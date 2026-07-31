Погрузитесь в атмосферу Плёса, который Левитан называл самым счастливым местом. Прогулка по левитановским местам и волжским пейзажам
Жизнь Левитана была полна трудностей, но в Плёсе он нашёл своё счастье.
Экскурсия по левитановским местам позволит вам увидеть места, где создавались его лучшие картины: "Тихая обитель", "Вечерний звон", "Над вечным читать дальшеуменьшить
покоем" и "Берёзовая роща".
Маршрут включает подъём на Соборную гору, спуск на Торговую площадь и прогулку по живописной набережной. Вы поймёте, почему Левитан обожал Плёс, и сможете насладиться красотой волжских пейзажей. Гид, коренная плесянка, поможет вам замедлиться и проникнуться местным ритмом жизни
Лучшее время для посещения Плёса - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, природа радует буйством красок, а Волга дарит свежесть. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, хотя могут быть прохладнее. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулки будут менее комфортными из-за низких температур, но при желании можно насладиться зимними пейзажами и спокойствием.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Соборная гора
Торговая площадь
Набережная
Описание экскурсии
Плёс и Левитан
В Плёсе Левитан нарисовал свои лучшие картины: «Тихая обитель», «Вечерний звон», «Над вечным покоем» и «Берёзовая роща». Вы увидите заповедные места, где они создавались. Побываете на Соборной горе, полюбуетесь видом на гору Левитана, спуститесь по исторической дорожке на Торговую площадь и прогуляетесь по живописной набережной, наслаждаясь волжскими пейзажами.
Плёс — город счастья
Вы поймёте, что Левитан обрёл счастье именно в Плёсе неслучайно. Я коренная плесянка, город свой люблю всей душой. Считаю, что в Плёсе есть всё, что нужно для счастья. Мы, плесяне, умеем радоваться мелочам, жить неспешно и в единении с природой. Никуда не бежать и подмечать то, что по-настоящему важно. Я с радостью помогу вам замедлиться, проникнуться местным ритмом и увидеть красоту в простых вещах.
Организационные детали
Маршрут включает подъём на Соборную гору (50 метров над уровнем Волги).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Плёсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1188 туристов
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я коренная плесянка, с самого детства увлекаюсь историей родного города. Лицензию гида получила сразу после окончания школы. Более 20 лет провожу экскурсии в формате неспешных прогулок, не перегружая путешественников датами. Имею высшее педагогическое образование, поэтому с лёгкостью нахожу общий язык с детками. Смогу заинтересовать своим рассказом даже самого непоседливого и невнимательного ребенка.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
–
3
1
2
–
1
–
Елена
Большое спасибо Светлане за пешую экскурсию по Плесу! Это было интересно, занимательно. Мы узнали много о городе и о жизни Левитана, видно как Светлана любит свой город.
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м
максим
Все очень понравилось. Гида рекомендую!
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Алена
На экскурсии были с мужем и дочкой 14 лет. Нам всем очень понравилась экскурсия Светланы, все прошло интересно, душевно. Светлана интересный рассказчик, приятно слушать. Посмотрели достопримечательности, узнали и также и про современную жизнь места. Светлана также дала хорошие рекомендации по дальнейшему времяпровождению в Плёсе. Спасибо большое. Смело рекомендую ее экскурсии.
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Д
Дмитрий
Дата посещения: 14 сен 2025
Безусловный респект.
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Анастасия
Светлана бесподобна. Все было очень интересно,у нас была большая группа с детьми,беременной и грудничком,но это не помешало нам пройти весь маршрут. Рекомендую,человек живет историей своего города, это прекрасно!
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А
Алексей
Всё прошло замечательно! Очень познавательно и, главное, душевно! Сразу чувствуешь, когда человек любит свою малую родину и с удовольствием погружается в её историю сам, и погружает вас. Спасибо, возможно через в следующем году к Вам вернемся!