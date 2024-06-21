В вечернее время Псков отлично смотрится: памятники и набережные в подсветке, тихие парки. Мы пройдём по опустевшим улицам и полюбуемся достопримечательностями. Я расскажу вам о тысячелетней истории, фактах и легендах Пскова. О князьях и налогах, о свободе и крепостничестве. По вашему желанию сделаю упор на той или иной стороне жизни города.
Ближайшие даты:
Время начала: 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка без суеты
Мы поговорим на разные темы:
- От того, как варили пиво и делали обувь, до приёмов средневековых каменщиков
- От древних, идущих из язычества, традиций, до сказок 19 века
- От Ольги, князей и рыцарей, до секретарей обкома партии
Вы услышите об экономическом и культурном развитии Пскова. Узнаете, чем жила Псковская республика и что изменилось с покорением города Москвой. Чем торговали, во что верили и как выглядели средневековые псковичи.
Вы увидите:
- Набережную реки Великой и стены средневековой крепости Крома
- Реку Пскова, давшую название городу
- Живописное городское рекреационное пространство — Финский парк
- Гремячью башню — памятник истории, фортификации и фольклора
- Церкви Петра и Павла и Богоявления (без посещения) — здания, мастерски вписанные в ландшафт
- Уникальные гражданские постройки — палаты 17 века, стоящие на средневековых улицах
И многое другое!
Организационные детали
По запросу можем скорректировать программу: увеличить или уменьшить длительность, начать экскурсию раньше или позже, подстроить программу под детей.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пскове
Провёл экскурсии для 345 туристов
Меня зовут Александр. По образованию я историк, люблю исследовать неизвестные и сложные вехи в прошлом наших городов. Профессионально работаю гидом с 2018 года. В разное время знакомил людей с Санкт-Петербургом и Соловецкими островами Белого моря. А теперь показываю гостям старинный Псков. Буду рад увидеться с заинтересованными слушателями.Задать вопрос
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