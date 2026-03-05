Псков - город с богатой историей и уникальными памятниками архитектуры. Ваш личный гид проведет вас по живописным улочкам, где каждый камень дышит историей.
Вы увидите знаменитый Псковский Кремль, проникнетесь атмосферой древних
Вы увидите знаменитый Псковский Кремль, проникнетесь атмосферой древних
Описание экскурсии
Псков сквозь века
Вы увидите все важнейшие места старинного Пскова:
- Псковский Кремль (Кром) с Детинцем, Довмонтовым Городом и величественным Троицким собором;
- Самую большую в Восточной Европе каменную средневековую крепость, обвитую лентами рек и парками на месте крепостных рвов;
- Загадочную и романтическую Гремячую башню, выстроенную итальянским зодчим в начале XVI века на крутом холме;
- Каменные купеческие палаты допетровского времени;
- Огромные Покровскую и Варламовскую башни и крохотные храмы-близнецы, прильнувшие к крепостным стенам и хранящие память о безуспешных штурмах Пскова лучшими армиями Европы;
- Мирожский и Снетогорский монастыри с древними фресками, написанными византийскими мастерами и их русскими учениками в XII — XIV веках;
- Изборскую крепость, Мальскую долину и Печорский монастырь.
Псков — истории, традиции и легенды
Я расскажу о том, что вам действительно интересно. Могу углубиться в древнюю или новейшую историю города (тут потрясающие сюжеты от эпохи викингов до чеченских кампаний), сделать акцент на шедеврах архитектуры или музейных собраниях, а также пройти следами знаменитых и замечательных людей (от княгини Ольги до Иосифа Бродского), посещавших Псков или живших в нем.
Организационные детали
- Я отец троих детей, поэтому не боюсь общения с подрастающим поколением. С радостью проведу экскурсию для семей как с малышами, так и с подростками.
- Я гибкий гид и готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
- Если вы на машине, мы можем включить в экскурсию достопримечательности в окрестностях Пскова. Или доехать на них на такси.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Выберем так, чтобы это было вам удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий Николаевич — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 3569 туристов
Я историк и искусствовед, кандидат наук. Учился в Санкт-Петербурге и Европе, много лет живу во Пскове. Я люблю Псков: его улицы и храмы, крепостные стены и деревья, кухню и напитки,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 245 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Супер!!! Всё было замечательно и подача материала и подбор локаций, и юмор. На экскурсии были разновозрастым составом, интересно было всем. После экскурсии по городу, получили рекомендации по ресторанам и кафе города. На следующий день взяли ещё одну экскурсию по пригородам Пскова и в Печоры. Рекомендую, если хотите душевного и увлеченного своим делом экскурсовода!!!
Вам был полезен этот отзыв?
О
множество исторических фактов воспринимается легко, живая подача материала, интересно и взрослым и детям!
Вам был полезен этот отзыв?
М
У нас остались самые прекрасные впечатлениям от экскурсии и от самого гида.
Юрий Николаевич очень эрудированный гид и прекрасный рассказчик.
Юрий Николаевич очень эрудированный гид и прекрасный рассказчик.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Великолепный рассказчик!
Два часа на морозе почти не были замечены в компании нашего замечательного экскурсовода, а ребенок трех лет бОльшуюю часть экскурсии слушал затаив дыхание!
Информация была адаптирована под нашу разношерстную компанию (60 лет, 30 лет и 3 года) и каждому было интересно. Спасибо Вам большое!
Два часа на морозе почти не были замечены в компании нашего замечательного экскурсовода, а ребенок трех лет бОльшуюю часть экскурсии слушал затаив дыхание!
Информация была адаптирована под нашу разношерстную компанию (60 лет, 30 лет и 3 года) и каждому было интересно. Спасибо Вам большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юрий Николаевич - это просто космос! Не каждый ведущий авторской телепрограммы или you-tube канала столь же интересно и увлекательно подаёт материал. Очень разносторонне образованный человек и великолепный рассказчик. Спрашиваем ли
Вам был полезен этот отзыв?
Огромная благодарность Юрию Николаевичу за превосходную незабываемую экскурсию по Псковскому кремлю и его окрестностям!
Обладая удивительным даром рассказчика с глубокими знаниями истории и культуры, а также превосходным чувством юмора (где это
Обладая удивительным даром рассказчика с глубокими знаниями истории и культуры, а также превосходным чувством юмора (где это
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пскова
Похожие экскурсии на «Псков и его окрестности - с интересом и любовью»
Индивидуальная
до 25 чел.
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Проникнуть в тайны молока и приготовить авторский сыр в живописном эко-поселении
Начало: В деревне Паниковичи Псковской области
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Такой древний Псков
Эта экскурсия подарила настоящее понимание духа Пскова, его роли в истории и силы его жителей
Начало: На площади Ленина
Завтра в 17:00
20 авг в 15:30
от 7747 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мой Псков: о древнем городе - с любовью
Прогуляться от Древней Руси до наших дней и разгадать характер средневекового мегаполиса
Начало: У входа в Кремль
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от 8990 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 25 чел.
Псков - прикоснись к истории
Начало: Профсоюзная улица, 1
Расписание: Пятница в 12:00
Завтра в 11:00
19 авг в 11:00
900 ₽ за человека
от 8500 ₽ за экскурсию