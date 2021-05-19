Всё о Покрове

Полезная информация о Покрове

Что нужно знать о Покрове: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Покрове
00:2208
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаПокров
По-английскиPokrov
Население города15 867 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота132 м. от уровня моря

Где находится Покров на карте

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