Мы — опытные путешественницы. Тур от «Большой Страны» «Псков 5 дней. Псков-Пушкинские Горы-Изборг-Печоры-отдых в Печорах» — не лучший наш тур, но в целом, понравился. Он — бюджетный, для любителей истории и истинных христиан. Было очень много посещений крепостей, храмов и монастырей. Нам не повезло с погодой. В конце мая все пять дней шли дожди, поэтому все экскурсии были с зонтами и бегом. В парках под дождем не разгуляешься. Но кругом - красота неописуемая!

Мы всегда тщательно готовимся к путешествиям, но все равно узнали очень много нового и интересного от экскурсовода Светланы Анатольевны. Большое спасибо!

Тем, кто выбирает гостиницу, советуем «Двор Подзноева». Не пожалеете! Кухня и сервис- одни из лучших в России!

Спасибо менеджеру Юле, ей пришлось немало поработать с нами при выборе тура!