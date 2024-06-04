1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Профессиональный сыродел проведет вас через увлекательный процесс создания крафтового сыра. Подходит для всех возрастов
Начало: В деревне Паниковичи Псковской области
«Дополнительно вы можете заказать дегустацию крафтовых сыров — 250 руб»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
3 часа
Псков: пивная Мекка северо-запада
Пообщаться с пивоварами, прикоснуться к секретам производства пива и попробовать лучшие сорта
«В программе — дегустация 10 сортов пива, сваренного в местной пивоварне, в том числе лагера, ипы, стаута и талабского эля»
11 июня в 15:00
15 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
«Про Еду»: гастро-экскурсия по фермерским хозяйствам Псковской области
Начало: Площадь Ленина
«Вы услышите интересную историю о быте и культуре народа сето, сможете погрузится в уютную атмосферу деревенского дома, а также полакомиться блюдами национальной кухни»
Расписание: Согласно календарю
30 июня в 10:30
21 июля в 10:30
4 350₽ за человека
Групповая
8 часов
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Полакомиться малиной, встретить африканских страусов и познакомиться с кухней народа сето
Начало: На площади Ленина
«В стоимость включено: трансфер, входные билеты, групповой обед на страусиной ферме, дегустации»
30 июня в 10:30
21 июля в 10:30
5 700₽ за человека
Мини-группа
4.5 часа
История Пскова с чайным ароматом
Отправиться за вкусными впечатлениями с золотистым оттенком свежего чая
Начало: На улице Советской
«Дополнительные расходы у вас будут только в том случае, если во время чайной дегустации вы решите заказать что-то помимо стандартного набора блюд из меню гостевого дома»
6 дек в 12:00
13 дек в 12:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария4 июня 2024Чудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйка - мастер сыроварения, мама
- ССветлана3 июня 2024Анна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купили. Рекомендую 💞что новое и интересное 👍🏻
- ММайя24 мая 2024Потрясающе! Удивительная хозяйка! Профессиональный сыродел, прекрасная мама пятирых детей! Терпеливо и доступно все рассказала, ответила на все вопросы. Попробовали и купили вкуснейшие сыры!
- ЮЮлия7 ноября 2023Мы с мужем любим Псков, но хотелось чего-то новенького), поэтому выбор пал на экскурсию "Псков-пивная Мекка Северо-Запада". Несмотря на то,
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Пскова, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024