Все экскурсии в Пскове
Доступно 117 экскурсий 🚌 в Пскове на 2021 год, 2698 ⭐ отзывов, цены от 400₽, посетите достопримечательности: Псковский Кремль, Кремль, Псково-Печерский монастырь, Старый город, Мирожский монастырь, Музей-заповедник. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
7ч
1 100₽
за 1 чел.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
Приглашаем посетить Псково-Печерский монастырь, где голос молитвы не утихает более 500 лет
Согласно календарю
9ч
1 500₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры
Один из древнейших городов Руси, каменная крепостная стена которого веками ограждала многочисленные...
Вторник, среда, пятница, воскресенье в 09:00 (26.04-03.10)
7ч
1 300₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Погрузиться в былинную атмосферу Древней Руси и узнать об истоках национальной государственности
10ч
2 150₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
Оказавшись в Пскове, грешно не доехать до отчей земли великого русского поэта Александра Сергеевича...
Согласно календарю
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 600₽
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
Псков: от древности до наших дней
Погулять по тихим старинным улицам, увидеть знаковые места города и раскрыть его историю
2ч 30м
450₽
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Пскову
Пешеходная экскурсия по Кремлю и центру города - это классический экскурсионный маршрут по основным...
Каждый понедельник, вторник, пятницу и субботу в 11:30
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
3 500₽
за 1-10 чел.
Яркая история большого Пскова
Погрузиться в разные эпохи жизни города и увидеть его знаковые места с дипломированным историком
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 700₽
за 1-17 чел.
Псков - город великой истории
На автомобиле с гидом вы побываете в сердце города, Псковском Кроме, увидите Довмонтов город и...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 870₽
за 1-6 чел.
Псков — первое свидание
Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 750₽
за 1-19 чел.
Понять Изборск за 2 часа
Всего полчаса от Пскова - и будто другой мир: холмы, водопады и крепость, выстроенная на отвесной...
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 950₽
за 1-5 чел.
Первое знакомство с Псковским Кремлем
Прочувствовать атмосферу древнего города и насладиться его красотами на экскурсии по Кремлю
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Пскову
На высоком берегу реки Псковы расположился Кремль или Кром
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 450₽
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Псков древний и самобытный
Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о его знаковых местах
Индивидуальная экскурсия
6ч
6 000₽
за 1-5 чел.
По договоренности
10ч
1 750₽
за 1 чел.
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
Посетить места, повлиявшие на творчество Пушкина, и узнать историю создания культовых произведений
Индивидуальная экскурсия
10ч
6 500₽
за 1-5 чел.
2ч 30м
450₽
за 1 чел.
Часто заказывают
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Погрузиться в историю одного из ключевых древнерусских городов и очароваться псковской стариной
Индивидуальная экскурсия
6ч
4 550₽
за 1-50 чел.
Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь
Вас ждёт интересная индивидуальная экскурсия по Псковской земле, западной границе Руси с IX века
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
4 550₽
за 1-5 чел.
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия
Проехать по Старой дороге, открыть пейзажи щемящей красоты и поразиться фантастической истории края
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 600₽
за 1-6 чел.
Треккинг по изборским холмам: в поисках былинного русского пейзажа
Изборск старше Пскова
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
1 800₽
за 1-10 чел.
Псков: путешествие во времени
Посетить один из древнейших русских городов и раскрыть его историю на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
6ч
7 700₽
за 1-17 чел.
Индивидуальная экскурсия в крепость Изборск и Псково-Печерский монастырь
Наверняка в вашей памяти сохранились легенды о братьях Рюриковичах, призванных из варяг в греки
Ежедневно, кроме четверга.
Индивидуальная экскурсия
6ч
5 900₽
за 1-5 чел.
Из Пскова — в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
Пройти следами княжеских дружин в Труворовом городище и открыть историю Псково-Печерского монастыря
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Пскову
На обзорной экскурсии пройдем мимо памятников древней Руси на территории псковского Кремля, проедем...
Ежедневно по договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Пскова»
- ИИлья26 октября 2021Могу сказать, что нам очень повезло с экскурсоводом! Сказать, что рекомендуем Никиту как экскурсовода - ничего не сказать. ) Это невероятно увлеченный специалист, который искренне стремится поделиться своими глубокими знаниями. На 4 часа мы забыли про холод и голод)) Увлечены оказались не только взрослые, но подростки (13 лет), которых мало чем в настоящее время можно удивить и заинтересовать. Все узнали для себя много нового, много интересного, некоторые наши методические знания истории из школьной программы были "перевернуты" 180 градусов. Лично меня привлекло, что Никита, кроме забавных исторических фактов, владеет информацией об альтернативных точках зрения на исторические события. Спасибо ему большое еще раз!
- Отзыв на: Яркая история большого ПсковаННиколай25 октября 2021Так получилось что нам пришлось в один день посетить три прекрасных места: Печоры, Изборск и Псков. Наш гид Павел помог нам провести чудесный, наполненный воспоминаниями об исторических событиях день. Чувствуется, что Павел очень увлечённый человек, хороший историк и замечательный рассказчик. Он любит свой город, И очень оригинально и интересно преподносит материал. Экскурсии очень продуманные и содержательные. Выражаем свою признательность, будем рекомендовать близким и друзьям.
- ММарина25 октября 2021Экскурсия понравилась. Приедем еще.
- ААлевтина25 октября 2021Огромное спасибо Игорю за экскурсию. Очень интересно было узнать не только о всех достопримечательностях Пскова, но его историю, увидеть старые фото города и сравнить их с тем, что видно сейчас! Удивительные истории города и людей, живших здесь, интересные не только нам, но и детям.
- ААндрей24 октября 2021Спасибо большое за экскурсию. Друзья передают большой привет и благодарность
- ВВиталий24 октября 2021Отличная экскурсия, знакомство с городом прошло на одном дыхании. Игорю спасибо за легкую подачу информации и огромное спасибо за фотоколлаж со старым Псковом. Великолепный гид. Рекомендую.
- ААнастасия24 октября 2021Огромная благодарность Данилу за увлекательную экскурсию по Изборску! Мы словно побывали в прошлом, окунулись в эпоху древней Руси и почувствовали себя частью этой невероятной истории! Данил великолепно владеет материалом и легко вовлекает в диалог напоминая интересные факты. В голове сразу же складывается пазл позабытых уроков истории) Приятная речь Данила, красивые пейзажи, лебеди на расстоянии вытянутой руки, почти дружеская беседа и вот уже пора прощаться, а так не хочется) Спасибо огромное Данилу, обязательно вернёмся на псковскую землю именно к нему на экскурсию! Всем рекомендуем, вы получите настоящее удовольствие!
- ВВладимир24 октября 2021Наш гид просто молодец, несмотря на погоду и малочисленность группы всё сделал на отлично
- Отзыв на: Псков: путешествие во времениООльга24 октября 2021Замечательное знакомство с историей Пскова. Благодарим Евгения за интересную и очень увлекательную прогулку. Мы с сыновьями очень довольны. Узнали много нового из истории Пскова и России. Были увлечены и взрослые и дети. Такая экскурсия будет очень полезна школьникам, изучающим Средневековье. И всем, кому интересна история России. Полна земля русская талантливыми людьми. Евгений в очередной раз это подтвердил. Спасибо большое! Успехов!
- Отзыв на: Яркая история большого ПсковаААлексей23 октября 2021Спасибо Павлу за интереснейшую историю о Пскове. Не смотря на дождь, все было великолепно. Интересные факты, легенды, истории Пскова все было рассказано, показано нам. Рекомендую. Спасибо.