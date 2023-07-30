Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
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9 отзывов
Хотите узнать, как в Пскове появились свои «Помпеи» и для чего в Довмонтовом городе построили 17 церквей? В небольшом, но очень насыщенном туре по Пскову и окрестностям мы расскажем вам самые захватывающие истории, связанные с этой землёй.
Будем исследовать древности, найдем колодец, который спасал местных жителей во время осад, наберем целебной воды в Словенских ключах, названных так в честь Двенадцати Апостолов. А затем погрузимся в сказку на лебедином озере, где можно покормить птиц прямо с рук. А вечером расслабимся в сауне с бассейном.
Ближайшие даты:
18 мая
24 мая
8 июн
21 июн
6 июл
19 июл
2 авг
Ещё даты
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
12 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Организационные детали
Чтобы правильно выбрать одежду, которую необходимо взять с собой, рекомендуем ознакомиться с погодой на эти дни. В зимний и весенний сезон советуем запастись сменными тёплыми носками, рекомендуем взять перчатки. Чтобы получить максимум хороших впечатлений от поездки, возьмите с собой: 1. Платок для покрытия головы (потребуется для посещения храмов) 2. Купальные принадлежности (если в ваш тур включено проживание в отеле 4 звезды и СПА) 3. Удобную обувь (мы посещаем крепости и монастыри, где дороги выстланы камнем, любимую обувь лучше поберечь). Все время нас сопровождает трансфер, где можно будет оставить свои вещи и багаж.
Проживание. В тур включено проживание в отеле 4 звезды. Мы бронируем один из трех вариантов: отель «Олд Эстейт», «Покровский», «Двор Подзноева, главный корпус». Выбор отеля зависит от наличия свободных мест.
Питание. В стоимость тура входят два завтрака в формате «шведский стол». Обеды и ужины за дополнительную плату — мы забронируем вам столик в выбранном кафе или ресторане и отвезем к назначенному времени.
Программа тура по дням
1 день
Обзорная экскурсия по Пскову и вечер в SPA-комплексе
Встречаемся на железнодорожном вокзале в 8:10 (к этому времени как раз прибывает поезд из Москвы). Вместе завтракаем и отправляемся на обзорную экскурсию. Вы увидите Ольгинскую и Анастасьевскую часовни, полюбуетесь Псковским кремлем и знаменитыми фресками Рериха.
Прогуляемся по Октябрьской площади, где находится памятник Ольге, и заглянем в Троицкий собор. Вы услышите истории про псковскую «Уолл стрит», узнаете больше об обороне Пскова от войск Стефана Батория и увидите храмы, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Завершим обзорную экскурсию на набережной реки Великая на смотровой площадке, после чего заселимся в отель. Мы отвезем вас в выбранный ресторан или кафе на обед. Затем у вас будет время, чтобы самостоятельно погулять по городу и осмотреть все в своем темпе.
Вечером можно сходить в спа и бассейн в отеле (посещение включено в стоимость тура).
2 день
Печерская крепость и Труворово городище
Завтракаем, неспешно собираемся и в 11 выезжаем из отеля в Печоры. Вы увидите необычную Печерскую крепость, которая вопреки всем «правилам крепостестоения» стоит не на холме, а в глубоком овраге. А потом посетите Псково-Печерскую обитель, которая берет начало от пещер «Богом данных»: здесь на протяжении нескольких веков жили монахи-отшельники.
У вас будет время для обеда, после чего поедем в Изборск. Поднимемся на башню Луковка, спустимся к Словенский ключам и Городищенскому озеру, а потом попытаемся разгадать, что означают надписи на Труворове кресте.
К 19 часам вернёмся в Псков на железнодорожный вокзал — как раз к поезду до Москвы. На этом наше путешествие заканчивается — до новых встреч!
Входные билеты и пожертвования (Кремль, Изборская крепость, Псково-Печерский монастырь)
Два завтрака в формате «шведский стол» (первый день - в городе второй день - в отеле)
Посещение спа-зоны: бассейн, сауны, хаммам (1 раз от 1 до 1,5 часов). В некоторых отелях могут существовать ограничения посещения бассейна для гостей до 12 лет, так что предупредите об этом заранее - мы заселим вас в тот отель, где ограничений нет или отвезем в бассейн в соседнем отеле (без дополнительной платы)
Что не входит в цену
Трансфер в Псков и обратно
Обеды и ужины (мы бронируем столики заранее и отводим в выбранный ресторан). Средний чек обеда/ужина в ресторане - 900-1100 руб. Есть варианты бистро, средний чек - 500-600 руб
Лечебные и массажные услуги спа-комплексов отелей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
Завершение: Псков, железнодорожный вокзал, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Пскове
Провела экскурсии для 65 туристов
Мы — локальная туристическая компания, которая организует туры в Псков и область с 2020 года. Мы влюблены в родной город и смогли познакомить с ним за 3 года уже более 1800 путешественников! Проводим экскурсии в группах до 12 человек, поэтому каждый гость окружён вниманием и заботой. Вы точно хорошо будете слышать гида и вам не придётся толкаться в большом автобусе!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
30 июля 2023
Все понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляция, разнообразный шведский стол на завтрак. Псков красивый город, с богатой историей. Много гуляла по набережным. Экскурсии интересные. Поездку рекомендую!
