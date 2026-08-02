Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия по Псковскому Крому в мини-группе
В лёгкой и доступной форме узнать об истории древнего Пскова
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 15:00
10 авг в 12:00
800 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборАвтобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Погрузиться в былинную атмосферу Древней Руси и узнать об истоках национальной государственности
Начало: На площади Ленина, в Пскове
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
3600 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборВ Пушкинские Горы - в небольшой группе
Родовое имение, «дом Лариных» и Святогорский монастырь - путешествие по литературным святыням
Начало: На площади Ленина в Пскове
14 авг в 10:30
15 авг в 09:30
4000 ₽ за человека
Групповая
Пивоварня купца Лапина: экскурсия с дегустацией
Послушать, посмотреть и попробовать пенное прошлое и настоящее Пскова
Начало: На улице Яна Райниса
Расписание: ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
2000 ₽ за человека
Квест
до 4 чел.
В трендеПсков - детям
Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас
Начало: У набережной реки Псковы
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
900 ₽ за человека
Групповая
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
Посетить места, повлиявшие на творчество Пушкина, и узнать историю создания культовых произведений
Начало: На площади Ленина в г. Псков
Сегодня в 09:00
12 авг в 09:00
3940 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеВлюбиться в Псков за 1 день
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
от 6880 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Большое путешествие из Пскова в Изборск и Печоры
Посетить главные достопримечательности Псковской области и раскрыть их богатую историю
Начало: На площади Ленина
Расписание: в четверг и субботу в 09:45
13 авг в 09:45
15 авг в 09:45
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЯркая история большого Пскова
Погрузиться в разные эпохи жизни города и увидеть его знаковые места с дипломированным историком
Начало: На площади Ленина у памятника сами знаете кому
Завтра в 13:00
10 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
В трендеБольшая обзорная экскурсия по Пскову
Увидеть и узнать всё самое-самое - на автобусе и пешком
Начало: Ул. Профсоюзная д. 1
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 11:00
Сегодня в 11:00
10 авг в 11:00
2600 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в небольшой группе
Посетить один из самых почитаемых монастырей страны и ощутить дух первых веков Древней Руси
Начало: На площади Ленина в Пскове
10 авг в 10:45
12 авг в 10:30
3070 ₽ за человека
Групповая
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
Побывать в «краю великих вдохновений», заглянуть в русские усадьбы 19 века и узнать новое о Пушкине
Начало: В центре города
15 авг в 09:00
22 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Знакомство с Псковом: между легендами и историей
Узнать историю древней цитадели, а ещё увидеть Кром, Довмонтов город, Рыбники и главные площади
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 11:00
12 авг в 11:00
14 авг в 11:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Псковским кремлём
Псковский кремль - это живая летопись. Откройте для себя его тайны и узнайте, как он защищал Русь. Идеально для ценителей истории и архитектуры
Начало: У Псковского кремля
11 авг в 11:30
13 авг в 16:30
от 2600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Псков древний и современный
Открыть многовековую историю города и его героев на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У входа в библиотеку ИМ.И.И. Василёва (бывший кино...
Завтра в 15:30
10 авг в 08:00
от 6400 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Запсковские сказки
Погрузитесь в историю Пскова и его уникальных храмов. Узнайте тайны, которые скрывают древние постройки, и насладитесь видами на слияние рек Псковы и Великой
Начало: На площади Ленина
Завтра в 15:30
10 авг в 15:30
900 ₽ за человека
Групповая
На Талабские острова - из Пскова (всё включено)
Исследуйте природу, легенды и духовные святыни в уединённом уголке Псковской земли
Начало: На площади Ленина
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
12 авг в 10:30
5000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - групповая экскурсия
Начало: На Октябрьской площади (самый центр Пскова)
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:30
Сегодня в 09:30
12 авг в 09:30
5000 ₽ за человека
Групповая
Пушкинский заповедник - приют спокойствия, трудов и вдохновения… (из Пскова)
Родовое имение Пушкиных, могила поэта и дом Лариных - путешествие по местам гения
Начало: Пл. Ленина
Расписание: в среду и пятницу в 08:45
14 авг в 08:45
19 авг в 08:45
3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 25 чел.
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Проникнуть в тайны молока и приготовить авторский сыр в живописном эко-поселении
Начало: В деревне Паниковичи Псковской области
11 авг в 09:30
12 авг в 13:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
Оценить главные достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: На Октябрьском проспекте
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
от 6800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова)
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Начало: В Изборске, на перекрестке Минской и Печорской ули...
