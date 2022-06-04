Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах

Это путешествие отлично подходит для тех, у кого в запасе меньше недели и огромное желание оказаться в русской глубинке

4.7
3 отзыва
Это путешествие отлично подходит для тех, у кого в запасе меньше недели и огромное желание оказаться в русской глубинке.

Увлекательные экскурсии по старинным местам, живописная природа, гостеприимство местных жителей – этот маршрут составлен с душой и любовью.
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Ближайшие даты:
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Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Пскову

08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.

Встреча с гидом у вагона №16.

Завтрак в кафе в центре города.

Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Обзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по Пскову
2 день
Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
3 день
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Завтрак. Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск. 

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры. 

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

17:15 Трансфер в гостиницу Печоры — Парк.

Размещение в номерах.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
4 день
Отдых в отеле Печоры — Парк

Отдых в отеле Печоры — Парк в центре города Печоры, недалеко от Псково-Печерского монастыря.

Возможность самостоятельно посетить вечерние богослужение (в 18:00) и утреннею литургию (в 10:00) в храмах на территории монастыря.

Питание: завтрак, обед.

5 день
Отдых в отеле Печоры — Парк, отъезд

Отдых в отеле Печоры — Парк в центре города Печоры, недалеко от Псково-Печерского монастыря.

Возможность самостоятельно посетить утреннею литургию (в 10:00) в храмах на территории монастыря.

12:00 Трансфер в г. Псков.

Питание: завтрак.

Проживание

 Тур предусматривает проживание:

  • в гостинице в г. Пскове – 2 ночи;
  • в отеле Печоры-парк – 2 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:

РазмещениеСтоимость до 12 маяСтоимость после 12 мая
Оазис
Двухместный
Взрослый на основном месте14 37015 330
Взрослый на дополнительном месте11 12012 080
Одноместное размещение21 02021 980
Ребёнок 3—17 лет на основном месте13 77014 730
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте10 52011 480
Арль
Стандарт
Взрослый на основном месте14 72015 570
Взрослый на дополнительном месте11 67012 520
Одноместное размещение21 61022 460
Ребёнок 3—17 лет на основном месте14 12014 970
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте11 07011 920
Old City
Стандартный
Взрослый на основном месте14 84015 800
Взрослый на дополнительном месте11 79012 750
Одноместное размещение20 79021 750
Ребёнок 3—17 лет на основном месте14 24015 200
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте11 19012 150
Чемодан
Стандарт
Взрослый на основном месте14 96016 750
Взрослый на дополнительном месте11 01013 100
Одноместное размещение21 49023 400
Ребёнок 3—17 лет на основном месте14 36016 150
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте10 41012 500
Каркушин Дом
Стандартный
Взрослый на основном месте16 37017 330
Взрослый на дополнительном месте11 82012 780
Одноместное размещение23 85024 810
Ребёнок 3—17 лет на основном месте15 77016 730
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте11 22012 180
Октябрьская
Одноместный стандартный
Взрослый на основном месте22 20023 160
Двухместный стандартный
Взрослый на основном месте17 08018 040
Взрослый на дополнительном месте12 03012 390
Ребёнок 3—17 лет на основном месте16 48012 990
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте11 43023 160
Рижская
Стандартный одноместный
Взрослый на основном месте21 72022 920
Стандартный двухместный
Взрослый на основном месте16 72017 920
Взрослый на дополнительном месте13 87015 070
Ребёнок 3—17 лет на основном месте16 12017 320
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте13 27014 470
Фаворит
Стандартный
Взрослый на основном месте17 19018 160
Взрослый на дополнительном месте12 84013 810
Одноместное размещение25 37026 340
Ребёнок 3—17 лет на основном месте16 59017 560
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте12 24013 210
Золотая набережная
Комфорт
Взрослый на основном месте16 96017 920
Взрослый на дополнительном месте11 71012 670
Одноместное размещение25 02025 980
Ребёнок 3—17 лет на основном месте16 36017 320
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте11 11012 070
Двор Подзноева (бизнес корпус)
Standart бизнес корпус
Взрослый на основном месте18 66019 630
Взрослый на дополнительном месте13 06014 030
Одноместное размещение27 72028 690
Ребёнок 3—17 лет на основном месте18 06019 030
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте12 46013 430
Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты)
Standart корпус студии и апратаменты
Взрослый на основном месте19 08020 040
Взрослый на дополнительном месте13 13014 090
Одноместное размещение29 03029 900
Ребёнок 3—17 лет на основном месте18 48019 440
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте12 53013 490
Двор Подзноева (главный корпус)
Standart главный корпус
Взрослый на основном месте20 25020 920
Взрослый на дополнительном месте13 80014 730
Одноместное размещение30 67031 050
Ребёнок 3—17 лет на основном месте19 65020 320
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте13 20014 130
Покровский
Standart
Взрослый на основном месте19 66020 630
Взрослый на дополнительном месте13 31014 280
Одноместное размещение29 72030 690
Ребёнок 3—17 лет на основном месте19 06020 030
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте12 71013 680
Old Estate Hotel & SPA
Стандарт улучшенный
Взрослый на основном месте19 43020 390
Взрослый на дополнительном месте13 08014 040
Одноместное размещение30 43031 390
Ребёнок 3—17 лет на основном месте18 83019 790
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте12 48013 440

Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице в г. Пскове — 2 ночи (расчетный час 12:00)
  • Проживание в отеле Печоры — парк — 2 ночи (расчетный час 12:00)
  • Питание: 5 завтраков, 4 обеда
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер Псков — Печоры — Псков
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Псков и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
4 июня 2022
Мы — опытные путешественницы. Тур от «Большой Страны» «Псков 5 дней. Псков-Пушкинские Горы-Изборг-Печоры-отдых в Печорах» — не лучший наш тур, но в целом, понравился. Он — бюджетный, для любителей истории и истинных христиан. Было очень много посещений крепостей, храмов и монастырей. Нам не повезло с погодой. В конце мая все пять дней шли дожди, поэтому все экскурсии были с зонтами и бегом. В парках под дождем не разгуляешься. Но кругом - красота неописуемая!
Мы всегда тщательно готовимся к путешествиям, но все равно узнали очень много нового и интересного от экскурсовода Светланы Анатольевны. Большое спасибо!
Тем, кто выбирает гостиницу, советуем «Двор Подзноева». Не пожалеете! Кухня и сервис- одни из лучших в России!
Спасибо менеджеру Юле, ей пришлось немало поработать с нами при выборе тура!
В
26 мая 2022
Программа тура интересная, информативная, насыщенная. Одного дня для Пушкинских Гор явно недостаточно, желательно рассмотреть вариант размещения в гостинице на ночь и, соответственно, увеличить продолжение тура на сутки.
М
2 июля 2021
Все места прибывания очень понравились, но для 5 дневного тура на поездку в г. Печора достаточно было одного дня. Мы с большим интересом провели бы это время в Пскове.

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