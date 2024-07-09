1 день

Экскурсия по Пскову, экскурсия «В гостях у фермера» и конная тренировка

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва - Псков. Встреча с гидом у вагона №16, табличка "Конный тур".

Завтрак в кафе в центре города.

"Путешествие по Пскову" - пешеходная экскурсия по историческому центру города: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни. Духовное наследие города - церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Памятник равноапостольной княгине Ольге. Начало экскурсии от гостиницы "Золотая набережная" (ул. Советская набережная, 2).

Обед в кафе в центре города.

Трансфер в деревню Печки на конную ферму. Размещение в гостевом доме (двухместные и трехместные номера, душ и туалет на два номера).

Мини - экскурсия "В гостях у фермера": чистопородные лошади, домашние животные и птицы.

"Фермерский" ужин из свежих и натуральных продуктов (в стоимость не входит, оплачивается дополнительно).