У этого путешествия по Пскову будет особенный характер, колорит и даже аромат! Вы прочувствуете атмосферу губернского города, которую создают многочисленные храмы, старинные купеческие палаты и прочие образцы архитектуры 17-19 вв.
А изюминкой экскурсии станет чаепитие в русском стиле с тремя подачами чая и угощениями в мещанском доме.
А изюминкой экскурсии станет чаепитие в русском стиле с тремя подачами чая и угощениями в мещанском доме.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Как и в любом губернском городе, в Пскове было множество дворянских домовладений. На экскурсии мы раскроем для вас их богатую историю и покажем, как она вписывается в современную жизнь. Вам предстоит:
- погрузиться в атмосферу губернского Пскова 19 — начала 20 веков
- рассмотрить государственные и частные здания того времени: почтамт, полицейскую управу, учебные заведения, дом вице-губернатора и особняк предводителя дворянства
- заглянуть в присутственные дома и узнать самое главное об истории города и архитектуре, людях и событиях, легендах и сплетнях
- выяснить, что общего у Пскова и знаменитого чайного дома династии Перловых на Мясницкой улице в Москве
- разобраться, сколько в Пскове было чайных и как жена Достоевского поправилась здесь на 8 килограммов за одно лето
Завершится прогулка чаепитием в русском стиле с тремя подачами чая: трактирной, купеческой и дворянской. Угощениями к чаю будут блины с мёдом, домашним вареньем (яблоко, ревень, брусника), яблоко по-покровски и сытные свежеиспечённые домашние пирожки. А самый смак — это рассказы о богатой традиции чаепития в России!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Дополнительные расходы у вас будут только в том случае, если во время чайной дегустации вы решите заказать что-то помимо стандартного набора блюд из меню гостевого дома
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Советской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ — ваша команда гидов в Пскове
Провели экскурсии для 1128 туристов
Привет! Меня зовут О’александръ, я гид и трэвел-консультант. За моими плечами 18 летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю сЗадать вопрос
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