Авторские 5-дневные туры в Псков

Найдено 4 тура в категории «5-дневные туры» в Пскове, цены от 18 320 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 18 960 за человека
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 320 за человека
Откуда пошла Русская земля
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Откуда пошла Русская земля
Начало: Великий Новгород
19 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 45 312 за человека
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Начало: Россия, Псков
1 янв в 10:00
от 27 480 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
    читать дальше

    между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
    Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
  • И
    Ирина
    28 февраля 2024
    Откуда пошла Русская земля
    Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы.
    читать дальше

    Никаких нареканий по оформлению поездки нет. Спасибо. Самое главное, что от путешествия осталось приятное впечатление. Во-первых, несмотря на очень ранний приезд поезда, нас сразу же по прибытии встретили, отвезли в гостиницу и даже разместили. К завтракам - нареканий нет вообще. Нормальное, здоровое питание, выбор достаточный. А вот с обедами-ужинами есть небольшая накладка. Из-за того, что обедали и ужинали мы в разных местах, пища была практически одинаковая, исключая салат. Возможно в гостинице стоило предложить гостям меню, этим избежав накладки. К качеству блюд претензий нет, но хотелось бы повкуснее. По поводу встречающего и сопровождающего. Благодарим Маргариту Казанцеву, без ее рассказов экскурсия не была бы не такой интересной. Очень позитивный человек, любящий свое дело и очень доброжелательный. Итак, Валдай. Впечатление было смазано работой экскурсовода в Музее колоколов. Ну нельзя вести рассказ скороговоркой, монотонно, без знаков препинания. А на самом то деле музей то интересный. Ну дайте меньше информации, акцентируйте внимание на любопытных вещах. Зато 2-й день - порадовал. Экскурсовод - выше всяких похвал. Прекрасная подача непростого материала. К сожалению, я забыла имя молодого человека. Прошу организаторов выразить ему благодарность. Я уже посоветовала своим знакомым обращаться в Большую Страну. Успехов.

  • В
    Вероника
    31 января 2024
    Откуда пошла Русская земля
    Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения при заказе тура, и
    читать дальше

    встреча в Великом Новгороде, и все праздничные мероприятия, которые были включены в тур, прошли на высшем уровне. Столько позитива, столько приятных эмоций и воспоминаний!! Спасибо и ещё раз СПАСИБО!! И надеемся, на дальнейшее сотрудничество и интересные встречи. . С уважением, Вероника. Январь 2024г.

    Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения
  • Ю
    Юлия
    16 января 2024
    Откуда пошла Русская земля
    "Сказочное Новогодье" в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на "УРА". Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее, за месяц, и ждали
    читать дальше

    в предвкушении. Организация, программа, атмосфера на 5 баллов из 5. Спасибо огромное за незабываемую встречу Нового года и яркие эмоции и впечатления.

    &quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее
  • Н
    Наумова
    16 января 2024
    Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
    Прекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы очень профессиональны и интересно рассказывают. Большое спасибо за прекрасную организация тура.
    Прекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы оченьПрекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы оченьПрекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы оченьПрекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы оченьПрекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы очень
  • О
    Ольга
    16 января 2024
    Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
    Очень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, очень фотогеничный город). Радует, насколько
    читать дальше

    обновляется город: набережные, парковые зоны, храмы, башни. Приятно прогуляться по центру города. Наконец-то увидели Кром практически без строительных лесов. И фрески в Мирожском монастыре. И многое, многое… Обязательно приедем ещё). В Великом Новгороде провели несколько часов, конечно, изучили город не так подробно, как Псков. Есть повод вернуться).

    Очень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, очень
  • Н
    Наумова
    16 января 2024
    Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
    Всё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошее, очень вкусно, /кроме кафе Аврора - невкусно и солёно/. Экскурсоводы профессиональны, знающие всё и очень интересно дающие информацию. Организация на уровне - хорошо.
    Всё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошееВсё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошееВсё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошееВсё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошееВсё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошееВсё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошееВсё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошееВсё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошееВсё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошееВсё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошее
  • К
    Кузнецова
    12 октября 2023
    Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
    Все очень понравилось. Замечательная организация. Экскурсии очень интересные.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
  2. Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
  3. Откуда пошла Русская земля
  4. Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Какие места ещё посмотреть в Пскове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Михайловское
  4. Кремль
  5. Музей Пушкина
  6. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "5-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 18 320 до 45 312. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Пскове на 2024 год по теме «5-дневные туры», 12 ⭐ отзывов, цены от 18320₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам