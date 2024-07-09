Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой

Подарите себе незабываемые впечатления, отправляйтесь в экологический тур по Псковской области! Вас ждут конная тренировка, прогулки, экскурсии по музеям-заповедникам и родовое имение А. С. Пушкина. Отдельное внимание уделим Пскову — увидим купеческие палаты, храмы и часовни, Довмонтов город и Псковский кремль.
4.33
3 отзыва
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пскову, экскурсия «В гостях у фермера» и конная тренировка

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва - Псков. Встреча с гидом у вагона №16, табличка "Конный тур".

Завтрак в кафе в центре города.

"Путешествие по Пскову" - пешеходная экскурсия по историческому центру города: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни. Духовное наследие города - церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Памятник равноапостольной княгине Ольге. Начало экскурсии от гостиницы "Золотая набережная" (ул. Советская набережная, 2).

Обед в кафе в центре города.

Трансфер в деревню Печки на конную ферму. Размещение в гостевом доме (двухместные и трехместные номера, душ и туалет на два номера).

Мини - экскурсия "В гостях у фермера": чистопородные лошади, домашние животные и птицы.

"Фермерский" ужин из свежих и натуральных продуктов (в стоимость не входит, оплачивается дополнительно).

Экскурсия по Пскову, экскурсия «В гостях у фермера» и конная тренировкаЭкскурсия по Пскову, экскурсия «В гостях у фермера» и конная тренировкаЭкскурсия по Пскову, экскурсия «В гостях у фермера» и конная тренировкаЭкскурсия по Пскову, экскурсия «В гостях у фермера» и конная тренировка
2 день

Конная тренировка и прогулка и переезд в Псков

Завтрак.

10.00 Конная тренировка под руководством опытного тренера (1 час): обучение основам верховой езды, приемы управления. Езда в манеже: шаг, рысь, … галоп (для подготовленных всадников). Для опытных всадников: конная прогулка в лес в сопровождение инструктора.

13.00 Трансфер в г. Псков. Обед в кафе в центре города.

Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах. (Гарантированное размещение в номерах с 14.00)

Конная тренировка и прогулка и переезд в ПсковКонная тренировка и прогулка и переезд в Псков
3 день

Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские Горы.

Экскурсия в музее - заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято - Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе. Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков. Трансфер в гостиницу.

Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»
4 день

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Завтрак. Освобождение номеров.

11.00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры. Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято - Успенский мужской монастырь.

18.30 Возвращение в г. Псков. Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков - Москва, отправлением в 19:30

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в гостевом доме на конной ферме — 1 ночь (двухместные и трехместные номера, душ и туалет на два номера);
  • в гостинице в г. Псков — 2 ночи (расчетный час 12:00).

Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения, руб:

Период действия цены:

С 16.05 по 24.10.2024; с 07.11 по 05.12.2024:

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2**20 48027 25015 23020 18014 930
Арль 21 30030 19016 25021 00015 950
Old City21 42029 13015 57021 12015 270
Каркушин Дом 3** 21 89031 95015 84021 59015 540
Октябрьская 3**22 48028 54015 83022 18015 530
Рижская 3**22 71028 66017 96022 41017 660
Фаворит 3**22 95033 13016 20022 65015 900
Золотая набережная 3** 24 12035 24016 57023 82016 270
Двор Подзноева 3**26 18038 18017 88025 88017 580
Двор Подзноева 3+ **26 48038 78017 93026 18017 630
Двор Подзноева 4**27 65041 13018 10027 35017 800
Покровский 4**26 36038 54017 51026 06018 460
OLD ESTATE 4**27 65041 13018 70027 35018 400

Праздничный тариф.

Период действия цены: 01.11.2024

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2**20 48027 25015 23020 18014 930
Арль 21 30030 78016 75021 00016 450
Old City22 00030 77015 65021 70015 350
Каркушин Дом 3** 23 65035 48016 10023 35015 800
Октябрьская 3**22 48028 54015 83022 18015 530
Рижская 3**22 71028 66017 96022 41017 660
Фаворит 3**23 18033 60016 23022 88015 930
Золотая набережная 3** 24 12035 24016 57023 82016 270
Двор Подзноева 3**26 77039 36017 97026 47017 670
Двор Подзноева 3+ **27 71041 24018 11027 41017 810
Двор Подзноева 4**29 12044 07018 32028 82018 020
Покровский 4**26 36038 54017 51026 06018 460
OLD ESTATE 4**27 65041 13018 70027 35018 400

Детям до 14 лет предоставляется скидка— 400 руб.

Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.

*В период с 26 августа по 06 сентября 2024 года SPA-зона отеля "Покровский" будет закрыта для посещения.

Варианты проживания

Гостиница «Оазис»

2 ночи

Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.

Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.

В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.

Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»

Отель «Арль»

2 ночи

К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.

В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Отель «Двор Подзноева» 4

2 ночи

Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Кремля. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.

Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4

Отель «Покровский» 4

2 ночи

Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.

Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4

Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4

2 ночи

Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.

В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».

Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»

Гостиница «Рижская»

2 ночи

Традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Отель «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»

Отель «Каркушин Дом»

2 ночи

Отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.

В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.

Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»

Отель «Old City»

2 ночи

В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.

В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

Отель «Золотая набережная»

2 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»

Гостевой дом на конной ферме

1 ночь

Тур предусматривает проживание в гостевом доме на конной ферме. Двухместные и трехместные номера, душ и туалет на два номера.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевом доме на конной ферме - 1 ночь (двухместные и трехместные номера, душ и туалет на два номера)
  • Проживание в гостинице в г. Пскове - 2 ночи (расчетный час 12:00)
  • 2-разовое питание (4 завтрака, 4 обеда)
  • Экскурсии по программе, транспортное обслуживание
  • Услуги гида
  • Трансфер Псков - Конная ферма (д. Печки) - Псков
  • Одна конная тренировка продолжительностью 1 час на 1 человека
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • «фермерский» ужин из свежих и натуральных продуктов - 1000 руб. /чел
  • Страховка
Место начала и завершения?
Г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?

Да, допустимый вес участника до 100 кг.

Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?

Забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».
При заселении туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
На экскурсии и в день выезда, отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит» осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1) — 5 мин. ходьбы.

Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобусу, к сожалению, не подъехать.

В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется, забираем прямо от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 мин. ходьбы. В день заселения к «Рижской» подвозим всегда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
А
9 июл 2024
Для нашей компании из 5-ти человек (трое детей и родители) самое ошеломительное впечатление оставила именно конная ферма.
Потрясающий хозяин, ухоженные животные, уютные комнаты.
И даже проливной дождь и не взятые теплые вещи
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не помешали насладиться тренировками.
Хотели там остаться на все дни)).
Самое плохое впечатление и антирекомендация - кафе "Старая крепость", куда нас после вокзала дважды на завтрак и обед водили. Если не хотите пугать и портить первое впечатление - исключите его из программы.

И автобус в последний день был… Хотелось сбежать и вообще не притрагиваться к сиденьям. Вода капала с потолка, духота.

Пушкинские места и такой неожиданно удивительный Изборск и Печоры.
Гид Стерлядкина Светлана - очень понравилась.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анастасия!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией
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питания в кафе "Старая крепость" и проездом в автобусе в последний день тура. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

С
7 авг 2024
Очень понравилась экскурсия, Гид на 5+.. Но такую экскурсия нельзя объединять в один день. Времени не хватило. Такой большое количество интересных мест, невозможно посетить в один день.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Светлана!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
И
6 авг 2024
С "Большой Страной" путешествовали впервые, поэтому некоторые опасения в отношении надежности оператора и качества организации тура, естественно, были. К счастью, они были напрасными. Уже на этапе бронирования порадовали, во-первых, гибкий
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подход к программе тура и его корректировка с учётом наших индивидуальных обстоятельств (прибытие в Псков "Ласточкой" из СПб, а не из Мск); во-вторых, постоянная и мультиформатная обратная связь с сотрудниками компании (ТГ-чат, электронная почта, телефон); во-третьих, удобство сервиса оплаты. Непосредственно во время тура приятно удивило внимательное и высокопрофессиональное отношение со стороны принимающей компании в Пскове и её руководителя Лады Игоревны Пономаревской. С нашей точки зрения, безусловные плюсы тура: комфортабельный транспорт, сбалансированная программа (насыщенность и "воздух" для самостоятельных прогулок), великолепный гид - Стерлядкина Светлана Анатольевна, интересные объекты по программе (Псков и Пушкинские горы - просто огонь!), достойное питание. Короче отличное соотношение "цена-качество"! Единственное, что несколько напрягло, - это выбранный нами за удачное месторасположение отель "Арль". Серьезных недостатков у него, конечно, не было, но до привычного уровня комфорта трех звёзд он не дотягивает. Хотя завтраки в его ресторане были на высоте. В целом очень довольны своим отдыхом!

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ирина Валерьевна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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