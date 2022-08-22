Отдых в Пскове и Изборске
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Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Пскову
08:05 Прибытие в г. Псков поездом № 10 Москва — Псков.
Встреча с гидом у вагона № 16, табличка «Псков 7 дней».
Завтрак в кафе в центре города.
«Очарование провинциального городка» – экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе в центре города.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее – заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
17:15 Трансфер в Изборск.
Размещение в гостиничном комплексе Изборск 3*.
Отдых в гостиничном комплексе
Отдых в гостиничном комплексе Изборск 3* недалеко от Изборской крепости.
Возможность самостоятельно посетить экспозиции музея, не вошедшие в основную программу экскурсий:
- дом купца Шведова и купца Анисимова,
- музей-усадьбу народности Сето в д. Сигово.
Для активных туристов: прокат велосипедов, конные и пешие прогулки, баня, сауна.
Питание во время проживания в комплексе: 4 завтрака, 3 обеда.
Отдых в гостиничном комплексе
Отдых в гостиничном комплексе Изборск 3* недалеко от Изборской крепости.
Возможность самостоятельно посетить экспозиции музея, не вошедшие в основную программу экскурсий:
- дом купца Шведова и купца Анисимова,
- музей-усадьбу народности Сето в д. Сигово.
Для активных туристов: прокат велосипедов, конные и пешие прогулки, баня, сауна.
Отдых в гостиничном комплексе
Отдых в гостиничном комплексе Изборск 3* недалеко от Изборской крепости.
Возможность самостоятельно посетить экспозиции музея, не вошедшие в основную программу экскурсий:
- дом купца Шведова и купца Анисимова,
- музей-усадьбу народности Сето в д. Сигово.
Для активных туристов: прокат велосипедов, конные и пешие прогулки, баня, сауна.
Отъезд
12:00 Трансфер в г. Псков.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и гостиничном комплексе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:
Стандартный тариф:
|Заезды с 26.01 по 09.02.2024; с 15.03 по 01.04.2024:
|Гостиницы на выбор и гостиничный комплекс Изборск 3**
|2-мест. номер
|1-мест. номер
|Доп. место для взрослого
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
|Оазис 2**
|27220
|38520
|20020
|27020
|19820
|Арль
|27920
|39920
|20920
|27720
|20720
|Old City
|28040
|39220
|19940
|27840
|19740
|Каркушин Дом 3**
|29330
|42510
|21330
|29130
|21130
|Октябрьская 3**
|29100
|38750
|20900
|28900
|20700
|Рижская 3**
|29450
|38400
|22750
|29250
|22550
|Фаворит 3**
|29920
|43220
|21820
|29720
|21620
|Золотая набережная 3**
|29920
|42280
|21220
|29720
|21020
|Двор Подзноева 3**
|32220
|46170
|22970
|32020
|22770
|Двор Подзноева 3+ **
|32570
|46870
|23020
|32370
|22820
|Двор Подзноева 4**
|33690
|49110
|23190
|33490
|22990
|Покровский 4**
|33570
|48870
|22770
|33370
|22570
|OLD ESTATE 4**
|33690
|49110
|23790
|33490
|23590
Праздничный тариф:
|Заезды 23.02.2024; 08.03.2024
|Гостиницы на выбор и гостиничный комплекс Изборск 3**
|2-мест. номер
|1-мест. номер
|Доп. место для взрослого
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
|Оазис 2**
|27220
|38520
|20020
|27020
|19820
|Арль
|28510
|41100
|22010
|28310
|21810
|Old City
|28980
|40870
|20080
|28780
|19880
|Каркушин Дом 3**
|29920
|43690
|21420
|29720
|21220
|Октябрьская 3**
|29100
|38750
|20900
|28900
|20700
|Рижская 3**
|29450
|38400
|22750
|29250
|22550
|Фаворит 3**
|30860
|45100
|21960
|30660
|21760
|Золотая набережная 3**
|31330
|45570
|21830
|31130
|21630
|Двор Подзноева 3**
|33390
|48510
|23140
|33190
|22940
|Двор Подзноева 3+ **
|33750
|49230
|23200
|33550
|23000
|Двор Подзноева 4**
|34860
|51450
|23360
|34660
|23160
|Покровский 4**
|34160
|50050
|22860
|33960
|22660
|OLD ESTATE 4**
|33690
|49110
|23790
|33490
|23590
Скидка на детей до 14 лет – 400 руб.
Внимание! Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.
Варианты проживания
Гостиничный комплекс «Изборск»
Гостиничный комплекс «Изборск» расположен всего в 5 минутах ходьбы от внушительной Изборской крепости XIV века. К услугам гостей сауна и прокат велосипедов. В зонах общественного пользования предоставляется Wi-Fi. В стоимость проживания включен завтрак.
