Гостиничный комплекс «Изборск» расположен всего в 5 минутах ходьбы от внушительной Изборской крепости XIV века. К услугам гостей сауна и прокат велосипедов. В зонах общественного пользования предоставляется Wi-Fi. В стоимость проживания включен завтрак.

Деревянные полы и элегантная меблировка придают номерам яркость и домашний уют. Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями.

Интерьер ресторана комплекса украшен красочными картинами, написанными под впечатлением колоритной атмосферы региона. В ресторане подают блюда европейской кухни, а также блюда, приготовленные по местным рецептам. Красиво оформленный лобби-бар предоставляет гостям пространство для отдыха и дегустации напитков.

Живописная окружающая загородная местность идеально подходит для занятий конным спортом и пешего туризма. Всего в 25 км проходит граница с Эстонией. Гости могут осмотреть

исторический центр Изборска (в 3 км) или бронировать туры на круглосуточной стойке регистрации.

На территории гостиничного комплекса предоставляется бесплатная парковка.