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легенды, говор и слухи, которыми он живет. Всем этим я с удовольствием поделюсь с вами! Много раз мне доводилось быть экспертом при создании документальных и туристических фильмов и телепередач о нашем городе, а также выступал в роли консультанта при создании мультсериала «Пушкин и… Михайловское». Я одинаково хорошо знаю историю, искусство, культуру древнего и современного Пскова. Поэтому могу варьировать темы и подход своих авторских экскурсий. Хотя я профессиональный ученый с набором дипломов и званий, никто и никогда не назвал меня занудой, а прогулку со мной — скучной. Мне интересно то, что я рассказываю, — этим интересом я заражаю слушателей. До встречи!