Деревянные полы и элегантная меблировка придают номерам яркость и домашний уют. Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями.
Интерьер ресторана комплекса украшен красочными картинами, написанными под впечатлением колоритной атмосферы региона. В ресторане подают блюда европейской кухни, а также блюда, приготовленные по местным рецептам. Красиво оформленный лобби-бар предоставляет гостям пространство для отдыха и дегустации напитков.
Живописная окружающая загородная местность идеально подходит для занятий конным спортом и пешего туризма. Всего в 25 км проходит граница с Эстонией. Гости могут осмотреть
исторический центр Изборска (в 3 км) или бронировать туры на круглосуточной стойке регистрации.
На территории гостиничного комплекса предоставляется бесплатная парковка.
Гостиница «Оазис»
Расположение: Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.
При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.
Номера:
Одноместный – однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.
Двухместный (Бронируются в составе сборных туров) – однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.
Семейный – трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.
Отель «Арль»
Отель «Арль» расположен на 4-м этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10 - 12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.
При отеле: ресторан "Le Terrasse". Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.
Номера:
Эконом – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)
Стандарт (Бронируются в составе сборных туров) – двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)
Улучшенный – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)
Семейный – двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).
Отель «Двор Подзноева» 4
Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» 4* расположен в историческом центре Пскова. Он включает в себя два отреставрированных здания купеческих палат XVII века и гармонично соседствует с другими, расположенными вблизи, памятниками архитектуры древнего города. В отеле три корпуса: Главный корпус уровня 4**, Корпус Студии и Апартаменты уровня 3** + корпус оборудован лифтом, есть собственный ресторан для завтраков и кондиционеры во всех номерах, Бизнес- корпус уровня 3**.
При отеле: Ресторан "Двор Подзноева", состоящий из 5 залов (палат): Трапезные палаты, Пивные палаты. Кофейные палаты, Пироговы палаты и Винные палаты. Ресторан для завтраков в главном корпусе гостиницы и в корпусе студии и апартаменты. Банкетный зал и лобби-бар. Два конференц-зала (до 80 человек), бизнес-комната для проведения конференций и деловых встреч (до 40 человек), историческая экспозиция «О чём молчат летописи…». Spa-центр "СПА БЕЗ ДНА": парикмахер-стилист, маникюр, педикюр, бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, различные виды массажа, косметология, большой выбор спа - программ.
Номера:
STANDART Бизнес-корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16-20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, ванна, фен, TV, телефон, мини-бар, сейф, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА
STANDART Корпус Студии и Апартаменты (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, фен, TV, мини-бар, электрический чайник и чайный набор, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА
STANDART Главный корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18-22 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душевая кабина, фен,TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Посещение аквазоны СПА с 07.30 до 22.00.
Отель «Покровский»
Отель "Покровский" 4* расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.
При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби - бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10 - 20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Беспланый Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.
Номера:
STANDART (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
COMFORT — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
SUPERIOR — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
FAMILY — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
ЛЮКС — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ,фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
СЮИТ — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4 — 6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.
Отель «Old Estate»
Отель «Old Estate» 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.
При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).
Номера:
СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
Отель «Золотая набережная»
Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.
Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.
Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.
Отель «Фаворит»
Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.
В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Гостиница «Рижская»
Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гостиница «Октябрьская»
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.
Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.
Завтрак сервируется в кафе гостиницы.
Отель «Каркушин дом»
Этот отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.
В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.
Отель «Old City»
Отель «Старый город» расположен в Пскове, в 1,3 км от аэропорта Псков и в 1,2 км от поселка Луковка. К услугам гостей общий лаундж, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. До центра Пскова – 3,2 км, до микрорайона Кресты и станции Берёзки – 3,4 км. В гостинице можно забронировать семейные номера.
Во всех номерах обустроена собственная ванная комната, укомплектованная бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.
Ежедневно в отеле сервируют завтрак «шведский стол».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в г. Пскове - 2 ночи
- Проживание в гостиничном комплексе Изборск 3* - 4 ночи
- Питание: 7 завтраков, 6 обедов
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Трансфер Псков - Изборск - Псков
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменить количество дней в программе?
Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?
Мы забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».
На экскурсии и в день выезда отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит», осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1), 5 минут пешком.
При заселении в гостиницу «Фаворит» туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобус, к сожалению, не может подъехать.
В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется — забираем от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 минуты пешком.
В день заселения к гостинице «Рижская» подвозим всегда.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Единственное что не хватило активности во второй части тура. Изборск небольшой город, а экскурсии в гостинице не организовывают. На стенде есть предложения по экскурсиям, но они только для самостоятельного посещения, а без личного транспорта сложно куда добраться. Самое ближнее - страусинная экоферма в 5 км, куда мы смогли добраться без машины.