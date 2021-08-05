Что вас ожидает

Прогулка по набережной и Никольской улице

Мы начнем экскурсию на «белосахарной» набережной Волги и направимся в сторону дома купца Солодовникова, ставшего для Левитана гостеприимным пристанищем на два творческих сезона. Вы узнаете интересные биографические детали о великом художнике, его друзьях и их совместных путешествиях. На уютной Никольской улице представите, как здесь гуляли Исаак и его возлюбленная Софи, как они познакомились и общались с богатым купеческим родом Фомичевых, как охотились и творили «на этюдах».

Старинные храмы и гора Левитана

Поднявшись на гору Левитана по длинной деревянной лестнице, вы полюбуетесь необъятными волжскими просторами и лесными далями. Я расскажу о печальной судьбе древнего храма Петра и Павла, пленившего художника и его спутников. А также покажу обветренные столетиями рубленые стены Воскресенской церкви XVII века и ее потрясающий иконостас.

Плёс размеренный, основательный и степенный

На северо-восточном мысе горы Левитана вы увидите Варваринскую церковь и статный дом старообрядцев Грошевых-Подгорновых, превращенный ныне в музей Пейзажа. Раскроете подробности создания великого полотна «Вечер. Золотой Плёс» и услышите скандальную историю побега молодой купеческой жены. Спуск с горы запомнится вам рассказами о нравах и укладе Плёса: провинциального купеческого городка, не ведавшего о будущей пейзажной славе. Завершится экскурсия у памятника Левитану, возведенного в 70-е годы прошлого века.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды.