Приглашаю вас в насыщенное авто-пешее путешествие в сопровождение фото-гида по жемчужинам Кавказских Минеральных Вод — Железноводску, Кисловодску, Ессентукам и Пятигорску. А также мы посетим места съемки фильма «Чебурашка», в котором ваш гид принимала участие.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает: 1 город: Пятигорск обзорно. Вы увидите: озеро Провал, парк Цветник, Лермонтовская галерея, бюветы с минеральной водой, грот Дианы, нарзанные ванны, Спасский Собор, Лермонтовский сквер, место дуэли Лермонтова. 2 город: Маленькая Швейцария — Железноводск. Самый горный и целебный город КМВ. Посещаем: Курортный парк, Яйцо Желаний, Дворец эмира, Пушкинскую галерею. Попробуете минеральную воду из Славяновского и Смирновского источников. Пройдемся по Каскадной лестнице в 570 ступеней, которая сжигает до 200 калорий. Увидим железную площадь, мостик влюбленных, озеро «Тридцатка», остров миниатюр. Затем — переезд на Аллею Любви, проверка чувств на прочность, романтичные фотозоны. При въезде в город можно посетить знаменитое кафе «У Сережи» и отведать кавказскую кухню по приемлемым ценам. 3 город: Ессентуки, он же клизма-град. Секрет названия будет раскрыт во время нашего путешествия. Посещаем: Курортный парк, живописные аллеи, Театральную площадь с фонтанами, питьевые бюветы, греческие мотивы — знакомство с Эскулапом, богом врачевания, и Гигеей, покровительницей здоровья и чистоты…. Да, это знаменитая Грязелечебница. 4 город: Кисловодск — город солнца. Посещаем: Курортный бульвар, питьевую галерею, Курортный парк — один из самых больших парков Европы с уникальной флорой. Он занимает площадь почти в 1000 га. В рамках нашего путешествия, мы посмотрим только нижнюю часть + даем 1,5 часа для самостоятельной прогулки или посиделок в кафе.
- Рекомендуем на прогулку по парку выделить отдельный день, так как обойти его целиком трудно даже за сутки.
- Предложение для самых активных за доп. плату +2000 руб. /за группу: вместо прогулок по парку проехать по окрестностям и посетить не попсовые места — Лермонтовский водопад, скалу, Березовское ущелье, смотровую, навесной балкон над ущельем, фотозоны. Важно:.
Предложение для самых активных за доп. плату +2000 руб. /за группу: вместо прогулок по парку проехать по окрестностям и посетить не попсовые места — Лермонтовский водопад, скалу, Березовское ущелье, смотровую, навесной балкон над ущельем, фотозоны. Важно:.
*Предложение для самых активных за доп. плату +2000 руб. /за группу: вместо прогулок по парку проехать по окрестностям и посетить не попсовые места — Лермонтовский водопад, скалу, Березовское ущелье, смотровую, навесной балкон над ущельем, фотозоны. Важно:
- Возможны более легкие поездки по трем городам или только по Пятигорску от 1 до 7 человек.
- Рекомендуем взять Романтичный тур по Пятигорску отдельно, чтобы более подробно изучить столицу СКФО и ее потаенные уголки.
• Бесплатная консультация по телефону после бронирования или в сообщениях на сайте Дополнительные расходы:
- Канатная дорога (по желанию): ~360 руб. /чел. туда и обратно.
- Фотосессия на фотоаппарат — от 3000 руб.
- Платье и аксессуары для фотосессии на прокат — от 500 руб.
Ежедневно с 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пятигорск
- Озеро Провал
- Парк Цветник
- Лермонтовская галерея
- Грот Дианы
- Спасский Собор
- Лермонтовский сквер
- Место дуэли Лермонтова
- Железноводск
- Курортный парк
- Яйцо Желаний
- Дворец эмира
- Пушкинская галерея
- Каскадная лестница
- Аллея Любви
- Ессентуки
- Театральная площадь
- Грязелечебница
- Кисловодск
- Курортный бульвар
- Места съемки Чебурашки
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида и фото-съемка
Что не входит в цену
- Канатная дорога (по желанию): ~360 руб. /чел. туда и обратно.
- Фотосессия на фотоаппарат - от 3000 руб.
- Платье и аксессуары для фотосессии на прокат - от 500 руб.
- Питание
- Сувениры по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по вашему адресу в Пятигорске
Завершение: Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Одевайте удобную одежду и обувь, так мы будем много ходить
- Можно взять платья на прокат для фотосъемки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пятигорска
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