нам город и рассказала интересные факты, которых мы не знали ранее. Всем рекомендую!
Maria
23 сен 2023
Прекрасная экскурсия😍 и уму, и сердцу! Коренная плесянка с любовью к очаровательному городу поэтично и увлекательно рассказала нам о творчестве и жизни Левитана, оптимизировала маршрут с учетом наших дальнейших планов, показала лучшие виды и представила нам историческую и современную части города. Приятный человек со знанием и умением проводит экскурсия! Услада глаз, бальзам на душу, очарование! Мы остались очень довольны!
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Наталья
18 сен 2023
Спасибо огромное экскурсоводу Светлане! Экскурсия была крайне интересной, познавательной и абсолютно не утомительной. Светлана очень интересный рассказчик, полностью владеющая темой прогулки. все было великолепно, как коренная жительница Плеса, видно с какой любовью Светлана относится к городку и его достопримечательностям. Обязательно порекомендую ее своим друзьям и коллегам!
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Сергей
17 сен 2023
Добрый день! Были на экскурсии со Светланой 16 сентября 2023 года. Мы были с женой и сыном (16 лет). Избитую фразу что все очень понравилось также скажу, но еще один показатель профессионального проведения экскурсии - сын сказал «а мне очень понравилось»! Спасибо Светлане, постараемся приехать зимой, экскурсию хотим также со Светланой. Спасибо!