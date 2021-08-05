Пройти по маршрутам великого художника и узнать о его творческом романе с городом

5
2 отзыва
Приглашаю оторваться от будничной суеты и погрузиться в умиротворенную атмосферу Плёса последней четверти 19 века.

Вы узнаете, чем этот тихий купеческий городок поразил художника и его друзей.

Подниметесь на гору Левитана, насладитесь волжскими пейзажами и осмотрите чудесные древние храмы.
Левитановский Плёс
Левитановский Плёс
Левитановский Плёс
Левитановский Плёс
Левитановский Плёс
Левитановский Плёс
Левитановский Плёс
Левитановский Плёс
Левитановский Плёс

Что вас ожидает

Прогулка по набережной и Никольской улице

Мы начнем экскурсию на «белосахарной» набережной Волги и направимся в сторону дома купца Солодовникова, ставшего для Левитана гостеприимным пристанищем на два творческих сезона. Вы узнаете интересные биографические детали о великом художнике, его друзьях и их совместных путешествиях. На уютной Никольской улице представите, как здесь гуляли Исаак и его возлюбленная Софи, как они познакомились и общались с богатым купеческим родом Фомичевых, как охотились и творили «на этюдах».

Старинные храмы и гора Левитана

Поднявшись на гору Левитана по длинной деревянной лестнице, вы полюбуетесь необъятными волжскими просторами и лесными далями. Я расскажу о печальной судьбе древнего храма Петра и Павла, пленившего художника и его спутников. А также покажу обветренные столетиями рубленые стены Воскресенской церкви XVII века и ее потрясающий иконостас.

Плёс размеренный, основательный и степенный

На северо-восточном мысе горы Левитана вы увидите Варваринскую церковь и статный дом старообрядцев Грошевых-Подгорновых, превращенный ныне в музей Пейзажа. Раскроете подробности создания великого полотна «Вечер. Золотой Плёс» и услышите скандальную историю побега молодой купеческой жены. Спуск с горы запомнится вам рассказами о нравах и укладе Плёса: провинциального купеческого городка, не ведавшего о будущей пейзажной славе. Завершится экскурсия у памятника Левитану, возведенного в 70-е годы прошлого века.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
рядом с Торговой площадью
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей. Я живу и наслаждаюсь Плёсом 22 года! Свою любовь к этому удивительному месту передаю путешественникам с помощью эмоционального рассказа, насыщенного не сухими историческими фактами, а конкретными и образными примерами из прошлого. А также — бытовыми зарисовками и увлекательными сказаниями о человеческих судьбах, людских страстях и характерах. Для меня экскурсия — мини-спектакль, живое действие, в которое я с удовольствием погружаюсь сам и вовлекаю гостей. В этом мне также помогают фотографии дореволюционного Плёса и репродукции известных картин одного из главных героев нашей экскурсии — Левитана. Надеюсь на скорую встречу!
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2 настоящих отзыва от туристов

Анастасия
5 авг 2021
Андрей прекрасный гид и рассказчик! С нами были дети, 2, 5 часа пролетели на одном дыхании. Сын (15 лет) попросил написать самый лучший отзыв и высказал сожаление, что у них в школе нет такого учителя истории.
Рекомендую всем!
Н
26 июля 2021
Экскурсия очень понравилась! Тактичный и знающий историю гид! Масса впечатлений! Большое спасибо!

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