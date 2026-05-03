Лучшие месяцы для посещения Левитановского Плёса - с мая по сентябрь. В это время года природа расцветает, а волжские пейзажи особенно живописны. Насладитесь теплой погодой и красотой окружающей природы.

Оторвитесь от будничной суеты и погрузитесь в умиротворенную атмосферу Плёса конца 19 века. Узнайте, чем этот тихий купеческий городок поразил художника Левитана и его друзей. Поднимитесь на гору Левитана, насладитесь

волжскими пейзажами и осмотрите чудесные древние храмы. Прогулка по набережной и Никольской улице откроет интересные биографические детали о великом художнике, его друзьях и их совместных путешествиях. На горе Левитана полюбуйтесь необъятными волжскими просторами и лесными далями, узнайте о печальной судьбе древнего храма Петра и Павла, а также осмотрите Воскресенскую церковь XVII века. Завершите экскурсию у памятника Левитану, возведенного в 70-е годы прошлого века

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по набережной и Никольской улице

Мы начнем экскурсию на «белосахарной» набережной Волги и направимся в сторону дома купца Солодовникова, ставшего для Левитана гостеприимным пристанищем на два творческих сезона. Вы узнаете интересные биографические детали о великом художнике, его друзьях и их совместных путешествиях. На уютной Никольской улице представите, как здесь гуляли Исаак и его возлюбленная Софи, как они познакомились и общались с богатым купеческим родом Фомичевых, как охотились и творили «на этюдах».

Старинные храмы и гора Левитана

Поднявшись на гору Левитана по длинной деревянной лестнице, вы полюбуетесь необъятными волжскими просторами и лесными далями. Я расскажу о печальной судьбе древнего храма Петра и Павла, пленившего художника и его спутников. А также покажу обветренные столетиями рубленые стены Воскресенской церкви XVII века и ее потрясающий иконостас.

Плёс размеренный, основательный и степенный

На северо-восточном мысе горы Левитана вы увидите Варваринскую церковь и статный дом старообрядцев Грошевых-Подгорновых, превращенный ныне в музей Пейзажа. Раскроете подробности создания великого полотна «Вечер. Золотой Плёс» и услышите скандальную историю побега молодой купеческой жены. Спуск с горы запомнится вам рассказами о нравах и укладе Плёса: провинциального купеческого городка, не ведавшего о будущей пейзажной славе. Завершится экскурсия у памятника Левитану, возведенного в 70-е годы прошлого века.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды.