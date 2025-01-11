Путешествие в Изборск и Печоры - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу древней Руси.
Гости смогут увидеть Труворово городище, знаменитый Труворов крест и насладиться красотой Словенских ключей. В Печорах откроются тайны Псково-Печерского монастыря и легендарных Святых пещер. Экскурсия проходит на личном автомобиле, что позволяет гибко планировать время и маршрут. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и обогатит знаниями о культурном наследии России
Гости смогут увидеть Труворово городище, знаменитый Труворов крест и насладиться красотой Словенских ключей. В Печорах откроются тайны Псково-Печерского монастыря и легендарных Святых пещер. Экскурсия проходит на личном автомобиле, что позволяет гибко планировать время и маршрут. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и обогатит знаниями о культурном наследии России
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Путешествие по древним городам
- 🏰 Посещение Изборской крепости
- 🕍 Открытие Псково-Печерского монастыря
- 🚗 Свобода передвижения на собственном авто
- 🕰️ Погружение в историю и легенды
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Труворово городище
- Труворов крест
- Словенские ключи
- Изборская крепость
- Псково-Печерский монастырь
- Святые пещеры
Описание экскурсии
Тропы древнего Изборска
Сперва мы направимся в один из старейших городов северо-запада России. Вы перенесётесь на страницы «Повести временных лет» и узнаете о жизни Изборска с середины 10 века. В нашей программе:
- Труворово городище — вы осмотрите место первого поселения славян-кривичей, увидите Никольскую церковь 16-18 вв. и с высокого мыса окинете взглядом всю Изборско-Мальскую долину;
- Труворов крест с сохранившейся выбитой надписью «Царь, Славы, Ника, Иисус Христос». Здесь поговорим о легендах, окружающих это место.
- Тысячелетние Словенские ключи и Городищенское озеро, на котором круглый год можно встретить лебедей;
- Крепость на Жеравьей Горе 14 века с боевыми башнями, ловушками и тайниками. Вы сможете прогуляться по потайным ходам, раскрыть секреты цитадели и подняться на смотровую площадку на башне Луковка.
От Печор до Петсери — и обратно
Следом вы окажетесь в старинном русском городе Печоры, примостившемся на западной кромке границы России. Здесь перед вами предстанет один из шедевров русского храмового зодчества — Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь. Мы рассмотрим каменные стены и башни 16 века, откроем тайны обнаруженных в 14 веке Святых пещер. И конечно, поговорим о легендах монастыря и богатой истории города, который за несколько столетий успел сменить имя, побывать в составе Эстонии и вернуться к истокам.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашейкоманды
- Экскурсия проводится на вашем транспорте (в нём должно быть место для гида)
Дополнительные расходы
- Вход в Изборскую крепость: взрослые — 200 ₽, дети старше 14 лет — 100 ₽, детям до 14 лет бесплатно
- Обязательное пожертвование в монастыре — 200 ₽/чел.
- Обед (по желанию)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности в г. Пскове
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Пскове
Провела экскурсии для 2663 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, и я представляю команду опытных и квалифицированных гидов, которые любят Псков и готовы поделиться своей любовью с вами. Мы работаем с 2018 года и всегда стараемся учесть все пожелания путешественников. До встречи на древней псковской земле!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 83 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Ангелина
11 янв 2025
Очень достойная экскурсия с Татьяной, масса информации, прекрасно организованный маршрут, было свободное время, чтобы купить сувениры, мы не устали, хотя и много ходили. Спасибо! Мы прекрасно провели время и познакомились с местными достопримечательностями и не только)
К
Ксения
7 янв 2025
Гуляли с Татьяной, хочется отметить ее талант рассказчика, она прекрасно распланировала наши перемещения, все очень деликатно, по делу. Мы не устали, не замерзли, хотя гуляли зимой. С удовольствием погуляли бы с Татьяной по другим маршрутам. Самые чудесные впечатления, рекомендую.
Я
Яна
25 авг 2024
Экскурсию для нас проводила Марина. Нас было 4 человека: мы с мужем и двое детей 8 и 11 лет. Марине удалось заинтересовать ребят, предложить им совершенно не ожиданное:). Например в
В
Виктория
18 авг 2024
Благодарим за восхитетельную экскурсию. Лариса Пономаренко один из лучших экскурсоводов, с кем мы путешествовали! Пскову процветания!
Елена
17 авг 2024
Спасибо большое Екатерине,за отличную организацию экскурсии и за прекрасную Лариса Ивановну. Наш экскурсовод с первых минут смогла заинтересовать нашу компанию: 4 взрослых и 2ое детей 13 лет. Экскурсия на целый
Е
Евгения
15 авг 2024
Экскурсия очень понравилась! Гид Ирина очень эрудированный, знающий историю и любящий свой край экскурсовод. К тому же приятный в общении человек. Мы узнали много интересного об истории края, о монастыре и об истории Изборска. Были поражены великолепной природой этих мест. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо Ирине за замечательный день!
Вера
22 июл 2024
С экскурсоводом Ларисой провели прекрасный насыщенный день, не взирая на дождь! Лариса- замечательный рассказчик, знающий мастер слова. Спасибо за великолепную подачу материала и интересный маршрут!
И
Ирина
28 мая 2024
Экскурсия очень понравилась! Очень хорошо подобран материал, все рассказано до деталей. Приятное общение! Спасибо!
О
Оксана
11 мая 2024
Добрый день, спасибо за экскурсию, всё прошло замечательно, Лариса Ивановна замечательный рассказчик и приятный собеседник.
Я
Яна
9 мая 2024
Вчера побывали на прекрасной экскурсии в Печорах и Изборске с гидом Ларисой!Лариса профессионал своего дела,интересный рассказчик и просто замечательный человек с широким кругозором. получили массу удовольствия и много полезной информации в целом об истории Пскове и его области,мы в восторге. всем рекомендуем.
В
Вера
1 апр 2024
Мы в восторге от Татьяны. У человека дар донести информацию так, что все очень хорошо запоминается. Экскурсовод - супер!!!
Irina
23 фев 2024
Нам очень понравилась экскурсия, гидом была Татьяна, прекрасный рассказчик, рекомендуем.
Денис
21 фев 2024
Мы недавно посетили замечательный маршрут Печеры - Изборск, и нашим экскурсоводом была Лариса. С самого начала поездки она активно общалась с нами и рассказывала интересные факты о городе и его
О
Ольга
5 фев 2024
Спасибо большое нашему гиду Юлии, очень было интересно, познавательно, ненавязчиво, отвечала на все наши вопросы, ни разу не услышали мы, что она что-то не знает. Комфортабельный минивэн, тепло, уютно. Все прошло на высшем уровне.
Татьяна
28 янв 2024
Здравствуйте, огромное спасибо экскурсоводу Татьяне! С самого начала экскурсии и до конца Татьяна рассказывала не только по заявленной теме но и про Псков, подробный рассказ о Печорах, о жизни монастыря о людях. На все вопросы отвечала подробно. Обязательно порекомендую ее друзьям и знакомым. Планируем ещё одну поездку в Печоры и обязательно закажем экскурсию у Татьяны
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