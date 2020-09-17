1 отзыв оставили туристы

Загадки Ессентуков Возьмем курс на запад от Пятигорска и скоро окажемся в небольшом живописном городе Ессентуки. Конечно, сразу отправимся в курортный парк: вы попробуете известную минеральную воду «Ессентуки № 17» и заглянете в здание «Механотерапия», где снимали сцены фильма «Любовь и голуби». Здесь же поднимемся к музыкальной беседке «Рококо», где можно спеть или прочитать любимые стихи. Я помогу вам перенестись в конец 19 — начало 20 веков, время бурного развития курорта, и расскажу, почему город 🏙️ называют «айсентучным». Да и в самом названии Ессентуки кроется много загадочного.
Тенистые аллеи Кисловодска Полчаса — и мы в русских Карловых Варах, в Кисловодске. И вновь вас ждет дивный парк 🌳 с памятниками истории 📖 и архитектуры: мостиком Дамский каприз, календарем из цветов, зеркальным прудом. Затем мы проверим на себе «действие» маршрута № 1 — самого несложного из кисловодских терренкуров для лечебной ходьбы. В нарзанной галерее вы увидите первый источник курорта и оцените вкус этой воды. А в конце путешествия погуляем по Кисловодскому бульвару и заглянем в торговые ряды.
Организационные детали
Экскурсия проводится на автомобиле 🚘 Ford Smax. Транспортные расходы включены в стоимость.
Из дополнительных расходов только обед (по желанию)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Елена. Родилась и живу в Железноводске. Работаю гидом 10 лет. Мне хочется, чтобы наши гости узнали как можно больше о городах-курортах (Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске). Это удивительный регион, в котором у каждого города есть свои секреты. Я могу организовать экскурсии в Грозный, горную Ингушетию, к Чегемским водопадам, Голубому озеру и с. Верхняя Балкария, к Медовым водопадам, в Цейское ущелье, на Домбай. Есть свой транспорт.
Очень понравилась экскурсия, которую провела для меня Елена. Она интересно рассказывает, общение с ней очень непринужденное. Она отлично владеет материалом, поэтому легко переключается, отвечая на вопросы, учитывает конкретные условия и ситуацию. Рекомендую Елену всем, кто хочет с пользой и удовольствием провести отдых на Кавминводах. Все ее экскурсии (а я была на трех) очень хорошие. А еще Елена прекрасно фотографирует! У меня теперь целая серия моих портретов на фоне кавказских гор и ущелий.