Экскурсии Пскова

Все экскурсии в Пскове

Доступно 117 экскурсий 🚌 в Пскове на 2021 год, 2698 ⭐ отзывов, цены от 400₽, посетите достопримечательности: Псковский Кремль, Кремль, Псково-Печерский монастырь, Старый город, Мирожский монастырь, Музей-заповедник. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
4.7
133
1 100
за 1 чел.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
Приглашаем посетить Псково-Печерский монастырь, где голос молитвы не утихает более 500 лет
Согласно календарю
Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры
4.9
70
1 500
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры
Один из древнейших городов Руси, каменная крепостная стена которого веками ограждала многочисленные...
Вторник, среда, пятница, воскресенье в 09:00 (26.04-03.10)
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
4.9
74
1 300
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Погрузиться в былинную атмосферу Древней Руси и узнать об истоках национальной государственности
Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
4.8
99
10ч
2 150
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
Оказавшись в Пскове, грешно не доехать до отчей земли великого русского поэта Александра Сергеевича...
Согласно календарю
Псков: от древности до наших дней
Индивидуальная экскурсия
5
23
2ч 30м
2 600
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
Псков: от древности до наших дней
Погулять по тихим старинным улицам, увидеть знаковые места города и раскрыть его историю
Пешеходная экскурсия по Пскову
4.6
92
2ч 30м
450
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Пскову
Пешеходная экскурсия по Кремлю и центру города - это классический экскурсионный маршрут по основным...
Каждый понедельник, вторник, пятницу и субботу в 11:30
Яркая история большого Пскова
Индивидуальная экскурсия
4.9
186
3ч 30м
3 500
за 1-10 чел.
Яркая история большого Пскова
Погрузиться в разные эпохи жизни города и увидеть его знаковые места с дипломированным историком
Псков - город великой истории
Индивидуальная экскурсия
4.7
12
4 700
за 1-17 чел.
Псков - город великой истории
На автомобиле с гидом вы побываете в сердце города, Псковском Кроме, увидите Довмонтов город и...
Ежедневно по договоренности
Псков — первое свидание
Индивидуальная экскурсия
5
59
2 870
за 1-6 чел.
Псков — первое свидание
Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии
Понять Изборск за 2 часа
Индивидуальная экскурсия
5
12
3 750
за 1-19 чел.
Понять Изборск за 2 часа
Всего полчаса от Пскова - и будто другой мир: холмы, водопады и крепость, выстроенная на отвесной...
Первое знакомство с Псковским Кремлем
Индивидуальная экскурсия
5
292
1ч 30м
1 950
за 1-5 чел.
Первое знакомство с Псковским Кремлем
Прочувствовать атмосферу древнего города и насладиться его красотами на экскурсии по Кремлю
Обзорная экскурсия по Пскову
Индивидуальная экскурсия
4.5
17
3 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Пскову
На высоком берегу реки Псковы расположился Кремль или Кром
Ежедневно по договоренности
Псков древний и самобытный
Индивидуальная экскурсия
5
23
2 450
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Псков древний и самобытный
Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о его знаковых местах
Индивидуальная экскурсия Изборск - Печоры
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия Изборск - Печоры
По договоренности
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
4.8
63
10ч
1 750
за 1 чел.
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
Посетить места, повлиявшие на творчество Пушкина, и узнать историю создания культовых произведений
"В гостях у Пушкина" (индивидуальная экскурсия в Пушкинские Горы)
Индивидуальная экскурсия
10ч
6 500
за 1-5 чел.
"В гостях у Пушкина" (индивидуальная экскурсия в Пушкинские Горы)
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
4.8
90
2ч 30м
450
за 1 чел.
Часто заказывают
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Погрузиться в историю одного из ключевых древнерусских городов и очароваться псковской стариной
Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь
Индивидуальная экскурсия
5
23
4 550
за 1-50 чел.
Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь
Вас ждёт интересная индивидуальная экскурсия по Псковской земле, западной границе Руси с IX века
По договоренности
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия
Индивидуальная экскурсия
5
60
4 550
за 1-5 чел.
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия
Проехать по Старой дороге, открыть пейзажи щемящей красоты и поразиться фантастической истории края
Треккинг по изборским холмам: в поисках былинного русского пейзажа
Индивидуальная экскурсия
5
14
5 600
за 1-6 чел.
Треккинг по изборским холмам: в поисках былинного русского пейзажа
Изборск старше Пскова
Ежедневно по договоренности
Псков: путешествие во времени
Индивидуальная экскурсия
4.9
10
1 800
за 1-10 чел.
Псков: путешествие во времени
Посетить один из древнейших русских городов и раскрыть его историю на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия в крепость Изборск и Псково-Печерский монастырь
Индивидуальная экскурсия
5
15
7 700
за 1-17 чел.
Индивидуальная экскурсия в крепость Изборск и Псково-Печерский монастырь
Наверняка в вашей памяти сохранились легенды о братьях Рюриковичах, призванных из варяг в греки
Ежедневно, кроме четверга.
Из Пскова — в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
Индивидуальная экскурсия
4.9
15
5 900
за 1-5 чел.
Из Пскова — в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
Пройти следами княжеских дружин в Труворовом городище и открыть историю Псково-Печерского монастыря
Расширенная обзорная экскурсия по Пскову
Индивидуальная экскурсия
4.3
8
4 500
за 1-10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Пскову
На обзорной экскурсии пройдем мимо памятников древней Руси на территории псковского Кремля, проедем...
Ежедневно по договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Пскова»

