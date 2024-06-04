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что мы являемся почитателями ТМ Савицкий, мы с интересом отправились на экскурсию по пивоварне 903. Сказать, что мы в восторге-не сказать ничего). Псков продолжает удивлять! Главный технолог (не только знаток своего дела, но и искренне любящий свой край человек) очень подробно рассказал об особенностях производства каждого сорта, терпеливо ответил на все "почему","для чего","а что если"?)) Он был терпелив даже тогда, когда экскурсия подходила к концу, и мы, продегустировав все сорта, продолжали задавать вопросы). Отдельным удивлением стало то, что ребята делают свои собственные сорта пива (в дело идут даже бочки "из-под крепких алкогольных напитков"), результатом чего становятся лимитированные "вкусы" - торопитесь попробовать! Не буду спойлерить- лучше увидеть и попробовать все самим! Перед экскурсией рекомендую основательно подкрепиться, так как дегустация продолжительная и есть крепкие сорта. Детей на пивоварню не пускают - и это правильно) Особенно хочу поблагодарить Бориса за саму идею такой экскурсии! Богатый жизненный опыт и любовь к жизни делают Бориса незаменимым проводником для тех, кому интересно открывать что-то новое даже в уже знакомом месте. Так же Борис порекомендовал чудесное место для позднего завтрака с хересом и ароматные пряники "Себежаночка" в подарок детям. Мы от всего в восторге. С нетерпением ждём, когда и другие пивоварни распахнут свои гостеприимные двери!