Что вас ожидает: 1 город: Пятигорск обзорно. Вы увидите: озеро Провал, парк Цветник, Лермонтовская галерея, бюветы с минеральной водой, грот Дианы, нарзанные ванны, Спасский Собор, Лермонтовский сквер, место дуэли Лермонтова. 2 город: Маленькая Швейцария — Железноводск. Самый горный и целебный город КМВ. Посещаем: Курортный парк, Яйцо Желаний, Дворец эмира, Пушкинскую галерею. Попробуете минеральную воду из Славяновского и Смирновского источников. Пройдемся по Каскадной лестнице в 570 ступеней, которая сжигает до 200 калорий. Увидим железную площадь, мостик влюбленных, озеро «Тридцатка», остров миниатюр. Затем — переезд на Аллею Любви, проверка чувств на прочность, романтичные фотозоны. При въезде в город можно посетить знаменитое кафе «У Сережи» и отведать кавказскую кухню по приемлемым ценам. 3 город: Ессентуки, он же клизма-град. Секрет названия будет раскрыт во время нашего путешествия. Посещаем: Курортный парк, живописные аллеи, Театральную площадь с фонтанами, питьевые бюветы, греческие мотивы — знакомство с Эскулапом, богом врачевания, и Гигеей, покровительницей здоровья и чистоты…. Да, это знаменитая Грязелечебница. 4 город: Кисловодск — город солнца. Посещаем: Курортный бульвар, питьевую галерею, Курортный парк — один из самых больших парков Европы с уникальной флорой. Он занимает площадь почти в 1000 га. В рамках нашего путешествия, мы посмотрим только нижнюю часть + даем 1,5 часа для самостоятельной прогулки или посиделок в кафе.

Рекомендуем на прогулку по парку выделить отдельный день, так как обойти его целиком трудно даже за сутки.

Предложение для самых активных за доп. плату +2000 руб. /за группу: вместо прогулок по парку проехать по окрестностям и посетить не попсовые места — Лермонтовский водопад, скалу, Березовское ущелье, смотровую, навесной балкон над ущельем, фотозоны. Важно:.

Предложение для самых активных за доп. плату +2000 руб. /за группу: вместо прогулок по парку проехать по окрестностям и посетить не попсовые места — Лермонтовский водопад, скалу, Березовское ущелье, смотровую, навесной балкон над ущельем, фотозоны. Важно:.

*Предложение для самых активных за доп. плату +2000 руб. /за группу: вместо прогулок по парку проехать по окрестностям и посетить не попсовые места — Лермонтовский водопад, скалу, Березовское ущелье, смотровую, навесной балкон над ущельем, фотозоны. Важно:

Возможны более легкие поездки по трем городам или только по Пятигорску от 1 до 7 человек.

Рекомендуем взять Романтичный тур по Пятигорску отдельно, чтобы более подробно изучить столицу СКФО и ее потаенные уголки.

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