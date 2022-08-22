Отдых в Пскове и Изборске. Зимне-весенний экскурсионный тур
Групповой тур в Пскове

Отдых в Пскове и Изборске

5
3 отзыва
Приглашаем вас в Псков — место, где начинается Россия. Любознательных туристов ждут экскурсии по музеям-заповедникам, родовое имение А. С. Пушкина и отдых в Изборске. Активных — велосипедные и пешие прогулки, верховая езда и русская банька.
Отдых в Пскове и Изборске. Зимне-весенний экскурсионный тур
Отдых в Пскове и Изборске. Зимне-весенний экскурсионный тур
Отдых в Пскове и Изборске. Зимне-весенний экскурсионный тур
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Гибкая программа
Гибкая программа
Организуете комфортный для себя досуг во время трех дней отдыха в Изборске
Литературное место
Литературное место
Съездите в музей-заповедник А. С. Пушкина и погуляете по Михайловской усадьбе
Древний город России
Древний город России
Вдохновитесь очарованием провинциального городка и увидите Псковский Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Пскову

08:05 Прибытие в г. Псков поездом № 10 Москва — Псков.

Встреча с гидом у вагона № 16, табличка «Псков 7 дней».

Завтрак в кафе в центре города.

«Очарование провинциального городка» – экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Обзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по Пскову
2 день

Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее – заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
3 день

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

17:15 Трансфер в Изборск.

Размещение в гостиничном комплексе Изборск 3*.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
4 день

Отдых в гостиничном комплексе

Отдых в гостиничном комплексе Изборск 3* недалеко от Изборской крепости.

Возможность самостоятельно посетить экспозиции музея, не вошедшие в основную программу экскурсий:

  • дом купца Шведова и купца Анисимова,
  • музей-усадьбу народности Сето в д. Сигово.

Для активных туристов: прокат велосипедов, конные и пешие прогулки, баня, сауна.

Питание во время проживания в комплексе: 4 завтрака, 3 обеда.

Отдых в гостиничном комплексеОтдых в гостиничном комплексеОтдых в гостиничном комплексе
5 день

Отдых в гостиничном комплексе

Отдых в гостиничном комплексе Изборск 3* недалеко от Изборской крепости.

Возможность самостоятельно посетить экспозиции музея, не вошедшие в основную программу экскурсий:

  • дом купца Шведова и купца Анисимова,
  • музей-усадьбу народности Сето в д. Сигово.

Для активных туристов: прокат велосипедов, конные и пешие прогулки, баня, сауна.

6 день

Отдых в гостиничном комплексе

Отдых в гостиничном комплексе Изборск 3* недалеко от Изборской крепости.

Возможность самостоятельно посетить экспозиции музея, не вошедшие в основную программу экскурсий:

  • дом купца Шведова и купца Анисимова,
  • музей-усадьбу народности Сето в д. Сигово.

Для активных туристов: прокат велосипедов, конные и пешие прогулки, баня, сауна.

7 день

Отъезд

12:00 Трансфер в г. Псков.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и гостиничном комплексе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Стандартный тариф:

Заезды с 26.01 по 09.02.2024; с 15.03 по 01.04.2024:
Гостиницы на выбор и гостиничный комплекс Изборск 3**2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2** 2722038520200202702019820
Арль 2792039920209202772020720
Old City 2804039220199402784019740
Каркушин Дом 3** 2933042510213302913021130
Октябрьская 3** 2910038750209002890020700
Рижская 3** 2945038400227502925022550
Фаворит 3**2992043220218202972021620
Золотая набережная 3** 2992042280212202972021020
Двор Подзноева 3** 3222046170229703202022770
Двор Подзноева 3+ **3257046870230203237022820
Двор Подзноева 4** 3369049110231903349022990
Покровский 4** 3357048870227703337022570
OLD ESTATE 4** 3369049110237903349023590

Праздничный тариф:

