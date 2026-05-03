Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Оторвитесь от будничной суеты и погрузитесь в умиротворенную атмосферу Плёса конца 19 века. Узнайте, чем этот тихий купеческий городок поразил художника Левитана и его друзей. Поднимитесь на гору Левитана, насладитесь читать дальшеуменьшить
волжскими пейзажами и осмотрите чудесные древние храмы.
Прогулка по набережной и Никольской улице откроет интересные биографические детали о великом художнике, его друзьях и их совместных путешествиях.
На горе Левитана полюбуйтесь необъятными волжскими просторами и лесными далями, узнайте о печальной судьбе древнего храма Петра и Павла, а также осмотрите Воскресенскую церковь XVII века. Завершите экскурсию у памятника Левитану, возведенного в 70-е годы прошлого века
Лучшие месяцы для посещения Левитановского Плёса - с мая по сентябрь. В это время года природа расцветает, а волжские пейзажи особенно живописны. Насладитесь теплой погодой и красотой окружающей природы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Набережная Волги
Дом купца Солодовникова
Никольская улица
Гора Левитана
Храм Петра и Павла
Воскресенская церковь
Варваринская церковь
Музей Пейзажа
Памятник Левитану
Описание экскурсии
Прогулка по набережной и Никольской улице
Мы начнем экскурсию на «белосахарной» набережной Волги и направимся в сторону дома купца Солодовникова, ставшего для Левитана гостеприимным пристанищем на два творческих сезона. Вы узнаете интересные биографические детали о великом художнике, его друзьях и их совместных путешествиях. На уютной Никольской улице представите, как здесь гуляли Исаак и его возлюбленная Софи, как они познакомились и общались с богатым купеческим родом Фомичевых, как охотились и творили «на этюдах».
Старинные храмы и гора Левитана
Поднявшись на гору Левитана по длинной деревянной лестнице, вы полюбуетесь необъятными волжскими просторами и лесными далями. Я расскажу о печальной судьбе древнего храма Петра и Павла, пленившего художника и его спутников. А также покажу обветренные столетиями рубленые стены Воскресенской церкви XVII века и ее потрясающий иконостас.
Плёс размеренный, основательный и степенный
На северо-восточном мысе горы Левитана вы увидите Варваринскую церковь и статный дом старообрядцев Грошевых-Подгорновых, превращенный ныне в музей Пейзажа. Раскроете подробности создания великого полотна «Вечер. Золотой Плёс» и услышите скандальную историю побега молодой купеческой жены. Спуск с горы запомнится вам рассказами о нравах и укладе Плёса: провинциального купеческого городка, не ведавшего о будущей пейзажной славе. Завершится экскурсия у памятника Левитану, возведенного в 70-е годы прошлого века.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Торговой площадью
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Плёсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 10232 туристов
Меня зовут Андрей. Я живу и наслаждаюсь Плёсом с 1997 года. Вместе с командой единомышленников передаю свою любовь к этому удивительному месту с помощью эмоционального рассказа, насыщенного не сухими фактами, читать дальшеуменьшить
а конкретными и образными примерами из прошлого. А также — бытовыми зарисовками и увлекательными сказаниями о человеческих судьбах, людских страстях и характерах. Для нас экскурсия — мини-спектакль, живое действие, в которое мы с удовольствием погружаемся сами и вовлекаем гостей. В этом нам также помогают фотографии дореволюционного Плёса и репродукции известных картин одного из главных героев нашей экскурсии — Левитана. Надеемся на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Андрей Владимирович влюблен в Плёс и с теплотой и трепетом передает свои чувства к Плёсу своим слушателям. Незабываемая прогулка, во время которой Андрей Владимирович погружает в атмосферу городка и вдохновляет читать дальшеуменьшить
приехать сюда и зимой,и осенью,и летом. Прекрасные обзорные площадки,с которых открываются живописные пейзажи и кажется,что Плёс погружен в тишину,умиротворение и покой,как на полотнах Левитана. Но прогулка по набережной открывает нашему взору другой Плёс: неспешно прогуливающиеся туристы,уютные домики деревенской архитекторы,теремки и просто административные здания. Весь этот ансамбль подчеркивает колорит этого места. Наши ожидания и реальность совпали, невозможно не отметить в этом заслугу Андрея Владимировича! Рекомендуем настоятельно!
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К
Ксения
Я занимаюсь путешествиями и работаю со многими гидами, могу точно сказать, что таких гидов как Андрей очень мало и именно с такими хочется узнавать новые места. Однозначно если поедем снова в Плес, то только с Андреем. Это действительно авторская экскурсия, очень эмоциональная, динамичная и интересная, раскрывающая историю этого места. Красивая прогулка по городу. Андрей интеллигентный, с красивой речью профессионал.
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Н
Наталья
Андрей - прекрасный гид. Знающий, деликатный, артистичный. Влюбляет в Плёс.
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А
Анастасия
Спасибо большое за интересный познавательный рассказ о настоящем и прошлом славного русского города Плёса! Несмотря на снег, наша прогулка была душевной, атмосферной и запоминающейся! Спасибо за высокий профессионализм экскурсовода. Всем рекомендую данную экскурсию.
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Э
Элеонора
Экскурсия с Андреем стала для нас настоящим открытием Плёса! Андрей очень образованный и увлечённый своим делом экскурсовод. Прекрасная литературная речь и высокий эмоциональный интеллект позволили ему по-настоящему влюбить нас в читать дальшеуменьшить
этот город. Мы испытали абсолютное наслаждение, прогуливаясь по Плёсу вместе с Андреем и узнавая интересные факты и истории. Его восхитительная память и глубокие знания делали каждую деталь экскурсии значимой и запоминающейся. Все было замечательно, даже местами трогательно. Андрей, огромное Вам спасибо! Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему почувствовать атмосферу Плёса и узнать его историю!
+2
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Татьяна
Рекомендую экскурсовода! Подберёт маршрут и материал под ваши интересы. Скажу честно, без Андрея Плёс бы нам не понравился - первое впечатление было не очень, но благодаря нашей экскурсии-прогулке мы увидели читать дальшеуменьшить
всю красоту, лучшие места и легко стало представить почему Левитан полюбил это место. Узнали или вспомнили много хороших фильмов, снятых здесь. Нам посоветовали куда ещё сходить, что посмотреть и где вкусно покушать. Спасибо, после ваших рассказов захотелось ещё вернуться и осенью, и зимой.