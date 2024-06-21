В вечернее время Псков отлично смотрится: памятники и набережные в подсветке, тихие парки. Мы пройдём по опустевшим улицам и полюбуемся достопримечательностями. Я расскажу вам о тысячелетней истории, фактах и легендах Пскова. О князьях и налогах, о свободе и крепостничестве. По вашему желанию сделаю упор на той или иной стороне жизни города.

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка без суеты

Мы поговорим на разные темы:

От того, как варили пиво и делали обувь, до приёмов средневековых каменщиков

От древних, идущих из язычества, традиций, до сказок 19 века

От Ольги, князей и рыцарей, до секретарей обкома партии

Вы услышите об экономическом и культурном развитии Пскова. Узнаете, чем жила Псковская республика и что изменилось с покорением города Москвой. Чем торговали, во что верили и как выглядели средневековые псковичи.

Вы увидите:

Набережную реки Великой и стены средневековой крепости Крома

Реку Пскова, давшую название городу

Живописное городское рекреационное пространство — Финский парк

Гремячью башню — памятник истории, фортификации и фольклора

Церкви Петра и Павла и Богоявления (без посещения) — здания, мастерски вписанные в ландшафт

Уникальные гражданские постройки — палаты 17 века, стоящие на средневековых улицах

И многое другое!

Организационные детали

По запросу можем скорректировать программу: увеличить или уменьшить длительность, начать экскурсию раньше или позже, подстроить программу под детей.