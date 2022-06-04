08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.
Встреча с гидом у вагона №16.
Завтрак в кафе в центре города.
Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе в центре города.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Завтрак. Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
17:15 Трансфер в гостиницу Печоры — Парк.
Размещение в номерах.
Отдых в отеле Печоры — Парк в центре города Печоры, недалеко от Псково-Печерского монастыря.
Возможность самостоятельно посетить вечерние богослужение (в 18:00) и утреннею литургию (в 10:00) в храмах на территории монастыря.
Питание: завтрак, обед.
Отдых в отеле Печоры — Парк в центре города Печоры, недалеко от Псково-Печерского монастыря.
Возможность самостоятельно посетить утреннею литургию (в 10:00) в храмах на территории монастыря.
12:00 Трансфер в г. Псков.
Питание: завтрак.
Тур предусматривает проживание:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:
|Размещение
|Стоимость до 12 мая
|Стоимость после 12 мая
|Оазис
|Двухместный
|Взрослый на основном месте
|14 370
|15 330
|Взрослый на дополнительном месте
|11 120
|12 080
|Одноместное размещение
|21 020
|21 980
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|13 770
|14 730
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|10 520
|11 480
|Арль
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|14 720
|15 570
|Взрослый на дополнительном месте
|11 670
|12 520
|Одноместное размещение
|21 610
|22 460
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|14 120
|14 970
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|11 070
|11 920
|Old City
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|14 840
|15 800
|Взрослый на дополнительном месте
|11 790
|12 750
|Одноместное размещение
|20 790
|21 750
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|14 240
|15 200
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|11 190
|12 150
|Чемодан
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|14 960
|16 750
|Взрослый на дополнительном месте
|11 010
|13 100
|Одноместное размещение
|21 490
|23 400
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|14 360
|16 150
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|10 410
|12 500
|Каркушин Дом
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|16 370
|17 330
|Взрослый на дополнительном месте
|11 820
|12 780
|Одноместное размещение
|23 850
|24 810
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|15 770
|16 730
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|11 220
|12 180
|Октябрьская
|Одноместный стандартный
|Взрослый на основном месте
|22 200
|23 160
|Двухместный стандартный
|Взрослый на основном месте
|17 080
|18 040
|Взрослый на дополнительном месте
|12 030
|12 390
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|16 480
|12 990
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|11 430
|23 160
|Рижская
|Стандартный одноместный
|Взрослый на основном месте
|21 720
|22 920
|Стандартный двухместный
|Взрослый на основном месте
|16 720
|17 920
|Взрослый на дополнительном месте
|13 870
|15 070
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|16 120
|17 320
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|13 270
|14 470
|Фаворит
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|17 190
|18 160
|Взрослый на дополнительном месте
|12 840
|13 810
|Одноместное размещение
|25 370
|26 340
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|16 590
|17 560
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|12 240
|13 210
|Золотая набережная
|Комфорт
|Взрослый на основном месте
|16 960
|17 920
|Взрослый на дополнительном месте
|11 710
|12 670
|Одноместное размещение
|25 020
|25 980
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|16 360
|17 320
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|11 110
|12 070
|Двор Подзноева (бизнес корпус)
|Standart бизнес корпус
|Взрослый на основном месте
|18 660
|19 630
|Взрослый на дополнительном месте
|13 060
|14 030
|Одноместное размещение
|27 720
|28 690
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|18 060
|19 030
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|12 460
|13 430
|Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты)
|Standart корпус студии и апратаменты
|Взрослый на основном месте
|19 080
|20 040
|Взрослый на дополнительном месте
|13 130
|14 090
|Одноместное размещение
|29 030
|29 900
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|18 480
|19 440
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|12 530
|13 490
|Двор Подзноева (главный корпус)
|Standart главный корпус
|Взрослый на основном месте
|20 250
|20 920
|Взрослый на дополнительном месте
|13 800
|14 730
|Одноместное размещение
|30 670
|31 050
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|19 650
|20 320
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|13 200
|14 130
|Покровский
|Standart
|Взрослый на основном месте
|19 660
|20 630
|Взрослый на дополнительном месте
|13 310
|14 280
|Одноместное размещение
|29 720
|30 690
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|19 060
|20 030
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|12 710
|13 680
|Old Estate Hotel & SPA
|Стандарт улучшенный
|Взрослый на основном месте
|19 430
|20 390
|Взрослый на дополнительном месте
|13 080
|14 040
|Одноместное размещение
|30 430
|31 390
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|18 830
|19 790
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|12 480
|13 440
Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.