Встречаемся на железнодорожном вокзале в 8:10 (к этому времени как раз прибывает поезд из Москвы). Вместе завтракаем и отправляемся на обзорную экскурсию. Вы увидите Ольгинскую и Анастасьевскую часовни, полюбуетесь Псковским кремлем и знаменитыми фресками Рериха.

Прогуляемся по Октябрьской площади, где находится памятник Ольге, и заглянем в Троицкий собор. Вы услышите истории про псковскую «Уолл стрит», узнаете больше об обороне Пскова от войск Стефана Батория и увидите храмы, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Завершим обзорную экскурсию на набережной реки Великая на смотровой площадке, после чего заселимся в отель. Мы отвезем вас в выбранный ресторан или кафе на обед. Затем у вас будет время, чтобы самостоятельно погулять по городу и осмотреть все в своем темпе.

Вечером можно сходить в спа и бассейн в отеле (посещение включено в стоимость тура).