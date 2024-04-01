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Авторский тур
5 дней
Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 18 960₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 320₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Откуда пошла Русская земля
Начало: Великий Новгород
19 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 45 312₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Начало: Россия, Псков
1 янв в 10:00
от 27 480₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
- ИИрина28 февраля 2024Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы.
- ВВероника31 января 2024Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения при заказе тура, и
- ЮЮлия16 января 2024"Сказочное Новогодье" в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на "УРА". Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее, за месяц, и ждали
- ННаумова16 января 2024Прекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы очень профессиональны и интересно рассказывают. Большое спасибо за прекрасную организация тура.
- ООльга16 января 2024Очень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, очень фотогеничный город). Радует, насколько
- ННаумова16 января 2024Всё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошее, очень вкусно, /кроме кафе Аврора - невкусно и солёно/. Экскурсоводы профессиональны, знающие всё и очень интересно дающие информацию. Организация на уровне - хорошо.
- ККузнецова12 октября 2023Все очень понравилось. Замечательная организация. Экскурсии очень интересные.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «5-дневные туры»
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