Ольга
25 июля 2023
Огромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - то проблем. Комфортное проживание, прекрасное транспортное обслуживание, внимание и забота, которой были окружены все! Очень грамотные экскурсоводы Владимир и Денис так много интересного рассказали! Поездка была насыщенной, интересной и очень приятной!
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Татьяна
21 июля 2023
Спасибо огромное, все было отлично! Очень все понравилось, но поняли, что два дня маловато, наверное. Будет повод еще раз приехать. Очень красивые места. Псков очень красивый, а воздух какой чистый! Монастырь в Печорах-просто сказка. Думаю, что осенью там будет очень красиво. Изборск просто фантастический. Места потрясающие. Всё очень нам понравилось. Будем думать теперь когда еще раз приехать и что посмотреть. Спасибо за такую отличную организацию. Питание, гостиница отличная, трансфер, экскурсовод-все здорово и главное самим не нужно ни о чем думать и напрягаться. Только о путешествии и новых впечатлениях. Хоть всего и два дня, но такое ощущение, что побывали в другом мире. Это здорово. Немного подпортились впечатления только исключительно поездом. Туда ехали наши соседи по купе храпели всю ночь и не удалось поспать, а оттуда ехали в Москву в сидячем вагоне, тоже, как вы понимаете, особо там не отдохнешь. Но это уже другая история! А так еще раз спасибо за нашу прекрасную поездку, новые впечатления, интересные факты и истории! Денис большой профессионал своего дела и просто приятный собеседник!
Виктория
10 мая 2023
Организация тура просто прекрасная. Встретили на вокзале, отвезли в отель, где накормили вкусным завтраком. Далее началась экскурсия… если бы не холод, все вообще было бы просто замечательно. Экскурсовод Денис рассказывал все очень интересно. Далее заселились в отель, отель - полноценные 4 звезды. Вечером купались в бассейне и грелись в сауне. ужин заказали в номер… все очень вкусно. На следующий день - шикарный завтрак и далее на экскурсию в Печеры и Изборск. Масса впечатлений… Всего не передать… это надо видеть и слышать. Экскурсовод Наталья Алексеевна - профессионал высшей категории. После экскурсий доставили на вокзал. Организатор Ольга была постоянно на связи с пожеланиями и рекомендациями. Мы остались очень довольны поездкой. Огромное спасибо!
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Дмитрий
8 мая 2023
Замечательное путешествие, безупречная организация, очень насыщенная разносторонняя программа: исторические и природные достопримечательности. Определенно рекомендую.
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Елена
10 апр 2023
Спасибо за организацию и информацию.
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Дмитрий
30 мар 2023
Спасибо за увлекательный тур! Псков, ты покорил меня! Я обязательно вернусь! О нас заботились каждую минуту, встретили на вокзале и сразу отвезли на завтрак. Я не успевал подумать, как мою мысль уже опережали. Замечательный отель, вкусные рестораны, комфортный автомобиль, безупречный водитель. В общем пять звезд по всем позициям! Отдельное спасибо Ольге и гиду Денису. Четко, профессионально, интересно. Кто раздумываеет, берите быстрее тур, не пожалеете!!
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Марина
27 мар 2023
Превосходно организованные выходные в Пскове. Даже сложно назвать проведенные в Пскове дни просто "экскурсией", действительно путешествие! Внимательная забота с момента приезда поезда в Псков и до посадки на обратный поезд. Большое спасибо Ольге за заботу! Завтрак утром первого дня, прекрасный отель. Ну и, конечно, собственно экскурсия. Денис прекрасный рассказчик и экскурсовод! Столько информации и удивительных фактов! Самостоятельно я бы и части из этого не узнала. 2 дня были насыщенны и интересны, невзирая на сложные погодные условия! Оля и Денис смогли за 2 дня привить любовь к своему городу и окрестностям, обязательно приеду в теплое время года, хочется посмотреть на зелёный город.))
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Светлана
27 мар 2023
Все прекрасно!! Давно присматривалась к Пскову, несколько раз откладывала. Очень рада, что наконец-то посетила Псков и окрестности. Мне реально сложно дать какие-то замечания, так как все было прекрасно организовано. За это большая благодарность Ольге - на вокзале встретила, на завтрак отвезла, даже спа в отеле забронировала, была всегда на связи. Отдельное спасибо экскурсоводу - Денису. Смело могу рекомендовать его. Отель - восторг!! Спасибо большое за организацию, однозначно буду рекомендовать эту поездку друзьям и родным.