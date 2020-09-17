1 отзыв оставили туристы

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Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск

Узнать о жизни на водах и пройти по лучшим маршрутам в путешествии из Пятигорска

5
1 отзыв
Елена
Елена – Гид из Пятигорска
Эта насыщенная экскурсия ⛳ нравится всем моим гостям! И вам в этот день я с радостью открою красоту природы, историю 📖 и секреты двух городов региона Кавминвод.

И в Ессентуках, и в Кисловодске вы увидите ключевые достопримечательности 🏛️ и укромные уголки курортных парков 🌳, попробуете целебную воду и просто насладитесь прогулками.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск

Что вас ожидает

Загадки Ессентуков
Возьмем курс на запад от Пятигорска и скоро окажемся в небольшом живописном городе Ессентуки. Конечно, сразу отправимся в курортный парк: вы попробуете известную минеральную воду «Ессентуки № 17» и заглянете в здание «Механотерапия», где снимали сцены фильма «Любовь и голуби». Здесь же поднимемся к музыкальной беседке «Рококо», где можно спеть или прочитать любимые стихи. Я помогу вам перенестись в конец 19 — начало 20 веков, время бурного развития курорта, и расскажу, почему город 🏙️ называют «айсентучным». Да и в самом названии Ессентуки кроется много загадочного.

Тенистые аллеи Кисловодска
Полчаса — и мы в русских Карловых Варах, в Кисловодске. И вновь вас ждет дивный парк 🌳 с памятниками истории 📖 и архитектуры: мостиком Дамский каприз, календарем из цветов, зеркальным прудом. Затем мы проверим на себе «действие» маршрута № 1 — самого несложного из кисловодских терренкуров для лечебной ходьбы. В нарзанной галерее вы увидите первый источник курорта и оцените вкус этой воды. А в конце путешествия погуляем по Кисловодскому бульвару и заглянем в торговые ряды.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле 🚘 Ford Smax. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Из дополнительных расходов только обед (по желанию)
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена. Родилась и живу в Железноводске. Работаю гидом 10 лет. Мне хочется, чтобы наши гости узнали как можно больше о городах-курортах (Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске). Это удивительный регион, в котором у каждого города есть свои секреты. Я могу организовать экскурсии в Грозный, горную Ингушетию, к Чегемским водопадам, Голубому озеру и с. Верхняя Балкария, к Медовым водопадам, в Цейское ущелье, на Домбай. Есть свой транспорт.
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1 отзыв оставили туристы

17 сентября 2020
Очень понравилась экскурсия, которую провела для меня Елена. Она интересно рассказывает, общение с ней очень непринужденное. Она отлично владеет материалом, поэтому легко переключается, отвечая на вопросы, учитывает конкретные условия и ситуацию. Рекомендую Елену всем, кто хочет с пользой и удовольствием провести отдых на Кавминводах. Все ее экскурсии (а я была на трех) очень хорошие. А еще Елена прекрасно фотографирует! У меня теперь целая серия моих портретов на фоне кавказских гор и ущелий.

Елена проводит ещё 2 экскурсии

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