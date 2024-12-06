У этого путешествия по Пскову будет особенный характер, колорит и даже аромат! Вы прочувствуете атмосферу губернского города, которую создают многочисленные храмы, старинные купеческие палаты и прочие образцы архитектуры 17-19 вв. А изюминкой экскурсии станет чаепитие в русском стиле с тремя подачами чая и угощениями в мещанском доме.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Как и в любом губернском городе, в Пскове было множество дворянских домовладений. На экскурсии мы раскроем для вас их богатую историю и покажем, как она вписывается в современную жизнь. Вам предстоит:

погрузиться в атмосферу губернского Пскова 19 — начала 20 веков

рассмотрить государственные и частные здания того времени: почтамт, полицейскую управу, учебные заведения, дом вице-губернатора и особняк предводителя дворянства

заглянуть в присутственные дома и узнать самое главное об истории города и архитектуре, людях и событиях, легендах и сплетнях

выяснить, что общего у Пскова и знаменитого чайного дома династии Перловых на Мясницкой улице в Москве

разобраться, сколько в Пскове было чайных и как жена Достоевского поправилась здесь на 8 килограммов за одно лето

Завершится прогулка чаепитием в русском стиле с тремя подачами чая: трактирной, купеческой и дворянской. Угощениями к чаю будут блины с мёдом, домашним вареньем (яблоко, ревень, брусника), яблоко по-покровски и сытные свежеиспечённые домашние пирожки. А самый смак — это рассказы о богатой традиции чаепития в России!

Организационные детали