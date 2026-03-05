Мои заказы

Псков и его окрестности - с интересом и любовью

Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов
Псков - город с богатой историей и уникальными памятниками архитектуры. Ваш личный гид проведет вас по живописным улочкам, где каждый камень дышит историей.

Вы увидите знаменитый Псковский Кремль, проникнетесь атмосферой древних
читать дальшеуменьшить

монастырей с их неповторимыми фресками и ощутите дух времени в каменных палатах.

Ваше путешествие будет наполнено рассказами о знаменитых личностях, оставивших свой след в истории города, и о местных традициях, которые живы и по сей день.

Экскурсия подойдет как для семей с детьми разного возраста, так и для индивидуальных путешественников.

Гибкость маршрута позволяет включить в ваше путешествие как основные достопримечательности Пскова, так и его окрестности, доступные для посещения на автомобиле или такси

5
245 отзывов
Псков и его окрестности - с интересом и любовью
Псков и его окрестности - с интересом и любовью
Псков и его окрестности - с интересом и любовью

Описание экскурсии

Псков сквозь века

Вы увидите все важнейшие места старинного Пскова:

  • Псковский Кремль (Кром) с Детинцем, Довмонтовым Городом и величественным Троицким собором;
  • Самую большую в Восточной Европе каменную средневековую крепость, обвитую лентами рек и парками на месте крепостных рвов;
  • Загадочную и романтическую Гремячую башню, выстроенную итальянским зодчим в начале XVI века на крутом холме;
  • Каменные купеческие палаты допетровского времени;
  • Огромные Покровскую и Варламовскую башни и крохотные храмы-близнецы, прильнувшие к крепостным стенам и хранящие память о безуспешных штурмах Пскова лучшими армиями Европы;
  • Мирожский и Снетогорский монастыри с древними фресками, написанными византийскими мастерами и их русскими учениками в XII — XIV веках;
  • Изборскую крепость, Мальскую долину и Печорский монастырь.

Псков — истории, традиции и легенды

Я расскажу о том, что вам действительно интересно. Могу углубиться в древнюю или новейшую историю города (тут потрясающие сюжеты от эпохи викингов до чеченских кампаний), сделать акцент на шедеврах архитектуры или музейных собраниях, а также пройти следами знаменитых и замечательных людей (от княгини Ольги до Иосифа Бродского), посещавших Псков или живших в нем.

Организационные детали

  • Я отец троих детей, поэтому не боюсь общения с подрастающим поколением. С радостью проведу экскурсию для семей как с малышами, так и с подростками.
  • Я гибкий гид и готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Если вы на машине, мы можем включить в экскурсию достопримечательности в окрестностях Пскова. Или доехать на них на такси.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Выберем так, чтобы это было вам удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 3569 туристов
Я историк и искусствовед, кандидат наук. Учился в Санкт-Петербурге и Европе, много лет живу во Пскове. Я люблю Псков: его улицы и храмы, крепостные стены и деревья, кухню и напитки,
читать дальшеуменьшить

