И Илья 5

Могу сказать, что нам очень повезло с экскурсоводом! Сказать, что рекомендуем Никиту как экскурсовода - ничего не сказать. ) Это невероятно увлеченный специалист, который искренне стремится поделиться своими глубокими знаниями. На 4 часа мы забыли про холод и голод)) Увлечены оказались не только взрослые, но подростки (13 лет), которых мало чем в настоящее время можно удивить и заинтересовать. Все узнали для себя много нового, много интересного, некоторые наши методические знания истории из школьной программы были "перевернуты" 180 градусов. Лично меня привлекло, что Никита, кроме забавных исторических фактов, владеет информацией об альтернативных точках зрения на исторические события. Спасибо ему большое еще раз!