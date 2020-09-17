1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Загадки Ессентуков

Возьмем курс на запад от Пятигорска и скоро окажемся в небольшом живописном городе Ессентуки. Конечно, сразу отправимся в курортный парк: вы попробуете известную минеральную воду «Ессентуки № 17» и заглянете в здание «Механотерапия», где снимали сцены фильма «Любовь и голуби». Здесь же поднимемся к музыкальной беседке «Рококо», где можно спеть или прочитать любимые стихи. Я помогу вам перенестись в конец 19 — начало 20 веков, время бурного развития курорта, и расскажу, почему город 🏙️ называют «айсентучным». Да и в самом названии Ессентуки кроется много загадочного.

Тенистые аллеи Кисловодска

Полчаса — и мы в русских Карловых Варах, в Кисловодске. И вновь вас ждет дивный парк 🌳 с памятниками истории 📖 и архитектуры: мостиком Дамский каприз, календарем из цветов, зеркальным прудом. Затем мы проверим на себе «действие» маршрута № 1 — самого несложного из кисловодских терренкуров для лечебной ходьбы. В нарзанной галерее вы увидите первый источник курорта и оцените вкус этой воды. А в конце путешествия погуляем по Кисловодскому бульвару и заглянем в торговые ряды.

Организационные детали