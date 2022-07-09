Полезная информация о Преображених
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Местное время в Преображених
20:2820
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Преображение
|По-английски
|Preobrazheniye
|Население города
|9 113 чел.
|Аэропорт
|Преображение RZH
|Часовой пояс
|Asia/Vladivostok
Где находится Преображение на карте
Преображение