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
от 7890 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
Откройте для себя неформальную прогулку по Пскову, где вас ждут легенды, загадки и секреты старинных улочек
Начало: площадь Ленина
14 авг в 17:00
15 авг в 17:00
750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по древнему Пскову
Путешествие в Псков: индивидуальная экскурсия по кремлю и старинным улочкам. Узнайте о средневековой архитектуре и истории города
17 авг в 09:30
18 авг в 09:30
от 5700 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Влюбиться в «старейшину» России на экскурсии с автором журнала GEO
Начало: Изборск, Минская улица
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:30
1870 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
По древнему Пскову с историком
Пройти по центральным улицам города и погрузиться в его многовековое прошлое
12 авг в 18:30
14 авг в 18:00
от 6900 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Из Пскова - в Себеж с посещением усадьбы «Ореховно» (в группе)
Побывать в псковской Венеции, увидеть французский огород и прогуляться по итальянской аллее
Начало: На площади Ленина
10 авг в 09:00
17 авг в 09:00
4600 ₽ за человека
Квест
до 7 чел.
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Погрузитесь в увлекательный квест в центре Пскова! Найдите 10 барсиков, разгадывая загадки и исследуя городские достопримечательности. Приз в финале
Завтра в 13:30
10 авг в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Начало: В центе города Псков
15 авг в 09:00
22 авг в 09:00
2850 ₽ за человека
В первую очередь Псков славится своим Кремлем, различными соборами и храмами. Туристы гуляют по набережной и любуются на реки Великую и Псковскую. Псков — город истории, каждый участок земли в городе напоминает о происшествии прошлых веков. Люди едут сюда дышать свежим воздухом в музее-заповеднике и любоваться на красивые закаты на зелёных холмах города. В городе кажется, что время стоит на месте, ведь здесь выглядит все также, как в XV веке
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 2 авг 2026
Отличная экскурсия, Александр эрудирован, готов ответить на любой вопрос, рассказ интересный и нескучный. Очень благодарны за массу полезной информации!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Дата посещения: 24 июл 2026
Сама поездка и экскурсия прошла замечательно. Гид и водитель великолепны! Экскурсовод очень хлрошо построил программу! Но меня расстроила не гибкая
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Дата посещения: 19 июл 2026
Все замечательно Экскурсовод Светлана лучшая
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Дата посещения: 14 июл 2026
Я побывала на экскурсии Знакомство с Псковом 14.07.26. Хотя я уже знакома с городом, экскурсия мне очень понравилась, она позволила
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Дата посещения: 17 июл 2026
Великолепно. Чудесное место, вкусный сыр и великолепно умная Анна Все было чудесно Успехов и процветания вам ☀️
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 11 июл 2026
Экскурсия прошла на одном дыхании. Александр большой профессионал, владеет информацией на 100%. Заказывала экскурсию накануне поздно вечером и сомневалась, что
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Дата посещения: 10 июл 2026
Замечательно. Спасибо гиду Алине Аркадьевне!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Дата посещения: 11 июл 2026
Прекрасно! Замечательные гиды, великолепная природа островов, чудесная погода, хорошая компания! Спасибо всем за чудесную поездку!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Дата посещения: 2 июл 2026
Все очень хорошо организовано. Отправление без задержек.
Прекрасный экскурсовод Екатерина Александровна, дала нам массу интересной и разнообразной информации о местах по которым проезжали.
Усадьба Ореховно - это просто нескончаемый восторг!
Спасибо!
Рекомендую
Прекрасный экскурсовод Екатерина Александровна, дала нам массу интересной и разнообразной информации о местах по которым проезжали.
Усадьба Ореховно - это просто нескончаемый восторг!
Спасибо!
Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
М
Дата посещения: 20 июн 2026
Замечательная экскурсия, спасибо экскурсоводу Варваре, ее рассказ был очень интересным, хотелось слушать ещё и ещё. Экскурсия очень насыщенная, спасибо за такую великолепную программу.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 19545 отзывов в Пскове
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову
Самые популярные экскурсии в Пскове
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Пскову в августе 2026
Сейчас в Пскове можно забронировать 248 экскурсий и билетов от 620 до 30 000 со скидкой до 18%. Туристы уже оставили гидам 19545 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Планируете посетить Псков и ищете экскурсии по городу? Мы предлагаем экскурсионные туры в Псков с гидами, которые поделятся уникальными историями и легендами. Вас ждут экскурсии в Пскове по доступным ценам, включая эксклюзивные авторские туры. Наш сайт поможет вам узнать, как забронировать экскурсию в Пскове, чтобы каждый момент путешествия оставил яркие впечатления. Откройте для себя достопримечательности Пскова в любое время года – будь то солнечное лето или богатая красками осень