легенды, говор и слухи, которыми он живет. Всем этим я с удовольствием поделюсь с вами! Много раз мне доводилось быть экспертом при создании документальных и туристических фильмов и телепередач о нашем городе, а также выступал в роли консультанта при создании мультсериала «Пушкин и… Михайловское». Я одинаково хорошо знаю историю, искусство, культуру древнего и современного Пскова. Поэтому могу варьировать темы и подход своих авторских экскурсий. Хотя я профессиональный ученый с набором дипломов и званий, никто и никогда не назвал меня занудой, а прогулку со мной — скучной. Мне интересно то, что я рассказываю, — этим интересом я заражаю слушателей. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 245 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
233
4
6
3
5
2
1
1
Юлия
Супер!!! Всё было замечательно и подача материала и подбор локаций, и юмор. На экскурсии были разновозрастым составом, интересно было всем. После экскурсии по городу, получили рекомендации по ресторанам и кафе города. На следующий день взяли ещё одну экскурсию по пригородам Пскова и в Печоры. Рекомендую, если хотите душевного и увлеченного своим делом экскурсовода!!!
Супер!!! Всё было замечательно и подача материала и подбор локаций, и юмор. На экскурсии были разновозрастым
Супер!!! Всё было замечательно и подача материала и подбор локаций, и юмор. На экскурсии были разновозрастым
Супер!!! Всё было замечательно и подача материала и подбор локаций, и юмор. На экскурсии были разновозрастым
Супер!!! Всё было замечательно и подача материала и подбор локаций, и юмор. На экскурсии были разновозрастым
Супер!!! Всё было замечательно и подача материала и подбор локаций, и юмор. На экскурсии были разновозрастым
Вам был полезен этот отзыв?
О
множество исторических фактов воспринимается легко, живая подача материала, интересно и взрослым и детям!
Вам был полезен этот отзыв?
М
У нас остались самые прекрасные впечатлениям от экскурсии и от самого гида.
Юрий Николаевич очень эрудированный гид и прекрасный рассказчик.
У нас остались самые прекрасные впечатлениям от экскурсии и от самого гида.
У нас остались самые прекрасные впечатлениям от экскурсии и от самого гида.
У нас остались самые прекрасные впечатлениям от экскурсии и от самого гида.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Великолепный рассказчик!
Два часа на морозе почти не были замечены в компании нашего замечательного экскурсовода, а ребенок трех лет бОльшуюю часть экскурсии слушал затаив дыхание!
Информация была адаптирована под нашу разношерстную компанию (60 лет, 30 лет и 3 года) и каждому было интересно. Спасибо Вам большое!
Великолепный рассказчик!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юрий Николаевич - это просто космос! Не каждый ведущий авторской телепрограммы или you-tube канала столь же интересно и увлекательно подаёт материал. Очень разносторонне образованный человек и великолепный рассказчик. Спрашиваем ли
читать дальшеуменьшить

мы про башню XIV века в крепостной стене, или гимназию города Пскова, или храм на другой стороне реки, сразу и справка по дате/упоминанию в летописи, и место в истории города и современный контекст, как реставрировали, что уберегли от разрушения, а что осталось только на старинных фотографиях или в воспоминаниях современников. В общем наша прогулка доставила огромное удовольствие, лучше просто не бывает.

Вам был полезен этот отзыв?
Олег
Огромная благодарность Юрию Николаевичу за превосходную незабываемую экскурсию по Псковскому кремлю и его окрестностям!
Обладая удивительным даром рассказчика с глубокими знаниями истории и культуры, а также превосходным чувством юмора (где это
читать дальшеуменьшить

было кстати и уместно), он настолько интересно и увлекательно повествовал нам, что экскурсия прошла на одном дыхании и мы получили искреннее удовольствие, сверх наших ожиданий.
Желаем Юрию Николаевичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благодарных слушателей!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Пскова

Похожие экскурсии на «Псков и его окрестности - с интересом и любовью»

Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
2.5 часа
148 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Проникнуть в тайны молока и приготовить авторский сыр в живописном эко-поселении
Начало: В деревне Паниковичи Псковской области
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Такой древний Псков
Пешая
3.5 часа
228 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Такой древний Псков
Эта экскурсия подарила настоящее понимание духа Пскова, его роли в истории и силы его жителей
Начало: На площади Ленина
Завтра в 17:00
20 авг в 15:30
от 7747 ₽ за всё до 10 чел.
Мой Псков: о древнем городе - с любовью
Пешая
3 часа
135 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мой Псков: о древнем городе - с любовью
Прогуляться от Древней Руси до наших дней и разгадать характер средневекового мегаполиса
Начало: У входа в Кремль
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от 8990 ₽ за всё до 5 чел.
Псков - прикоснись к истории
Пешая
3 часа
165 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Псков - прикоснись к истории
Начало: Профсоюзная улица, 1
Расписание: Пятница в 12:00
Завтра в 11:00
19 авг в 11:00
900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пскове
от 8500 ₽ за экскурсию