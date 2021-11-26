Новый список промокодов и акций на Чёрную Пятницу 🔥 для путешествий от сайтов travelata.com, sletat.ru, booking.com, суточно.ру, Большая Страна, Tez Tour, Черехапа и многие другие. По этим промокодам и акциям, можно получить скидку на туры, страхование и аренду жилья

Подготовили новые промокоды на Чёрную Пятницу 2021 🔥 для путешествий. Надо пользоваться пока есть, многие из этих акций работают только до 27 ноября 2021. По ним вы можете купить пакетный тур на Новый год, например, в Египет, Турцию, Таиланд, Дубай, да хоть куда, куда можно вообще уехать 🙄. Так же есть акции и на экскурсии, трансфер и страховку.

Black Friday для путешествий

Травелата – туры

Промокод даёт скидку 2 500 рублей на туры стоимостью от 80 000 рублей без учёта топливного сбора.

Даты проведения акции: 26 ноября – 10 декабря 2021 г.

Нет никаких ограничений по направлениям и датам — можно приобрести тур на новогодние праздники, на майские выходные или на лето.

Booking – отели

Минимальная скидка 30% на проживание;

Даты проведения акции: 18 ноября – 1 декабря 2021 г.

Отели по акции – 30% Список городов участвующих в акции

Забронировать жильё со скидкой можно с 18 ноября по 1 декабря 2021 г., при этом даты проживания должны выпадать на период с 18 ноября 2021 по 30 июня 2022 года. Это прекрасная возможность забронировать жильё со скидкой на новогодние каникулы, майские праздники и даже для летнего отпуска. При этом правила отмены бронирования остаются прежними — если планы поменяются, бронь можно будет отменить бесплатно.

Тез Тур – туры

Скидка 5% на всё;

Даты проведения акции: 26 ноября – 5 декабря 2021 г.

Скидка действует на всё, хоть на полный пакет, хоть на проживание отдельно или на проживание+трансфер, на проживание+перелёт, но не действует на авиабилеты. Самое крутое, что промокод можно применить даже к промотарифам!

Суточно.ру – посуточная аренда квартир

Эксклюзивный промокод, который даёт скидку 2 000 рублей на проживание.

Даты проведения акции: 26 ноября – 27 ноября 2021 г.

Забронировать частное жильё на Суточно.ру можно на любое время, но важно успеть сделать это 26-27 ноября, чтобы воспользоваться промокодом. Сейчас самое время задуматься о праздновании Нового года. Если длинного путешествия не намечается, можно отправиться в соседние города, чтобы сменить обстановку, а можно даже никуда не ехать и снять жильё или дом для того, чтобы отметить Новый 2022 год в своём городе с друзьями и семьей.

Слетать.ру – туры

Скидка 1 500 рублей на туры стоимостью от 150 000 рублей по промокоду.

Даты проведения акции: 22 ноября – 30 ноября 2021 г.

Промокод действует на туры по любому направлению, только для чартерных рейсов и при покупке тура онлайн. Одно из популярных зимних направлений, открытых сейчас для российских туристов — Доминикана.

Дельфин – туры

Скидка 5% на туры участвующие в акции;

Даты проведения акции: 25 ноября – 27 ноября 2021 г.

Чтобы получить скидку, нужно выбрать тур из тех, что отмечены значком акции «Чёрная пятница», и оставить примечание «Чёрная пятница» при заказе. Условия оплаты акционных туров: необходимо внести аванс 50% в течение 3-х банковских дней и полностью оплатить тур за 20 дней до заезда.

Большая Страна – туры по России

Скидка 500 рублей на покупку тура от 40 000 рублей по промокоду.

Даты проведения акции: 26 ноября – 3 декабря 2021 г. .

Промокод действует на все направления. Чтобы получить скидку, нужно отправить промокод в комментариях к заказу или сообщить менеджеру.

WeGoTrip – аудиоэкскурсии

Скидка 30% по промокоду на все аудиоэкскурсии без билетов.

Даты проведения акции: 26 ноября – 01 декабря 2021 г.

Плюсы аудиоэкскурсий в том, что их можно проходить в любое время и в своём темпе: где-то задержаться дольше, чтобы сделать красивые фотографии, где-то ускориться. Со скидкой 30% можно приобрести сразу несколько экскурсий и распределить их на несколько выходных дней.

Tezeks – экскурсии от Тез Тур

Скидка 10% на все продукты на сайте по промокоду;

Даты проведения акции: только один день – 26 ноября.

Для получения скидки необходимо ввести код в специальном поле в корзине. На Tezeks можно забронировать экскурсии, трансферы, экскурсионные туры и аудиогиды

Трипстер – экскурсии

Скидка 5% на все экскурсии по промокоду;

Даты проведения акции: 26 нобря – 30 ноября 2021 г.

Напомните своей аудитории, что отправиться на экскурсию с гидом — отличная идея для выходных даже в своём родном городе. На Tripster большой выбор оригинальных экскурсии, можно отправиться даже в гастрономическое минипутешествие.

Черехапа – страховки

Скидка 10% на туристические страховки стоимостью от 1 000 рублей по промокоду;

Даты проведения акции: 26 ноября – 28 ноября 2021 г.

Туристическая страховка нужна не только тем, кто получает Шенгенскую визу или отправляется в самостоятельное путешествие, но и тем, кто выбрал пакетный тур. В тур обычно входит самая базовая версия страховки, а чтобы добавить дополнительные опции, вроде страхования от невыезда или экстремальных видов спорта — стоит рассмотреть расширенные варианты, а на сайте cherehapa.ru, как раз можно сравнить почти все страховые компании.

Tripinsurance – страховки

Скидка 31% по промокоду;

Даты проведения акции: 24 ноября – 26 ноября 2021 г.

31% на страховку — это существенная скидка. Если вы ещё не пробовали работать со страховой вертикалью — возможно, пришло время в неё зайти.

GetTransfer – трансфер

Скидка 3% по эксклюзивному промокоду;

Даты проведения акции: 26 ноября – 2 декабря 2021 г.

Заказав трансфер, вы начинаете отдых прямо в аэропорту: никаких забот о поиске такси или остановки общественного транспорта. Водитель с табличкой ожидает вас в аэропорте. Трансфер удобно заказывать для большой компании, для которой потребовалось бы два такси, а так же если с вами пожилые люди или вы с детьми.

YouTravel.me – экскурсионные туры

Скидки на туры, участвующие в акции по ссылке;

Даты проведения акции: 26 ноября – 28 ноября 2021 г.

Все туры со скидками собраны на странице: https://youtravel.me/tours/specials/black_friday_2021. В списке очень много разнообразных направлений, есть туры на январь, май и на лето — и всё это со скидками до 45%!