  • Отзыв на: Псков и его кремль: погружение в Средневековье
    И
    Илья
    26 октября 2021
    5
    Могу сказать, что нам очень повезло с экскурсоводом! Сказать, что рекомендуем Никиту как экскурсовода - ничего не сказать. ) Это невероятно увлеченный специалист, который искренне стремится поделиться своими глубокими знаниями. На 4 часа мы забыли про холод и голод)) Увлечены оказались не только взрослые, но подростки (13 лет), которых мало чем в настоящее время можно удивить и заинтересовать. Все узнали для себя много нового, много интересного, некоторые наши методические знания истории из школьной программы были "перевернуты" 180 градусов. Лично меня привлекло, что Никита, кроме забавных исторических фактов, владеет информацией об альтернативных точках зрения на исторические события. Спасибо ему большое еще раз!
  • Отзыв на: Яркая история большого Пскова
    Н
    Николай
    25 октября 2021
    5
    Так получилось что нам пришлось в один день посетить три прекрасных места: Печоры, Изборск и Псков. Наш гид Павел помог нам провести чудесный, наполненный воспоминаниями об исторических событиях день. Чувствуется, что Павел очень увлечённый человек, хороший историк и замечательный рассказчик. Он любит свой город, И очень оригинально и интересно преподносит материал. Экскурсии очень продуманные и содержательные. Выражаем свою признательность, будем рекомендовать близким и друзьям.
  • Отзыв на: Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
    М
    Марина
    25 октября 2021
    4
    Экскурсия понравилась. Приедем еще.
  • Отзыв на: Псков: от древности до наших дней
    А
    Алевтина
    25 октября 2021
    5
    Огромное спасибо Игорю за экскурсию. Очень интересно было узнать не только о всех достопримечательностях Пскова, но его историю, увидеть старые фото города и сравнить их с тем, что видно сейчас! Удивительные истории города и людей, живших здесь, интересные не только нам, но и детям.
  • Отзыв на: Псков: от древности до наших дней
    А
    Андрей
    24 октября 2021
    5
    Спасибо большое за экскурсию. Друзья передают большой привет и благодарность
  • Отзыв на: Псков: от древности до наших дней
    В
    Виталий
    24 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия, знакомство с городом прошло на одном дыхании. Игорю спасибо за легкую подачу информации и огромное спасибо за фотоколлаж со старым Псковом. Великолепный гид. Рекомендую.
  • Отзыв на: Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    А
    Анастасия
    24 октября 2021
    5
    Огромная благодарность Данилу за увлекательную экскурсию по Изборску! Мы словно побывали в прошлом, окунулись в эпоху древней Руси и почувствовали себя частью этой невероятной истории! Данил великолепно владеет материалом и легко вовлекает в диалог напоминая интересные факты. В голове сразу же складывается пазл позабытых уроков истории) Приятная речь Данила, красивые пейзажи, лебеди на расстоянии вытянутой руки, почти дружеская беседа и вот уже пора прощаться, а так не хочется) Спасибо огромное Данилу, обязательно вернёмся на псковскую землю именно к нему на экскурсию! Всем рекомендуем, вы получите настоящее удовольствие!
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
    В
    Владимир
    24 октября 2021
    5
    Наш гид просто молодец, несмотря на погоду и малочисленность группы всё сделал на отлично
  • Отзыв на: Псков: путешествие во времени
    О
    Ольга
    24 октября 2021
    5
    Замечательное знакомство с историей Пскова. Благодарим Евгения за интересную и очень увлекательную прогулку. Мы с сыновьями очень довольны. Узнали много нового из истории Пскова и России. Были увлечены и взрослые и дети. Такая экскурсия будет очень полезна школьникам, изучающим Средневековье. И всем, кому интересна история России. Полна земля русская талантливыми людьми. Евгений в очередной раз это подтвердил. Спасибо большое! Успехов!
  • Отзыв на: Яркая история большого Пскова
    А
    Алексей
    23 октября 2021
    5
    Спасибо Павлу за интереснейшую историю о Пскове. Не смотря на дождь, все было великолепно. Интересные факты, легенды, истории Пскова все было рассказано, показано нам. Рекомендую. Спасибо.
🇷🇺