Заезды 23.02.2024; 08.03.2024
Гостиницы на выбор и гостиничный комплекс Изборск 3**2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2** 2722038520200202702019820
Арль 2851041100220102831021810
Old City 2898040870200802878019880
Каркушин Дом 3** 2992043690214202972021220
Октябрьская 3** 2910038750209002890020700
Рижская 3** 2945038400227502925022550
Фаворит 3**3086045100219603066021760
Золотая набережная 3** 3133045570218303113021630
Двор Подзноева 3** 3339048510231403319022940
Двор Подзноева 3+ **3375049230232003355023000
Двор Подзноева 4** 3486051450233603466023160
Покровский 4** 3416050050228603396022660
OLD ESTATE 4** 3369049110237903349023590

Скидка на детей до 14 лет – 400 руб.

Внимание! Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Варианты проживания

Гостиничный комплекс «Изборск»

4 ночи

Гостиничный комплекс «Изборск» расположен всего в 5 минутах ходьбы от внушительной Изборской крепости XIV века. К услугам гостей сауна и прокат велосипедов. В зонах общественного пользования предоставляется Wi-Fi. В стоимость проживания включен завтрак.

Деревянные полы и элегантная меблировка придают номерам яркость и домашний уют. Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями.

Интерьер ресторана комплекса украшен красочными картинами, написанными под впечатлением колоритной атмосферы региона. В ресторане подают блюда европейской кухни, а также блюда, приготовленные по местным рецептам. Красиво оформленный лобби-бар предоставляет гостям пространство для отдыха и дегустации напитков.

Живописная окружающая загородная местность идеально подходит для занятий конным спортом и пешего туризма. Всего в 25 км проходит граница с Эстонией. Гости могут осмотреть
исторический центр Изборска (в 3 км) или бронировать туры на круглосуточной стойке регистрации.

На территории гостиничного комплекса предоставляется бесплатная парковка.

Гостиничный комплекс «Изборск»Гостиничный комплекс «Изборск»Гостиничный комплекс «Изборск»Гостиничный комплекс «Изборск»Гостиничный комплекс «Изборск»Гостиничный комплекс «Изборск»Гостиничный комплекс «Изборск»Гостиничный комплекс «Изборск»Гостиничный комплекс «Изборск»Гостиничный комплекс «Изборск»

Гостиница «Оазис»

2 ночи

Расположение: Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.

При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.

Номера:

Одноместный – однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.

Двухместный (Бронируются в составе сборных туров) – однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.

Семейный – трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.

Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»

Отель «Арль»

2 ночи

Отель «Арль» расположен на 4-м этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10 - 12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.

При отеле: ресторан "Le Terrasse". Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.

Номера:

Эконом – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Стандарт (Бронируются в составе сборных туров) – двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Улучшенный – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)

Семейный – двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Отель «Двор Подзноева» 4

2 ночи

Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» 4* расположен в историческом центре Пскова. Он включает в себя два отреставрированных здания купеческих палат XVII века и гармонично соседствует с другими, расположенными вблизи, памятниками архитектуры древнего города. В отеле три корпуса: Главный корпус уровня 4**, Корпус Студии и Апартаменты уровня 3** + корпус оборудован лифтом, есть собственный ресторан для завтраков и кондиционеры во всех номерах, Бизнес- корпус уровня 3**.

При отеле: Ресторан "Двор Подзноева", состоящий из 5 залов (палат): Трапезные палаты, Пивные палаты. Кофейные палаты, Пироговы палаты и Винные палаты. Ресторан для завтраков в главном корпусе гостиницы и в корпусе студии и апартаменты. Банкетный зал и лобби-бар. Два конференц-зала (до 80 человек), бизнес-комната для проведения конференций и деловых встреч (до 40 человек), историческая экспозиция «О чём молчат летописи…». Spa-центр "СПА БЕЗ ДНА": парикмахер-стилист, маникюр, педикюр, бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, различные виды массажа, косметология, большой выбор спа - программ.

Номера:

STANDART Бизнес-корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16-20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, ванна, фен, TV, телефон, мини-бар, сейф, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА

STANDART Корпус Студии и Апартаменты (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, фен, TV, мини-бар, электрический чайник и чайный набор, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА

STANDART Главный корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18-22 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душевая кабина, фен,TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Посещение аквазоны СПА с 07.30 до 22.00.

Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4

Отель «Покровский»

2 ночи

Отель "Покровский" 4* расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.

При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби - бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10 - 20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Беспланый Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.

Номера:

STANDART (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

COMFORT — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

SUPERIOR — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

FAMILY — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ,фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

СЮИТ — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4 — 6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.

Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»

Отель «Old Estate»

2 ночи

Отель «Old Estate» 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).

Номера:

СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

Отель «Old Estate»Отель «Old Estate»Отель «Old Estate»Отель «Old Estate»Отель «Old Estate»Отель «Old Estate»

Отель «Золотая набережная»

2 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»

Отель «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»

Гостиница «Рижская»

2 ночи

Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»

Отель «Каркушин дом»

2 ночи

Этот отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.

В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.

Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»

Отель «Old City»

2 ночи

Отель «Старый город» расположен в Пскове, в 1,3 км от аэропорта Псков и в 1,2 км от поселка Луковка. К услугам гостей общий лаундж, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. До центра Пскова – 3,2 км, до микрорайона Кресты и станции Берёзки – 3,4 км. В гостинице можно забронировать семейные номера.

Во всех номерах обустроена собственная ванная комната, укомплектованная бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.

Ежедневно в отеле сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице в г. Пскове - 2 ночи
  • Проживание в гостиничном комплексе Изборск 3* - 4 ночи
  • Питание: 7 завтраков, 6 обедов
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер Псков - Изборск - Псков
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменить количество дней в программе?

Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?

Мы забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».

На экскурсии и в день выезда отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит», осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1), 5 минут пешком.
При заселении в гостиницу «Фаворит» туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.

Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобус, к сожалению, не может подъехать.

В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется — забираем от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 минуты пешком.
В день заселения к гостинице «Рижская» подвозим всегда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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С
22 авг 2022
Прекрасный тур! Псков великолепен, хотя нет, это определение несколько помпезно, город замечателен соединением патриархальности, тишины и какой-то домашней уютности с современностью. Изборск, Печоры - возможность прикоснуться к истории и нетронутой природе. Знаете, я не пожалела ни разу, обычного тура на 2 дня мне было бы мало, хотелось "объять необъятное" и у меня это получилось! Да, ещё я добавила к своей экскурсионной программе поездку на Талабские острова, правда с другим туроператором, тоже очень интересную и удачную. Рекомендую и постараюсь вернуться.
Т
19 июля 2022
Были в туре в июле. Очень насыщенная и интересная первая половина тура. Интересные экскурсии по с. Михайловское, с. Тригорье. Исторические места Изборска и Печор возвращают в 14 век.
Единственное что не хватило активности во второй части тура. Изборск небольшой город, а экскурсии в гостинице не организовывают. На стенде есть предложения по экскурсиям, но они только для самостоятельного посещения, а без личного транспорта сложно куда добраться. Самое ближнее - страусинная экоферма в 5 км, куда мы смогли добраться без машины.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Татьяна, добрый день! Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!
О
21 мая 2022
О поездке могу сказать, что мы довольны. Принимающая сторона сделала все, чтобы нам было удобно и интересно. Гостиницей "Двор Подзноева" мы полностью удовлетворены, хороший отель. Отдельное спасибо за вкусные и разнообразные завтраки "шведский стол". Транспорт хороший, гиды - профессионалы. Гостиница в Изборске тоже для того населенного пункта вполне на уровне. Все по-домашнему, душевно, все стараются))) Программа экскурсионная тоже составлена хорошо. Особенно интересна военная тема в Острове и Порхове, куда мы съездили самостоятельно с частным гидом. Впечатлил мемориал жертвам Дулага в Порхове. Хорошо бы включить эти города в программу тура. Нам было не скучно)) Немного подкачала погода, было дождливо, но мы и не ждали от той местности тепла и солнца. Спасибо за организацию и содействие. Всех благ Вам и процветания вашей фирме.))))

Тур входит в следующие категории Пскова

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