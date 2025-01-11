Путешествие в Изборск и Печоры - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу древней Руси. Гости смогут увидеть Труворово городище, знаменитый Труворов крест и насладиться красотой Словенских ключей. В Печорах откроются тайны Псково-Печерского монастыря и легендарных Святых пещер. Экскурсия проходит на личном автомобиле, что позволяет гибко планировать время и маршрут. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и обогатит знаниями о культурном наследии России

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Тропы древнего Изборска

Сперва мы направимся в один из старейших городов северо-запада России. Вы перенесётесь на страницы «Повести временных лет» и узнаете о жизни Изборска с середины 10 века. В нашей программе:

Труворово городище — вы осмотрите место первого поселения славян-кривичей, увидите Никольскую церковь 16-18 вв. и с высокого мыса окинете взглядом всю Изборско-Мальскую долину;

Труворов крест с сохранившейся выбитой надписью «Царь, Славы, Ника, Иисус Христос». Здесь поговорим о легендах, окружающих это место.

Тысячелетние Словенские ключи и Городищенское озеро, на котором круглый год можно встретить лебедей;

Крепость на Жеравьей Горе 14 века с боевыми башнями, ловушками и тайниками. Вы сможете прогуляться по потайным ходам, раскрыть секреты цитадели и подняться на смотровую площадку на башне Луковка.

От Печор до Петсери — и обратно

Следом вы окажетесь в старинном русском городе Печоры, примостившемся на западной кромке границы России. Здесь перед вами предстанет один из шедевров русского храмового зодчества — Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь. Мы рассмотрим каменные стены и башни 16 века, откроем тайны обнаруженных в 14 веке Святых пещер. И конечно, поговорим о легендах монастыря и богатой истории города, который за несколько столетий успел сменить имя, побывать в составе Эстонии и вернуться к истокам.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашейкоманды

Экскурсия проводится на вашем транспорте (в нём должно быть место для гида)

Дополнительные расходы