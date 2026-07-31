Жизнь Левитана была полна трудностей, но в Плёсе он нашёл своё счастье.Экскурсия по левитановским местам позволит вам увидеть места, где создавались его лучшие картины: "Тихая обитель", "Вечерний звон", "Над вечным

покоем" и "Берёзовая роща". Маршрут включает подъём на Соборную гору, спуск на Торговую площадь и прогулку по живописной набережной. Вы поймёте, почему Левитан обожал Плёс, и сможете насладиться красотой волжских пейзажей. Гид, коренная плесянка, поможет вам замедлиться и проникнуться местным ритмом жизни

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Плёса - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, природа радует буйством красок, а Волга дарит свежесть. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, хотя могут быть прохладнее. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулки будут менее комфортными из-за низких температур, но при желании можно насладиться зимними пейзажами и спокойствием.

Сейчас август — это идеальное время.